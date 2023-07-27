Модные женские спортивные костюмы на весну-лето 2023 года — стильные модели

Спортивный стиль становится с каждым годом все более распространенным и востребованным. Это неудивительно — такая одежда комфортная, универсальная, красивая. Дизайнеры уже представили модные женские спортивные костюмы сезона весна-лето 2022-2023.

Модные теплые спортивные костюмы 2023

Спортивный стиль считается демократичным и комфортным. На предстоящий весенний сезон надо подобрать теплые модели спортивной одежды:

Вельветовые костюмы — их любят за необычайно мягкую ткань и приятный внешний вид. В таких костюмах можно отправляться на вечернюю прогулку, шопинг, встречаться с друзьями. Среди востребованных цветов — пастельные тона.

Костюмы в стиле гранж — эффектный молодежный образ для дерзких личностей. Стиль подразумевает наличие потертостей, прорезей, заплаток, светлых, будто выцветших, участков.

Флисовые костюмы — актуальными станут свободные свитшоты и просторные штаны. Они удачно скроют недостатки фигуры, укроют от непогоды и небольшого мороза. Ткань мягкая, приятна к телу, но плотная, поэтому можно обойтись без дополнительной одежды в прохладную погоду — костюм поможет согреться. Отличный образ получится при сочетании флисового костюма с пальто из шерсти и грубыми ботинками на шнуровке.

Костюмы с лампасами отлично смотрятся на молодых девушках. Можно создать отличный look с полосатыми кедами или кроссовками. Женщинам бальзаковского возраста с пышными формами такие костюмы уже не подойдут.

Брюки прямого кроя. Стильные модели считаются альтернативой джоггерам. Утепленные варианты пригодятся осенью и зимой, легко сочетаются с верхней одеждой спортивного стиля.

Леггинсы трикотажные с высокой посадкой отлично сочетаются со многими вещами. К ним подойдут свитера грубой вязки, прямые туники, рубашки и блузки классического стиля, платья и юбки из кожи. Полные дамы при помощи таких леггинсов смогут моделировать свою фигуру, чуть утягивая нужные места.

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Модные костюмы для женщин на холодный период можно выбрать без труда, при этом спортивные женские образы легко создать с теплой обувью и верхней одеждой.

Модные женские спортивные костюмы на лето 2023

Востребованными спортивными костюмами на лето будут шорты с разными вариантами верха. Модельеры также предлагают на теплый период несколько моделей укороченных брюк, очень удобных в прохладное время дня.

Самыми распространенными спортивными костюмами среди женских вариантов в свете последних модных направлений станут летние шорты с разрезами по бокам и топик. Шорты свободного кроя бывают с высокой и низкой посадкой по линии талии. Расцветка зависит от предпочтений дамы. Производители часто представляют модели в типичном для своих брендов цвете с собственными логотипами.

В летнем сезоне 2022-2023 востребованным останется стиль «спорт-шик». В таком костюме посещают большинство разнообразных мероприятий.

Популярными будут:

псевдоспортивный look — шорты и топик с кружевом, бусинами, стразами;

классические комплекты — шорты с майками или топиками;

яркие костюмы с геометрическим рисунком;

контрастные комплекты — низ темный, верх белый или наоборот.

Спортивные костюмы способны создать уникальные, модные женские образы. К летним костюмам хорошо подойдут простые сандалии, легкий рюкзак, солнцезащитные очки. Модели, украшенные различным декором, подойдут больше для вечеринок, отдыха в парке, прогулок.

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Модные спортивные костюмы для полных на весну-лето 2023

Для полных дам модельеры разработали много интересных вариантов костюмов. В них можно прогуливаться, заниматься спортом, общаться с друзьями. Чтобы костюм радовал глаз, надо придерживаться некоторых правил:

шорты не стоит покупать, они невыгодно подчеркивают лишние килограммы;

верхнюю часть спортивного костюма лучше выбирать прямого покроя;

костюм не должен сильно обтягивать фигуру;

цвета нижней и верхней части должны отличаться.;

брюки надо выбирать темные или серого, коричневого тона.

Хорошим выбором для полных дам будут костюмы серого или черного цвета со светлыми лампасами, контрастных оттенков с геометрическим рисунком.

Подбирая женский спортивный костюм с учетом модных тенденций, среди больших размеров можно найти интересный вариант. Надо обязательно учитывать особенности фигуры, тип внешности. Контрастные вставки в области живота и груди визуально сделают фигуру стройнее. Правильно подобранная длина верхней части спортивного костюма поможет выглядеть более стройной, скрыть лишний вес. Практичнее будет купить несколько брюк к одной верхней части. Например, длинные прямые, зауженные, спортивные бриджи, укороченные брюксси.

Для занятий спортом на свежем воздухе в теплую погоду подойдут бриджи и легкая хлопковая майка. Для прохладных дней нужна куртка и брюки. На занятия фитнесом понадобится легкий костюм из эластичных тканей, которые позволяют хорошо дышать телу. Для занятий в прохладное время года костюм должен состоять из куртки, утепленных брюк с удобной посадкой, которая не будет стеснять движения. Для прогулок или дома хорошим вариантом будет спортивный костюм из флиса или велюра, других мягких тканей с декором.

Модные модели женских спортивных костюмов

Интересные образы можно создавать со спортивными костюмами для повседневности и на любые события. Модные тенденции предлагают комбинировать их не только со спортивной обувью, но пробовать надевать ботильоны на невысоком каблуке, массивные сапоги.

Классические варианты всегда остаются востребованными. Для их изготовления используются натуральные материалы, оригинальная фурнитура. Классический стиль отличается свободным кроем и простотой фасона. Весной-летом 2022-2023 года стилисты представят зауженные брюки в классических моделях. Они пригодятся для спорта, прогулок, встреч с друзьями.

Для фитнеса стилисты рекомендуют варианты принтованных костюмов, которые состоят из объемных худи, облегающих брюк, массивных кроссовок. Из верхней одежды хорошо впишется в образ пальто или удлиненный пиджак, и креативная сумочка.

Стильные модные спортивные костюмы для красивых женских фигур могут состоять из леггинсов и укороченного топа. Они отлично сочетаются с любой обувью. Вместо леггинсов можно подобрать шорты, трикотажные брюки, широкие штаны.

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Модельеры предлагают новинки. Будут актуальны спортивные костюмы:

с рюшами;

с воланами;

с обнаженными плечами;

с наклейками, мультяшными персонажами;

с анималистическим орнаментом;

с тематическими рисунками;

из костюмной ткани.

Входит в моду сочетать спортивные костюмы вместо традиционных с классическими туфлями-лодочками.

Востребованными будут модели, выполненные из трикотажного полотна. Особенно понравятся современным модницам костюмы в рубчик. Комплектация, которую представили модельеры, состоит из комфортных элементов — мягких воротников, удобных карманов, высоких горловин. Одежда в спортивном стиле из вязаного трикотажа будет популярна прохладной весной, хорошо будет смотреться в комбинации с дутыми жилетами или пальто. На ноги можно обуть кроссовки или шнурованные сапоги.

Для любительниц стиля «спорт-шик» хорошим предложением будут свитера оверсайз с высоким горлом. Они хорошо комбинируются с обувью на каблуке или кроссовками в нейтральных тонах. В этом стиле сочетается спорт и элегантность, поэтому добавляются украшения, аксессуары. Вместо свитера можно купить свитшот со стразами, вышивкой или другими украшениями. Из верхней одежды подойдет меховая жилетка, ботфорты или любые сапоги с мехом.

Актуальные цвета женских спортивных костюмов весной-летом 2023

Спортивные костюмы постоянно совершенствуются, улучшается крой, обновляются ткани, появляются интересные цвета. Чтобы купить идеальный спортивный костюм, надо придерживаться любимого стиля, но ориентироваться на модные тенденции.

Постепенно в моду входит стиль минимализм. Он предполагает преобладание в одежде классических черного и белого цветов, хотя в 2022-2023 годах еще будут интересны яркие оттенки.

Актуальные цвета:

голубой;

коричневый;

красный;

темно-синий;

зеленый;

бледно-желтый.

Такими яркими могут быть брюки, а верх лучше выбирать спокойной расцветки.

Украшения на костюмах спортивного стиля стали востребованы у девушек. Бусины, вышивка, стразы часто встречаются на брюках, куртках, майках. В наступающем сезоне станут популярны:

черепа;

логотип фастфуда;

цветы;

фрукты.

Для занятий спортом такой наряд не годится. Его лучше надеть на прогулку с друзьями, шопинг или вечеринку.

Василий Дементьев, модельер: «Мода последних лет стала ориентироваться на здоровье, спорт стал трендом во всем. Иногда в одежде чувствуется перебор, но он востребован, поэтому никуда от этого не деться. Спортивные костюмы для женщин на модных показах поражают воображение — они больших и маленьких размеров, необычных расцветок, остается только выбрать для себя подходящий вариант. Для уверенных женщин подходят спокойные пастельные тона, а если надо показать свою необычность, выбирают яркие, броские оттенки. Много значит покрой спортивного костюма: он может удивительно показать рельеф фигуры, хотя будет полностью закрытый. Выбирать костюм надо по душе, чтобы было приятно в нем и удобно».

Спортивный костюм становится универсальной одеждой. Он выручает дома, в нем удобно в самолете, на природе. Модельеры приготовили много интересных новинок, которые поражают разнообразием и создают интересные образы. Спортивный костюм гармонично сочетается со многими вещами из гардероба.