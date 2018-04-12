ТОП 20 взрывных трендов: мода весна 2018

Весна практически полностью вступила в свои права. Время начать знакомство с ТОП-20 основными модными тенденциями весны 2018 года и сменить гардероб!

Mast-have стильного гардероба

Платья свободного кроя

Как ни странно, именно весной и летом, когда девушки, наконец, могут снять с себя слои одежды, законодатели моды ввели тренд на платья свободного кроя. В ближайшей сезон они будут на пике популярности. Легкие и струящиеся модели можно найти в коллекциях от Calvin Klein и Sonia Rykiel.

Кожаный плащ в красном цвете

Красный кожаный плащ – пожалуй, самое неожиданное сочетание материала и цвета из тех, что только можно представить. В воображении он действительно выглядит странно. А вот на подиуме… совсем другое дело. Плащ смотрится явно выигрышно по сравнению с такой же черной моделью, как у героев фильма «Матрица». В нем можно выглядеть также круто.

Плащ носят с юбками, брюками и блузами одного цвета. Каким он будет – на пуговицах, на молнии или на поясе – девушка решает сама. Из элементов декора стоит отметить цепи в золотых оттенках.

Чтобы выбрать стильный красный плащ, рекомендуем обратиться к коллекциям брендов Joseph, Givenchy и других, которые уже успели представить на показах несколько интересных моделей.

Бюстгальтер с перехлестом

Продолжаем знакомиться с топом основных тенденций весны 2018 года (или все-таки самых странных?). На очереди – бюстгальтер с перехлестом. Девушки, обожающие экспериментировать, могут носить его под кожаный плащ, не надевая сверху ничего лишнего. А вот тем, кто пока не готов к подобному, стоит запастись чуть более свободной одеждой. Под вещами в обтяжку перехлест будет смотреться не очень привлекательно. Особенно на девушках с формами.

Некоторые модели этих бюстгальтеров носят в качестве топа под брючный костюм или пиджак. Насколько привлекательным получится такой образ, можно узнать, посмотрев коллекции Zadig&Voltaire или Helmut Lang.

Названные модные дома рискнули выпустить на подиум девушек в бюстгальтерах с перехлестом, надетых под пиджаки. Топы или блузы на них отсутствуют.

Старые добрые варенки

Варенки возвращаются. К счастью модниц, в 2018 году будут пользоваться популярностью такие же джинсы, какие носили в 80-х годах. Так что можно смело пересмотреть собственные или родительские шкафы в поисках тех самых крутых штанов.

Кроме того, на пике популярности будут куртки, рубашки и комбинезоны из денима-варенки. Стилисты убеждают, что перед нами чистой воды основная тенденция 80-х.

Варенки ищите в коллекциях бренда Stella McCartney.

Поясная сумка

Маленькая поясная сумка – удобный и полезный аксессуар как для мужчин, так и для женщин. К сожалению, в строгий дресс-код она не впишется – в офис ее с собой не взять. А вот в другие – нерабочие – дни она станет лучшей подружкой каждого модника и каждой модницы.

Правда, придется распрощаться с половиной тех вещей, которые обычно приходится с собой носить. Поясная сумка имеет небольшой размер. Зато она очень удобна в использовании. Руки всегда свободны. Плечи ничего не натирает. Одним словом – одни сплошные плюсы.

Поясная сумка найдется в коллекциях брендов Sportmax и Valentino.

Тренд оверсайз

Модники всего мира поклоняются ему уже не один год. Вещи на несколько размеров больше, чем требуется, привлекают как парней, так и девушек.

Тренд Gucci представил на суд публики луки с элементами оверсайз. Дизайнеры модного дома взяли за основу своих моделей такой элемент как огромные плечи.

Бренд Prada пополнил свои коллекции комбинезонами, пальто и жакетами. Jil Sander предлагает вниманию девушек стильные объемные блузы.

Стоит напомнить, что тренд оверсайз пришел в современную моду из безбашенных 80-х годов.

Кокетливые плечи

Обнаженные плечи по праву заслуживают звания «самого кокетливого» тренда 2018 года. Fendi одел своих моделей в платья с отворотами. Карл Лагерфельд сделал ставку на женственность. Даже самые строги модные критики назвали такие платья невероятно стильными.

Blumarine предлагает девушкам свою основную тенденцию – блузы с открытыми плечами.

Критики предполагают, что в будущем барышни смогут носить под открытые платья-блузы, футболки и даже рубашки. С открытым воротом такие вещи будут смотреться очень стильно.

Разновидности декора

Акцент на блеск и глиттер

Этот модный тренд активно используют в своих коллекциях даже те дизайнеры, которые раньше старались обходить его стороной. Глиттером буквально усыпаны платья, блузы и даже пальто. Стоит отметить, что этот тренд актуален не только для вечерних нарядов, но и для повседневных.

Интересное решение представил модный дом Антонио Марраса. Этот бренд предлагает облачиться в элегантные наряды в стиле 20-х годов. С ними почувствовать себя героиней какого-нибудь культового зарубежного фильма о 20-х сможет абсолютно каждая девушка. Необычный крой и акцент на обильный блеск – такими качествами отличаются модели дизайнерского дома Антонио Марраса.

Ультра гладкие и практически отполированные ткани представил бренд Fendi и несколько других.

Дом Gucci выпустил на подиум моделей в одежде, всецело усыпанной блеском. А вот бренд Saint Laurent представил вниманию модниц платья и комбинезоны, частично усыпанные глиттером.

Бахрома, моя бахрома

Акцент на бахрому долгое время считался причудой богачей. Чуть позже ее совсем забыли. Сейчас о ней снова заговорили. Этот тренд доступен каждой моднице. Стилисты уверены, что весной 2018 года без бахромы в гардеробе невозможно обойтись.

Модный дом Jacquemus использовал бахрому в качестве элемента декора для подолов платьев и юбок. А бренд Calvin Klein предложил нечто действительно невероятное – заменить платье пушистой длинной бахромой. Согласитесь, идея и правда очень необычная.

Тем, кто пока что не готов с ног до головы одеваться в бахрому, стилисты предлагают купить сумочку или какой-нибудь другой аксессуар с этим элементом декора.

Креативные сборки

Сборки – хорошо знакомый модницам и модникам элемент декора. Как они выглядит? Все просто. Ткань нанизывают на шнурки и резинки. Кстати, наличие драпировок человека не полнит.

Ищите сборки практически во всех последних коллекциях мировых подиумов. Многие модельеры используют их в качестве основной тенденции для пошива одежды под своим брендом.

Палитра оттенков и принты

Нашествие цветов

Больше не нужно усложнять себе жизнь выбором той самой гармоничной палитры цветов для повседневного гардероба. Миланские подиумы объявили тренд на яркость. Сумасшедшая палитра порой несочетаемых оттенков – то, что превозносят многие современные дизайнеры.

Бренды Prada, Marni и другие отправили моделей в ярких платьях и блузах покорять модный подиум. Интересен тот факт, что теперь стало вполне «законным» смешивать в одном образе не только кардинально отличающиеся оттенки, но и даже принты.

Некоторые модные критики пришли к выводу, что такой тренд ассоциируется у них с картинами авангардистов. Нам же кажется сочетание не сочетаемого интересным и подающим большие надежды трендом. Интересен тот факт, что отдельные критики сравнивают его с поп-артом – стилем, для которого характерной чертой является как раз-таки цветовой сумбур.

Кстати, необязательно подбирать предметы гардероба так, чтобы в одном образе пересекались сразу несколько цветов и принтов. Достаточно выбрать одно конкретное направление.

Пастель вне времени

Тренд на спокойные и нежные оттенки, кажется, никогда не сойдет со страниц модных журналов. Они противопоставлены тому цветовому безумию, о котором мы упоминали выше.

Для создания модного образа весной-2018 стилисты рекомендуют сочетать вещи в оттенках пастель с одним ярким элементом. Базой в этом случае служат предметы гардероба, выполненные в нежных цветах.

Чтобы понять, как правильно поработать над последним, рекомендуем обратить внимание на коллекции Delpozo. Дизайнеры этого бренда поставили акцент именно на пастели, дополнив ее несколькими яркими деталями. Например, можно надеть белый костюм, а под него – ярко-оранжевую рубашку, как на модели Delpozo.

А вот в коллекции от Celine представлены луки, в которых сочетаются сразу несколько пастельных оттенков и лишь один предмет в ярком цвете.

Восток – дело тонкое

Еще одна из основных модных тенденций весны-2018 – Восток. Интерес к восточным мотивам в одежде появился у брендов Etro и Marni. Псевдоиндию в качестве основного предмета для вдохновения избрали в Etro. А вот в Marni решили удивить публику оригинальной вышивкой на тканях, как у богатых шейхов. Даже «самый европейский» бренд Blumarine не остался в стороне тренда. Дизайнеры этого модного дома взяли за основу моделей одежды в своих коллекциях кимоно с характерными для Японии принтами.

Критики уверены, что национальные рисунки Индии и Японии станут настоящим mast-have этой весной.

Анималистичный принт

Животный мир вдохновил дизайнеров на использование изображений его героев при пошиве рубашек, свитеров и блузок. Так, Донателла Версаче решила пойти по знакомому модному сценарию и сделала ставку на леопардовый принт. А Пол Сарридж отдал предпочтение изображениям зебры.

Одежда в черно-белую полоску представлена в коллекции Roberto Cavalli. Кожа питона вдохновила дизайнеров бренда Elie Saab на использование такого принта в своих коллекциях 2018 года.

По заверениям фешн-блогеров и модных критиков, анималистичные принты, такие как на фото, не сойдут с подиумов вплоть до конца текущего года.

Стилевые направления

Принцип минимализма

Мода на минимализм активизировалась в 90-х годах. С каждым последующим годом принципом «чем проще, тем лучше» при отшивке коллекций руководствовались все больше дизайнеров. По мнению модных критиков, в ближайшем будущем этот тренд покорит все подиумы мира.

Авангардный минимализм представил бренд Helmut Lang. Австрийская марка была создана в 1986 году. В 2005 году у бренда сменился дизайнер. Предыдущий решил посвятить свою жизнь свободному творчеству. Стоит отметить, что стиль минимализм – основное направление работы марки Helmut Lang.

Альтернатива Helmut Lang – дом Jil Sander, который продемонстрировал модели одежды в стиле современного минимализма. Это немецкая марка, основанная в 1968 году. Штаб-квартира модного дома находится в столице мировой моды – в Милане. Владелицу бренда называли королевой кашемира и современного минимализма. Сейчас пост креативного директора Jil Sander занимает Рафа Симонса.

Классический образ в стиле минимализм – белый свободный верх (например, блуза, как на фото) и серые расклешенные брюки. Интересно выглядит свободное белое платье с тоненьким черным поясом.

Американ бой

Стать немного ближе к Америке поможет новый тренд на характерные для этой страны вещи. Дизайнеры выпустили на подиум шерифов и ковбоев – тех, кто ассоциируется со словосочетанием Дикий Запад.

Американский флаг присутствует практически на всех предметах гардероба, созданных в этом стиле. Любовью к западу «грешат» Calvin Klein, Coach и другие модные дома.

Calvin Klein – американский бренд, не единожды упоминавшийся сегодня, был создан в 1968 году. Его владельцы оказались теми еще патриотами, активно продвигающими американскую культуру в мировые массы. Штаб-квартира дома находится в Нью-Йорке.

Coach – это тоже американская марка, запущенная еще раньше – в 1941 году.

Эклектика

Эклектика представляет собой смешение нескольких модных трендов в одном. Например, в одном наряде будет уместно разбавить клетку полоской, а пэчворк – флористическими принтами. Эклектикой также называют стиль в архитектуре, характерный для конца 19 столетия.

Этот тренд понравится девушкам, пока что еще слабо разбирающимся в тонкостях модных направлений, при этом жаждущих одеваться в духе современного времени.

Глоток коммунизма

Модный тренд на агендерную одежду медленно, но уверенно поглощает сознание некоторых модельеров весной 2018 года.

Критики считают, что вещи в таком стиле напоминают гардероб революционера-коммуниста.

Разделение на мужскую и женскую одежду как таковое отсутствует. Модникам и модницам придется довольствоваться костюмами с мужского плеча от Miu Miu и костюмами а-ля рабочая униформа от Stella McCartney. Для полного «боевого» комплекта не хватает только значка с дедушкой Лениным на сумочке.

Модная обувь

Ботфорты и пачки

Дизайнеры Moschino воскресили забытый тренд на ботфорты. Они предлагают носить эту обувь с объемными юбками-пачками. Сочетание довольно необычное – тяжелые, возможно, даже грубые ботфорты и легкая пачка. Наверх подойдет, например, однотонная блуза.

Бренд Salvatore Ferragamo использовал для пошива ботфортов настоящую кожу рептилий. Королевские сапоги создали дизайнеры модного дома Versace. Ботфорты их авторства выполнены в черном цвете с золотыми вставками. Отдельные СМИ утверждают, что золото на ботфортах настоящее.

Поклонницы чулок найдут для себя кое-что интересное в коллекции Fendi. Карл Лагерфельд создал для этого бренда ботфорты-чулки. Отметим, что тренд на сапоги-чулки неоднократно занимал лидирующие позиции на мировых подиумах.

Каучуковые кроксы

Новинка в мире моды – кроксы, как на фото. Они выполнены из мягкого каучука Croslite. Кроксы появились относительно недавно, однако уже успели приглянуться и женщинам, и мужчинам, и даже детям.

Стилисты рекомендуют внимательно присмотреться к этой обуви. Возможно, это именно то, чего не хватало для завершения модного весеннего образа 2018.

Кроксы на показе представил дом Christopher Kane. В качестве декора дизайнер использовал стразы. Christopher Kane – молодая британская марка, первый показ которой состоялся в 2006 году. Звездной «крестной» владельца бренда считается Донателла Версаче, которая одна из первых заметила талант Кристофера и повлияла на его становление как профессионала.

А вот дизайнеры Balenciaga украсили кроксы значками и платформой. Их продажи начались еще в начале февраля. Кроксы от Balenciaga можно было приобрести за 850 долларов до официального старта продаж. Практически всех их раскупили еще до того, как они появились на полках модных бутиков. Особенно покупательницам понравились модели в желтом и нежно фиолетовом цветах – как раз то, что нужно для модного весеннего образа в 2018 году.