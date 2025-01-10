Обувь в цвет сумки и микс принтов: устаревшие модные правила, которые пора забыть

Когда-то мода казалась строгой учительницей, которая требовала неукоснительного соблюдения правил. Но 2025 год диктует свои условия: никаких правил! То, что когда-то считалось моветоном, теперь – синоним стиля. Давайте разберемся, какие модные догмы остались в прошлом и почему их нарушать – это не только нормально, но и актуально.

Сумка и обувь должны быть одного цвета

Этот совет давно стал пережитком прошлого. Сочетание обуви и сумки в одном цвете теперь считается скучным и устаревшим. На подиумах и в стритстайле дизайнеры и модницы миксуют абсолютно все: яркие ботильоны с неоновой сумкой или классические лодочки с шоппером кислотного оттенка.

Девушкам plus size только свободная одежда



Этот стереотип давно разбит в пух и прах. Оверсайз подходит всем, но это вовсе не значит, что только он может украсить фигуру. Легкие платья с акцентом на талию, прямые брюки или топы в обтяжку – все это прекрасно подчеркивает формы.



Золото и серебро не миксуем

Забыли про это раз и навсегда! Современные украшения созданы для экспериментов: золотые цепочки отлично смотрятся с серебряными кольцами, а часы с металлическим браслетом сочетаются с любыми драгоценными металлами. Главное – соблюдать баланс.

В образе должно быть не больше трех цветов



Сегодняшняя мода любит миксы. Пять, шесть, а то и больше оттенков в одном луке выглядят свежо и дерзко. Например, пыльно-розовый жакет, голубые джинсы, зеленый свитер и белые кроссовки – почему бы и нет?



Туфли с носками – это моветон

Туфли с носками сейчас на пике. Носочки с рюшами, блестящие гольфы или даже спортивные модели – все это можно сочетать с классическими туфлями или босоножками. Попробуйте, это выглядит невероятно мило и креативно.

Спортивные вещи только для спортзала



Сегодня спортивный стиль уверенно шагнул на улицы и даже в офисы. Спортивные брюки с туфлями, худи с классическим пальто или кроссовки с платьем – это не просто допустимо, это модно.



Невысоким девушкам нельзя носить платья или юбки в пол

Миф, который пора забыть! Главное – выбирать правильный крой. Платья с завышенной талией или прямые юбки с разрезом визуально удлиняют ноги. И не забудьте про обувь: босоножки или ботинки на платформе всегда придут на помощь.

Принты нельзя смешивать



Зебра и горошек? Полоска и цветы? Да, да и еще раз да! Главное правило здесь – отсутствие правил. Попробуйте смешивать мелкие принты с крупными, сочетать графику и абстракцию, и результат удивит вас своей гармонией.



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