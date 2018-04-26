Первые солнечные весенние деньки вдохновляют на мысли об отпуске. У кого-то он уже не за горами. Июнь – очень капризный месяц, так как это самое начало лета. Не везде море еще успело прогреться, а в некоторых странах можно застать сезон дождей. Какие советы могут дать туроператоры туристам, куда поехать отдыхать за границу на море в июне 2018 года?

Преимущества отдыха в июне

Июнь – великолепный месяц для отдыха. В первую очередь – это возможность сэкономить на путевках. Туристический сезон еще не в самом разгаре, и цены на поездки еще не успели завысить.

Июнь не очень многолюдный месяц. Это отличный шанс приятно отдохнуть для тех, кто не любит большое скопление туристов и отдыхающих на пляжах.

На курортах России туристический сезон начинается, как правило, с середины месяца. Только к этому времени вода прогревается до комфортной температуры. На заграничных курортах можно отдохнуть в этот период более полноценно, наслаждаясь теплым морем и не слишком высокой температурой воздуха.

Список стран для отдыха в июне

При выборе места, куда поехать отдыхать за границу на море в 2018 году, многие туристы в первую очередь ориентируются на стоимость путевки. Страны, которые предлагают путешественникам более выгодные цены на туры, пользуются наибольшей популярностью.

Турция

Среди заграничных стран, в которые приезжают российские туристы на отдых в июне, лидирует Турция. Привлекает страна отдыхающих не только своим сервисом, но и доступными ценами на туры.

Июнь – отличное время для отдыха в Турции. Температура воздуха достигает +25–30 градусов. Вода в море теплая, так как пляжный сезон на Средиземном море открывается уже в апреле. Для отдыхающих предоставляется большой выбор курортов. Важно обратить внимание, что наиболее теплая температура воды будет на южном побережье.

Но если путешественник тяжело переносит жару, то самые южные курорты Турции лучше не выбирать. С каждым днем в июне становится жарче, наиболее комфортная температура в первой половине месяца.

На курортах страны в июне редко идут дожди. Но даже если это случается, то они очень теплые и непродолжительные.

В первой половине июня лучше всего выбирать курорты на Средиземном море. Эгейское прогревается позже, оптимальная температура для купания в этом море во второй половине месяца.

Греция

Провести замечательный июньский отпуск в 2018 году можно на курортах Греции. Здесь очень комфортная температура, она не превышает +30 градусов.

Отдых в Греции – это не только бархатные пляжи, но и огромные возможности посетить самые знаменитые достопримечательности, древние исторические памятники. Путешествие по Греции подарит множество положительных эмоций, позволит погрузиться в атмосферу античности.

Море в июне на курортах страны очень спокойное и теплое. В июне выпадает минимальное количество осадков, чаще всего случается не более двух дождливых дней в месяц.

При выборе куда поехать отдыхать в июне 2018 за границу на море, нужно ориентироваться в первую очередь на то, что не везде вдоль побережья Греции морская вода прогревается одинаково. Самые высокие показатели будут у берегов Крита и Родоса.

В июне цены начинают расти по сравнению с апрелем и маем, но они ниже, чем в июле. Таким образом, можно отдохнуть в разгар сезона, но со скидками.

Израиль

Несмотря на то что отдых в Израиле назвать дешевым нельзя, эта страна занимает почетное место среди курортов, которые туристы выбирают для отдыха в июне. Здесь можно выбрать различные курорты как для любителей спокойного тихого отдыха, так и для любителей развлечений.

Большой популярностью пользуются в 2018 году июньские курорты на берегу Мертвого моря, здесь расположено большое количество лечебниц.

Температура воздуха в Израиле прогревается до 35 градусов. В связи с этим основным видом отдыха является пляжный. В начале июля море в Израиле прогревается до 24 градусов, а в конце месяца до 26. В качестве развлечений на пляже вам могут предложить серфинг и парусный спорт.

Египет

К радости многих россиян, в апреле были открыты полеты в Египет. Побережье Красного моря всегда пользовалось огромной популярностью у русских туристов. В связи с этим многие с нетерпением ждали возобновление полетов к сказочным арабским берегам. Многие даже не сомневаются куда ехать отдыхать в июне в 2018 году за границу на море со всей семьей - они выбирают Египет!

Отдых в Египте в июне будет очень комфортным. Температура в этот период достигает 30 градусов. Сильная жара начинается ближе к августу. Дождей можно в этот период не боятся. Осадков в Египте в июне не бывает. Часто дует ветер, но он теплый и приятный.

Температура морской воды составляет +27 градусов, к концу месяца она немного повышается. Море одинаково теплое как в Хургаде, так и в Шарме. Немного холодней в этот период вода Средиземного моря.

Июнь считается самым лучшим временем для водных развлечений. Само Красное море – это настоящая сокровищница для дайверов. Морская жизнь завораживает. Нигде не найдется такого огромного количества морских обитателей, поражающих своей красотой кораллов. Курорты Египта создают все условия для туристов. Здесь организуется прокат инвентаря для морского погружения, новички могут пройти обучение в дайвинг-школах.

Длительные экскурсии с этот период времени совершать довольно сложно из-за высокой температуры воздуха. В каждом отеле расположены экскурсионные бюро, которые помогут подобрать любые туры по желанию отдыхающих. Это могут быть морские прогулки на яхте, путешествия к деревне бедуинов.

Обязательно путешествуя по Египту, нужно посетить древние города. Египет – это удивительная страна, которая смогла сохранить в целости огромное количество объектов истории. Поездки к древним храмам и пирамидам не оставят равнодушным ни одного путешественника.

Болгария

Семьям с маленькими детьми стоит обратить внимание на отдых в Болгарии. Это страна с замечательными песчаными пляжами. Лучше всего выбирать курорты Солнечный берег или Албена. Есть у Болгарии один минус по сравнению с вышеперечисленными странами – это нестабильная погода. Здесь могут быть грозы и шторма. Это приводит к тому, что вода в море в первой половине июня может быть не очень теплой.

Болгария предлагает большой выбор курортов. При этом цены на туры, как правило, недорогие. В стране мягкий целебный климат, что делает ее привлекательной для детского отдыха. В стране хорошо развита инфраструктура.

Русские туристы чувствуют себя в стране очень комфортно, так как многие отели, рынки и магазины ориентированы на русскоязычных гостей.

Италия

Хорошая июньская погода в 2018 году на море порадует туристов в Италии. Температура воздуха в этот период достигает +26 градусов, вода уже прогревается до +22.

Отдых в Италии очень разнообразен. Каждый турист найдет для себя развлечение по вкусу. Здесь можно не только проводить время на пляжах, но и заниматься шоппингом, прогуливаться по местным достопримечательностям.

Планирую поездку в июне в Италию, нужно быть готовым к тому, что вечера в начале месяца еще прохладные. Поэтому для вечерних прогулок нужно иметь с собой теплую одежду.

Июнь в Италии – это возможность побывать на многих национальных праздниках. При этом огромного количества туристов, как в июле или августе, на курортах не наблюдается. Это делает отдых более комфортным.

Отдых в июне за границей на море для россиян в 2018 году имеет много плюсов. Это не только большая возможность сэкономить на турах, так как цены в начале лета значительно ниже, чем в пик сезона. Отправляясь в теплые страны на отдых в июне, можно самостоятельно увеличить для себя лето, так как во многих регионах России в этот период еще достаточно прохладно.