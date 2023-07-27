Асимметричные, оверсайз, с открытыми плечами: какие блузки будут модными в 2024 году

Определённые предметы гардероба остаются неизменно актуальными вне зависимости от сезона. К ним относятся блузки, которые будут особенно модными в 2024 году. Дизайнеры представили вниманию девушек разнообразные фасоны, способные удовлетворить любой вкус. Модели отличаются по покрою, цветовой гамме, декоративным элементам. Составить представление об актуальных тенденциях помогут фото стильных и эффектных образов.

Блузки с принтами

Любая вещь будет выглядеть оригинально с помощью украшения красивыми рисунками. Актуальный тренд сезона – декорирование блузок всевозможными принтами:

Популярный в последнее время ретро стиль нашёл своё отражение в дополнении блузок горошковым принтом. Рисунок создаётся в контрастном варианте. Примером служит чёрный горошек на белом фоне или противоположная тенденция.

С романтичностью ассоциируется цветочный принт. Рисунок выполняется в мелком или крупном варианте, в нейтральных пастельных или ярких насыщенных оттенках.

Тренд на анималистику нашёл своё отражение в оформлении блузок расцветками, имитирующими леопарда, зебру или рептилию.

Поклонницы стиля бохо будут в восторге от блузок с оригинальными этническими принтами.

Не утрачивают актуальность ажурные кружевные узоры, делающие образ особенно нежным.

Любительницы неординарных луков оценят блузки с принтами в стиле Tie Dye.

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Короткие блузки

Девушки со стройной фигурой и тонкой талией смогут подчеркнуть свои достоинства, выбрав определённую модель. Хорошим решением станут блузки, выполненные в укороченном варианте:

Вещь может достигать по длине линии талии или выполняться в виде кроп-топа, оставляющего открытой полоску живота.

Лаконичный покрой без рукавов можно дополнить оригинальной драпировкой в зоне груди.

Интересно смотрятся изделия, выполненные в корсетном варианте, дополненные шнуровкой. Они могут совмещаться с пышными рукавами-буфами.

Блузки с объемными рукавами

Хитом сезона признан фасон с пышными рукавами. Дизайнеры прибегают к следующим вариациям оформления:

Интересно смотрятся удлинённые рукава, выполненные из полупрозрачной ткани, которые фиксируются в области запястья с помощью оригинально оформленных манжетов.

Вне конкуренции продолжают оставаться рукава-буфы, создающие объём в области плеч. Элементы выполняются в укороченном или удлинённом виде, дополняются сборками внизу. Буфы создаются вшитыми в пройму или надеваются отдельно.

Шелковые и атласные блузки

Романтичные нотки в образ привнесут изделия, выполненные из струящейся ткани. Признание модниц заслужили модели, изготовленные из шёлка или атласа:

Гармонично смотрится вещь, дополненная объёмными рукавами, спускающимися мягкими складками.

Оригинальным декором выступает украшение нижней части изделия баской.

Романтичный вид приобретают блузки, дополненные бантами в области плеч. Чем объёмнее данные детали, тем эффектнее будет выглядеть образ.

Женственно смотрятся блузки с одним открытым плечом, что создает эффект асимметрии. Приветствуется дополнение широким воланом, образующим мягкие сборки.

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Глубокие вырезы

При желании сделать образ соблазнительным и максимально привлекающим внимание станет находкой определённый фасон:

В тренде блузки, дополненные глубоким вырезом в зоне декольте. При оформлении изделия дизайнеры прибегают к актуальной тенденции – дополнению данной области оборками и рюшами.

Интересно смотрится модель с открытой спиной, глубоким вырезом.

Блузки с открытыми плечами

Модели, выполненные в оригинальном дизайне, станут находкой для летнего сезона. Это блузки с открытыми плечами:

В тренде фасон, в котором вырез в данной области компенсируется расположенными снизу объёмными рукавами-буфами.

Пользуется популярностью дополнение выреза, открывающего плечи, широким воланом или двумя деталями, образующими многослойность.

Блузки с асимметрией

Многие модницы оценили красивый фасон с асимметрией:

Популярный дизайнерский приём – создание выреза на одно плечо. Противоположная сторона обыгрывается с помощью удлинённого рукава или объёмного волана.

Приветствуется асимметрия, создающаяся в области подола. Эффект достигается с помощью баски, имеющей неравномерную длину.

Оригинальность дизайну придаст вырез в области талии, расположенный с одной стороны.

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Блузки оверсайз

Вещи, имеющие объёмный покрой, способны скорректировать недостатки фигуры. Подтверждением служат блузки оверсайз, гармонично вписывающиеся в молодёжный стиль:

Юные модницы оценили модель, напоминающую рубашку и имеющую лаконичный дизайн, изготовленную из хлопчатобумажной ткани. Неординарные нотки придаст асимметрия в области подола.

В тренде трапециевидный силуэт, плавно расширяющийся книзу. Эффект объёмности может становиться ещё более выраженным с помощью дополнения широкими воланами, обрамляющими зону декольте.

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Подведем итог

При поиске ответа на вопрос, какие блузки будут модными в 2024 году, девушки смогут обратить внимание на разнообразные варианты. Дизайнеры предлагают романтичные модели, дополненные воланами, изготовленные из шёлка или атласа. Для юных модниц станет находкой объёмный покрой оверсайз. Неординарность поможет проявить дополнение вещи асимметричными деталями.

Фото Клео.ру