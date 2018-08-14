Стильная полоска: модные платья 2018 года

Полоска - самый любимый и практичный тренд, который встречается на каждом модном показе. Но называть этот принт скучным, надоевшим неверно.

Дизайнеры не устают удивлять инновационными, иногда даже дерзкими подходами к полосатым нарядам, необычными идеями кроя, фасонов. Рассмотрим какие модные тенденции 2018 года доминируют в платьях в полоску, а также фото наиболее ярких образов.

Трендовый покрой

В 2018 году на все предстоящие сезоны дизайнерами предлагаются такие варианты покроя полосатых нарядов:

французская длина — низ юбки изделия слегка прикрывает колени;

мини;

длина макси, совмещенная с фасоном в стиле сарафана;

вечерние модели А-силуэта;

морской, пляжный стиль;

лиф бюстье;

декольте;

юбки-солнце и колокол;

трапеция;

открытая спина и плечи;

совмещение полоски и орнамента;

платье, схожее с рубашкой;

городской и спортивный стиль.

Этим летом особенно популярны платья в стиле “тельняшка”. Классика цветового решения - черные и синие линии на снежно-белой ткани. Прямой или расклешенный покрой - все это в тренде. Этот образ особенно привлекательно смотрится на юных дамах.

Платье-тельняшку, как и прямое платье дизайнеры предложили дополнить карманами, расположенными по бокам. Также эта деталь может быть накладной и скроенной из натуральной или искусственной кожи. Цветовое решение может повторять тон принта или, напротив, составлять контраст.

Продолжают оставаться популярными и востребованными полосатые платья-рубашки. Такой фасон подойдет любой женщине. Можно выбрать модель с приталенным силуэтом или более свободным.

Фасонов и моделей дизайнеры предлагают огромное множество. И все они далеки от привычного образа тельняшки, с которым обычно ассоциируется полосатое платье. Независимо от своего возраста, социального статуса любой женщине удастся подобрать изделие для себя и выглядеть в нем легко и элегантно.

Актуальные ткани, цвета и варианты полосок

Платья в полоску можно носить не только летом, но и осенью, зимой и весной. Модные тенденции 2018 года диктуют - для полосатых изделий лучше всего подойдут такие ткани:

хлопок;

стрейтч;

шелк;

шифон;

льон;

трикотаж.

На фото с модных показов представлено множество интересных образов для гардероба любого сезона. Последние дни августа и первую половину сентября можно провести в шелковых, шифоновых и льняных изделиях.

А на случай осенней прохлады и зимних холодов можно подобрать платья из трикотажа и плотного хлопка.

Смешение цветов, которые предлагаются дизайнерами для полосатых платьев:

черный, синий, серый, зеленый или красный с белым;

платья в полоску нескольких тонов;

монохромное исполнение.

На подиумах также можно было встретить модели платьев, в которых черная и белая полоска комбинируются и с другими трендовыми оттенками.

Например:

желтый;

голубой;

розовый;

бирюза.

Варьируется и ширина полоски, ее направление. За счет этого любая модница сможет подобрать полосатую модель с учетом своей фигуры и личных предпочтений.

Вот некоторые варианты:

Полосы по горизонтали. Они могут быть широкими, узкими. Такой наряд подойдет для женщин с пышными формами, если линия талии будет четко выделена, а линии часто повторяются. Полосы по вертикали. Отличный способ визуально скорректировать фигуру, скрыть недостатки и смоделировать женственный силуэт. Комбинация линий. Такое сочетание создает очень привлекательный образ. Диагональ. Этот орнамент придаст наряду необычности и стиля. Фрагментальность. Идеальное решение для тех, кто относится к строго геометрическому принту с большой осторожностью. Или же особенности фигуры не позволяют носить целиком полосатое платье.

С какими стилями сочетается

Платья в полоску достаточно универсальны. Именно поэтому модные тенденции 2018 года не ограничивают женщин в выборе стиля, с которым будут сочетаться линии.

На фото с модных показов представлены наряды в таких направлениях:

повседневный и пляжный образ;

стиль кэжуал и его спортивное ответвление;

бохо-шик;

street style;

ретро;

романтика;

офисный образ.

Разнообразие стилей позволяет собрать довольно разнообразный лук с полосками на любое время года и для любого случая. Важно правильно подобрать обувь и приятные, нужные мелочи. К примеру, полосатое платье, дополненное строгой сумкой и туфлями с закрытым носком поможет создать образ деловой женщины.

А прогуляться с друзьями можно в кедах. Кошелек, телефон удобно положить в рюкзак или просто объемную сумку.

Чтобы придать образу легкости, дополните полосатое платье сабо или сандалиями на небольшом каблучке. Для осенних дней подойдет сочетание с коротким пиджаком или курткой из джинса, кожи.

Полосатый принт за счет своей самодостаточности не нуждается в дополнении яркими аксессуарами. Достаточно скромного пояска, браслета с небольшим цветочком - и образ будет полным, но неперегруженным.