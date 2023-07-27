Подчёркивающие фигуру или свободные оверсайз: какие женские брюки будут модными осенью 2023 года

Стильный и одновременно практичный предмет гардероба – обязательный атрибут для любой девушки. Модные дома разработали разнообразные фасоны женских брюк на осень 2023 года. Каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя наиболее подходящий для неё вариант. Модели смогут подчеркнуть достоинства стройной фигуры или наоборот, скорректировать имеющиеся недостатки.

Модные фасоны брюк

При создании коллекций дизайнеры постарались учесть все возможные пожелания девушек. Стилисты предлагают как максимально лаконичные варианты, так и модели, дополненные оригинальным декором. Составить представление об актуальных фасонах помогут фото самых модных трендов. В соответствии с индивидуальными пожеланиями можно остановить выбор на следующих вариантах:

Популярной тенденцией стало дополнение брюк защипами в верхней части. Линия талии стала завышенной и дополняется тонким пояском. В результате данная область становится визуально уже. Штанины делаются прямыми или зауженными книзу, приветствуется дополнение отворотами. Модель хорошо сочетается как с изящными ботильонами на каблучке, так и с грубыми армейскими ботинками.

Актуальным становится клёш, расширяющийся от бедра или от колена. Элегантные нотки приобретают фасоны, дополненные стрелками. Поскольку брюки стали расширенными книзу, их рекомендуется носить с обувью на каблуке.

В тренде продолжают оставаться кюлоты, которые делают незначительно расклешенными или сильно расширенными, напоминающими юбку. Штаны носят с ботильонами, демонстрируя красоту щиколотки и голени. Другой вариант – подобрать высокие сапоги, скрывающиеся под штанинами. Кюлоты гармонично сочетаются с водолазкой под горло или свитером, прилегающим по фигуре.

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Актуальной тенденцией стали укороченные брюки прямого или прилегающего по фигуре силуэта. Посадка модели создаётся в завышенном варианте. Фасон гармонично смотрится со свитером оверсайз, заправленным внутрь в передней части.

Любительницы молодёжного неформального стиля оценят брюки-милитари. При создании изделия предпочтение отдаётся характерному цвету хаки либо бежевому оттенку. Встречаются варианты с камуфляжным принтом. Штаны комбинируют с грубыми берцами на шнуровке или челси, дополненными массивной подошвой.

Для осеннего сезона отлично подойдут кожаные брюки. Вниманию модниц предлагаются фасоны, облегающие фигуру, выполненные в прямом или расклешённом крое. Преобладают штаны, созданные в классическом чёрном цвете. При желании сделать вещь акцентом образа подойдут яркие цветные модели или варианты, дополненные анималистическими принтами.

Для создания офисного лука станут находкой модели в пол. Дизайнерами предлагаются варианты клёш или палаццо. Посадка будет завышенной, такая модель отлично сочетается с поясом или защипами в области талии. Брюки требуют дополнения обувью на каблуке или высокой танкетке. В качестве верха подойдёт свободный укороченный свитер или водолазка, заправленная внутрь.

Воплотить модный городской образ помогут брюки, имеющие расцветку «под питона». Верх и обувь рекомендуется подбирать в одном из оттенков, совпадающих с принтом.

Проявить оригинальность помогут брюки, дополненные разрезами. Детали делают высокими и размещают в боковых частях. Приём поможет продемонстрировать красивую голень и щиколотку при ходьбе. Другой вариант – фасон с удлинёнными штанинами и небольшими разрезами спереди. В результате создаётся напуск на обувь, образ выглядит стильно и неординарно.

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Как выбрать женские брюки

Подбор подходящего фасона является важным моментом для каждой девушки. Та или иная модель способна как выигрышно подчеркнуть достоинства фигуры, так и представить её в невыгодном свете. Дизайнеры рекомендуют подбирать варианты в зависимости от строения тела:

Для фигуры по типу «груша» предпочтителен прямой крой и завышенная посадка. Верхняя часть штанов должна обеспечивать плотное прилегание к талии, но при этом не создавать передавливание. При выборе расцветки стоит отдавать предпочтение тёмным монохромным вариантам. Табу — светлые оттенки, яркие крупные принты, дополнение объёмными карманами.

Для девушек с фигурой «яблоко» характерны узкие плечи и бёдра, но объёмный животик. Достоинством такого строения являются стройные ноги, которые не стыдно продемонстрировать. Женщина с подобной фигурой сможет позволить себе любой силуэт, даже облегающие скинни. Основным условием является наличие завышенного уровня талии, о низкой посадке стоит забыть.

Фигура «песочные часы» характеризуется уравновешенной верхней и нижней частью туловища, тонкой талией. Таким женщинам рекомендуются прямые или расширенные от бедра фасоны. Преимуществом станет дополнение модели стрелкой. Не стоит отказываться от декора в области бёдер, защипов, крупных накладных карманов, но при этом важно не переборщить с подбором и количеством элементов.

Фигура «перевернутый треугольник» характеризуется широкими плечами и узкими бёдрами. Девушки с подобным строением смогут позволить себе варианты с заниженной талией. От завышенных моделей лучше отказаться, поскольку данная область фигуры не является сильно выраженной.

Преимуществом типа фигуры «прямоугольник» являются стройные ноги. Девушки смогут позволить себе облегающие скинни, прямые, расклешённые от колена или бедра модели, варианты, зауженные книзу. Придать объём в области бёдер удастся с помощью накладных карманов, защипов и декора. Предпочтение стоит отдать классической средней посадке.

Для обладательниц пышных форм важным моментом является выбор правильной расцветки. Оптимальным решением станут тёмные монохромные варианты, дополнение продольной полоской, зрительно вытягивающей силуэт. Стоит отказаться от светлых и ярких расцветок, крупных принтов, придающих дополнительный объём фигуре.

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Подведем итог

Дизайнеры предлагают разнообразные фасоны, в которых представлены женские модные брюки на осень 2023 года в зауженном, расклешённом, прямом, укороченном или удлинённом варианте. Любая девушка сможет подобрать вещь с учётом особенностей своей фигуры и индивидуальных предпочтений.