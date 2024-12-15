Уходящие тренды 2024: дизайнер рассказал, что больше не модно в интерьере

Если вы затеяли ремонт или просто хотите обновить интерьер, самое время узнать, что в 2025 году больше не будет в тренде. Дизайнер Игорь Краснов поделился с читателями "Клео.ру" своими наблюдениями и рекомендациями.





1. Глянцевые поверхности

Еще недавно глянцевые фасады и акриловые столешницы были фаворитами дизайнеров. Они притягивали своим блеском и создавали эффект дороговизны. Однако в 2025 году глянец уступит место матовым текстурам и натуральным материалам.





Матовые поверхности создают ощущение уюта и тепла. Кроме того, они практичнее в уходе: на них не так заметны отпечатки пальцев и мелкие царапины. Природные материалы, такие как дерево или камень, становятся универсальным решением, которое подойдет как для современных, так и для классических интерьеров.

2. Яркие и контрастные цвета

Яркие акценты и кричащие цветовые схемы постепенно теряют популярность. Их место занимают нейтральные и пастельные оттенки. В 2025 году особое внимание будет уделяться природной палитре: песочные, бежевые, серые и зелёные тона помогают создать гармоничную атмосферу.





Нейтральные цвета не утомляют и позволяют экспериментировать с аксессуарами. Такой интерьер долго не надоест и останется актуальным на годы.

3. Обилие декора

Перегруженные интерьеры с большим количеством декоративных элементов отходят в прошлое. Сегодня в приоритете – минимализм и функциональность. Это не означает, что декор полностью исчезнет из интерьеров, но его количество будет строго дозировано.





Чистые линии, минимум мебели и аксессуаров – вот что делает пространство легким и воздушным. Главное – найти баланс между красотой и удобством.

4. Пластиковые панели и реечные стены

Пластиковые панели и реечные стены, которые недавно были в моде, постепенно утрачивают актуальность.





Они уступают место натуральным материалам: камню, дереву и керамической плитке. Эти решения не только выглядят более роскошно, но и служат дольше.

5. Громоздкая мебель

Массивные шкафы, огромные диваны и другие громоздкие элементы уступают место компактной и функциональной мебели. Сегодня в тренде раскладные столы, модульные диваны и встроенные системы хранения. Такая мебель помогает экономить пространство и делает интерьер более практичным.





Интерьер – это не только отражение моды, но и отражение образа жизни. Тренды 2025 года нацелены на удобство, экологичность и гармонию. Если вы хотите, чтобы ваш дом оставался современным и уютным, откажитесь от глянцевых поверхностей, ярких цветов и обилия декора в пользу минимализма, натуральных материалов и функциональных решений. И помните: комфорт всегда вне времени.