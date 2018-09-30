Что подарить маме на Новый год 2019

В ожидании праздника дети задумываются над тем, что можно подарить маме на Новый год 2019. Совершенно неважно, живут родители рядом или находятся далеко, подарок должен быть выбран с любовью. Уже сейчас следует подумать над тем, какой презент преподнести, чтобы порадовать самого близкого человека.

Оригинальные идеи

Если мама предпочитает креативные сюрпризы, не стоит ее разочаровывать. В качестве подарка необходимо выбрать необычную вещь, мастер-класс по увлечениям. Такой презент принесет массу положительных эмоций, запомнится на долгие годы.

При выборе изделия экономить не стоит. Важна не цена подарка, а его содержание. Также нельзя забывать о красивой подаче. Все должно быть интересно оформлено и преподнесено наилучшим образом.

Идеи подарков маме от дочки:

Грелка для ног. Необходимая вещь, особенно актуальна в зимний период. Грелка работает от USB, выполнена из ворса. В магазинах представлен огромный выбор товара. Можно найти изделие необычной формы, яркой расцветки. Такая грелка поможет согреться зимними вечерами, напомнит получателю о прекрасно проведенном времени. Держатель. Изделие выполнено из дерева, предназначено для хранения бижутерии. Дерево прекрасно впишется в любой интерьер. Оно будет оригинально смотреться в спальне. Водяной шар. Почему бы не преподнести интересный презент с фотографией дарителя. Мама такому подарку будет очень рада. Внутри шара находится снег и снимок близких людей. Чтобы снежинки закружились, шар достаточно встряхнуть. Набор для чаепития. В магазинах можно найти забавные комплекты чашек и ложек. Посуда, выполненная в виде кактуса, не оставит никого равнодушным. Такой набор займет почетное место на кухне. Он будет незаменим на даче, будет постоянно напоминать о дарителе. USB-аквариум. Интересная идея подарка маме на Новый год 2019. Изделие не занимает много места в доме. Оно оснащено яркой подсветкой, имеет отделения для канцелярских принадлежностей. На дисплее отражается следующая информация: температура воздуха, время, календарь. Бутылка с таблетницей. Необходимая вещь для тех людей, которые регулярно принимают лекарственные средства. Все самое нужное будет находиться под рукой. Брошь. Отличный презент для настоящей модницы. Изделие должно быть украшено кристаллами или стразами. Оно сможет подчеркнуть привлекательность образа, сделает его более стильным. Футляр для ключей. Интересная вещь, в ней предусмотрены отдельные карабины. Такой аксессуар необходим для пожилого человека, с ним ключи не затеряются.

Вкусные подарки

Если интересует вопрос, что на Новый год 2019 подарить маме, стоит рассмотреть разные. Если близкий человек любит сладости и с радостью пробует угощения, не нужно ничего нового изобретать.

Главное, подарок красиво оформить и преподнести оригинальным способом. Такой презент не останется незамеченным. Он сможет порадовать маму и напомнит о новогоднем празднике:

Сладкая композиция. Оригинально смотрится елка из конфет, букет из шоколада, расписные пряники. Такие букеты можно сделать своими руками. Достаточно проявить фантазию, и удастся создать настоящий шедевр. Корзина с угощениями. Хороший презент, чтобы порадовать родного человека. Особенно подойдет для тех людей, у которых нет времени на готовку. Почему бы не поставить угощения на стол и не собраться всей семьей за ужином. Вечер, проведенный в хорошей компании, подарит массу положительных эмоций и принесет хорошее настроение. Набор кофе, чая. Если мама любит эти напитки, то такой набор станет отличным выбором. Срок годности у него продолжительный. Значит, получатель будет долго наслаждаться потрясающим вкусом напитков и вспоминать о своих детях. Праздничный торт. Современные кондитеры не перестают удивлять. Они предоставляют настоящие кулинарные шедевры. Торт станет прекрасным подарком от дочки. К тому же можно найти изделие, выполненное в новогодней тематике. Десерт станет хорошим украшением праздничного стола, поможет поднять настроение.

Дорогие подарки

Если есть возможность, можно побаловать родного человека дорогостоящим подарком. Но деньги при выборе презента не являются определяющим фактором. Выбрать особенный товар довольно тяжело. Хочется не просто преподнести вещь, а сделать сюрприз. Кроме того, изделие должно быть полезным и нужным.

Чтобы подарок принес пользу, можно спросить у мамы, что она хочет получить в новогоднюю ночь. Если же пришлось выбирать презент самостоятельно, стоит учитывать предпочтения и род деятельности получателя.

Список наиболее удачных дорогих подарков:

Бытовая техника. Если есть уверенность, что у мамы нет в доме мультиварки, пылесоса, микроволновки или кухонного комбайна, можно смело приобретать товары. Если же все это есть, стоит обратить внимание на оригинальные приспособления: вафельница, мороженица, йогуртница. Чтобы близкий человек не ломал голову как пользоваться техникой, стоит заранее изучить инструкцию и все подробно рассказать. Дорогая косметика. Дарить косметические средства следует только в том случае, если есть представление от том, какой косметикой получатель пользуется. В противном случае подарок может оказаться ненужным. Дорогие духи – станут отличным выбором. Дамы в возрасте не могут позволить себе приобрести качественный парфюм. Подарочный сертификат в салон красоты. Женщина вне зависимости от возраста или социального положения, с радостью отправится в салон красоты и хорошо проведет время. В салоне можно забыть обо всех проблемах, и подумать только о себе. Обертывания, маски, спа-процедуры помогут вернуть молодость и подарят массу положительных эмоций. Портрет. Хорошая идея для подарка маме на Новый год 2019. Картина станет прекрасным украшением комнаты, поможет дополнить интерьер. Чтобы получить портрет совершенно необязательно часами позировать. Современные художники способны выполнить работу по фото. Детям достаточно подобрать красивую фотографию и сделать заказ. Такой презент вызовет восторг у получателя, будет напоминать о хорошо проведенном времени в компании с детьми. Уютные вещи. Теплый плед станет прекрасным выбором. Он поможет согреться зимними вечерами. Главное, удачно подобрать изделие. В магазинах можно найти интересные модели. Встречаются пледы с рукавами и без них. Мама обязательно оценит такой презент по достоинству. Кроме того, можно преподнести махровый халат или ортопедическую подушку. Массажное кресло. Еще один интересный подарок, который привлечет всеобщее внимание. Если есть возможность сделать такой сюрприз, не стоит себе в этом отказывать. Пожилому человеку массаж будет очень полезен и доставит огромную радость. Гидромассажная ванночка. Как же приятно расслабиться после рабочего дня. Почему бы не провести спа-процедуры прямо у себя дома. Теперь для этого есть все необходимое. Дачные принадлежности. Если мама с удовольствием посещает дачный участок, выбрать, что ей подарить на Новый год 2019 будет несложно. Шезлонг или кресло-качалка станет отличным сюрпризом. Большие качели также пригодятся. Как же приятно после рабочего дня немного отдохнуть. К тому же мама это заслужила. Путевка. Если хочется подарить самому близкому человеку немного волшебства, стоит преподнести в качестве подарка отдых. Это может быть путевка в теплые страны или в пансионат, все зависит от предпочтений получателя. Кроме того, следует учитывать состояние здоровья. Возможно лечение в санатории принесет огромную пользу и поможет зарядиться положительными эмоциями.

Особое внимание необходимо обратить на оформление подарка и его подачу. Красивая упаковка, нежные слова, открытка с добрыми пожеланиями помогут дополнить поздравление. Такой сюрприз запомнится на долгие годы, подарит хорошее настроение.

Немного креатива

Почему бы не порадовать близкого человека и не сделать подарок своими руками. Получить такой презент от дочки будет очень приятно. К тому же идей очень много, каждая из них заслуживает внимания:

Ароматное мыло. В последнее время техника мыловарения набирает огромную популярность. В домашних условиях можно создавать потрясающие работы и делать приятные сюрпризы всем домочадцам. Благодаря фантазии, удастся создать целый набор мыла и преподнести его в качестве подарка к новогодним праздникам. Такой презент не только принесет массу положительных эмоций, но и пользу. Новогодняя картина. В преддверии праздников панно, вышитое бисером на новогоднюю тематику, становится самым популярным презентом. Рукодельницы с радостью создают потрясающие картины и делают сюрпризы родным людям. Изделия, выполненные в технике валяния. Это может быть шаль или валенки. Такие оригинальные вещи помогут показать маме свою любовь и заботу. Новогодний сувенир. Своими руками можно создавать потрясающие изделия. Почему бы не сделать подарок из подручных материалов. В качестве украшений можно использовать шишки, желуди, еловые ветви. Венок, гирлянда, новогодние шары станут отличным подарком. Диск с поздравлением. Если родители живут далеко, вопрос о том, что можно подарить маме на Новый год 2019, становится более сложным. Можно записать поздравление на диск. Для этого необходимо заранее подготовиться. Требуется составить праздничную программу, придумать стихи и даже конкурсы. Видеопоздравление станет отличным подарком для близкого человека.

Идеи довольно разнообразные, можно экспериментировать и удивлять родных людей. Как же приятно делать для мамы что-то своими руками. Ведь такие вещи выполнены с особенной любовью.

Приятные мелочи

Если бюджет ограничен, а новогодние праздники уже скоро наступят, не стоит отчаиваться. Можно ограничиться приятными мелочами, которые также вызовут восторг у получателя.

Если мама кулинар, следует рассмотреть следующие варианты:

набор прихваток, лопаток;

скатерть для стола;

салфетки;

забавный фартук;

кулинарная книга.

Для любителей цветов лучшими подарками будут следующие:

экзотическое растение;

цветочный горшок;

лейка;

интересная книга.

Если мама рукодельница, стоит рассмотреть следующим идеи:

набор для творчества;

шкатулка;

журнал с новыми идеями;

абонемент на мастер-класс.

Идей подарков на Новый год 2019 маме даже при ограниченном бюджете очень много. При выборе необходимо учитывать интересы получателя, предпочтения. Даже приятные мелочи принесут огромную радость и пользу.

В Новый год каждый ждет чудес. Почему бы не порадовать самого родного и любимого человека, и не сделать для него сказку. Ведь это так просто дарить тепло, любовь, заботу. Совершенно неважно, какой будет сделан презент. Главное, чтобы близкие люди в новогоднюю ночь встретились и сказали друг другу теплые слова. Положительные эмоции дороже любых подарков.