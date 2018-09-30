Идеи модного маникюра на Новый 2019 год

Как известно, самую яркую и незабываемую ночь в году необходимо встречать во всеоружии. Именно поэтому девушкам нужно продумать каждую деталь своего новогоднего образа. Безусловно, красивый маникюр не является исключением. Среди всего разнообразия вариантов нейл-дизайна, выделяют несколько актуальных идей (фото см. ниже в статье), которые будут модными в Новом 2019 году.

Дизайн новогоднего маникюра 2019

На самом деле до самой волшебной и долгожданной ночи в году остается не так уж много времени. А впереди еще довольно много работы. Встречая Новый 2019 год, каждая модница обязана быть неотразимой, начиная с наряда и заканчивая кончиками пальчиков. Поэтому ваши ногти непременно должны выглядеть красивыми и ухоженными.

Стоит отметить, что современный неал-арт невозможен без блестящего декора. В этом сезоне блеск металла и переливы цвета будут востребованы как никогда. Большой популярностью будут пользоваться такие элементы маникюра:

втирка;

фольга;

глиттер;

стразы;

акриловая пудра;

песок с блестками.

Не менее актуальным будут ногти, украшенные россыпью из камифубуков или полосками из фольги с разноцветными переливами. Кроме того, хрустальная крошка и различные бусины являются неизменным трендом в дизайне ногтей.

Не нужно забывать и о серебристом покрытии, которое получается с помощью специальной пудры или фольги. Стоит отметить, что таким цветом можно выделить один акцентный ноготь или дополнить блестками красивый узор.

Красивые идеи нейл-арта: классические техники

Сегодня мастера нейл-арта предлагают множество идей новогоднего маникюра, которые можно воплотить в жизнь с помощью различных техник окрашивания ногтей. Для тех девушек, которые предпочитают элегантные и классические варианты лучше всего подойдет:

френч;

лунный маникюр;

мраморный дизайн.

Чтобы ногти выглядели более оригинально, можно сочетать несколько фактур в одном маникюре. Чаще всего френч дополняют матовой полоской или используют глянцевую основу. Для более смелых девушек подойдет довольно гармоничная комбинация лунного и французского дизайна.

Помимо этого, особой популярностью пользуются такие необычные техники окрашивания, как:

омбре (градиент);

зеркальный маникюр;

«кошачий глаз»;

«битое стекло».

Стоит помнить, что любой однотонный маникюр можно дополнить различными рисунками, узорами или другим подходящим декором. В любом случае выбор будет зависеть исходя из личных предпочтений каждой девушки. Главное, чтобы подобранный вариант соответствовал основной идее новогоднего образа.

Роскошный нейл-арт: золотистое покрытие

Безусловно, не нужно забывать еще об одной тенденции 2018-2019 года – золотой маникюр. Этот цвет способен создать настоящую феерию и преобразить любое однотонное покрытие. Есть несколько популярных вариантов создания незабываемого, праздничного нейл-арта:

Эффект жидкого металла. Позволяет создать яркие переливы и необычное свечение. Чаще всего золотым выделяется один или несколько акцентных ногтей. При желании можно украсить ногти стразами или блестками.

Глиттер. Мерцающие частицы могут быть использованы в разных вариантах, воплощая самые неповторимые идеи новогоднего маникюра. Вы можете разместить глиттерные частицы, как на все ногти, так и скомбинировать их с другими популярными техниками окрашивания: омбре, френч или геометрическими рисунками.

Икринки или бисер. Несомненно, эти золотистые бусинки украшают общую композицию дизайна и имеют множество вариаций. Бисер можно раскладывать в виде полосок или лунок. А также покрывать ими всю поверхность ногтя.

Фольга. Маникюр с фольгой одинаково хорошо смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Модный металлический перелив идеально ложится на всю поверхность ногтевой пластины и создает невероятные переливы.

Маникюр с золотом – великолепная идея для украшения ногтей к Новому году. С помощью каждого из этих декоративных элементов можно создать неповторимые фигуры, рисунки и узоры, которые максимально дополнят праздничный образ.

Тематические идеи новогоднего маникюра

Наравне с другими более экстравагантными вариантами новогоднего маникюра, существует большое количество других дизайнерских направлений.

В Новом 2019 году особой популярностью будут пользоваться такие тематические рисунки и узоры, как:

елки;

зимние ветки;

животные (совы, пингвины, птички);

снежинки;

вензельные узоры;

изображение Деда Мороза и Снегурочки;

елочные украшения.

Кроме того, особого внимания заслуживает так называемый вязаный маникюр. Плетеная текстура может быть представлена в виде различных орнаментов и завитушек. Для того чтобы сделать рисунок более объемным можно воспользоваться акриловой пудрой или бархатным песком.

Стоит отметить, что такой дизайн предполагает использование «теплых» пастельных оттенков.

Элегантный маникюр: модные идеи для коротких и длинных ногтей

Красивый и ухоженный маникюр всегда привлекает внимание окружающих. При этом неважно, на какой длине ногтей была создана привлекательная картинка. Стоит отметить, что праздничный дизайн можно выполнить как на длинных, так и на коротких ногтях. Прежде чем приступить к их оформлению, необходимо подобрать правильную и актуальную форму. Для короткой длины подойдут следующие вариации:

овал;

мягкий квадрат.

После того, как вы определились с внешним видом, можно приступить к выбору основных направлений в дизайне. К наиболее популярным элементам новогоднего маникюра для короткой длинны относят:

глиттер, блестки, стразы;

рисунок;

сочетание цветов.

Как известно, для средних и длинных ногтей существует множество актуальных идей праздничного дизайна. В первую очередь основное преимущество заключается в том, что в одном маникюре можно объединить несколько оригинальных направлений нейл-арта. Для празднования Нового 2019 года особенно популярными станут:

Длинные острые ногти – утонченность во всем. Грациозный и женственный маникюр можно украсить радужной и зеркальной втиркой. На таких ногтях эффектно будут смотреться объемные рисунки и матовое покрытие. Прямоугольные ногти с закругленными краями (средняя длина). Такая форма является универсальной и подойдет для каждой девушки. По мнению стилистов, такой вариант прекрасно сочетается с глянцевым покрытием, украшенным бархатной пудрой. Длинные овальные ногти. Этот вариант подойдет для элегантного и женственного образа. Украсить такую форму помогут различные рисунки, вензеля, узоры. Такой дизайн будет актуальным в любое время. При желании, можно сделать акцент на нескольких ногтях, выделив их более яркими оттенками.

Красный новогодний маникюр 2019

По мнению большинства стилистов, красный цвет по праву относится к одному из самых популярных вариантом новогоднего маникюра. Элегантные луки можно создать с помощью таких декоративных элементов, как:

пудра;

слюда;

бульонки;

конфетти;

кристаллики;

камифубуки;

втирка.

Важной составляющей праздничного нейл-арта является его соответствие выбранному образу и общей атмосфере. Так, новогоднее настроение можно получить с помощью красочных изображений шапочки и одежды Деда Мороза, различных ленточек и эффектных фейерверков из блесток. Одно можно сказать точно, выбирая красный маникюр, вы будете смотреться гармонично в любом наряде.

Цветовые решения

Как известно, символом Нового 2019 года станет Желтый Кабан, который любит мягкие и натуральные оттенки. Поэтому, чтобы заслужить его расположение и получить желаемую удачу, необходимо придерживать определенных цветовых направлений. Прежде всего, модные стилисты рекомендуют обратить внимание на идеи маникюра в желтом цвете (фото см. ниже в статье). Именно он будет одним из самых трендовых в новогоднюю ночь.

Однотонное покрытие можно дополнить различными техниками окрашивания или тематическими украшениями. Кроме того, можно сочетать желтый с золотым. Такой вариант будет более чем актуален для новогодних праздников. Несмотря на это, современные тенденции нейл-арта включают и другие популярные цвета и оттенки:

оранжевый (апельсиновый, янтарный);

фиолетовый (лиловый, персидский синий);

черный (серый);

коричневый (оливковый, коричный).

К классическим вариантам новогоднего маникюра можно отнести:

френч с блестками;

персиковое покрытие и оранжевый глиттер;

сочетание черного и серебристого.

Но это вовсе не означает, что вы не можете поэкспериментировать с другими более яркими вариантами дизайна ногтей. Некоторые девушки предпочитают, чтобы новогодний маникюр был более женственным и романтичным. В таком случае, можно использовать светлый лак (бледно-розовый), которые будет основой французского маникюра и украсить его стразами или шиммером.

Также подчеркнуть праздничную тематику можно с помощью:

различных снежинок;

мишуры;

праздничных салютов;

снеговиков;

объемных бантиков, сердечек, игрушек;

геометрических рисунков.

Такие варианты нейл-арта будут выглядеть непревзойденно, вызывая у окружающих бурю эмоций и восхищений.