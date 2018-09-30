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Новогодний подарок любимой бабушке: лучшие идеи

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В преддверии праздников, как никогда, становятся актуальными вопросы, что подарить бабушке на Новый год 2019. Мы сделали подборку самых интересных презентов для близкого человека в этот волшебный праздник. 

Подарок своими руками

Бабушке придется по вкусу коллаж из семейных фотографий. Его легко собрать своими руками. 
Прежде всего следует решить, как именно будет выглядеть праздничный коллаж. В качестве основы можно использовать:

  • пробковую доску;
  • обычный ватман или картон;
  • специальную натяжную конструкцию. 

Наиболее бюджетный вариант — ватман или картон. Пробковая доска обойдется несколько дороже. Самая дорогая — это натяжная конструкция.

Далее следует выбрать и распечатать снимки, которое станут частью коллажа. Идеально, если семья делала совместные снимки каждый праздник в течение года. 

На пробковой доске фотографии крепят кнопками, на ватмане и картоне снимки можно закрепить клеем, на специальной конструкции — с помощью прищепок.

Главное не забыть придумать креативные надписи и составить хорошее новогоднее поздравление для бабушки.

Недорогие и оригинальные презенты

Недорогой и оригинальный подарок для бабушки можно выбрать даже в масс-маркете. Возможно, она давно мечтала о какой-нибудь полезной мелочи для кухни, которую постоянно забывала купить. Так, хорошим подарком может стать: 

  • кухонное полотенце с символом года;
  • новый набор из солонки и перечницы;
  • стильная скатерть;
  • набор для приготовления чая на основе какого-нибудь экзотического рецепта.

Что-нибудь из этого бабушке обязательно понравится.

Одежда и косметика

Еще одна отличная идея подарка для бабушки — это уходовая или декоративная косметика. Несмотря на возраст, каждая женщина хочет выглядеть привлекательно. Так, почему бы не подарить своей бабушке «вторую молодость» в красивой коробке новогодней тематики. Современный масс-маркет сегмент предлагает качественную и недорогую косметику на любой вкус. 

Также можно преподнести близкому человеку подарочный сертификат. Если бабушка не любит ходить по магазинам в одиночестве, логично составить ей компанию. День, проведенный в кругу близких, будет для нее сродни еще одному подарку.

Кроме того, любимую бабушку можно порадовать новым шарфиком или блузкой. Таких вещей в женском гардеробе никогда не бывает много. Хорошим подарком будет жакет. 

Если бабушка любит изящную обувь, ей можно подарить красивые туфли на небольшом каблучке. В том случае, если она не носит туфли, в качестве альтернативы стоит выбрать любую другую модель обуви, которая бы ее устроила. При ее покупке следует ориентироваться на максимальное удобство и комфорт. 

Халат и тапочки — слишком банальный, но в то же время весьма полезный презент, особенно зимой. Мягкие тапочки и плюшевый халат в тон к ним растопят сердце любой бабушки. Что касается цветовой гаммы, стоит отдавать предпочтение спокойным оттенкам. Если хочется как-то удивить близкого человека, можно заказать именной халат.

В старшем возрасте некоторые женщины неловко себя чувствуют в больнице, где им приходится раздеваться для осмотра, так как врач видит нижнее белье. Почему бы не избавить близкого человека от дискомфорта, подарив красивый комплект или сорочку. Нижнее белье полезный подарок.

  • А что вы обычно дарите своей бабушке?

Однако подбирать его следует очень аккуратно. Лучше предложить бабушке пройтись по магазинам, чтобы вместе выбрать что-то наиболее подходящее.

«Умные» подарки

Если бабушка «дружит» с техникой, ей придется по вкусу электронная книга или новый кнопочный мобильный телефон. Женщинам, чьи дети и внуки живут в других городах или даже странах, можно преподнести в качестве новогоднего подарка недорогой компьютер с вебкамерой. Так, бабушки всегда смогут связаться с родными, воспользовавшись популярными социальными сетями и приложениями.

Также хорошим подарком может стать бытовая техника, которая облегчит процесс уборки и готовки. Желательно перед ее покупкой удостовериться, действительно ли это то, о чем мечтает бабушка. Люди старшего возраста неоднозначно относятся к техническим изобретениям человечества и не всегда могут по достоинству оценить новомодный моющий пылесос или ту же пароварку.

Подарки-впечатления для любимой бабушки 

Подарки-впечатления — это беспроигрышный вариант. Бабушку, несомненно, порадует праздничный ужин в кругу семьи, который близкие приготовят все вместе. Например, можно вспомнить рецепт любимого семейного пирога или запеченных куриных крылышек. В каждой семье он свой. Пусть дом бабушки в преддверии Нового года наполнится смехом детей и внуков, уплетающих ее коронные блюда. 

В дополнении к этому можно устроить мини-фотосессию в одинаковых свитерах, либо используя другую наиболее понравившуюся новогоднюю атрибутику. Неплохо бы всем вместе нарядить елку и развесить на ветках сохранившиеся старые игрушки. 

Кроме того, можно подарить бабушке билет на новогодний концерт или в театр. Если она никогда не была на балете, выберите для нее самую красивую постановку. Подарите близкому человеку настоящую новогоднюю сказку. Если же женщина не привыкла куда-либо ходить одна, следует также позаботиться и о билете для ее спутника или спутницы. 

Женщинам, которые любят ухаживать за собой, придутся по душе разнообразные спа-процедуры, массаж. Отличным подарком станет сертификат в салон красоты, где бабушка сама сможет выбрать что-то наиболее для себя интересное. Если она стесняется в одиночестве посещать подобные места, то следует обязательно составить ей компанию. 

Если говорить о более масштабных подарках-впечатлениях, то это может быть тур в теплые страны или путевка на горнолыжный курорт, где можно отдохнуть и телом и душой, даже не вставая на лыжи.

Интерьерные подарки 

Выбирая, что подарить бабушке на Новый год в 2019 году, возможно, стоит присмотреться к предметам интерьера, которые украсят ее дом. Пушистый большой плед вряд ли оставит ее равнодушной. Нелишним будет и кресло-качалка. В нем очень удобно читать. 

Не стоит оставлять без внимания и всякие мелочи. Например: 

  • вазы;
  • пуфики;
  • журнальные столики. 

Не исключено, что это именно то, о чем давно мечтала бабушка, просто предпочитала никому об этом не говорить. 

Перед покупкой любого подарка следует подумать, а действительно ли это то, что ему нужно. Не стоит покупать то, что будет лишним.

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30.09.2018
Теги: Новый год 2019 подарок бабушка

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