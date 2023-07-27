Модные свадебные платья 2023 года — тренды и новинки года

Дама любого возраста, выбирая для себя подвенечное платье, мечтает быть самой прекрасной невестой. В мире моды тема образа невесты всегда актуальна. Современные тенденции свадебных платьев 2023 года удивляют разнообразием, позволяющим проводить смелые эксперименты и получать от этого эстетическое удовольствие.

Модные тенденции свадебных платьев 2023 года (фото)

Ни один модный показ не обходится без представления коллекции новых образцов нарядов для невест. Модные тенденции свадебных платьев 2023 года отвечают самым высоким требованиям и предпочтениям. В подборке с фото представлены современные образы для свадьбы.

Среди модных тенденций трендов свадебных платьев сезона 2023 года следует отметить:

Длинные фасоны. В качестве украшений применяется жемчуг, бисер, шитьё. Такие платья очень похожи на наряды принцесс, их украшают ещё гипюром, тафтой, атласом, шифоном и др.

Выделение подола. Он может быть ассиметричным, дополненным вышивкой или бахромой с одной стороны.

Использование накидок, заменяющих фату. Накидка бывает плотной, украшенной вышивкой. Создаётся довольно оригинальный образ.

Применение викторианского кружева, которое великолепно смотрится и в платьях облегающего фасона, и с пышными юбками и даже в брючном свадебном костюме.

Платья с готической стойкой заняли достойное место среди трендов модных показов.

Отлично смотрятся фасоны со струящимися тканями, с открытыми плечами, с объёмным декором.

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В цветовой гамме модных тенденций свадебных платьев 2023 года произошли небольшие изменения:

сохранён традиционный белый цвет;

в свадебных изделиях применяют и кремовые оттенки;

используются нежные голубые и розовые тона;

можно увидеть и синие платья;

самый смелый шаг — применение аксессуаров чёрного цвета.

Модные свадебные платья 2023 года

Многие представительницы прекрасной половины человечества постоянно следят за ультрамодными трендами торжественных нарядов. Дизайнеры, в свою очередь, ежегодно создают новые образы, уникальные по своей красоте. В 2023 году среди таких нарядов обязательно встречаются вечерние платья и модные свадебные.

Модное пышное свадебное платье

Модные свадебные платья 2023 года, как и всегда, украшают коллекции всех кутюрье. Это широкое разнообразие фасонов, тканей, форм — каждый образ содержит свою изюминку. Далее о модных тенденциях свадебных платьев 2023 года.

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Пышное платье с объёмными рукавами

Объёмные рукава платья для новобрачной добавляют модели нежного очарования. Фасон рукавов может быть разным:

в виде колокола;

фонариком;

удлинённые рукава, воланы и др.

Подчеркнут стройную фигуру невесты фасоны, в которых открыты плечи или есть рукава с разрезами. Можно подобрать новобрачной причёску, которая сделает её образ ещё более привлекательным.

Блестящее пышное платье для невесты

Такой наряд требует аккуратности в выборе стиля, в подборе украшений. Здесь важно соблюдать меру. Можно использовать:

материалы блестящие, полупрозрачные, многослойные;

украшающие элементы, блёстки;

допустимы переливающиеся вставки разных цветов.

Пышные королевские платья для свадеб

Это классический фасон для наряда новобрачной. Характерные черты:

корсет с бретельками и без них;

линия талии завышенная или заниженная;

пышная юбка.

Выбирая украшения под классический фасон свадебного платья, необходимо помнить о чувстве меры.

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Свадебное платье пышное короткое

Длина пышного платья для новобрачной необязательно должна быть в пол. Допускаются укороченные модели, чуть ниже колена, и совсем короткие. Цвет в идеальном варианте бывает классическим снежно-белым, но допустимы другие светлые тона.

Короткое пышное платье отлично подойдёт невесте, имеющей средний рост или немного выше.

Пышное свадебное платье с кружевом

Кружево украшает любой образ, оно всегда в моде. К платьям с кружевными украшениями рекомендуется применять декорирующие элементы в минимальном количестве и не увлекаться аксессуарами.

Если свадебный наряд новобрачной представлен объёмной длинной юбкой и верхом из кружева, образ получается аристократичным. Закрытая зона декольте и прозрачные рукава хорошо гармонируют с кружевом. Платья из кружевной ткани прекрасно подходят к любой фигуре.

Свадебные платья 2023 года, фасон рыбкой

Наряд рыбкой лидирует среди модных свадебных платьев 2023 года. Такой фасон ещё называется платьем типа русалка, он представлен в большом разнообразии.

Что необходимо знать о платье-русалке:

Оно может иметь длину миди. К такому фасону необходим высокий каблук. Старайтесь не перегружать образ украшениями. Платье-русалка бывает коротким спереди и удлиняющимся сзади. Под этот фасон тоже необходим высокий и удобный каблук. У классического платья-русалки юбка, расширяющаяся у колен, доходит до пола. Она бывает пышная, расклешённая, сплошная, многоярусная. Классическая модель со шлейфом имеет длину в пол. Этот фасон наиболее популярен. В этом образе можно увидеть сочетание воздушности и элегантности.

Такие модели подходят уверенным в себе особам, они смогут достойно чувствовать себя в этом образе. В таком платье отлично смотрятся девушки высокого роста с прекрасной фигурой. А облегающее платье будет только подчёркивать красоту тела. Но главное — не рост, а правильные пропорции тела. Низкорослые невесты и имеющие пышные формы тоже могут хорошо смотреться в платье-рыбке.

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Свадебные платья 2023 года с рукавами и без них

Свадьбы играют в любой сезон, несмотря на погоду. А вот свадебные платья невесты могут выбирать в зависимости от погоды.

Свадебные платья с рукавами

Когда тёплая погода сменяется более прохладным временем года, у невест появляется интерес к свадебным платьям с рукавами. Однако рукава здесь рассматриваются не как утепляющий элемент одежды, а как дизайнерский ход. Чтобы из строгого сдержанного образа получить более эффектный, следует добавить объёмные рукава — короткие или длинные. Часто используют в свадебных фасонах рукава из шифона с напуском. Они очень лёгкие и прозрачные.

Встречаются слишком пышные рукава, которые могут смущать некоторых невест. Довольно часто платья с пышными рукавами имеют открытую линию плеч. Образ становится ближе к женственному. Съёмные рукава-воланы позволяют трансформировать наряд в течение праздника.

Создание уникальных трендовых образов стало возможным благодаря рукавам. Они могут быть разными: свисать, напоминая накидку, иметь прорезь с кружевными вставками. Лёгкость в движениях обретается с помощью расклешённых рукавов, а игривости в настроение привносят рукава фонариком.

Свадебные платья без рукавов

Платья для невесты без рукавов характерны для классических вариантов королевских моделей. Здесь должен присутствовать корсет с бретелями или без них.

Свадебное платье рыбкой имеет варианты моделей без рукавов. Облегающая верхняя часть платья может быть с рукавами и без них, с бретельками и без. Допускаются скрещенные бретельки.

Модные свадебные платья 2023 для полных

В настоящее время праздничная одежда больших размеров всё чаще появляется на трендовых показах. И свадебным нарядам для пышных новобрачных здесь тоже есть место.

Пышные девушки при выборе убранства к торжеству должны избегать:

коротких платьев;

пышных юбок;

крупных вышивок и аппликаций;

фаты.

Вместо фаты лучше подобрать другое украшение.

Модели модных свадебных платьев 2023 года для полных новобрачных отличают:

Красивое декольте. Более стройной будет фигура в свадебном наряде, имеющем корсет типа бюстье.

Допустимо показывать ножки. Макси-длина платья и высокий разрез будет смотреться очень эффектно. Образ отлично дополнит длинный шлейф.

Открытие изящных плеч. Хорошо зарекомендовал себя фасон со спущенной линией плеч, с корсетом вверху и многослойной юбкой. Корсет украшают блёстками и жемчугом.

С рукавами. Нынешний сезон богат на разнообразие дизайнов рукавов у свадебных платьев. Они могут быть полупрозрачными расшитыми длинными, нежными кружевными короткими, пышными спадающими, расклешёнными, в виде фонариков и буфов, в виде накидки.

Отлично выглядят на пышных невестах платья типа русалка. Также хороши атласные платья простого прямого фасона.

Сверкающие украшения и отделки в виде рюшей не стоит применять. Лучше остановить выбор на нарядах из кружева, на тюлевой ткани, расшитой цветами, на убранстве из сверкающих тканей.

Примеры модных свадебных платьев 2023 года для пышных новобрачных представлены на фото.

Свадебные платья со шлейфом

Шлейф — элемент свадебного убранства, который способен превратить любую женщину в королеву. Лучше подойдёт высоким невестам, но можно попробовать и девушкам малого роста без массивных бёдер.

Шлейф выполняется из материала основного платья или более лёгкой ткани — шифона, кружева. Имеется один большой недостаток — аксессуар очень зависит от погодных условий. Шлейф и в сухую погоду легко испачкать, т. к. он волочится по земле. Кроме того, его ещё легко порвать, с ним трудно танцевать.

Для таких случаев предусмотрены съемные аксессуары: можно отстегнуть шлейф для прогулки и вернуть его на прежнее место для проведения торжественных церемоний.

Экспертное мнение

Портал The-wedding.ru, Елена Виноградова: «Среди специалистов в мире свадебной моды на Западе рассматривается информация о появлении сервисных пунктов проката дизайнерских свадебных платьев по приемлемой цене. Многие эксперты утверждают, что аренда свадебного платья перестанет быть уделом тех, у кого мало денег. Возможно, в России тоже смогут появиться подобные пункты проката свадебных платьев от известных кутюрье».

Итоги

Дизайнерский мир модных свадебных платьев 2023 года предлагает большое разнообразие решений. Каждая модель хороша по-своему. Чтобы ваша свадьба стала памятным событием в жизни, постарайтесь выбрать именно то платье, которое сделает этот день незабываемым.

И, конечно, встает вопрос, где можно купить самые трендовые свадебные платья. Мы советуем обратиться в Jully Birde. Это сеть топовых салонов, которые находятся в самом центре Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В этом году Jully Bride получили премию, как Лучший свадебный салон по версии Wedding awards nw.