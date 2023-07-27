Какие модные правила будет диктовать его величество кардиган в 2023 году

Кардиган очень часто недооценивается модницами и совершенно напрасно. Ведь этот предмет гардероба не только в тренде, но еще и красивый и практичный. Благодаря ему, можно сделать свой образ гораздо интереснее и стильнее.

Если речь идет о классических вариантах кардиганов, то это, прежде всего, модели с круглым или V-образным вырезом, застегивающиеся на пуговицы и длиной до бедра. Однако мода в кардиганах уже давно шагнула за эти рамки и по-настоящему удивляет разнообразием моделей.

Самые модные модели кардиганов в 2023 году

Кардиган может «работать» и как самостоятельная единица, и как часть многослойного образа. Какие же кардиганы будут в моде в 2023 году?

Базовый кардиган

Это классическая модель, не имеющая воротника и, как правило, длиной до бедра, с круглым или V-образным вырезом. Также отличается минималистичным декорированием, в том числе накладными карманами или небольшими пуговицами. Чаще всего такие модели выполнены в спокойных оттенках, простых формах и фактурах.

Прелесть базового кардигана в том, что он прекрасно сочетается с большинством вещей гардероба. Лучше остановить свой выбор на бежевых или черных вариантах.

Идеальный образ можно создать в сочетании кардигана с прямыми брюками или кожаной юбкой. Гармонично впишутся в лук и любимые джинсы.

Оверсайз

Такая модель — маст хэв каждой модницы. Она прекрасно дополняет кэжуал образ, деловой аутфит или романтичный стиль. Очень элегантно смотрится такой кардиган с брюками, туфлями на небольшом каблуке и строгой сумкой. Или можно накинуть его на платье с цветочным принтом.

Отличительная особенность кардигана оверсайз — крупная вязка или объемный крой, в том числе увеличенная зона плеч и мешковатый силуэт.

Кроп-кардиган

Настоящий тренд 2023 года, который, несомненно, займет лидирующие позиции. Молодым девушкам понравятся короткие модели, или даже те, которые позволяют показать линию талии и живот. А женщины более солидного возраста подберут себе лаконичные, немного укороченные варианты. Таковые отлично смотрятся с брюками, классическими юбками или джинсами. При этом кардиган может быть любого цвета, с декором или без него, как базового, так и необычного кроя.

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Длина макси

Еще один маст хэв будущего года. Модницы вспомнят о классных, но часто недооцененных и позабытых длинных кардиганах. Кардиган длины макси напоминает пальто. Чаще всего он без каких-либо замков или пуговиц.

Обратите внимание на модели плотной вязки и самого разного цвета. Лучше всего выбирать яркую расцветку или с принтом. Не бойтесь в этом экспериментировать.

Такой кардиган можно носить как с элегантным приталенным платьем и туфлями на шпильке, так и с джинсами и кроссовками.

Бохо или гранж

На самом деле, это очень стильные и эффектные кардиганы! Бохо — идеальный вариант для создания городского образа. Он прекрасно сочетается с кожей и денимом. Гранж более дерзкий и лучше всего вписывается в образ с мини-юбкой, с сексуальным корсетом, объемными брюками с потертостями. В кардиганах этих обоих стилей обязательно нужно использовать различные аксессуары.

Декор

Практически все модели кардиганов каким-то образом декорированы. Только в удлиненных или базовых вариантах декор может отсутствовать вовсе. Чаще всего кардиганы декорированы пуговицами, накладными карманами, вышивками и нашивками, бахромой. Кстати, именно бахрома будет на пике моды наступающего года и станет сопровождать стильные образы в каждом сезоне. Это касается и кардиганов.

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Материалы

В моде натуральность

В 2023 году лучше выбирать именно натуральные материалы. В том числе шесть, кашемир, хлопок, шелк.

Кроме того, что выполненные из этих тканей кардиганы очень комфортны в носке, так они еще и выглядят очень достойно, долго не потеряют своего вида.

Вискоза и полиэстер

Вискоза отлично подходит для легкого и тонкого кардигана. Несмотря на то, что материал не натуральный, он по своим характеристикам ничуть не уступает таковым. Она приятна к телу, не собирает пыль и не требовательна в уходе. Правда, следует проявить аккуратность в стирке, потому что материал может сесть.

А вот чистого полиэстера лучше избегать. В крайнем случае его примесь в составе должна быть не более 50 процентов.

Модные цвета кардиганов в 2023 году

Базовые расцветки

Здесь речь идет о черном и белом, классическом сером и синем. И, конечно, бежевом, который очень любит молодежь. Последний невероятно женственный и нежный, а также его удобно сочетать с любым другим цветом.

Самые универсальные варианты в кардиганах — именно бежевый и еще черный.

Белый кардиган весьма непрактичный, но он очень эффектный. Вряд ли вы останетесь в нем незамеченной.

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Яркие цвета

Даже осенью и зимой (не говоря уже о весне и лете) стоит выбирать именно яркие цвета. Не бойтесь быть выразительной и экспериментируйте с цветами. Самыми модными в 2023 году будут желтый и горчичный, розовый, красный, голубой, зеленый и терракот. Не уступают им и классический синий, и спокойный серый оттенки.

Колорблок

На зависть подругам выбирайте кардиган, в котором сочетаются цветные блоки, например, зеленый-горчичный-геометрия или бежевый-розовый-голубой. Это ярко, стильно и модно.

Принты

В 2023 году на пике популярности окажутся геометрия, анималистические принты, клетка, полоска, горох, а также инфантильные мотивы, в том числе сердечки, бабочки, цветочки, звездочки.

В тренде и этнический принт, но он будет слегка абстрактным.

С чем лучше всего носить кардиганы

Абсолютный хит 2023 года — широкие брюки и джинсы с высокой посадкой. Их можно носить с кроп-моделями кардиганов. Такой ход позволяет выделить талию. При этом кардиган может быть как свободным, так и максимально тонким и облегающим. Завершите свой образ грубыми ботинками или милыми туфлями — смотрите по стилю и настроению.

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Отлично будет смотреться кардиган с кожаными вещами, в том числе брюками, юбкой или платьем. Такой образ можно создать как для офиса, так и для вечернего променада. Завершите его модными ботильонами, сапогами или челси.

Наконец, можно подобрать под кардиган оверсайз свободное, прямое платье. А под укороченную модель — платье с пышной юбкой.