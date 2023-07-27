Сарафаны на сезон весна-лето 2023 года

С наступлением теплых дней наступает пора выбора более легкой одежды. Не знаете, что надеть этой весной, чтобы выглядеть модно? Дизайнеры модных домов уже позаботились об этом. Предлагаем узнать, какие сарафаны следует выбирать на сезон весна-лето 2023 года.

Какие сарафаны будут в моде весной-летом 2023 года

Сарафаны – незаменимый элемент гардероба каждой женщины в летнюю пору. Большое разнообразие моделей и расцветок позволяет подобрать их к любому случаю. Они будут уместными и для романтических свиданий, и для рабочей обстановки.

Легкие летние платья отличаются воздушностью и комфортом, это позволяет носить их даже в самые жаркие дни. Предлагаемый ассортимент сарафанов позволяет удовлетворить запросы каждой модницы. Известные дома моды и дизайнеры уже задали тренды, которые станут популярными в этом сезоне.

Дамы, которые ценят комфорт, отдают предпочтение сарафанам, выполненным в минималистичном и спортивном стиле. Любительницы показать себя во всей красе выбирают асимметричные и длинные модели, дополняя их необычными и яркими аксессуарами.

Как правило, весенне-летние платья выполняют из легких тканей, обеспечивающих достаточную циркуляцию воздуха и имеющих стильный вид. Модные тенденции регулярно меняются, и некоторые ранее популярные модели уже перестали быть таковыми. Необходимо постоянно следить за новинками, чтобы быть в курсе актуальных трендов.

Лидерами сезона весна-лето 2023 года станут:

короткие и длинные сарафаны;

кружевные модели;

многослойный стиль;

сарафаны с воротом-хомутом;

платья в греческом стиле;

модели с тонкими лямками;

асимметричные модели.

Материалы сарафанов на весну-лето 2023 года

Для многих представительниц прекрасного пола главными критериями при выборе ткани сарафана является ее легкость и воздухопроницаемость. Дополнительным плюсом будет натуральность материала. Однако не каждая ткань способна выдерживать эти требования, а также сохранять форму и внешний вид.

Дизайнеры домов моды рекомендуют отдавать предпочтение таким тканям:

хлопку;

льну;

шифону;

кружеву;

трикотажу;

вискозе;

органзе.

Короткие сарафаны

Укороченные модели станут отличным решением для девушек с изящными формами. Они смогут в полной мере продемонстрировать свои сильные стороны. Тренд на открытость стал одним из главенствующих весной-летом 2023 года, и многочисленные фото это лишь подтверждают. Дизайнеры постарались полностью реализовать накопившиеся идеи и предоставили множество летних платьев в стиле мини.

В некоторых случаях длина является критической. Если вы решили выбрать для себя такой наряд, необходимо позаботиться о дополнительных элементах, которые будут скрывать части тела. Для рабочей атмосферы такие наряды не годятся.

Если фигура не позволяет вам носить одежду мини, то стоит обратить внимание на другие модели.

Длинные сарафаны

Такие летние платья способны скрыть любые недочеты фигуры, особенно модели свободного кроя. Они делают обладательниц наряда стройными и грациозными. В весенне-летнем сезоне 2023 года популярность обрел дизайн сарафана на тонких бретельках из многослойной ткани.

Простоту кроя дизайнеры компенсировали контрастным сочетанием цветов и дополнительными элементами отделки. Декоративные вставки из кожи интересно сочетаются с легкой тканью.

Кружевной стиль

Такая ткань остается в списке популярных на протяжении нескольких сезонов. Она немного приоткрывает завесу тайны, но оставляет элемент недосказанности. Дизайнеры популярных домов моды продолжают активно эксплуатировать особенности кружевной ткани, создавая удивительные модели сарафанов.

2023 год не стал в этом плане исключением. В большинстве случаев кружево используется в качестве дополнительного элемента отделки, но иногда становится и основным материалом.

Многослойный стиль

Модели, состоящие из нескольких слоев ткани, очень полюбились многим домам моды и дизайнерам. Разнообразие выполнения сарафанов просто поражает. Не удивительно, что данный стиль продолжает держаться в рейтинге модных уже несколько сезонов.

Весной-летом 2023 года актуальной многослойной моделью станет сарафан, выполненный из широких воланов. Стилистам удалось достигнуть идеального сочетания разных типов тканей и дополнить композицию орнаментом на верхнем слое.

Ворот Halter или хомут

Летние платья с таким видом ворота смотрятся элегантно и романтично, отлично подчеркивают линию плеч. Сарафаны подходят и для праздничного выхода, и для романтического свидания. За счет аккуратно переброшенных через шею лямок создается эффект легкости. Такое платье подходит любительницам выделиться из толпы.

В весенне-летнем модном сезоне 2023 года популярность обретут модели длины миди или макси. Предлагаемые дизайнерами сарафаны выполнены в мягких и спокойных пастельных тонах, либо имеют цветочный принт.

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Греческий стиль

Именно греческие мотивы были основой для создания многих современных моделей сарафанов. Они выгодно подчеркивают особенности фигуры и помогают маскировать недостатки. Сарафаны в классическом греческом стиле станут прекрасным решением для большинства модниц. В этом сезоне были представлены и привычные модели, и новые нестандартные решения.

Среди новшеств выделяют следующее:

Разрез. Классические греческие юбки с множеством складок скрывают ноги. Это бывает полезно, если дамы хотят скрыть недостатки, но точно не помогает подчеркнуть особенности. Дизайнеры нашли решение, сделав вырез на ноге до самого бедра.

Асимметрия, часто использующаяся в классических моделях платьев, теперь подчеркивается не только кроем плеча, но и другими элементами декора.

Платья с тонкими лямками

Не многие виды сарафанов способы подчеркнуть линию плеч, но данная модель прекрасно справляется с этой задачей. При этом главные качества летних платьев нисколько не страдают.

В 2023 году дизайнеры предлагают выбирать из двух видов:

Объемные сарафаны длины мини. Достаточной ширины платья удается достигнуть благодаря множеству оборок.

Длинный сарафан в пол смотрится очень романтично в весенние и летние дни. Стилисты предлагают модницам множество вариантов таких моделей. Сарафан-плиссе розового цвета с приталенным лифом смотрится оригинально и красиво. Контрастные лямки создают нужный акцент на достоинствах фигуры.

Асимметрия

В весенне-летнем сезоне 2023 года дизайнеры смогли превзойти себя и вывели привычный всем фасон сарафанов на новый уровень, сделав его одним из лидеров. Необычным решением стало сочетание неравномерного кроя, многослойности и разнообразия цветов.

Создается ощущение, что такое платье сочетает в себе сразу несколько видов разной длины. На самом же деле, такой сарафан является цельным, а полученный эффект достигается благодаря сложности кроя.

Подведем итог

Дизайнеры не перестают радовать модниц новыми и необычными решениями. Они подготовили множество моделей сарафанов на сезон весна-лето 2023 года, полностью удовлетворяя запросы любительниц летних платьев.