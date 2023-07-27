Модная обувь 2023 - главные тенденции

Женщинам, которые следят за трендами, важно знать, какой будет модная обувь в 2023 году: с каблуком, спортивная, летняя, осенняя и зимняя. Рассмотрим самые главные тенденции, какую обувь стоит приобрести в текущем сезоне.

Модная обувь с устойчивым каблуком 2023

Современная женщина живёт в активном ритме: деловые встречи, свидания, вечеринки, разнообразные хобби и многое другое, но при этом нужно оставаться стильной. Получается, что обувь должна быть удобной и подчёркивать женственность. Модные тренды рекомендуют в таком случае обратить внимание на обувь с устойчивым каблуком. Главные тенденции 2023 в модной обуви на устойчивом каблуке — стиль 70-х годов. Кожа, замша, бахрома и благородные оттенки коричневого, винного, синего и серого не только покоряют подиумы — такая обувь практичная, красивая и сочетается с любой одеждой.

Плюсы модной женской обуви на устойчивом каблуке:

Сапоги, ботильоны, ботинки и туфли допустимы в любом стиле. Не нужно искать компромисс между «красиво» и «удобно» — обувь на устойчивом каблуке позволяет выглядеть стильно, но при этом чувствовать себя комфортно. Тех, кому непривычно ходить на высоком каблуке, выручит обувь с толстым каблуком, тем более что она допускает наличие платформы. Устойчивый каблук может быть классическим прямым либо фантазийным. Производители модной женской обуви в 2023 году предлагают большое разнообразие моделей. На вечеринке, особом мероприятии или в офисе вы сможете провести в модных туфлях на устойчивом каблуке много времени. Зимой красивые сапоги на толстом каблуке безопаснее — ниже риск поскользнуться.

Модная обувь на сплошной подошве 2023

Продолжая разговор про комфорт и удобство, остановимся на модной обуви 2023 на сплошной подошве. Обувь без каблука бывает и просто на тонкой плоской подошве, и на платформе. В ней удобно гулять, не устают ноги.

Модные тенденции в обуви на плоской подошве в 2023 году:

Цвет подошвы отличается от цвета верха — контрастные модели и неожиданные сочетания. Узор на подошве — фантазийные рисунки и геометрические фигуры. Ярко выраженный кант между подошвой и обувью. Заметный декор — пряжки, камни, цепи.

Обувь на плоской подошве подходит для любого сезона. Летние босоножки или зимние сапоги одинаково комфортны со сплошной подошвой. Такая обувь прекрасно сочетается с любым стилем одежды, будь то деловой костюм или дерзкий наряд для вечеринки.

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Модная обувь с разным мыском 2023

Стильная и модная обувь в 2023 году радует разнообразием вариантов мыска. Один из главных трендов — остроносые модели. Эта форма актуальна для вечерней, офисной обуви и стиля casual. Острый мысок смотрится элегантно и свежо, визуально удлиняет ножку небольшого размера, подходит к любой одежде: юбкам, брюкам, шортам, платьям.

Квадратные мыски, в том числе удлиненные, занимают второе место в трендах модной обуви 2023. Вытянутые мыски в таком случае выглядят изящнее и подойдут практически к любому стилю. Квадратные дают простор для творчества — контрастный рисунок, блёстки, стразы или разный материал делают вашу обувь по-настоящему индивидуальной.

Лучшее сочетание — обувь с квадратным мыском и брюки. Экспериментируйте с фактурами: лёгкая ткань брюк контрастно дополняет грубую кожу, а классические твидовые модели замечательно смотрятся с замшей.

Модная женская обувь с пряжками 2023

Обувь с пряжками переживала в истории несколько периодов модного подъёма и падения. Самый известный период — XVIII век: пышные парики, вычурные наряды, мужская и женская обувь с пряжками, которые тогда имели не только декоративный, но и практический смысл. Их использовали как знак различия полков в армии и как отличительную черту разных сословий.

В начале XX века обувь с пряжками снова стала модной, но самый пик популярности она переживала в 1980-е годы — байкерское движение и диско сделали пряжку на обуви своей отличительной чертой. В 2023 году женская обувь с пряжками снова в моде: от миниатюрных элементов на элегантной вечерней обуви до массивных, нарочито грубых, на сапогах в байкерском стиле.

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Модная спортивная обувь 2023

Обувь в спортивном стиле давно вышла за пределы целевого назначения, сейчас она допускается в любом образе: casual, классический, этно, милитари, и даже в офисном или вечернем. Дизайнеры стремятся к созданию удобной и комфортной обуви, которая при этом будет модной и красивой.

В спортивной обуви выделяется несколько вариантов:

Классические однотонные кроссовки или кеды. Их носят на прогулке, в офисе и даже надевают на вечеринку. Современные модные спортивные кроссовки в классическом стиле выполняются в однотонном неброском цвете. Ретро-кроссовки и кеды. Винтажная нотка в такой обуви отсылает нас в 70-е, 80-е и 90-е годы. Некоторые модели выпускаются без изменений, а другие — с незначительными доработками. Яркие и дерзкие. Многие модные дизайнеры обуви в 2023 году сделали ставку на экстравагантность — яркие цвета, провокационный принт, необычная подошва и декор — всё это превращает спортивную обувь в стильный акцент в вашем образе.

Экспериментируйте со своим образом, добавляйте спортивную обувь к любым нарядам. Для вашего вдохновения фото-подборка модной спортивной обуви 2023.

Модная обувь осень-зима 2023

В холодное время года женщины не отказываются от модной и красивой обуви. В современном мире удобная тёплая обувь на осень, весну и зиму выглядит стильно. Дизайнеры и дома моды стремятся предоставить на каждый сезон новые тренды. В 2023 году модная обувь для осени и зимы несёт в себе цель показать женщинам, что компромисса между комфортом и красотой больше нет и что даже самая холодная зима — не повод отказываться от стильного образа.

При создании зимней обуви дизайнеры вдохновлялись народами севера, поэтому в тренде снова угги и «дутики», но переосмысленные и обновлённые: добавились нарочитые этнические узоры, блестящие ткани и декоративные элементы — бусины, шнуровка, толстая подошва. Помимо этого, в моде традиционные кожаные зимние сапоги. Дайте себе свободу в выборе цвета и не ограничивайтесь практичным чёрным и классическим белым. Попробуйте добавить красок в зиму — яркие цвета помогут вам выглядеть свежо и интересно.

В качестве модной осенней обуви стилисты и дизайнеры в 2023 году обратились к классике — традиционные коричневые тона, толстая подошва и декоративные элементы в виде пряжек и вышивки. На модных показах выделялись сапоги с высоким голенищем-«гармошкой». Материал варьируется от мягкой замши до грубой кожи, а расширенная цветовая гамма даёт возможность сочетать обувь с любым образом. В моде горчичный, красный, оранжевый и все оттенки коричневого. Самый модный мысок в осенней обуви — квадратный. Его украшают декоративными элементами, выделяют цветом и фактурой.

На пике популярности стиль милитари. Огромные кожаные ботинки, похожие на берцы, со шнуровкой и подчёркнуто-грубым силуэтом завоевали модные подиумы. Такие ботинки стилисты рекомендуют носить с любым стилем, кроме делового. Помимо классического чёрного цвета, ботинки в стиле милитари могут быть яркими — для экстравагантных особ предлагаются насыщенно-жёлтый, кислотно-розовый и другие подобные оттенки.

Ещё один интересный тренд межсезонной обуви — резиновые сапоги. Дизайнеров вдохновили природные изменения, увеличение количества дождей, поэтому резиновая обувь теперь в моде. Стоит обратить внимание как на классические модели, так и на дерзкие — в ярких цветах, с неожиданными деталями.

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Модная летняя обувь 2023

Лето — лучшее время для того, чтобы проявить фантазию. Модная летняя обувь 2023 даёт огромный простор для творчества:

Модели летней обуви с ремешками, лентами, верёвочками, цепочками украшают ножки и притягивают взгляды. Обувь с таким декором одинаково хорошо смотрится и на модной вечеринке, и на прогулке по набережной, и в летнем расслабленном офисе. Блеск камней, страз и бисера захватывает всех модниц без исключения. Главный тренд 2023 года придётся по душе вашей внутренней принцессе. Слингбеки — это остроносые туфли с открытой пяткой на каблуке. В 2023 году стилисты рекомендуют выбирать каблук-рюмочку kitten-heels и затейливый материал — сетчатый, тканевый, прозрачный. Шлёпанцы. Эта открытая обувь вышла за пределы пляжа и дачи и завоевала сердца дизайнеров и модниц. Модные шлёпанцы 2023 года могут быть выполнены в минималистичном дизайне либо украшены разноплановым декором. Сабо — классический вид летней обуви. Многообразие расцветок, материалов и моделей дают простор для выражения своего индивидуального стиля.

Итоги

Модная обувь 2023 года раскрывает ваш потенциал в плане стиля и женственности. Высокие сапоги с ярким дизайном, остроносые туфли ярких цветов, грубые ботинки и блестящие босоножки — всё это даёт простор для творческих натур. В 2023 году дизайнеры обуви сделали ставку на сочетание комфорта и красоты, поэтому даже самая модная обувь будет удобной.