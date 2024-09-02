7 моделей удобной обуви на осень: выглядят стильно и дорого

Когда погода начинает капризничать, отказываться от стиля – последнее, что нужно делать. Но не нужно превращать себя в жертву моды, когда можно быть иконичной и без компромиссов. Вот семь пар обуви, которые позволят тебе выглядеть шикарно и чувствовать себя комфортно, даже когда за окном серо и прохладно.

Обувь, которую можно не покупать





Кроссовки давно перестали быть просто спортивной обувью. В них удобно мчаться на утреннее латте, и они шикарно смотрятся с любым аутфитом. Хочешь в ногу с трендами? Лови свой лук: объемный пиджак, брюки палаццо и минималистичные кроссы. А чтобы добавить немного остроты, выбирай модели с необычными текстурами или в неожиданных цветах. Но самое приятное, что у каждой из нас уже есть несколько парр кроссовок в гардеробе и новые можно не покупать.

Для тех, кто любит каблуки





Кто говорил, что каблуки – это всегда неудобно? Ботильоны с устойчивым каблуком – отличный компромисс между высотой и комфортом. Попробуй их с кожаными леггинсами или миди-юбкой, и даже серое небо не затмит твою уверенность. Главное – не забыть про любимую красную помаду и уверенную улыбку, ведь осень – это время эффектных выходов.



Элегантная классика, которая никогда не стареет





Лоферы – это как маленькое черное платье в мире обуви. Они делают любой образ немного более элегантным и чуть менее скучным. Надевай их с костюмом в стиле power-dressing или с укороченными джинсами и кашемировым свитером. С ними ты всегда будешь выглядеть на все сто, даже если выходишь всего лишь в супермаркет за хлебом.

Когда для сапог еще не пришло время





Казаки – идеальная обувь для осенних авантюр. Они придадут твоему образу бунтарский дух, даже если твой выход – это всего лишь поиск утреннего кофе. Попробуй скомбинировать их с джинсовой юбкой и теплым свитером, добавив шляпу "Федору" для полного эффекта. В этой обуви ты готова к покорению любой территории, от городских джунглей до уютного парка.



Утепляйся





Угги – это как твой любимый плед, но на ногах. Когда для полноценных угг еще рано, то на помощь приходит укороченная модель. Эти мягкие чудо-тапочки спасут тебя в те дни, когда хочется только комфорта и ничего больше. Надевай их с вязаным платьем или трикотажными брюками, и в них тебе будет тепло и уютно до первых заморозков. Если хочешь добавить немного шика – выбирай угги с декоративными элементами или в необычных цветах.

Балетки – легкость начала осени





Балетки вернулись неожиданно и стали идеальным вариантом для первых прохладных дней, когда каблуки ещё не хочется, а кроссовки уже надоели. Они отличноподходят для женственных и нежных образов. Попробуй сочетать их с тренчем и платьем в цветочек, и ты будешь готова к любым осенним приключениям. Балетки – это твоё спасение, когда нужно быстро, удобно и при этом с изюминкой.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился полным гидом по самым модным юбкам на ближайшую осень.