Модная бижутерия 2023 года — новинки и тренды с фото

Ни одна женщина не может обойтись без бижутерии. Она стоит относительно недорого и ни в чем не уступает ювелирным изделиям. Неудивительно, что с каждым годом появляются уникальные новинки аксессуаров, которые преображают модниц. Если посмотреть на фото бижутерии, видно, что в 2023 году появятся новые тренды на модную бижутерию.

Жемчужные нити

Жемчуга много не бывает. Вне зависимости от времени и моды он не теряет актуальности, поэтому в 2023 году дизайнеры рекомендуют обратить внимание на длинные жемчужные нити. Переплетение перламутровых камней особенно красиво смотрится в сочетании с золотом.

Но стоит быть осторожнее с изделиями, состоящими из крупных элементов. Такие модели уместны далеко не во всех случаях. Преимущественно они подходят дамам средних лет или для торжественных мероприятий.

Цепи и цепочки

Спустя несколько лет этот тренд снова возвращается. Фаворитами станут золотые цепи с крупными звеньями. Они отлично дополнят как повседневные образы, так и вечерние наряды. Особенно красиво цепи с крупными звеньями смотрятся с вязаной одеждой.

Лаконичные тонкие ожерелья уместны с платьями и топами в рубчик, простыми футболками, пиджаками и блузами. Они хоть и смотрятся неброско, но приковывают к себе внимание. Кроме того, цепочки придают образу изюминку и создают правильный акцент.

Интересно! Модные тенденции на кроссовки в 2023 году

Кольца с крупными камнями

Постепенно дизайнеры отходят от минимализма, на смену приходят кольца с крупными самоцветами. Существует стереотип, что такие изделия подходят исключительно для особых случаев. Сейчас их можно носить каждый день.

В 2023 году дизайнеры рекомендуют обратить внимание на аксессуары, выполненные в пастельных тонах. Это может быть бижутерия с аметистом, опалом, жемчугом и агатом.

Перстни

Помимо колец, популярность обретают перстни. Красивее всего смотрятся позолоченные и посеребренные изделия, дополненные прямоугольными кристаллами. Не менее интересно смотрятся перстни-печатки, украшенные гравировкой с определенным значением.

Браслеты

Браслет — универсальный аксессуар, который привлекает модниц разнообразием дизайна. В 2023 году настоящим маст-хэв станут широкие модели. Массивные браслеты изготавливаются из сплошного металла или многорядных переплетений.

Актуальные модели:

Замкнутые — имеют форму неразъемного кольца.

Аклет — это браслет на ногу, представляющий собой тонкую цепочку. Такая бижутерия крепится на лодыжку.

Незамкнутый — не имеет застежки и изготавливается из жесткого материала. Привлекает модниц универсальным размером и лаконичностью.

Обод — украшение в виде замкнутого кольца, в которое продевается рука. Застежка не предусмотрена. Такое изделие подбирается на 1-2 размера больше, т. к. есть риск ошибиться с размером.

Змейка — аксессуар со сложной конструкцией. Он может иметь спиралевидную или пружинящую форму.

В виде цепочки — самый популярный вид. Ширина и дизайн изделий может разниться. Обладательницам пышных форм отлично подходят изделия со средними звеньями, а стройным девушкам стоит присмотреться к тонким браслетам.

Чтобы бижутерия красиво смотрелась, ее необходимо правильно подобрать. Следует учитывать возраст, стиль, образ жизни и индивидуальные особенности внешности.

Интересно! Модные и стильные кепки 2023 года

Бахрома

Популярная декоративная деталь нашла свое применение в стильной бижутерии. В 2023 году дизайнеры планируют выпустить несколько линеек аксессуаров, изделия которых будут дополнены длинными нитями с жемчужными цепочками и кристаллами. Стоит готовиться к тому, что бахрома в бижутерии станет главным фаворитом в новом сезоне.

Длинные серьги

Гвоздиками и капельками уже давно никого не удивить: сейчас такие украшения выглядят блекло и предсказуемо на фоне стильных трендов. Стилисты рекомендуют обратить внимание на длинные серьги. Они сочетают в себе сразу несколько тенденций 2023 года:

цепи;

бахрому;

логоманию;

яркие самоцветы;

массивный металл.

Интересным решением станет крупная моносерьга. Она эффектно свисает с одной стороны, привлекая максимум внимания к владелице.

Интересно! Модные тенденции на джинсы в 2023 году

Чокеры

Чокеры были популярны еще в 2014 году, но мода на них снова возвращается. И речь идет не о кружевных и бархатных полосках: в 2023 году чокеры представлены в совершенно ином дизайне. Некоторые модели напоминают обручи, колье, незамкнутые кольца или цепочку, усыпанную кристаллами.

Особого внимания заслуживают монолитные колье в виде змеи. Они выглядят одновременно элегантно и дерзко. Кроме того, такие модели красиво обвивают шею и подчеркивают ее линии.

Украшения для волос

Самым популярным аксессуаром считаются заколки. Крупные украшения не только фиксируют локоны, но и акцентируют на них внимание. Здесь главное — не использовать много изделий, достаточно ограничиться 2-3 заколками. Излишек украшений сделает образ безвкусным.

Если нет желания использовать крупные заколки, можно ограничиться невидимками. Изысканно смотрятся экземпляры с мелкими жемчужинами и минералами. А смелые девушки могут рискнуть и дополнить образ заколками в виде слов или логотипов популярных брендов.

Итоги

Фото модной бижутерии 2023 года сводят с ума модниц. Дизайнеры готовят для стильных дам трендовые аксессуары, которые должны стать частью коллекции.