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Стильные женские брючные костюмы 2019 года

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Модные кутюрье в 2019 году заострили свое внимание на женских брючных костюмах и узаконили для них место в своих коллекциях по праву. Согласно модным тенденциям и фото с подиумов, подобные вещи, как правило, идут рука об руку с офисом, деловой сферой бизнеса и официальными раутами. Вот только это не совсем верная трактовка таких нарядов. 

Материал и покрой изделий помогут выявить их стилистическую направленность, и, безусловно, не последнюю роль сыграет грамотный подбор аксессуаров: обуви, украшений, шарфа.

Актуальные тренды брючных костюмов для женщин сезона 2019

Для того, чтобы женский брючный костюм выглядел эффектно и уместно в 2019 году, как для стройных, так и для полных, необходимо грамотно установить тренды в соответствии с нынешними модными тенденциями.

Среди ключевых трендов нынешнего сезона можно выделить:

  • брюки свободного кроя с широкими штанинами до пола;
  • удлиненные модели двубортных пиджаков;
  • кроп-жакеты;
  • материал, обладающий блеском атласа;
  • брюки на талии, подчеркнутые поясом;
  • образ, выполненный в однотонной цветовой гамме;
  • блуза такого же оттенка, как и сам костюм;
  • принты в виде полосок и клеток;
  • выступающие на контрасте верх и низ.

Модные женские брючные костюмы представлены в нынешнем 2019 году во всевозможных стилистических направлениях:

  • офисный стиль;
  • стрит и кэжуал стиль;
  • спортивный шик;
  • пижамный;
  • вечерний и нарядный.

Определившись со своей категорией, можно создавать всевозможные луки на весну-лето и осень-зиму в оригинальных и, порой, нестандартных стилистических решениях.

Женский костюм с укороченными брюками прямого кроя и стрелками

Низ каждой из штанин украшается интересными манжетами или бахромой. Под них отлично подойдет и жакет, и пиджак. Комбинировать подобную модель можно с туфлями, ботильонами, оксфордами (в независимости от наличия каблука). Эти изделия, дополненные лампасами, с легкостью могут представлять направление спорт-шик.

Стоит учитывать, что неправильно подобранная длина брюк может испортить фигуру, зрительно укоротив ноги.

Женский брючный костюм с кюлотами

Этот вариант стал одним из самых популярных в 2019 году. Эти летящие брюки с виду очень напоминают юбку. Наиболее востребованы модели с высокой талией, в ансамбле с приталенным пиджаком или жакетом.

Женский костюм в мужском стиле

В нынешнем сезоне на пике пребывает фасон с «мужского плеча». Лучше всего этот вариант представит брючный костюм, намеренно воплощающий в жизнь тип фигуры «треугольник» Для того, чтобы добиться четкого контраста, стоит добавить в образ стильные женские аксессуары.

Деловой и офисный вариант современного брючного костюма для женщин

В коллекциях весна-лето и осень-зима каждый из дизайнеров обладает своим виденьем на комплект одежды в деловом стиле для стройных и полных женщин. Однако единые модные тенденции можно проследить и уловить на каждом показе.

Как правило, словосочетание «брючный костюм» влечет за собой ассоциацию с энергичной, добившейся успеха в карьере женщиной. И, бесспорно, в этом кроется доля истины. Вот только для того, чтобы лук бизнес-леди выглядел свежо и современно, рекомендуется отдать должное укороченным моделям, которые открывают щиколотки.

Дополнить подобный образ можно туфлями на высоком каблуке нейтральной цветовой гаммы, блузой или топом из шелка одной тональности с костюмом.

Брюки с широкими штанинами и жакет с отсутствующим отворотом воплотят в жизнь не менее строгий, уместный для офиса образ. Брюки-кюлоты в композиции со свободным пиджаком на первый взгляд будут казаться непривычными, и это должно создать еще большее желание для того, чтобы одеться подобным образом.

Согласно актуальным модным тенденциям весна-лето и осень-зима 2019 года, в основе женских брючных костюмов присутствует сочетание контрастного низа и верха. Белый и черный, розовый и серый, красный и желтый – все эти сочетания смотрятся очень эффектно и элегантно. При этом не отходит на второй план композиция, включающая в себя верх темного, а низ светлой цветовой гаммы.

  • Вы носите брючные костюмы?

Элегантный вечерний образ

Великолепные костюмы для женщин приобрели необычайную популярность в нынешнем сезоне весна-лето и осень-зима, став отличной альтернативой вечерним элегантным платьям. Воплотить в жизнь роскошный вечерний лук в 2019 году с легкостью можно посредством женского брючного костюма. Главное – грамотно применить нарядные ткани, согласно модным тенденциям.

Отталкиваясь от фото в современных журналах, можно понять, что предпочтение стоит отдавать:

  • атласу;
  • шелку;
  • шифону;
  • бархату;
  • материалам с кружевом.

Объемные брюки-юбка в пол, выполненные из шелка, в композиции с роскошным блейзером из кружева подобного оттенка олицетворят восхитительный гламурный аутфит, который можно применить для какого-либо торжественного мероприятия.

Зауженные укороченные атласные или бархатные брюки в ансамбле с обтягивающим жакетом или кроп-топом – истинное отражение сексуальности, отличный вариант для модной стильной вечеринки или романтической встречи. Дополнить подобный образ можно обувью на высоком каблуке и небольшим изящным клатчем.

Помимо всего прочего стоит отдать должное в 2019 году женским брючным костюмам для стройных и полных девушек неклассического авторского кроя.

Повседневные модели женских костюмов

Для повседневного и уличного стиля можно предпочесть в 2019 году женский брючный костюм наиболее свободного кроя: с шириной от зауженных сигареток до расклешенных юбок-брюк с длиной от колена и до пола. Сочетать такие изделия можно с кроп-жакетами, топами или блузами аналогичного или контрастного оттенка.

Расширяющийся укороченный жакет до пояса способен сделать талию гораздо изящнее и тоньше с визуальной точки зрения, а образ нежнее и утонченнее. Это сработает с брюками абсолютно любой модели: будь они узкие или широкие, с короткими или длинными штанинами.

Весьма актуален, согласно модным тенденциям, в сезонах весна-лето и осень-зима блестящий атлас. Поэтому, если вы следуете за свежими трендами по пятам, не оставьте данный материал без внимания.

Надевая пиджак в сочетании с брюками весной или летом, чуть заверните руками, приподняв слегка ворот, и вид уже утратит свою официальность, приобретя некую небрежность и шарм стиля большого города.

Не стоит забывать про такие актуальные дополнения женского брючного костюма 2019 года, как полоска и клетка. Верх, выполненный в однотонной цветовой гамме, в сочетании с полосатым или клетчатым низом или наоборот, смотрится очень стильно и дерзко. Также можно играть контрастностью цветовых решений: белоснежные классические брюки в ансамбле с алым пиджаком кажутся весьма провокационными. Главное, чтобы оба элемента были современного покроя.

Костюмы в стиле спорт-шик и пижамном

Удобство – то фактор, который ценит каждая представительница прекрасного пола, а если еще вещь практична, востребована и модна, то она становится идеальной. Женские брючные костюмы 2019 года могут олицетворять и спортивный стиль.

Исходя из модных тенденций и фото, приведенных в журналах, подобные модели выполняются из:

  • трикотажа;
  • плащевого материала;
  • хлопка.

Комфортные спортивные и домашние костюмы создаются модельерами для представительниц любого типа фигуры: и стройных, и полных девушек. Женский брючный костюм в 2019 году, согласно модным тенденциям и фото, можно дополнить спортивной обувью (кроссовками, кедами), мокасинами, а также массивными сумками и рюкзаками

При этом совсем не обязательно, чтобы спортивный костюм предназначался непосредственно для тренировок и пеших прогулок.

В нынешнем сезоне в моду вошли классические варианты, выполненные в стиле «спорт». Широкие брюки, выполненные из трикотажа, будь они длинные или укороченные, дополняются свитшотами, стильными бомберами, худи и укороченными пуловерами типа кроп, воплощая в жизнь варианты ультрамодных комфортных образов в стиле большого города.

Модные тенденции сезона 2019 говорят о необычайной популярности актуальных женских брючных костюмов в пижамном стиле. Данные модели вызвали колоссальный фурор среди современных модниц, ведь они невероятно кокетливы, но при этом изящны, женственны и выразительны. Благодаря применению атласных и шелковых материалов женские костюмы с кюлотами или объемными штанинами даже в обыденный образ внесут игривость и шарм.

Модные кутюрье зачастую дополняют подобные модели интересной отделкой, бахромой, оригинальными принтами. Эти изделия необычайны уютны и удобны, а также комфортны в носке.

Новинки для женщин размера плюс

Женские брючные костюмы создаются в 2019 году не только для стройных, но и для полных женщин. Опираясь на модные тенденции и фото с показов, можно сделать вывод – классический крой отличный вариант для девушек с пышными формами.

Грамотно подобранный вариант очень легко может скрыть недостатки фигуры, визуально избавив от лишних килограммов и выделив достоинства.

Благодаря брюкам строго кроя и жакету, в первую очередь, акцент создастся на идеальной осанке, широких бедрах и умопомрачительных лодыжках. Непременно рекомендуется украсить зону декольте не вызывающими, скромными украшениями. Посредством добавления ремня, можно сделать линию талии более выразительной и стройной. Жакет стоит выбирать приталенный, под него надевать блузу или тон нейтрального оттенка из шифона.

Костюмы для полных женщин необходимо выбирать не только в соответствии с модными тенденциями, но и с типом фигуры:

  • для фигуры типа «груша»;
  • для фигуры типа «яблоко»;
  • для фигуры типа «перевернутый треугольник»;
  • для фигуры типа «песочные часы».

Стильный, грамотно подобранный брючный костюм может стать отличной находкой для полных женщин.

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01.03.2019
Теги: брюки модные тенденции 2019

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  • Екатерина / 02.03.19 00:04
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    Не так давно посещала торжественное мероприятие, на которое пришла в костюме. Мой образ был невероятно сексуальным и интригующим, создавая некую загадку.
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  • Марина / 02.03.19 00:02
    -
    0
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    В соответствии с занимаемой должностью, деловой костюм – ключевой атрибут моего гардероба, но я об этом нисколько не жалею! Среди моих повседневных образов можно найти такие цветовые гаммы, как красный, желтый, синий.
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  • Елена / 02.03.19 00:01
    -
    0
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    Никогда не обладала параметрами 90-60-90, но абсолютно не жалею по этому поводу! Классический брючный костюм – один из моих любимых образов для походов на работу! Такая одежда действительно визуально стройнит и подчеркивает лишь достоинства фигуры.
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