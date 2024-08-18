Секс по расписанию: как планирование интима поможет укрепить отношения

В длительных отношениях нередко случается так, что страсть уходит на второй план. Рутинные заботы, усталость, и вечные дела вытесняют интимную близость. Порой кажется, что на это просто не остается времени. Но что, если попробовать сделать секс частью расписания? Кажется странным? А на самом деле это вполне действенный способ вернуть былую искру в отношения!

Планирование секса не только не убивает спонтанность, но и может внести новизну в отношения. Ведь ожидание предстоящей близости может разжечь страсть и поднять настроение. Когда пара знает, что у них есть время, отведенное только друг для друга, это помогает им подготовиться морально и физически, предвкушая романтический вечер.

Кроме того, регулярность интимных встреч способствует улучшению эмоциональной связи. Когда секс становится привычкой, это помогает партнерам чувствовать себя ближе и более связанными друг с другом. Ведь ни для кого не секрет, что секс – это не только про физическую близость, но и про душевную гармонию.





Еще одно преимущество планирования – возможность говорить об ожиданиях и желаниях. Разговоры о том, что нравится и что хочется попробовать, помогают разнообразить интимную жизнь. Это отличный способ избежать рутинных сценариев и открыться для новых ощущений.

И, конечно, распорядок интимной жизни снимает давление. Больше не нужно волноваться о том, когда же это произойдет, или испытывать чувство вины за то, что уже давно "не было времени". Планируя секс, вы избавляете себя от лишнего стресса и напряженности, оставляя место только для наслаждения друг другом.

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