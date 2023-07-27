Самые модные шубы 2022-2023 годов

В холодный период года шуба дает тепло и чувство уюта. Также она помогает шикарно и модно выглядеть при любых погодных условиях. Предлагаем узнать, какие шубы будут самыми модными в 2022-2023 годах.

Основные тенденции зимнего сезона 2022-2023 годов

Ежегодно мода на зимнюю одежду меняется. Современные мировые тенденции задают тренд, и дизайнеры стараются удовлетворить все запросы модниц. Многие предпочтения перекочевали из прошлого сезона, но к ним добавилось и несколько интересных новшеств.

Дизайнерские дома приготовили широкий выбор моделей и декоративных решений, на которые стоит обратить внимание:

оверсайз;

искусственный мех;

шуба-халат;

натуральный мех;

шубы с комбинированным мехом;

длинные изделия;

шубы-мини;

зимняя одежда с принтами;

teddy-coat.

Оверсайз

Данный стиль вновь станет популярным зимой 2022-2023 годов. В меховой одежде он будет особенно выделяться. Популярные дизайнерские компании утверждают, что объемные рукава, накладные карманы и широкие воротники станут отличным дополнением к уже ставшему привычным виду женских шуб. Оригинально выглядят и укороченные объемные куртки, и длинный фасон.

Главным преимуществом шуб-оверсайз является их сочетаемость с любой другой одеждой. Любительницам данного стиля можно дополнить образ обтягивающими джинсами и водолазкой, в качестве обуви выбирать сапоги до колена, ботильоны, кроссовки или ботфорты.

При этом стилисты не рекомендуют выбирать другую объемную одежду – толстые свитеры или брюки не по размеру. Оверсайз обычно выбирают, чтобы подчеркивать хрупкую фигуру, а не усиливать объем.

Шубы из искусственного меха

Современные мировые тенденции по защите окружающей среды оставили свой след и в модных направлениях. Модные дома уже начали отказываться от натурального меха и постепенно переходят на искусственный. Ставшая популярной в прошлые сезоны шуба-чебурашка – не единственный представитель данной категории. Современные технологии производства эко-меха и заменителей позволяют создавать ноские виды верхней одежды, а материал практически неотличим от натурального.

Шубы с искусственным мехом отлично подходят к любому стилю. В настоящее время их выбор ограничен лишь фантазией. Стилисты предлагают обратить внимание на такие модели:

короткие шубы, подчеркивающие все достоинства фигуры;

одежду в стиле оверсайз, удачно сочетающуюся с любым стилем повседневной одежды;

удлиненные модели в пол;

классические шубы длины миди.

Одним из недостатков искусственного меха является его защита от холода. И если для европейских модниц это не является проблемой, то в наших широтах температура часто достигает -30°C. В таких случаях предпочтительно пользоваться одеждой из натурального меха.

Шубы-халаты

После громкого появления пальто-халатов настал черед и шуб. Этот вид верхней одежды, дополненный поясом и лежачим отложным воротником, займет одну из лидирующих позиций зимой 2022-2023 годов. Дизайнеры уже предлагают широкий ассортимент, включающий изделия и из натурального меха, с анималистичными и пестрыми принтами.

Шубы-халаты отлично сочетаются с любой обувью и служат хорошим дополнением к джинсам, брючным костюмам, приталенным платьям, водолазкам и свитерам.

Впрочем, данный вид имеет и несколько серьезных недостатков. Из-за отсутствия пуговиц и невозможности полностью застегнуться, при сильных ветрах в ней будет достаточно холодно. Можно использовать в регионах с относительно мягким климатом. Пояс-кушак поможет выгодно выделить талию и подчеркнуть фигуру.

Натуральный мех

Изделия из естественного меха, несмотря на мировой тренд на экологию, продолжают прочно занимать топы модных рейтингов. Зимой 2022-2023 годов в отношении натуральных материалов ситуация не изменится. Они сохранят свои позиции.

Модные дизайнеры отмечают, что в этом сезоне актуальными мехами станут:

норка;

каракуль;

чернобурка;

енот;

альпака;

лама;

песец.

Классические варианты верхней зимней одежды из стриженого меха не добавляют видимых килограммов и подчеркивают выгодные стороны фигуры. Шубы из натуральных материалов славятся своей универсальностью. Их можно носить и с вечерними нарядами, и с повседневной одеждой.

Шубы с комбинированным мехом

Этот тренд не только перекочевал из прошлого сезона, но и заметно укрепил свои позиции. Стилистам все лучше удается сочетать несочетаемое, комбинировать в одном изделии несколько разных видов мехов. Так, на фото модных женских шуб 2022-2023 годов видно, что длинный ворс отлично уживается с коротким мехом, кожаными вставками и тканью. Такие изделия определенно привлекут внимание окружающих и подойдут дамам, тщательно следящим за тенденциями современной моды.

При сочетании образов важно соблюдать меру. В этом помогут советы модных дизайнеров:

именно шуба является самым ярким и необычным элементом образа, а не дополнением к нему;

следует выбирать аксессуары и дополнения классической формы и расцветки, например, черной или белой;

наиболее удачными считаются короткие модели по пояс или длины миди;

чтобы не нарушать композицию и не переключать внимание, следует дополнять такие вещи однотонной одеждой простого кроя, без выделяющихся изысков.

Следует помнить, что такая шуба визуально прибавляет несколько килограммов и подходит далеко не для всех типов фигуры.

Короткие модели

Ультракороткие модели или кроп-шубы смотрятся очень смело. Конечно же, не стоит ждать от нее большого тепла и защиты в лютые морозы. Она чаще всего играет роль накидки, чем зимней одежды. Подходит для областей с умеренным климатом и не теплыми зимами. Для холодных регионов стоит выбрать что-то потеплее.

Кроп-модели будут оригинально смотреться с юбками, платьями, широкими брюками и джинсами. Укороченные шубы позволят легко продемонстрировать основной образ.

Шубы-макси

Тем, кто любит тепло, стоит присмотреться к длинным моделям шуб. Такая одежда сможет согреть даже в самые холодные дни. В зимнем сезоне 2022-2023 годов особую популярность приобретут изделия с длинным ворсом. Изготавливаются они из натурального меха, но есть множество предложений из искусственного. Шубы-макси отлично смотрятся с обувью на высоком каблуке.

Следует помнить, что длинный ворс существенно увеличивает объем. Дамам с пышными формами стоит обратить внимание на другие модели. Также существуют проблемы с практичностью при ежедневной носке. Данные изделия легко пачкаются.

Шубы с принтом

Популярность искусственного меха сделала этот материал довольно доступным, а современные технологии позволяют создавать настоящие шедевры в части расцветок. Настоящим украшением зимой 2022-2023 годов станет шуба длины миди с яркой и необычной раскраской ворса, создающей эффект принта.

В тренде сезона будут такие типы принтов:

клетки и полоски;

зигзаги;

звезды и геометрические фигуры;

надписи;

анималистичные – леопардовый, зебровый, тигровый;

контрастная расцветка.

Дизайнеры рекомендуют подбирать аксессуары в тон принта.

Плюшевые шубки

Модели Teddy Coat несколько утратили свою популярность по сравнению с прошлыми сезонами, но всё еще остаются в топе предпочтений дизайнеров. Любительницы зимней одежды также не спешат расставаться с плюшевыми шубами. И это не удивительно. Материал, из которого изготовлена эта одежда, напоминает всеми любимого мишку из детства, вызывает приятные эмоции.

Как правило, такие шубы окрашивают в пудровые цвета, которые больше подходят молодым девушкам. Современный рынок предлагает большой выбор моделей по длине и крою, удовлетворяя большинство запросов модниц.

Читайте также: Женские куртки на весну 2023

Актуальные цвета шуб 2022-2023 года

И снова в моде окажутся яркие и необычные расцветки. Они привлекают к себе внимание окружающих, выгодно выделяют дам из толпы. Цветовое разнообразие также дополнится розовым, желтым и красным оттенками. Дизайнеры рекомендуют обратить особое внимание на принты и анималистичные рисунки.

​

Не теряют популярности и классические базовые цвета – черный и белый. Считается, что они никогда не выйдут из моды, и этому есть несколько причин:

возможность сочетать с любыми предметами гардероба;

актуальны в любом сезоне;

образ отлично дополняется яркими аксессуарами;

одинаково хорошо подходят и для праздничного, и для регулярного ношения.

Подведем итог

Шубы являются неотъемлемым элементом гардероба для холодного времени года. Современные производители предлагают модницам большое разнообразие, в котором легко запутаться. Поэтому дизайнеры модных домов показали модели шуб, которые будут самыми модными в 2022-2023 годах.