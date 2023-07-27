Самые модные шубы 2022-2023 годов

Модные шубы зимнего сезона 2022-2023 года. Какие цвета будут актуальны предстоящей зимой. Стоит ли покупать шубы из натурального меха. Шубы из искусственных материалов. Как выбрать длину шубы.
В холодный период года шуба дает тепло и чувство уюта. Также она помогает шикарно и модно выглядеть при любых погодных условиях. Предлагаем узнать, какие шубы будут самыми модными в 2022-2023 годах.
Основные тенденции зимнего сезона 2022-2023 годов
Ежегодно мода на зимнюю одежду меняется. Современные мировые тенденции задают тренд, и дизайнеры стараются удовлетворить все запросы модниц. Многие предпочтения перекочевали из прошлого сезона, но к ним добавилось и несколько интересных новшеств.
Дизайнерские дома приготовили широкий выбор моделей и декоративных решений, на которые стоит обратить внимание:
- оверсайз;
- искусственный мех;
- шуба-халат;
- натуральный мех;
- шубы с комбинированным мехом;
- длинные изделия;
- шубы-мини;
- зимняя одежда с принтами;
- teddy-coat.
Оверсайз
Данный стиль вновь станет популярным зимой 2022-2023 годов. В меховой одежде он будет особенно выделяться. Популярные дизайнерские компании утверждают, что объемные рукава, накладные карманы и широкие воротники станут отличным дополнением к уже ставшему привычным виду женских шуб. Оригинально выглядят и укороченные объемные куртки, и длинный фасон.
Главным преимуществом шуб-оверсайз является их сочетаемость с любой другой одеждой. Любительницам данного стиля можно дополнить образ обтягивающими джинсами и водолазкой, в качестве обуви выбирать сапоги до колена, ботильоны, кроссовки или ботфорты.
Шубы из искусственного меха
Современные мировые тенденции по защите окружающей среды оставили свой след и в модных направлениях. Модные дома уже начали отказываться от натурального меха и постепенно переходят на искусственный. Ставшая популярной в прошлые сезоны шуба-чебурашка – не единственный представитель данной категории. Современные технологии производства эко-меха и заменителей позволяют создавать ноские виды верхней одежды, а материал практически неотличим от натурального.
Шубы с искусственным мехом отлично подходят к любому стилю. В настоящее время их выбор ограничен лишь фантазией. Стилисты предлагают обратить внимание на такие модели:
- короткие шубы, подчеркивающие все достоинства фигуры;
- одежду в стиле оверсайз, удачно сочетающуюся с любым стилем повседневной одежды;
- удлиненные модели в пол;
- классические шубы длины миди.
Шубы-халаты
После громкого появления пальто-халатов настал черед и шуб. Этот вид верхней одежды, дополненный поясом и лежачим отложным воротником, займет одну из лидирующих позиций зимой 2022-2023 годов. Дизайнеры уже предлагают широкий ассортимент, включающий изделия и из натурального меха, с анималистичными и пестрыми принтами.
Шубы-халаты отлично сочетаются с любой обувью и служат хорошим дополнением к джинсам, брючным костюмам, приталенным платьям, водолазкам и свитерам.
Натуральный мех
Изделия из естественного меха, несмотря на мировой тренд на экологию, продолжают прочно занимать топы модных рейтингов. Зимой 2022-2023 годов в отношении натуральных материалов ситуация не изменится. Они сохранят свои позиции.
Модные дизайнеры отмечают, что в этом сезоне актуальными мехами станут:
- норка;
- каракуль;
- чернобурка;
- енот;
- альпака;
- лама;
- песец.
Шубы с комбинированным мехом
Этот тренд не только перекочевал из прошлого сезона, но и заметно укрепил свои позиции. Стилистам все лучше удается сочетать несочетаемое, комбинировать в одном изделии несколько разных видов мехов. Так, на фото модных женских шуб 2022-2023 годов видно, что длинный ворс отлично уживается с коротким мехом, кожаными вставками и тканью. Такие изделия определенно привлекут внимание окружающих и подойдут дамам, тщательно следящим за тенденциями современной моды.
При сочетании образов важно соблюдать меру. В этом помогут советы модных дизайнеров:
- именно шуба является самым ярким и необычным элементом образа, а не дополнением к нему;
- следует выбирать аксессуары и дополнения классической формы и расцветки, например, черной или белой;
- наиболее удачными считаются короткие модели по пояс или длины миди;
- чтобы не нарушать композицию и не переключать внимание, следует дополнять такие вещи однотонной одеждой простого кроя, без выделяющихся изысков.
Короткие модели
Ультракороткие модели или кроп-шубы смотрятся очень смело. Конечно же, не стоит ждать от нее большого тепла и защиты в лютые морозы. Она чаще всего играет роль накидки, чем зимней одежды. Подходит для областей с умеренным климатом и не теплыми зимами. Для холодных регионов стоит выбрать что-то потеплее.
Кроп-модели будут оригинально смотреться с юбками, платьями, широкими брюками и джинсами. Укороченные шубы позволят легко продемонстрировать основной образ.
Шубы-макси
Тем, кто любит тепло, стоит присмотреться к длинным моделям шуб. Такая одежда сможет согреть даже в самые холодные дни. В зимнем сезоне 2022-2023 годов особую популярность приобретут изделия с длинным ворсом. Изготавливаются они из натурального меха, но есть множество предложений из искусственного. Шубы-макси отлично смотрятся с обувью на высоком каблуке.
Шубы с принтом
Популярность искусственного меха сделала этот материал довольно доступным, а современные технологии позволяют создавать настоящие шедевры в части расцветок. Настоящим украшением зимой 2022-2023 годов станет шуба длины миди с яркой и необычной раскраской ворса, создающей эффект принта.
В тренде сезона будут такие типы принтов:
- клетки и полоски;
- зигзаги;
- звезды и геометрические фигуры;
- надписи;
- анималистичные – леопардовый, зебровый, тигровый;
- контрастная расцветка.
Дизайнеры рекомендуют подбирать аксессуары в тон принта.
Плюшевые шубки
Модели Teddy Coat несколько утратили свою популярность по сравнению с прошлыми сезонами, но всё еще остаются в топе предпочтений дизайнеров. Любительницы зимней одежды также не спешат расставаться с плюшевыми шубами. И это не удивительно. Материал, из которого изготовлена эта одежда, напоминает всеми любимого мишку из детства, вызывает приятные эмоции.
Как правило, такие шубы окрашивают в пудровые цвета, которые больше подходят молодым девушкам. Современный рынок предлагает большой выбор моделей по длине и крою, удовлетворяя большинство запросов модниц.
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Актуальные цвета шуб 2022-2023 года
И снова в моде окажутся яркие и необычные расцветки. Они привлекают к себе внимание окружающих, выгодно выделяют дам из толпы. Цветовое разнообразие также дополнится розовым, желтым и красным оттенками. Дизайнеры рекомендуют обратить особое внимание на принты и анималистичные рисунки.
Не теряют популярности и классические базовые цвета – черный и белый. Считается, что они никогда не выйдут из моды, и этому есть несколько причин:
- возможность сочетать с любыми предметами гардероба;
- актуальны в любом сезоне;
- образ отлично дополняется яркими аксессуарами;
- одинаково хорошо подходят и для праздничного, и для регулярного ношения.
Подведем итог
Шубы являются неотъемлемым элементом гардероба для холодного времени года. Современные производители предлагают модницам большое разнообразие, в котором легко запутаться. Поэтому дизайнеры модных домов показали модели шуб, которые будут самыми модными в 2022-2023 годах.