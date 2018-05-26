Цены на билеты на Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России —это одно из самых долгожданных и особенных событий для футбольных фанатов. 18 апреля стартовал последний этап продаж билетов на футбол.

Последний этап продаж должен продолжаться до самого завершения турнира, ведь многие фанаты хотят купить билеты на последние игры и считают их наиболее значимыми.

Неудивительно, что многие россияне и иностранцы интересуются, сколько стоит билет на чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России и планируют свои расходы на предстоящую поездку.

Особенности продажи билетов на Чемпионат мира

Самый простой способ покупки нужного билета – это посещение официального сайта ФИФА, выбор нужной категории и учет доступных вариантов. При этом некоторые билеты могут появиться со временем, так как в ФИФА иногда возвращают невыкупленные квоты для разных категорий клиентов.

18 апреля 2018 года также официально открылись специальные центры, которые специализируются именно на продаже билетов на Чемпионат мира ФИФА. Теперь болельщики могут посетить специальные центры для того, чтобы купить билеты.

За сколько можно купить билеты на футбольные матчи

Предлагаемые билеты на Чемпионат мира по футболу распределены на разные категории:

Самая дорогая категория – это первая. Предполагается возможность бронирования самых лучших мест, с которых открывается достойный обзор на футбольное поле. Стоимость составляет 210–1100 долларов. Вторая категория – это места, которые находятся по краям для центральных и торцевых трибун. Стоимость составляет 165-710 долларов. Третья категория билетов считается самой дешевой для иностранцев. Предполагается возможность получения пропуска на места за воротами. Стоимость составляет 105–455 долларов. Четвертая категория билетов доступна для россиян. В этом случае россияне будут пребывать за воротами вратаря. Стоимость доступных билетов составляет 20–110 долларов.

Нужно отметить, что стоимость билетов одинакова на матчи, которые проводятся в разных городах России. При этом учитывается важность футбольного матча. Групповые игры будут самыми дешевыми, после чего будет соблюдаться повышение цен по возрастающей.

Самыми дорогими будут билеты на финальный матч (россияне могут ориентироваться на цену в 110 долларов и выше).

Сколько потратят болельщики

Болельщики также должны быть готовы к аренде жилья в городах, где будут проводиться футбольные матчи. От этого зависит, какими будут финансовые вложения. Эксперты также учитывают цены международных перелетов и поездок по территории России, расходы на еду и напитки.

Эксперты отмечают: больше всего потратят футбольные фанаты из Колумбии, Панамы, Перу. Размер финансовых вложений может превысить 200 тысяч рублей. Меньше всего потратятся россияне, ведь они могут выделить на 3 матча группового этапа меньше 100 тысяч рублей.

Во многих городах отели практически полностью забронированы, поэтому целесообразно искать жилье среди частных вариантов. Нужно отметить, что гостиницы и частные арендаторы подняли цены на предлагаемое жилье в 2-3 раза. Саранск будет самым дорогим городом по аренде жилья на период Чемпионата мира по футболу.

Кто приедет на Чемпионат мира

На Чемпионат мира по футболу в 2018 году приедут болельщики со следующих стран мира:

россияне (российские футбольные болельщики не могут пропустить самое важное событие спорта в своей стране);

американцы;

бразильцы;

колумбийцы;

немцы;

мексиканцы;

аргентинцы;

перуанцы;

китайцы;

австралийцы;

англичане.

Чемпионат мира в России обещает стать грандиозным событием для футбольных болельщиков.

Интересуясь, сколько стоит билет на чемпионат мира по футболу 2018 в России на интересующую игру, также следует учитывать предполагаемые финансовые вложения на аренду жилья, покупку продуктов.

Только наличие достаточной суммы скрасит пребывание на грандиозном Чемпионате мира по футболу, который состоится летом 2018 года в России.