Оверсайз, палаццо, карго. Какие женские брюки будут в моде летом 2023 года

Тот, кто считает брюки обычной и простой частью гардероба, очень в этом ошибается. Ведь насчитываются десятки самых разных моделей женских брюк, как говорится, на любой вкус и цвет.

Какие же приобрести модные женские брюки на лето 2023 года? С чем и куда их лучше носить?

Базовые модели

В базовом повседневном гардеробе любой женщины должны быть свободные, прямые модели. Их лучше всего комбинировать с футболками оверсайз или блузками, а также жакетами.

Длину можете выбрать укороченную или полную.

Изюминкой женской брючной моды лета 2023 года станут широкие брюки, которые точно привлекут внимание.

Лучше всего отдать предпочтение мягким тканям — вискозе или шелку, костюмке, смесовой шерсти.

Наконец, важно правильно подобрать под такие брюки обувь. Это могут быть, например, туфли на каблуке или массивные сандалии, кеды.

Брюки «на бедрах»

В тренды лета 2023 года снова возвращается популярная в нулевых заниженная посадка. Более того, такую модель уже можно увидеть на мировых «it girl». Можете смело присоединяться к ним и вы!

Эти брюки могут быть как полной, так и укороченной длины, свободные или облегающие, классические или в стиле милитари. Прекрасно смотрятся они с верхом базовой длины, до бедра или же с укороченными вещами.

Красиво завершить образ помогут трендовые аксессуры для пояса, например, цепочки.

Карго

Об этом неоднозначном тренде отзываются по-разному. Но многие его уже успели полюбить. Стоит отметить, что карго стали особенно актуальными летом 2022-го и плавно переходят в 2023-й.

Главная особенность этих женских брюк — ярко выраженная маскулинность и накладные карманы.

Карго могут быть как прямыми, свободными и даже мешковатыми, так и зауженными и облегающими, с высокой, средней или низкой талией.

Несмотря на брутальный вид этих брюк, они превосходно сочетаются с женственным корсетом, полупрозрачным топом и босоножками на шпильке. А создавая образ кэжуал, наденьте рубашку в клетку или кроп-топ и замените каблуки на кеды.

В холодный вечер можно накинуть кожаную куртку или пиджак наверх, а на ноги подобрать более грубую и массивную обувь.

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Палаццо

Вот она, безумно красивая и женственная модель! Кажется, палаццо — вне времени, а предстоящим летом и вовсе будут нарасхват.

Под такие брюки можно подобрать воздушную блузу, эротичный корсет, приталенный жакет или минималистичный свитер.

Лучше всего палаццо смотрятся в классическом — черном или белом, изумрудном или винном цветах. Изысканно завершить образ помогут шляпка, лаконичная сумка, крупные серьги, браслет и кольца.

Клеш

Ну а это уже классика! Такие брюки смотрятся очень эффектно и элегантно. Это любимый предмет гардероба иконы стиля Виктории Бекхем, и этим тоже все сказано.

В расклешенных брюках можно пойти и на прогулку, и на работу в офис, и на романтическое свидание. Причем их могут смело выбрать женщины любого возраста и с любой фигурой. Главное — правильно подобрать свою модель, определившись с клешем: от бедра или от колена, широкий или легкий.

Благодаря правильно подобранным брюкам клеш, ноги кажутся длиннее, а фигура точеной.

Клеш можно носить как с туфлями, босоножками, так и кедами. Особенно эффектно сочетаются эти брюки с острым носком обуви.

Кюлоты

К модным женским брюкам на лето 2023 года относятся и кюлоты с их укороченным кроем, завышенной посадкой и широкими штанинами.

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Важно то, что кюлоты подходят практически всем типам фигуры. Их можно надевать как в офис на работу, так и вечером на свидание.

Лучше всего эти брюки смотрятся с босоножками.

Джоггеры

Еще одна красивая вещь, которая не нова, но очень актуальна летом 2023 года. Это наследники спортивного гардероба, которые уверенно держатся в повседневных образах.

Джоггеры можно миксовать с жакетом и туфлями на шпильке — получится весьма эффектно и стильно.

Также можно смело надевать под джоггеры кроссовки или кеды, а завершать образ свитшотом или худи, футболкой или кроп-топом.

Бананы

Эта модель женских брюк также подойдет буквально каждой фигуре и возрасту. С помощью бананов можно создать идеальный классический образ или кэжуал, дерзкий аутфит или романтическую комбинацию.

Под брюки-бананы лучше всего подобрать массивную обувь и объемную кожанку.

Наверх наденьте оверсайз рубашку или свободный джемпер, а также можно подобрать боди или лонгслив.

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Важные детали в брюках

Женская брючная мода лета 2023 года обещает удивить необычными дизайнами и кроем, благодаря которым привычные модели заиграют совершенно по-новому.

Важными деталями станут:

складки и защипы на брюках;

разрезы;

накладные карманы или полное их отсутствие;

крупные пуговицы;

завязки на щиколотках или талии;

бахрома.

Кстати, именно бахрома станет главным трендом моды лета 2023 года.

Кроме того, дизайнеры порадуют прекрасную половину человечества более замысловатым кроем, асимметрией и моделями-трансформерами.

Не удивляйтесь, если увидите на ком-то брюки-юбку. Ведь неклассические и необычные варианты выглядят очень даже интересно.

Материалы

Что касается материалов, из которых выполнены самые модные женские брюки на лето 2023 года, то это будет стильная и элегантная кожа нестандартных расцветок (например, фуксия, хаки, коричневые), женственный и очень комфортный тонкий натуральный шелк или его аналоги, а также джинс и прочие материалы, в которых вам будет удобно и красиво.

Самым востребованным и универсальным материалом модных женских брюк снова выступает костюмная ткань. Идеально подходят для создания моделей летних женских брюк хлопок, вискоза, полиэстер.

Цвета и принты

Конечно, следует уделить внимание и расцветкам летних брюк. Это может быть классика — черный, серый, синий или коричневый цвета. На красивой фигуре будут хорошо смотреться белые брюки, которые хоть и не так универсальны, но выглядят просто сногсшибательно.

Летом очень уместно выбирать яркие цвета, в том числе сочную и яркую фуксию, оттенки зеленого, красного, синего, розового, желтого и коричневого. Отличная идея — комбинировать их с базовыми расцветками.

Самым модным принтом лета 2023 года будет клетка — мелкая или классическая крупная. Можно также остановить свой выбор на «гусиной лапке» - тоже очень эффектно и модно.

Модными будут анималистические принты, например, кожа с тиснением под рептилию.

Наконец, можно присмотреться и к тематическим узорам и рисункам.

С чем носить брюки женщине летом 2023 года

Здесь огромную роль играют ваша фантазия и настроение.

Стилисты отмечают, что в летний сезон 2023 года будет очень актуальным кожаный тотал лук в кирпичном, коричневом или цвете хаки.

Прекрасно дополнит ваш образ рубашка, корсет или топ, футболка или майка, а также жакет.

Выбор обуви очень широк, наиболее удачные ансамбли рассмотрены выше. Главное, чтобы вам было комфортно.

А вот ремень и сумку подбирайте контрастные.

Очень красиво будет смотреться цветной верх и цветной низ. Например, под голубые или розовые брюки смело выбирайте лимонный топ или фиолетовую рубашку, или синее худи.

Насыщайте свой образ, делайте его ярким и интересным и не забывайте завершить его контрастными цветными аксессуарами, а также белой обувью и сумкой.

Наконец, в моде лета 2023-го будет черный монохром, так называемый тотал блэк. Можно носить классические черные брюки с блузкой или жакетом в тон. Такой образ обещает быть очень элегантным. Почувствуйте себя женой президента! Тем более, если дополнить образ лаконичными дорогими аксессуарами и украшениями.