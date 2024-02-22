Серебро и золото вместе: советы стилиста и народные приметы

В стремлении выглядеть великолепно представительницы прекрасной половины человечества всегда готовы на эксперименты. Однако существует немало предубеждений в различных сферах жизни. Например, многие до сих пор придерживаются мнения, что сочетать золото и серебро – плохая идея, которая говорит об отсутствии вкуса у девушки. В неоднозначном вопросе разбирается женский журнал «Клео.ру».





Что говорят приметы



Мнение стилистов

Единая стилистика



Миксуем тонкое с широким

Согласно старым приметам, действительно, следует избегать одновременного ношения золотых украшений и серебра. Дело в том, что золото традиционно считается пропитанным мужской энергией, это металл Солнца, здесь подойдут эпитеты «пылкий, страстный, неудержимый, горячий». А вот серебро – лунный металл. Тут речь идет о противоположном. Белая энергия считается спокойной, холодной, умиротворенной. Некоторые полагают, что смешение двух металлов приводит к дисбалансу энергетических потоков в теле человека, что вредно и может обернуться различного рода расстройствами. Впрочем, никаких научных обоснований таким заявлениям нет.Современные эксперты по моде, напротив, советуют не ограничивать себя в оригинальных сочетаниях. Стилист Светлана Зяблицева предлагает смело миксовать золото и серебро, однако важно помнить главное правило – такие эксперименты хорошо смотрятся с современными ювелирными изделиями, старинные классические украшения миксовать не стоит, это будет выглядеть глупо и неуместно.При выборе сочетания золота и серебра важно выдерживать единую стилистику. Когда украшения грамотно подобраны и дополняют друг друга, совсем не важно, какого они цвета. Некоторые ювелирные фабрики сами предлагают комплекты, где красиво сплетается желтое и белое золото, красное золото и серебро. Очевидно, что украшение в стиле вычурного барокко будет странно смотреться рядом с оригинальным футуристическим соседом. И тут тоже неважно, одного цвета драгоценные металлы или нет.Стилист предлагает беспроигрышное решение для тех, кто непременно хочет подобрать оригинальное сочетание золота и серебра. Вместе здорово будут смотреться плоские узкие золотые браслеты и плоский широкий ободок из серебра для кисти. Также можно сочетать цепочки. Из золотых и серебряных украшений на шею легко собрать целое ожерелье, которое обязательно привлечет взгляды окружающих и будет выглядеть очень стильно и современно. Так что при желании легко можно дополнить свой образ миксом золота и серебра. Это освежит внешний вид и добавит женщине изюминку.