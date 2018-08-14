Стильная полоска: модные платья 2018 года
Полоска - самый любимый и практичный тренд, который встречается на каждом модном показе. Но называть этот принт скучным, надоевшим неверно.
Дизайнеры не устают удивлять инновационными, иногда даже дерзкими подходами к полосатым нарядам, необычными идеями кроя, фасонов. Рассмотрим какие модные тенденции 2018 года доминируют в платьях в полоску, а также фото наиболее ярких образов.
Трендовый покрой
В 2018 году на все предстоящие сезоны дизайнерами предлагаются такие варианты покроя полосатых нарядов:
- французская длина — низ юбки изделия слегка прикрывает колени;
- мини;
- длина макси, совмещенная с фасоном в стиле сарафана;
- вечерние модели А-силуэта;
- морской, пляжный стиль;
- лиф бюстье;
- декольте;
- юбки-солнце и колокол;
- трапеция;
- открытая спина и плечи;
- совмещение полоски и орнамента;
- платье, схожее с рубашкой;
- городской и спортивный стиль.
Этим летом особенно популярны платья в стиле “тельняшка”. Классика цветового решения - черные и синие линии на снежно-белой ткани. Прямой или расклешенный покрой - все это в тренде. Этот образ особенно привлекательно смотрится на юных дамах.
Платье-тельняшку, как и прямое платье дизайнеры предложили дополнить карманами, расположенными по бокам. Также эта деталь может быть накладной и скроенной из натуральной или искусственной кожи. Цветовое решение может повторять тон принта или, напротив, составлять контраст.
Продолжают оставаться популярными и востребованными полосатые платья-рубашки. Такой фасон подойдет любой женщине. Можно выбрать модель с приталенным силуэтом или более свободным.
Фасонов и моделей дизайнеры предлагают огромное множество. И все они далеки от привычного образа тельняшки, с которым обычно ассоциируется полосатое платье. Независимо от своего возраста, социального статуса любой женщине удастся подобрать изделие для себя и выглядеть в нем легко и элегантно.
Актуальные ткани, цвета и варианты полосок
Платья в полоску можно носить не только летом, но и осенью, зимой и весной. Модные тенденции 2018 года диктуют - для полосатых изделий лучше всего подойдут такие ткани:
- хлопок;
- стрейтч;
- шелк;
- шифон;
- льон;
- трикотаж.
На фото с модных показов представлено множество интересных образов для гардероба любого сезона. Последние дни августа и первую половину сентября можно провести в шелковых, шифоновых и льняных изделиях.
А на случай осенней прохлады и зимних холодов можно подобрать платья из трикотажа и плотного хлопка.
Смешение цветов, которые предлагаются дизайнерами для полосатых платьев:
- черный, синий, серый, зеленый или красный с белым;
- платья в полоску нескольких тонов;
- монохромное исполнение.
На подиумах также можно было встретить модели платьев, в которых черная и белая полоска комбинируются и с другими трендовыми оттенками.
Например:
- желтый;
- голубой;
- розовый;
- бирюза.
Варьируется и ширина полоски, ее направление. За счет этого любая модница сможет подобрать полосатую модель с учетом своей фигуры и личных предпочтений.
Вот некоторые варианты:
- Полосы по горизонтали. Они могут быть широкими, узкими. Такой наряд подойдет для женщин с пышными формами, если линия талии будет четко выделена, а линии часто повторяются.
- Полосы по вертикали. Отличный способ визуально скорректировать фигуру, скрыть недостатки и смоделировать женственный силуэт.
- Комбинация линий. Такое сочетание создает очень привлекательный образ.
- Диагональ. Этот орнамент придаст наряду необычности и стиля.
- Фрагментальность. Идеальное решение для тех, кто относится к строго геометрическому принту с большой осторожностью. Или же особенности фигуры не позволяют носить целиком полосатое платье.
С какими стилями сочетается
Платья в полоску достаточно универсальны. Именно поэтому модные тенденции 2018 года не ограничивают женщин в выборе стиля, с которым будут сочетаться линии.
На фото с модных показов представлены наряды в таких направлениях:
- повседневный и пляжный образ;
- стиль кэжуал и его спортивное ответвление;
- бохо-шик;
- street style;
- ретро;
- романтика;
- офисный образ.
Разнообразие стилей позволяет собрать довольно разнообразный лук с полосками на любое время года и для любого случая. Важно правильно подобрать обувь и приятные, нужные мелочи. К примеру, полосатое платье, дополненное строгой сумкой и туфлями с закрытым носком поможет создать образ деловой женщины.
А прогуляться с друзьями можно в кедах. Кошелек, телефон удобно положить в рюкзак или просто объемную сумку.
Чтобы придать образу легкости, дополните полосатое платье сабо или сандалиями на небольшом каблучке. Для осенних дней подойдет сочетание с коротким пиджаком или курткой из джинса, кожи.
Полосатый принт за счет своей самодостаточности не нуждается в дополнении яркими аксессуарами. Достаточно скромного пояска, браслета с небольшим цветочком - и образ будет полным, но неперегруженным.
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А вы любите новить полоску? 3
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Елена / 14.08.18 15:54Мода не изменчива. Полоска пользуется спросом уже не один год. Меняются только цвета и направления. В моем гардеробе всегда есть наряды с таким рисунком.
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Бела / 14.08.18 15:53Платье в полоску носила еще моя мама. А это было лет 20 назад. Мне всегда нравилось, как она элегантно выглядела в таких нарядах. Мы с ней похожи в плане фигуры. Я тоже с удовольствием куплю полосатое платье.
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Лера / 14.08.18 15:52Отлично. Как раз присмотрела себе полосатое платье. Вот думала, с чем его сочетать, а благодаря статье мне стало все понятно.