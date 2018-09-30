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Идеи модного маникюра на Новый 2019 год

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Как известно, самую яркую и незабываемую ночь в году необходимо встречать во всеоружии. Именно поэтому девушкам нужно продумать каждую деталь своего новогоднего образа. Безусловно, красивый маникюр не является исключением. Среди всего разнообразия вариантов нейл-дизайна, выделяют несколько актуальных идей (фото см. ниже в статье), которые будут модными в Новом 2019 году.

Дизайн новогоднего маникюра 2019

На самом деле до самой волшебной и долгожданной ночи в году остается не так уж много времени. А впереди еще довольно много работы. Встречая Новый 2019 год, каждая модница обязана быть неотразимой, начиная с наряда и заканчивая кончиками пальчиков. Поэтому ваши ногти непременно должны выглядеть красивыми и ухоженными.

Стоит отметить, что современный неал-арт невозможен без блестящего декора. В этом сезоне блеск металла и переливы цвета будут востребованы как никогда. Большой популярностью будут пользоваться такие элементы маникюра:

  • втирка;
  • фольга;
  • глиттер;
  • стразы;
  • акриловая пудра;
  • песок с блестками.

Не менее актуальным будут ногти, украшенные россыпью из камифубуков или полосками из фольги с разноцветными переливами. Кроме того, хрустальная крошка и различные бусины являются неизменным трендом в дизайне ногтей.

Не нужно забывать и о серебристом покрытии, которое получается с помощью специальной пудры или фольги. Стоит отметить, что таким цветом можно выделить один акцентный ноготь или дополнить блестками красивый узор.

Красивые идеи нейл-арта: классические техники

Сегодня мастера нейл-арта предлагают множество идей новогоднего маникюра, которые можно воплотить в жизнь с помощью различных техник окрашивания ногтей. Для тех девушек, которые предпочитают элегантные и классические варианты лучше всего подойдет:

  • френч;
  • лунный маникюр;
  • мраморный дизайн.

Чтобы ногти выглядели более оригинально, можно сочетать несколько фактур в одном маникюре. Чаще всего френч дополняют матовой полоской или используют глянцевую основу. Для более смелых девушек подойдет довольно гармоничная комбинация лунного и французского дизайна.

Помимо этого, особой популярностью пользуются такие необычные техники окрашивания, как:

  • омбре (градиент);
  • зеркальный маникюр;
  • «кошачий глаз»;
  • «битое стекло».

Стоит помнить, что любой однотонный маникюр можно дополнить различными рисунками, узорами или другим подходящим декором. В любом случае выбор будет зависеть исходя из личных предпочтений каждой девушки. Главное, чтобы подобранный вариант соответствовал основной идее новогоднего образа.

Роскошный нейл-арт: золотистое покрытие

Безусловно, не нужно забывать еще об одной тенденции 2018-2019 года – золотой маникюр. Этот цвет способен создать настоящую феерию и преобразить любое однотонное покрытие. Есть несколько популярных вариантов создания незабываемого, праздничного нейл-арта:

  • Эффект жидкого металла. Позволяет создать яркие переливы и необычное свечение. Чаще всего золотым выделяется один или несколько акцентных ногтей. При желании можно украсить ногти стразами или блестками.

  • Глиттер. Мерцающие частицы могут быть использованы в разных вариантах, воплощая самые неповторимые идеи новогоднего маникюра. Вы можете разместить глиттерные частицы, как на все ногти, так и скомбинировать их с другими популярными техниками окрашивания: омбре, френч или геометрическими рисунками.

  • Икринки или бисер. Несомненно, эти золотистые бусинки украшают общую композицию дизайна и имеют множество вариаций. Бисер можно раскладывать в виде полосок или лунок. А также покрывать ими всю поверхность ногтя.

  • Фольга. Маникюр с фольгой одинаково хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Модный металлический перелив идеально ложится на всю поверхность ногтевой пластины и создает невероятные переливы.

  • Маникюр с золотом – великолепная идея для украшения ногтей к Новому году. С помощью каждого из этих декоративных элементов можно создать неповторимые фигуры, рисунки и узоры, которые максимально дополнят праздничный образ.

Тематические идеи новогоднего маникюра

Наравне с другими более экстравагантными вариантами новогоднего маникюра, существует большое количество других дизайнерских направлений.

В Новом 2019 году особой популярностью будут пользоваться такие тематические рисунки и узоры, как:

  • елки;
  • зимние ветки;
  • животные (совы, пингвины, птички);
  • снежинки;
  • вензельные узоры;
  • изображение Деда Мороза и Снегурочки;
  • елочные украшения.

Кроме того, особого внимания заслуживает так называемый вязаный маникюр. Плетеная текстура может быть представлена в виде различных орнаментов и завитушек. Для того чтобы сделать рисунок более объемным можно воспользоваться акриловой пудрой или бархатным песком.

Стоит отметить, что такой дизайн предполагает использование «теплых» пастельных оттенков.

Элегантный маникюр: модные идеи для коротких и длинных ногтей

Красивый и ухоженный маникюр всегда привлекает внимание окружающих. При этом неважно, на какой длине ногтей была создана привлекательная картинка. Стоит отметить, что праздничный дизайн можно выполнить как на длинных, так и на коротких ногтях. Прежде чем приступить к их оформлению, необходимо подобрать правильную и актуальную форму. Для короткой длины подойдут следующие вариации:

  • овал;
  • мягкий квадрат.

После того, как вы определились с внешним видом, можно приступить к выбору основных направлений в дизайне. К наиболее популярным элементам новогоднего маникюра для короткой длинны относят:

  • глиттер, блестки, стразы;
  • рисунок;
  • сочетание цветов.

Как известно, для средних и длинных ногтей существует множество актуальных идей праздничного дизайна. В первую очередь основное преимущество заключается в том, что в одном маникюре можно объединить несколько оригинальных направлений нейл-арта. Для празднования Нового 2019 года особенно популярными станут:

  1. Длинные острые ногти – утонченность во всем. Грациозный и женственный маникюр можно украсить радужной и зеркальной втиркой. На таких ногтях эффектно будут смотреться объемные рисунки и матовое покрытие.
  2. Прямоугольные ногти с закругленными краями (средняя длина). Такая форма является универсальной и подойдет для каждой девушки. По мнению стилистов, такой вариант прекрасно сочетается с глянцевым покрытием, украшенным бархатной пудрой.
  3. Длинные овальные ногти. Этот вариант подойдет для элегантного и женственного образа. Украсить такую форму помогут различные рисунки, вензеля, узоры. Такой дизайн будет актуальным в любое время. При желании, можно сделать акцент на нескольких ногтях, выделив их более яркими оттенками.

  • А вы следите за модными тенденциями в маникюре?
 

Красный новогодний маникюр 2019

По мнению большинства стилистов, красный цвет по праву относится к одному из самых популярных вариантом новогоднего маникюра. Элегантные луки можно создать с помощью таких декоративных элементов, как:

  • пудра;
  • слюда;
  • бульонки;
  • конфетти;
  • кристаллики;
  • камифубуки;
  • втирка.

Важной составляющей праздничного нейл-арта является его соответствие выбранному образу и общей атмосфере. Так, новогоднее настроение можно получить с помощью красочных изображений шапочки и одежды Деда Мороза, различных ленточек и эффектных фейерверков из блесток. Одно можно сказать точно, выбирая красный маникюр, вы будете смотреться гармонично в любом наряде.

Цветовые решения

Как известно, символом Нового 2019 года станет Желтый Кабан, который любит мягкие и натуральные оттенки. Поэтому, чтобы заслужить его расположение и получить желаемую удачу, необходимо придерживать определенных цветовых направлений. Прежде всего, модные стилисты рекомендуют обратить внимание на идеи маникюра в желтом цвете (фото см. ниже в статье). Именно он будет одним из самых трендовых в новогоднюю ночь.

Однотонное покрытие можно дополнить различными техниками окрашивания или тематическими украшениями. Кроме того, можно сочетать желтый с золотым. Такой вариант будет более чем актуален для новогодних праздников. Несмотря на это, современные тенденции нейл-арта включают и другие популярные цвета и оттенки:

  • оранжевый (апельсиновый, янтарный);
  • фиолетовый (лиловый, персидский синий);
  • черный (серый);
  • коричневый (оливковый, коричный).

К классическим вариантам новогоднего маникюра можно отнести:

  • френч с блестками;
  • персиковое покрытие и оранжевый  глиттер;
  • сочетание черного и серебристого.

Но это вовсе не означает, что вы не можете поэкспериментировать с другими более яркими вариантами дизайна ногтей. Некоторые девушки предпочитают, чтобы новогодний маникюр был более женственным и романтичным. В таком случае, можно использовать светлый лак (бледно-розовый), которые будет основой французского маникюра и украсить его стразами или шиммером.

Также подчеркнуть праздничную тематику можно с помощью:

  • различных снежинок;
  • мишуры;
  • праздничных салютов;
  • снеговиков;
  • объемных бантиков, сердечек, игрушек;
  • геометрических рисунков.

Такие варианты нейл-арта будут выглядеть непревзойденно, вызывая у окружающих бурю эмоций и восхищений.

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30.09.2018
Теги: Новый год 2019 маникюр тренды

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  • Виктория / 30.09.18 20:46
    -
    0
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    Всегда в Новый год делаю себе ногти с изображением того животного, который является символом. В этот раз придется делать розовую хрюшку) Пока не представляю, как это будет выглядеть, но верю, что она принесет мне удачу.
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  • Кристи / 30.09.18 20:45
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    0
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    Просто растерялась от огромного количества вариантов новогоднего маникюра. Мне нравится сочетание белого с синим, и красного с золотым. Можно также дополнить идею каким-то нежным зимним рисунком.
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  • Надежда / 30.09.18 20:44
    -
    0
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    Предпочитаю однотонное покрытие. Но в этом году захотела сделать себе рисунки на ногтях. Прочитав статью, поняла, что хочу изображение пингвина и снежинок. Вензеля не очень нравятся. К слову, френч с небольшими стразами тоже неплохой вариант.
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  • Милана / 30.09.18 20:44
    -
    0
    +
    Как здесь много интересных идей для новогоднего маникюра. Несколько из них мне очень понравилось, поэтому в скором времени я обязательно использую эту подборку.
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