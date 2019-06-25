Модная обувь на осень 2019 года

Стилисты подготовили самые модные тенденции на обувь этой осенью 2019 года. Какому фасону отдать предпочтение - решать вам, но выбор будет легче сделать, если изучить фото стильных новинок.

Стили, под которые нужно подбирать обувь

Зачастую нам приходится следовать модным тенденциям на обувь осенью, потому что осень – это всегда начало каких-то занятий, новых проектов и так далее. Мы снова вливаемся в рабочий процесс, отвыкаем от отдыха и много где бываем. Именно поэтому обуви должны быть много.

Погода осенью крайне переменчива. Вы должны иметь минимум 3-4 пары обуви, которые вы будете носить в этом сезоне.

Тем более, во многих офисах и учебных заведениях в период слякоти и частой смены погоды просят носить с собой обувь специально для помещения, где протекает ваша деятельность.

Стили, под которые нужно подбирать обувь:

Деловой стиль. Именно для делового стиля вам, скорее всего, понадобится так называемая сменная обувь. Если у вас есть определенная «форма» для работы или учебы, то и ваша обувь непременно должна соответствовать.

Casual. Здесь вы можете дать волю своей фантазии и носить то, в чем вам на самом деле комфортно. Такую обувь носят на постоянной основе. В ней можно дойти до работы, пойти прогуляться с друзьями, съездить в другой город или просто пройтись до магазина.

Спорт-шик. На данный момент, несмотря ни на что, это самый популярный стиль обувь. Во-первых, кроссовки, кеды и другие спортивные шузы сейчас можно сочетать практически со всем, что вы хотите надеть. Во-вторых, это очень удобно. Ноги не устают в такой обуви и повышают вашу продуктивность. В-третьих, это очень красиво. Спортивная обувь на самом деле выглядит очень стильной и модной.

Романтический стиль. Не все девушки покупают себе обувь в этом стиле. Некоторые предпочитают классическим туфлям все тот же спорт-шик. Однако романтика необходима, когда вы собираетесь на какой-то вечер или на какое-то важное мероприятие.

Street style. Можно подумать, что street style – это то же самое, что и спорт-шик. Однако это заблуждение. Street style – это тоже полет фантазии. Это абсолютно нетипичная и необычная обувь, которую можно сочетать с красивыми нарядами.

Гранж. Этот стиль сейчас также считается очень популярным. Обычно это тяжелые крупные ботинки со шнурками. Часто они бывают кожаными или лаковыми. Девочки особенно любят надевать такую высокую обувь с короткими юбками и кожанками или, наоборот, с длинными нежными платьями.

Конечно, это далеко не все стили, но это самые основные, которые на самом деле на данный момент считаются самыми модными и популярными.

Модные тенденции на осеннюю обувь

Модные тенденции обуви на осень 2019 года могут несколько удивить девушек, которые привыкли покупать на этот холодный и грязный сезон темные ботинки, чтобы сочетать их с любыми пальто, куртками, штанами, юбками, платьями и так далее.

На что обратить внимание при выборе модной обуви на осень 2019 года:

Белая обувь. Конечно, такая тенденция не может не удивить даже самых модных девочек. Кто покупает белую обувь на самый грязный сезон, когда на улице то дождь, то снег, то лужи? Однако такой цвет на самом деле сейчас занимает главенствующие позиции на всех модных показах в честь грядущего сезона.

Блестящая обувь. Эта модная тенденция тоже не кажется совсем очевидной. Но почему бы на самом деле не приобрести себе на осень парочку блестящих, радующих глаз туфель? В таких моделях вы даже и не почувствуете, что лето ушло, а впереди зима. Не бойтесь радовать себя яркими красками, тем более, если они в моде. Также не забывайте и о том, что мода на блестящие и металлические пуховики пошла еще в том году, а этой осенью она добралась и до обуви.

Обувь с рисунками. Рисунки на одежде давно стали настоящим трендом. А сейчас это дошло и до модных тенденций обуви на осень 2019 года.

Если до сих пор вы боялись показаться смешной или выглядеть нелепо, то сейчас, если вы возьмете себе на заметку хоть один из этих трендов, вы будете выглядеть невероятно стильно.

Что диктуют известные дизайнеры

Конечно, все самые популярные и известные дизайнеры мира уже давно трудятся над разработкой модных тенденций обуви на осень.

Дизайнерские вещи всегда несколько утрированны, поэтому мы не можем носить их в реальной жизни. Именно поэтому до нас доходят уже несколько обработанные под массы вещи, но все же с дизайнерской идеей.

Этой осенью разнообразие деталей, цветов, красок, украшений и рисунков действительно заставляет нас удивляться и радоваться. Обычно такой серый и унылый сезон с помощью пары ярких моделей в гардеробе может превратиться в настоящий праздник.

Модные тенденции от дизайнеров:

Бахрома на обуви. Этот милый акцент не будет сильно бросаться в глаза, а значит, не будет смущать обладательницу таких ботиночек. Эта бахрома будет добавлять нежности в любой образ. Тем более, осенью часто ветрено, следовательно, этот элемент обуви постоянно будет развиваться на ветру и кокетливо играть с ногами.

Сапоги-чулки. Такая обувь не подходит девушкам низкого роста. Также стоит отметить, что обувь такого типа вряд ли наденешь с чем угодно. Поэтому будьте внимательны, когда покупаете такие сапоги. Наверняка вам придется приобрести еще одну пару обуви.

Неоновые оттенки. Скорее всего, обувь неонового оттенка сможет приобрести только действительно смелая леди, которая любит эксперименты и действительно хочет следовать модным тенденциям обуви на осень 2019 года. Однако если вы сможете решиться на такой вариант, вы действительно попадете в тренд, потому что неоновые цвета разбавят любой образ, сделают его ярким, впечатляющим и незабываемым.

Открытый носок или пятка. Несмотря на то, что такой вариант смотрится очень нежно, красиво и женственно, всю осень в таких ботинках проходить будет очень трудно. Поэтому приобретая такую обувь подумайте о том, что вам наверняка придется приобретать еще одну пару ботинок на осень.

Правильно расставленные акценты. Акценты на носках и на пятках – это одна из самых модных тенденций обуви на осень. Этими акцентами может быть все, что угодно: прозрачный носок, прозрачный каблук, яркие пятна, рисунки, отличный от всего ботинка материал и так далее. Такие детали позволят вам выглядеть модно, свежо и сочетать свою обувь с большим количеством нарядов, особенно это касается тех, кто любит часто менять верхнюю одежду.

Шнурки, ремешки и различного рода завязки на обуви. Всякие замочки, шнурочки и ремешки придают образу дерзости и вместе с тем женственности. В такой обуви вы не будете чувствовать себя некомфортно.

Легкие нежные лодочки. Конечно, какая осень без обворожительных лодочек? Вечерняя обувь непременно должна быть в гардеробе каждой девушки, так как на важных мероприятиях девушка должна выглядеть утонченно, изящно и элегантно. Вечерние туфли прекрасно помогут справиться с этой задачей любой даме.







Обязательно используйте любой из вышеперечисленных трендов, потому что осень – это время показать свое чувство стиля и вкуса.

Модные тенденции осенней обуви

Конечно, детали и акценты важны, но на тип обуви также нужно обращать внимание.

Какую обувь покупать:

Сапоги. У сапог есть как свои плюсы, так и свои минусы. Лучше всего приобретать сапоги, если вы высокая девушка. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Более того, сапоги на самом деле очень хорошо сохраняют тепло. Поэтому если вы часто мерзнете, то сапоги будут для вас лучшим выбором на осень 2019 года.

Ботильоны. К ботильонам можно употребить практически любую модную тенденцию. Они могут быть грубыми, могут быть нежными, могут быть с ремешками, завязками, шнурками, рисунками, акцентами на пятке и на носке. Также ботильоны могут быть с прозрачным каблуком или с открытым носком. В любом случае, если вы приобретете ботильоны, вы точно попадете в какой-нибудь из трендов.

Лоферы. Модели могут быть украшены маленьким бантиком, пряжкой, кисточками или бахромой.

Мокасины. Модная женская обувь без шнуровки на мягкой резиновой подошве или кожаной с резиновыми вставками-шипами.

Кроссовки. Кроссовки являются не только модной тенденцией осенней женской обуви 2019 года, но и постоянным трендом. Кроссовки носят круглый год. Их сочетают с платьями, юбками, джинсами, классическими брюками, спортивными костюмами, пальто, куртками и так далее. Поэтому и осенью обойтись без них, конечно, просто нельзя.

Лучше всего выбирать кроссовки, которые будут пропускать воздух, позволяя вашей ноге дышать. Выбирайте что-нибудь светлое, яркое, необычное на сентябрь и припасите черную обувь на октябрь и ноябрь.

Это основные типы обуви, с которыми нужно познакомиться перед тем, как приобретать себе модную женскую обувь на осень 2019 года.