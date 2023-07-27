Какие женские очки для зрения будут не только необходимы, но и модны, и красивы в 2023 году

Очки для зрения — это не только необходимость. Из них можно сделать очень модный и стильный аксессуар. Причем, как и у одежды, у очков есть направление, стиль: деловой, кэжуал, спорт-шик, стрит-стайл.

В то же время, подбирая для себя модные модели, помните: они должны быть вам, что называется, к лицу, дополнять ваш образ и делать его еще совершеннее.

Какие же женские очки для зрения будут модными в следующем году?

Тенденции 2023 года

Модные тенденции наступающего года предполагают такие самые ходовые модели, как женские очки, исполненные в пластиковых и металлических оправах. Это позволит очень легко и быстро подобрать для себя самый подходящий вариант.

Здесь может быть утонченная модель оправы для очков для зрения — полупрозрачная пластиковая, которая выглядит достаточно оригинально и изысканно. Такая оправа почти незаметна и идеально подойдет под любой тип внешности, одежду и цвет.

Еще один пик моды 2023 года — круглые оправы, стильные, необычные и интересные.

Самые искусные модницы обязательно обратят внимание на анималистическую, роговую, стильную пластиковую оправу в интересных цветовых решениях.

Кроме того, в мир моды уверенно входят оправы оверсайз, квадратные и интересные «кошки» и тонкие металлические оправы. Однозначно, дизайнеры постарались на славу. От вас потребуется только одно — выбрать ту модель, которая идеально дополнит вашу внешность и создаст нужный образ. Кроме того, лучше выбрать для себя не одну пару очков, а сразу несколько, чтобы по-новому «входить» в каждый новый сезон.

Как выбрать свою модель, идеально дополняющую образ

Как уже было сказано выше, мода, конечно, вещь хорошая и нужная, но особенно важно, чтобы очки вам шли.

Выбирая для себя очки, обращайте внимание на форму и цвет оправы, ее размер и возможные принты.

Если у вас круглое лицо, то лучше всего выбрать прямоугольную или квадратную оправу. Это позволит визуально сделать лицо более вытянутым.

Дамам с квадратной формой лица лучше всего остановиться на круглых или овальных очках, а вот тонкие и полупрозрачные оправы точно не ваш вариант.

Если у вас треугольная форма лица, то лучше выбирать небольшие и миниатюрные оправы с тонкими дужками. Они будут смотреться максимально лаконично.

Наконец, стоит сказать об обладательницах овального лица, которым особенно повезло. Вам подойдет большинство трендовых оправ для очков для зрения, с их различными формами и вариациями, в самых гармоничных решениях.

Также следует выбирать форму оправы очков в зависимости от вашего недостатка со зрением. Так, если у вас дальнозоркость, то вам подойдет небольшая и аккуратная оправа, стильная и лаконичная.

Наконец, обратите внимание на цветовые решения оправ и на принты — они позволят сделать ваш образ более интересным и ярким.

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Новинка CAT EYES

Настоящим хитом приходящего года будут модные женские очки для зрения cat eyes, или как их еще называют, «лисички». Это очень стильная, привлекательная и игривая модель. Ее характерная особенность — вытянутые кверху уголки, которые добавляют некоторого кокетства в образ.

Желающие выглядеть неотразимо и элегантно должны обязательно обратить внимание на данную модель.

Чаще всего такие очки будут выполнены в пластиковой оправе или яркого цвета — синего, зеленого, красного или черного.

Достаточно интересные варианты анималистические или полупрозрачные, а также оправа с градиентом цвета. Они выглядят как по-деловому, так и повседневно, и празднично. Все зависит от вашего лука.

Модные оправы для женских очков круглой формы

Это что-то из истории про Гарри Поттера. Многие современные модницы в следующем году наверняка будут выбирать для себя этот вариант. Оправа в таких очках может быть как пластиковой, так и металлической.

Милые леди, предпочитающие лаконичность и сдержанность, могут остановить свой выбор на утонченных и минималистических круглых оправах. Они не создают излишний акцент и вместе с тем выглядят очень стильно.

Что касается круглых очков в пластиковой оправе, то они могут быть с анималистическими принтами или с градиентом цвета — темные сверху и светлее внизу. Также остаются популярными классические круглые очки в черной оправе. В этом случае дужка должна быть обязательно изящной и тонкой.

Конечно, данная модель далеко не всем к лицу. Но если вы нашли их интересными и подходящими для себя, можете смело покупать. Это идеальный выбор для лука, подобранного в офис, на учебу, на прогулку или на отдых.

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Полупрозрачные оправы женских очков для зрения

Полупрозрачное решение оправы женских очков для зрения будет очень модным и актуальным в 2023 году. Выглядят такие очки весьма изысканно и стильно. Кроме того, они подойдут под любую одежду, имидж и тип внешности.

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Очки в полупрозрачной оправе — выбор деловых леди, которые с их помощью гармонично завершают свой офисный образ.

Модные очки для зрения в полупрозрачной пластиковой оправе идеально впишутся в стили кэжуал, street style, спорт-шик или гранж.

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Итоги

Женские очки для зрения в 2023 года будут иметь новые акценты и решения. Это позволит выглядеть стильно и модно. Кроме того, некоторые модели помогают привнести в образ интересную изюминку и игривость.

На рынке модных женских очков для зрения будет множество вариантов с самыми разными оправами. Свою модель найдут дамы разного возраста и стиля. Главное — чтобы очки вам были к лицу и позволяли чувствовать себя комфортно и уверенно.