Шарф как главный аксессуар сезона: как стильно носить этой осенью

Осень – время, когда мода по-настоящему оживает: многослойность, уютные фактуры и игра контрастов захватывают гардероб. И если вы думаете, что главный аксессуар осени – это только шарф, спешим вас порадовать: стильный сезон 2024 предлагает еще больше возможностей для экспериментов. Шарфы остаются на подиуме, но есть и новые решения, как сделать образ ярким и современным, не жертвуя комфортом.

Шарф: вечная классика с новым прочтением

Начнем с классики. Шарф – нестареющий осенний хит, который никогда не выйдет из моды. Но в этом сезоне он раскрывается в новом свете. Объемные шарфы, буквально превращающиеся в пледы, больше не просто согревают, а становятся полноценной частью лука. В моду входят шарфы-монстры: чем больше и драпированнее, тем лучше. Хотите добавить дерзости? Обратите внимание на шарфы из искусственного меха – это не только уют, но и тренд, поднимающий ваш образ на новый уровень шика.

Свитер вместо шарфа: новая игра в многослойность





Но вот что действительно в моде – это замена шарфа... свитером! Да-да, это не ошибка. Повязывайте свитер поверх пальто или куртки, как будто вы только что вернулись из спортзала или бросили его на плечи от ветра. Это смелый шаг в сторону стиля, но он работает. Свитер, накинутый поверх другой одежды, добавляет небрежной элегантности и создает атмосферу "модной небрежности". Плюс, в этом сезоне многослойность – это не просто тренд, а необходимость. Чем больше слоев, тем глубже образ. Идеальный прием для тех, кто хочет выглядеть на миллион без особых усилий.

Палантин – альтернатива для любителей универсальности

Не забываем и о палантине. Это идеальная альтернатива традиционному шарфу. Палантин можно носить как шарф, накидывать как накидку, использовать как стильный акцент на сумке – универсальность зашкаливает. В моде палантины из кашемира, шерсти и даже шелка для тех, кто ищет более легкий, но стильный вариант. Одна вещь – сотни комбинаций!

Цветовые решения: яркие акценты или нейтральная классика?





Этой осенью в тренде два противоположных подхода: с одной стороны, яркие сочные оттенки вроде ярко-красного, неонового синего и теплого горчичного поднимут вам настроение и создадут контраст с серой погодой. С другой стороны, минимализм всегда в игре – выберите шарф или свитер в сером, бежевом или песочном оттенках, если хотите создать элегантный и спокойный образ.

Как сделать шарф (или свитер) главным акцентом образа?

Если хотите, чтобы шарф стал ключевой деталью, выбирайте модели с интересной текстурой. Это может быть эффект грубой вязки, шерстяные шарфы с бахромой или даже с элементами ручной вышивки – такие детали всегда привлекают внимание и выделяют вас из толпы. Чем интереснее текстура, тем более модным выглядит ваш образ.

Но если шарф не совсем ваш формат – попробуйте накинуть свитер, как мы уже говорили, или задействуйте большой кардиган, который можно носить на манер плаща. Объемный кардиган, повязанный вокруг шеи или плеч, создает тот самый образ "ненапряжного стиля", который сейчас на пике популярности.

Что точно не стоит носить в этом сезоне?





И конечно, не забываем про антитренды. В этом сезоне однозначно аут все ультратонкие и миниатюрные шарфики. Те самые, которые едва покрывают шею и скорее напоминают ретро-аксессуар из начала 2000-х. Еще один провал – шарфы с излишней декоративной отделкой вроде пайеток или переливающейся ткани. В 2024 году на первом месте – простота, удобство и комфорт. Шарф не должен кричать о своей декоративности – это больше про функциональность и стиль.

Идеальный капсульный гардероб: добавляем шарф

Шарфы идеально вписываются в капсульный гардероб осени. Они сочетаются с любыми базовыми вещами – от трикотажных платьев до кожаных курток и объемных пальто. Выбирайте модели, которые легко комбинируются с вашим стилем и создают завершенный образ. А если вы все еще сомневаетесь в шарфах – накидывайте свитер на плечи. Этот прием точно поднимет вас в глазах всех трендсеттеров.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, как носить яркие осенние цвета и не выглядеть вычурно.