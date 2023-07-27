Модные вязаные кардиганы 2023 — главные тенденции

Какие кардиганы будут модными в 2023 году — вязаные, однотонные, укороченные, с принтом. Модные фасоны и цвета, советы по выбору
Осенью многие выбирают комфортные и тёплые вещи, которые сочетаются с любой одеждой. Отличный пример — кардиганы, но нужно понимать, с чем их носить и сочетать. Рассмотрим, какие модные вязаные кардиганы станут актуальны в начале 2023 года, весной и осенью.
Модные укороченные вязаные кардиганы 2023 года
Существует несколько актуальных моделей, которые стали трендовыми с осени 2022 года:
- Кардиган-рукава. Это укороченная кофта без застёжки, надеваемая поверх водолазки, блузки, пуловера.
- Бомбер. Классический вариант до середины талии и чуть ниже, застёгивающийся на одну или несколько пуговиц.
- Колор-блок — сочетает в себе несколько цветов. Пользуется популярностью за счет сочетаемости с разными моделями низа.
- Геометрия — основная тенденция зимы 2023 года. Она позволяет сочетать несколько цветов в одном комплекте, независимо от длины.
Укороченные кардиганы могут быть разной длины. Популярные модели:
- кардиган-рукава;
- болеро — выше талии;
- классика — до талии;
- до середины бедра и ниже.
По фасону модные вязаные кардиганы могут быть:
- приталенными — особенно это касается укороченных моделей;
- объёмными — длина может быть любой;
- оверсайз — свободная модель, которая сочетается с любыми моделями брюк и юбок, особенно осенью.
Что касается цветовой гаммы, то модный вязаный кардиган может быть:
- Двухцветный — самое модное сочетание, например, чёрный и белый. Такие модели подчёркивают стройность фигуры и идут практически всем.
- Однотонный — здесь важно выбрать правильно цвет и тип вязки. От этого зависит, как модель будет смотреться на фигуре.
- С принтами и рисунками — подчёркивает стиль любого образа и помогает замаскировать лишние килограммы.
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Зима-2023 вносит моду на следующие цвета укороченных кардиганов:
- чёрно-белая классика;
- кофе с молоком;
- крем-брюле, особенно в сочетании с крупными золотыми украшениями;
- белый;
- виноградный;
- лавандовый;
- ярко-синий.
Можно выбрать чёрно-белый вариант с оригинальными рукавами, например, «летучая мышь» или «колокол». Главное — чтобы фасон смотрелся гармонично и вписывался в стиль. Тогда образ получится законченным и красивым. Недопустимы сочетания фасона оверсайз с узкими рукавами, зато широкие рукава подходят к любой степени облегания, скрывая проблемные зоны рук.
Модные вязаные кардиганы с принтом 2023
Рисунки, принты, украшения и пуговицы меняются каждый сезон. Они напрямую зависят от модных аксессуаров, сумок. Какие модели с принтом актуальны в наступающем сезоне:
- клетка;
- гусиная лапка, как крупная, так и мелкая;
- стиль преппи — такие модели можно увидеть у бренда Шанель и не только;
- листья, особенно тонкие, ветви, цветы;
- ромбы;
- ажурная вязка.
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Удлинённые модели предполагают однотонный дизайн или крупный рисунок. Многие из них смотрятся как длинное вязаное пальто. Их носят с обтягивающей одеждой, короткими платьями, топами — даже летними. Короткие модели лучше выбирать однотонные, двухцветные или с выделенными карманами. В моде акцент на пуговицы, особенно крупные.
Модные вязаные кардиганы с оригинальными рукавами 2023
Рукава всегда привлекают внимание. В 2023 году стоит обратить внимание:
- на фонарики;
- на пышные рукава;
- на рукава-колокола;
- на модели с одним рукавом.
К модели крупной вязки подойдут пышные рукава любой длины. Для тонкой пряжи стоит выбирать удлинённые или пышные модели, в том числе и с рисунками, например, шариками и косичками.
Модные удлиненные вязаные кардиганы 2023
Длинные кардиганы не менее актуальны, чем короткие. Их носят с брюками, платьями. Это могут быть как тонкие модели, похожие на летние, так и объёмные, крупные. Вот какие модные вязаные женские кардиганы стильно смотрятся зимой и осенью 2023 года:
- Тонкие. Актуальны летом и тёплой осенью. Носятся как с пуговицами, так и без них.
- Ажурные модели, вязаные крючком. Идеальный вариант для тёплого времени года, в том числе и в качестве пляжной одежды.
- Оверсайз. Не рекомендуется обладательницам пышных форм, хотя отлично сочетается с короткой и облегающей одеждой.
- Толстые модели а-ля осеннее лёгкое пальто. Прошиваются несколькими слоями и застёгиваются на несколько пуговиц. В моде контрастные сочетания пуговиц, рисунков и толстых моделей такого типа одежды.
- Кардиганы с рисунками — листьями, полосками, геометрией, абстракциями. Носятся с любой обтягивающей одеждой, подбираются по принципу контраста.
- Однотонные толстые модели крупной вязки — идеальный вариант для осени. В моде как свободные, так и обтягивающие модели.
Стилисты советуют выбирать кардиган в зависимости от сумочки, её стиля:
- С цепочками отлично сочетаются модели объёмные, длинные.
- К массивной обуви и сумке подходит кардиган тонкой вязки.
- Если сумка кожаная и небольшого размера, стоит поэкспериментировать с обтягивающими тонкими кардиганами.
- Небольшой клатч с массивной цепочкой — универсальная модель к любому кардигану.
- Дизайн пуговиц, если они есть, должен сочетаться с сумочкой, которая подбирается к вязаной модели одежды.
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Вязка играет свою роль в выборе стиля кардигана:
- К мелкой подходит небольшая сумочка и тонкая обувь, без грубых платформ.
- Средняя предполагает массивную обувь и увесистые сумочки.
- Крупная вязка сочетается с небольшими сумками из однотонного материала. Лучше избегать набивных рисунков, исключение — плетение.
- Кожаная сумка в тон подходит практически к любой модели кардигана.
В 2023 году актуальны будут следующие цвета длинных моделей:
- кофе с молоком и все бежевые оттенки;
- розовый;
- белый;
- серый;
- чёрно-белое контрастное сочетание;
- карри или горчица;
- кирпично-красный;
- тёмно-синий;
- чёрный;
- лавандовый;
- мятный;
- мятно-молочный;
- фиалковый;
- молочно-белый, цвет крем-брюле.
Эти цвета считаются универсальными и подходят практически к любому образу. Кардиган подбирают в зависимости от основного тона одежды: если это чёрная или серая гамма, стоит присмотреться к красным, розовым, серым тонам. Актуально сочетание сразу нескольких оттенков одной гаммы, дополненных ярким аксессуаром или украшением. Даже просто красная помада в сочетании с серой одеждой будет смотреться вызывающе-броско и привлечёт внимание к образу.
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Самые модные модели вязаных кардиганов 2023
В 2023 году дизайнеры обращают внимание на следующие идеи:
- Тонкие кардиганы на пуговицах — мелких или очень крупных. Такие модели актуальны летом и тёплой осенью. Стилисты советуют сочетать их с кожаными нарядами, удлинёнными юбками.
- Крупная вязка моделей оверсайз подбирается к обтягивающей одежде и смотрится красиво на стройной фигуре. Актуальна для зимы, сочетается с однотонными сумочками и обувью, близкой по цвету к кардигану.
- Как кофта. Такие модели носятся с джинсами, юбками, довольно популярны в текущем сезоне.
- Как вязаное пальто с дополнительным слоем. Подходят как вариант лёгкой осенней одежды.
- Пышные рукава на укороченных моделях.
Выбирая модный вязаный кардиган для женщин, стоит обратить внимание на цвет. Самыми актуальными считаются тёплые тона, чёрно-белый, розовый, лиловый, белый и сиреневый. В целом важна сочетаемость с общей цветовой гаммой остальной одежды. Ну и, конечно, стоит проявить фантазию: чем точнее окажется выбор цвета, тем ярче будет смотреться кардиган, позволяя создать актуальный образ.