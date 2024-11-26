Новогодние образы: праздничные коллекции отечественных брендов одежды

Мы не любим категоричных и обобщающих утверждений со словами "все" или "всегда". Но есть случай, когда они уместны: на Новый год наряжаются все. Даже если вы решили остаться дома в одиночестве и просто порадовать себя чем-то особенным, вы вряд ли наденете пижаму – в таком виде гостей не встречают. Новогодняя ночь – это всегда ощущение встречи – отсюда и многочисленные метафоры: "Праздник к нам приходит", "Новый год на пороге" и так далее, да и само выражение "встречать Новый год" тоже намекает на то, что в эту ночь пижаму лучше убрать подальше. Наряжаться на Новый год для многих девушек сродни волшебному ритуалу. Это ночь, когда мы верим в магию красивых вещей и особенно одежды, с помощью которой можно мгновенно перевоплотиться в принцессу. Примерить образ, в котором хочешь прожить этот год – и всю жизнь, наверное.

12 Storeez





В чем 12 Storeez нет равных, так это в умении стилизовать съемки и придумывать образы, каждый из которых тут же хочется примерить на себя. Новогодний лукбук снимали за кулисами театра – судя по всему, давали капустник из номеров разного жанра: конферансье в элегантных костюмах, оперная дива в черном кружевном платье, актриса стендапа в шелковой блузке и свободных брюках из тафты, поэтесса в бархатном жакете... К этой новогодней истории можно отнестись как к игре в переодевания, ведь Новый год – это всегда немножко маскарад, а можно посмотреть на нее глубже – как на выбор того образа, который ты хочешь предъявить публике.

Однажды основательницы бренда Ирина и Марина Голомаздины заставили нас по другому взглянуть на вещи – во всех смыслах слова. Они предложили базовый гардероб как основу для создания своего персонажа, личного бренда, внутреннего бунтаря – зависит от ваших целей – и надстраивать эту основу красноречивыми аксессуарами и прочими атрибутами, отражающими наши ценности. Так происходит поиск своего стиля. И по такому же принципу из праздничной коллекции, которая не случайно называется “Создавая волшебство” можно подобрать волшебный образ – на время или навсегда.

Botrois





Игра продолжается, и на этот раз мы переносимся в парижское кабаре середины ХХ века, когда сочетание мини юбки с прозрачными колготками считалось дерзким, но безумно притягательным. Все коллекции Botrois – воплощают богемный шик и ту элегантную небрежность, с которой часто ассоциируется французский стиль. В новогодней коллекции все эти черты доведены до театральной наглядности: короткие шорты с пайетками в черном или золотом цветах, такой же блестящий жакет “Черный лебедь”, платья и юбки в стиле 60-х, сумочка, украшенная жемчугом и, конечно, французский берет.

Как говорят, создательницы бренда Анастасия Сергеева и Юлия Гайдукова, “мода должна приносить удовольствие”. Это правило сама Юлия, видимо, усвоила во время учебы в знаменитой школе ESMOD PARIS, где гедонизм сделали одним из кодов французской моды. Когда речь идет о новогоднем наряде, как не вспомнить, что "Париж – это праздник, который всегда с тобой”.

Studio 29





Если для вас Новый год – это не романтический вечер под “ананасы в шампанском”, но, прежде всего, сказка родом из детства, вы найдете подходящие образы в ироничной коллекции “Утренник” бренда Studio 29. Эту историю можно рассказать от лица Мальвины в мини-платье-баллон со съемным бантом, или Алисы, которая украсила свои привычные блузку с юбкой причудливыми розами.





Впрочем, и кого-то посерьезней, допустим, Снежную Королеву, тоже можно изобразить – и дополнить длинную юбку белоснежным корсетом из атласа.

В коллекции есть и лаконичные простые вещи, подходящие для уютного праздника у камина. Она вообще получилась очень теплой – как будто снежинки в морозную ночь – это всего лишь обрывки детских воспоминаний.

Present & Simple





И мы снова возвращаемся в Париж, в период конца 19 – начала 20-го века, названный Belle Epoque. В одноименной коллекции собраны вещи, создающие атмосферу того времени – золотистое платье из атласа, жакет с блестящими пуговицами из бордового бархата, зеленый костюм цвета сукна в казино… Очень кинематографично. Не забывайте, что аристократку выдают аксессуары – маленькая сумочка, расшитая бисером, бархатный берет, нитка жемчуга.

Основательницы бренда – сестры Камилла и Рината Загидуллины и Таня Ягодкина – говорят, что название “Простое и настоящее” выражает их отношение в моде и к жизни. Сегодня это действительно стало роскошью, когда просто красиво и по настоящему важно.

Gate31





У Gate31 свой сценарий новогодней ночи – карнавала не будет. В описании коллекции обещают, что “Новогодняя капсула подарит ощущение спокойствия, чтобы вы могли сконцентрироваться на главном”. Здесь преобладает строгий стиль, минимализм и четкость линий, черно-белая цветовая гамма. Представим, что это чистый холст или чистый лист бумаги, который вы заново наполните новыми красками, ценностями, символами жизни своей мечты. Новый год – как повод начать новый этап в своей жизни.





Но мы советуем, все-таки, превратить эту ночь в сказку – а вдруг это тот самый момент, когда волшебные методы действительно работают.

My812





Петербурженка Альбина Зуева, в прошлом художник по костюмам в кино, создает одежду, в которой чувствуешь себя героиней романов Достоевского или Толстого. При этом вещи очень модные и стильные, но когда их надеваешь, каким-то магическим образом меняется самоощущение – хочется выпрямить спину, идти чуть медленнее, ни в коем случае не размахивать руками и позволить своему спутнику нести твою сумку (и заплатить в кафе!).

Для новогодней ночи можно выбрать любое платье – из теплого и мягкого трикотажа, из атласа или из хлопка. Сама Альбина считает, что женщина может позволить себе носить длинные платья и в повседневной жизни – не стоит придавать такое большое значение вечной слякоти российской зимы.

В конце концов, это ведь тоже женская магия – умение быть прекрасной вне зависимости от обстоятельств – пожалуй, это и пообещаем себе под бой курантов.