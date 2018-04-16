Чтобы выглядеть стильно, важно заранее быть в курсе того, что готовит мода на лето 2018. Основные тенденции будущего сезона позволят каждому выбрать наряд на свой вкус.

Летом 2018 года вернутся джинсы-варенки и неоны, брюки-бананы, длинные юбки с плиссировкой и с разнообразием тканей и цветов в стильном ряде популярных трендов.

Поэтому многие модные вещи можно обнаружить на дальних полках своего шкафа уже сейчас. А фото 20 лучших летних трендов помогут создать собственный образ.

Женственный образ

Остаться летом 2018 в тренде легко – создайте женственный образ. Это самый подходящий сезон продемонстрировать свою фигуру, подчеркнуть длину ног и оголить плечи. Модные дизайнеры не боятся обращаться к моде прошлых годов, добавляя в них новые штрихи.

На подиумах представлены различные варианты женственных нарядов, которые станут основными тенденциями в этом сезоне:

В моде лета 2018 остается изящный силуэт в стиле Диор. Создать женственный лук помогут пышные юбки разной длины, струящиеся драпировки, необычная линия воротника. Такой образ подходит для летних вечеров и будет одним из самых актуальных. Выигрышным станет простое черное платье с юбкой в пол, глубоким V-образным декольте и массивными плечами. Сочетать такие наряды следует с туфлями в ретро стиле с массивным каблуком, сабо на платформе или нарядными балетками. Также можно выбрать изящное платье лавандового цвета, который станет самым модным этим летом. Вечерние платья в романтическом стиле станут отличным вариантом для свидания. Стоит обратить внимание на коллекцию от OscardelaRenta. Представленные варианты платьев пестрят яркими цветами и растительными орнаментами. Внимание к себе приковывает контраст оттенков. Коллекция дизайнеров предлагает девушкам выбирать наряды с высокой талией и облегающим верхом. Смелый модницы могут выбирать наряд с боди, что выгодно подчеркнет красоту женской фигуры. Еще одним решением для свиданья станет корсет в сочетании с длинной плиссированной юбкой. На сегодня корсет в представлении дизайнеров становится постоянным предметом гардероба. Легкая ткань и геометрические узоры выбор Карла Лагерфельда. Его коллекция понравится тем, кто любит внимание к своей персоне. На черном и белом фоне яркие геометрически принты выглядят смело, но не вызывающе. Еще такой рисунок позволяет скорректировать недостатки фигуры. Коллекция Fendi – это нежные складки на ткани, большие банты и асимметричная вышивка. К такому образу подойдут массивные сумки и обувь. При этом цвета аксессуаров лучше сочетать по стилю, а не по цвету. Тем, кто любит свободу, подойдут платья, представленные JilSander. Дизайнеры предлагают простые модели, свободного кроя. Почти вся коллекция на лето выполнена в пастельных тонах. Такие вещи практичны и просты, но выглядят при этом женственно благодаря мягкой ткани. Горох всегда в моде. Женственный образ поможет создать платье с расклешенной юбкой в кружочек. Такой наряд отсылает к ретро стилю, поэтому к нему хорошо подойдут туфли на толстом каблуке и маленький клатч. Если хочется сделать лук более современным, то можно выбрать балетки. Для вечернего наряда такое платье отлично будет смотреться с жакетом свободного кроя.

Выбираем принты

В моде лета 2018 года одежда с принтами. Это, может быть, стиль поп-арт, изображение цветов животных и овощей. В топе яркие принты самых разных цветов и размеров. Выбирая такой стиль важно не перегрузить образ. Дизайнеры не рекомендуют носить массивные аксессуары с принтами.

Поп-арт рисунки

Абсолютным хитом сезона станут поп-арт рисунки. Такой наряд выглядит неординарно и красиво. Актуальным станут изображения всех продуктов масс-маркета. Это могут быть лейблы, вырезки из комиксов и журналов, постеры. Дизайнеры возвращаются к трендам середины XX века. CalvinKlein продемонстрировал свое виденье поп-арт принтов.

На подиуме были представлены модели с черно-белыми изображениями на полупрозрачной ткани. Эффектным дополнением для нарядов стало дополнение кружевной ткани.

Свои варианты предложили также Prada и Versace. Эти дома мод решили создать тоталлукс принтами поп-арт. Поэтому этим летом можно смело собирать весь наряд с рисунками, сделанными в виде плакатов 60-х годов. Хитом же станут майки с надписями и юбки миди из легких тканей.

Морской принт

Летом в 2018 году без морской тематики не обойтись. Но в этом году дизайнеры отошли от якорей и штурвалов. Создать атмосферу отдыха помогут наряды с изображением морских жителей. В летних коллекциях платья с экзотическими морскими рыбами.

Самыми популярными принтами в моде лета 2018 станут рыба-бабочка и мавританский идол. В моде будут и другие жители моря. Модницы могут смело выбирать одежду с рисунками в виде морских звезд, улиток и крабов. Легкий лук получится, если выбрать платье с изображением ракушек.

Овощные принты

Яркий тренд лета 2018 – овощные принты. Такой рисунок отменяет все цветовые правила. Дизайнеры разрешили сочетать друг с другом самые неожиданные краски. Главным правилом овощного принта стал девиз «чем ярче, тем лучше». Рисунок может быть на любом элемента гардероба: юбках, брюках, блузках. Такой смелый стиль подойдет не всем.

Овощной стиль создан для ярких и стильных людей, которые не боятся оказаться в центре внимания. Представленные фото помогут лучше разобраться в овощных принтах.

Цветочные мотивы

Ни одно лето не обойдется без цветочных рисунков. Такой принт создает легкий романтический образ. Изображения могут быть разных размеров и цветов. В тренде лета 2018 года будет длинный сарафан или платья-комбинезоны с крупными цветами.

Красиво будут смотреться яркие распускающиеся бутоны на фоне пастельных тонов. Еще одним актуальным вариантом станет брючный комплект в мелкий цветок. Такой рисунок летом встречается не только в одежде, но и в купальных костюмах.

Хищный принт

Хищный принт снова в моде летом 2018 года. Такой рисунок вновь отсылает модниц в прошлое. В коллекции вернулись рисунки «под кожу» пресмыкающихся. При этом изображение может быть не только на одежде, но и на аксессуарах и обуви. Обратить свое внимание стоит принты шкур хищников.

Цветовые решения самые разные, главное сохранять орнамент животного. Так дизайнеры рекомендуют обратить внимание на топы фиолетового и желтого цвета с черными полосами. Они создадут яркое летнее настроение.

Возвращение из прошлого

В основные тенденции моды лета 2018 возвращают некоторые вещи из прошлого. Настало время открыть чемодан со старой одеждой и хорошенько его проверить.

Возможно, именно в нем найдется актуальная одежда для будущего сезона:

Несколько сезонов назад в моде был стиль американка. Наступающим летом он станет одним из трендов. Выбирать можно практически все, что ассоциируется с ковбойским стилем. Хорошим выбором станет клетчатая рубашка на кнопках. Ее можно надевать практически со всем. В качестве аксессуаров отлично дополнит образ галстук боло и ковбойская шляпа. Стиль дикого Запада снова в моде. Поэтому можно выбирать широкие брюки и джинсы. Такие модели сделают рост визуально выше и помогут подчеркнуть силуэт. Настоящим хитом 80-х годов прошлого века была джинсовая варенка. Сегодня она опять становится модной. Наступающим летом вновь можно носить джинсы, рубашки и комбинезоны из этой ткани. Сегодняшним модницам повезло по сравнению со стилягами из прошлого. Вываривать джинсу с отбеливателем нет необходимости, модная одежда продается во всех топовых бутиках. Тай-дай тоже вернулся в представленные дизайнерами показы. Свои коллекции в этом стиле показали Lemaire и MSGM, CalvinKlein и StellaMcCartney. В своем роде это хиппи-шик. Яркие футболки и платья, асимметричные формы, бахрома – это все стиль тай-дай. Здесь основным является голубой цвет, на фоне которого выделяются геометрические рисунки или же неровное окрашивание. Дополнить образ можно туфлями или босоножками с красивыми застежками. Готовясь к лету, модницы могут смело доставать журналы по рукоделию и учиться технике кроше. Практически все мировые дизайнеры представили свои вязаные крючком наряды на прошедших показах мод. Актуальными будут любые детали гардероба в этом стиле: платья, сарафаны, топы и юбки. Стоит отпустить стереотип, что вязаные вещи для бабушек. Коллекции от Altuzarra или SoniaRykie доказывают, что кроше подходит для женщин всех возрастов. В свое время этот стиль выбирали мировые звезды: Бриджит Бордо, Шер, КейтМосс. Туники в стиле кроше станут хорошим дополнением на отдыхе. Ее можно надеть поверх купального костюма, чтобы пообедать в уличном кафе. Стилистическая одежда из-за критики начала выходить из моды. Ее противники доказывали, что заимствование другой культуры в одежде является дурным тоном. Дизайнерские дома решили доказать обратное, и на подиум вернулись африканские мотивы. Великолепные коллекции представили A.W.A.K.E. и Jacquemus. Легкие ткани, невероятные узоры и сочетание цветов — это все будет в моде летом 2018 года. К такому наряду можно подобрать платок и завязать его на голове красивым способом. Что касается вернувшихся аксессуаров, то и здесь есть свой фаворит. После долгого перерыва в моду вернулись узкие солнцезащитные очки. Они пришли из забытых 90-х и сместили с пьедестала гигантские «мухи». Дизайнеры утверждают, что микро-солнцезащитные очки останутся в моде на несколько сезонов, поэтому можно выбирать качественный аксессуар. Их форма и цвет оправы могут быть различными.

Советы дизайнеров

Основные тенденции, которые уже сейчас можно увидеть в магазине, дизайнеры создали, основываясь на красоте, удобстве и практичности. Некоторые предложенные варианты могут шокировать, другие удивить, но познакомиться с ними необходимо.

Белье

Если фигура позволяет, то можно попробовать смелое решение, которое придумали дизайнеры к лету 2018: продемонстрировать белье. Кутюрье советует показать лифчик. При этом модели белья непростые. На показах мод были представлены варианты со шнурками, которые следует оборачивать вокруг талии. В зависимости от модели их можно носить без какой-либо дополнительной накидки сверху или же сочетать с легкими пиджаками и расстегнутыми кофтами.

Свои решения представили VeroniqueLeroy и SaintLaurent. На манекенщицах такой смелый наряд выглядит очень эффектно. Осмелится на такой образ не каждая девушка, но попробовать поэкспериментировать, особенно на отдыхе, можно.

Обувь

Важной деталью образа является обувь. Здесь мнение дизайнеров расходится. Некоторые из них рекомендует летом дать ножкам отдохнуть и выбирать удобные кроксы. Другие же создают модели с невероятными каблуками. И пусть фигурный каблук — это не новое изобретение, но его вариации меняются каждый год. Выбирать такую обувь следует крайне осторожно. Туфли невероятно выгодно подчеркивают красоту ног, но при этом могут быть довольно неудобными.

В историю моды навсегда вошел эпизод, когда Наоми Кампбелл на одном из показов упала на таких каблуках на глазах у всех зрителей, не пройдя и 5 шагов. Выбирая кроксы, не стоит думать, что эта обувь не для выхода цвет. Стоит заметить, что их выбирает даже королевские семьи.

Дизайнеры не устают придумывать новые модели этой обуви. Сейчас создаются кроксы на платформе и со стразами.

Цветовая гамма также разнообразна, поэтому их можно выбрать на любой вкус. Конечно, сейчас отношение к кроксам неоднозначное и не каждый рискнет выйти в такой обуви в свет. Но дизайнеры в летнем сезоне 2018 уверены, что совсем скоро они станут привычной повседневной деталью гардероба.

Костюмы

Изучая основные тенденции моды лета 2018 года, стоит обратить внимание на женские костюмы белого цвета. Выбирать можно как брюки, так и шорты. Белый цвет и его оттенки летом всегда находятся на пике популярности. Кроме того, он визуально омолаживает. Главное правильно выбирать фасон, чтобы белые оттенки не полнили. В моде оверсайз, асимметрия и мужской стиль. Такое разнообразие поможет выбрать ту модель, которая скроет недостатки фигуры.

Костюм с юбкой станет отличным вариантом для офиса, а брюки или шорты хорошо подойдут для вечерней прогулки. Такой наряд можно дополнить ярким аксессуаром, например розовым клатчем или красивыми балетками.

Сумки

Женская сумочка – это целый сундук с сокровищами. Чего в ней только не лежит. И если лучшие друзья девушки – бриллианты, то лучшая подруга – точно сумка. Мода на этот аксессуар меняется так же, как и на одежду.

Летом 2018 года в тренде будут сумки оверсайз. Для девушек это большой плюс – больше косметики и других необходимых вещей можно взять с собой. Пополнить свой гардероб можно сумочками с бахромой.

Сейчас актуально выбирать длинную бахрому или кисточки. Дизайнеры предлагают не только одежду из пластика, но и сумочки из этого же материала. Эта модная тенденция планирует задержаться еще на несколько сезонов, поэтому менять сумку после лета не придется. Формы и цвета сумок могут быть самыми разными, так же как и декор.

В моде по-прежнему остаются клатчи. Маленькие сумочки хорошо подходят для выхода в свет. Они могут быть однотонными или с модными принтами.

Банты, оборки, воланы

Банты, оборки, воланы приветствуются в одежде летом 2018 года. Такие детали на брюках и блузках помогут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Эти элементы встречаются у всех модных дизайнеров. Традиционно банты и воланы помогают создать женственный и романтичный образ. Брюки с оборками станут настоящей находкой для вечеринки или ужина в ресторане. Сочетать такую одежду лучше всего с туфлями-лодочками или босоножками на танкетке. Встретить украшение можно не только на одежде, но и на сумках, обуви, на украшениях для волос.

Каждый год дизайнеры стараются, чтобы создать новые образы и порадовать модниц. Часто они возвращаются к актуальным тенденциям прошлых сезонов. Создавая свои коллекции, модельеры добавляют новые детали, которые освежают старые образы и помогают им вписываться в современную жизнь.

Выбирая свой летний образ нужно не только ориентироваться на основные тенденции в мире моды, но и на собственный вкус. Дизайнеры рекомендуют выбирать наряды под настроение, чтобы чувствовать себя комфортно. И также можно смело экспериментировать со стилями и цветом.

Не стоит бояться быть яркой, ведь лето просто создано для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. Выбирая модные вещи, у модниц получится собрать как ежедневный лук, так и офисный стиль.