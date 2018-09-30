Новогодний подарок любимой бабушке: лучшие идеи

В преддверии праздников, как никогда, становятся актуальными вопросы, что подарить бабушке на Новый год 2019. Мы сделали подборку самых интересных презентов для близкого человека в этот волшебный праздник.

Подарок своими руками

Бабушке придется по вкусу коллаж из семейных фотографий. Его легко собрать своими руками.

Прежде всего следует решить, как именно будет выглядеть праздничный коллаж. В качестве основы можно использовать:

пробковую доску;

обычный ватман или картон;

специальную натяжную конструкцию.

Наиболее бюджетный вариант — ватман или картон. Пробковая доска обойдется несколько дороже. Самая дорогая — это натяжная конструкция.

Далее следует выбрать и распечатать снимки, которое станут частью коллажа. Идеально, если семья делала совместные снимки каждый праздник в течение года.

На пробковой доске фотографии крепят кнопками, на ватмане и картоне снимки можно закрепить клеем, на специальной конструкции — с помощью прищепок.

Главное не забыть придумать креативные надписи и составить хорошее новогоднее поздравление для бабушки.

Недорогие и оригинальные презенты

Недорогой и оригинальный подарок для бабушки можно выбрать даже в масс-маркете. Возможно, она давно мечтала о какой-нибудь полезной мелочи для кухни, которую постоянно забывала купить. Так, хорошим подарком может стать:

кухонное полотенце с символом года;

новый набор из солонки и перечницы;

стильная скатерть;

набор для приготовления чая на основе какого-нибудь экзотического рецепта.

Что-нибудь из этого бабушке обязательно понравится.

Одежда и косметика

Еще одна отличная идея подарка для бабушки — это уходовая или декоративная косметика. Несмотря на возраст, каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Так, почему бы не подарить своей бабушке «вторую молодость» в красивой коробке новогодней тематики. Современный масс-маркет сегмент предлагает качественную и недорогую косметику на любой вкус.

Также можно преподнести близкому человеку подарочный сертификат. Если бабушка не любит ходить по магазинам в одиночестве, логично составить ей компанию. День, проведенный в кругу близких, будет для нее сродни еще одному подарку.

Кроме того, любимую бабушку можно порадовать новым шарфиком или блузкой. Таких вещей в женском гардеробе никогда не бывает много. Хорошим подарком будет жакет.

Если бабушка любит изящную обувь, ей можно подарить красивые туфли на небольшом каблучке. В том случае, если она не носит туфли, в качестве альтернативы стоит выбрать любую другую модель обуви, которая бы ее устроила. При ее покупке следует ориентироваться на максимальное удобство и комфорт.

Халат и тапочки — слишком банальный, но в то же время весьма полезный презент, особенно зимой. Мягкие тапочки и плюшевый халат в тон к ним растопят сердце любой бабушки. Что касается цветовой гаммы, стоит отдавать предпочтение спокойным оттенкам. Если хочется как-то удивить близкого человека, можно заказать именной халат.

В старшем возрасте некоторые женщины неловко себя чувствуют в больнице, где им приходится раздеваться для осмотра, так как врач видит нижнее белье. Почему бы не избавить близкого человека от дискомфорта, подарив красивый комплект или сорочку. Нижнее белье полезный подарок.

Однако подбирать его следует очень аккуратно. Лучше предложить бабушке пройтись по магазинам, чтобы вместе выбрать что-то наиболее подходящее.

«Умные» подарки

Если бабушка «дружит» с техникой, ей придется по вкусу электронная книга или новый кнопочный мобильный телефон. Женщинам, чьи дети и внуки живут в других городах или даже странах, можно преподнести в качестве новогоднего подарка недорогой компьютер с вебкамерой. Так, бабушки всегда смогут связаться с родными, воспользовавшись популярными социальными сетями и приложениями.

Также хорошим подарком может стать бытовая техника, которая облегчит процесс уборки и готовки. Желательно перед ее покупкой удостовериться, действительно ли это то, о чем мечтает бабушка. Люди старшего возраста неоднозначно относятся к техническим изобретениям человечества и не всегда могут по достоинству оценить новомодный моющий пылесос или ту же пароварку.

Подарки-впечатления для любимой бабушки

Подарки-впечатления — это беспроигрышный вариант. Бабушку, несомненно, порадует праздничный ужин в кругу семьи, который близкие приготовят все вместе. Например, можно вспомнить рецепт любимого семейного пирога или запеченных куриных крылышек. В каждой семье он свой. Пусть дом бабушки в преддверии Нового года наполнится смехом детей и внуков, уплетающих ее коронные блюда.

В дополнении к этому можно устроить мини-фотосессию в одинаковых свитерах, либо используя другую наиболее понравившуюся новогоднюю атрибутику. Неплохо бы всем вместе нарядить елку и развесить на ветках сохранившиеся старые игрушки.

Кроме того, можно подарить бабушке билет на новогодний концерт или в театр. Если она никогда не была на балете, выберите для нее самую красивую постановку. Подарите близкому человеку настоящую новогоднюю сказку. Если же женщина не привыкла куда-либо ходить одна, следует также позаботиться и о билете для ее спутника или спутницы.

Женщинам, которые любят ухаживать за собой, придутся по душе разнообразные спа-процедуры, массаж. Отличным подарком станет сертификат в салон красоты, где бабушка сама сможет выбрать что-то наиболее для себя интересное. Если она стесняется в одиночестве посещать подобные места, то следует обязательно составить ей компанию.

Если говорить о более масштабных подарках-впечатлениях, то это может быть тур в теплые страны или путевка на горнолыжный курорт, где можно отдохнуть и телом и душой, даже не вставая на лыжи.

Интерьерные подарки

Выбирая, что подарить бабушке на Новый год в 2019 году, возможно, стоит присмотреться к предметам интерьера, которые украсят ее дом. Пушистый большой плед вряд ли оставит ее равнодушной. Нелишним будет и кресло-качалка. В нем очень удобно читать.

Не стоит оставлять без внимания и всякие мелочи. Например:

вазы;

пуфики;

журнальные столики.

Не исключено, что это именно то, о чем давно мечтала бабушка, просто предпочитала никому об этом не говорить.

Перед покупкой любого подарка следует подумать, а действительно ли это то, что ему нужно. Не стоит покупать то, что будет лишним.