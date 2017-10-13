Мир в семье: волшебное правило нужного момента

Мы часто приходим к мысли о том, что нужно ценить каждое мгновение, ведь даже текущая минута — это еще один шанс что-то изменить, выбрав из нескольких вариантов развития событий желаемый. Согласитесь, осознание того, что момент упущен, обладает какой-то особенной горечью. Помните, как обидно было слышать в свой адрес знакомую с детства пословицу: «После драки кулаками не машут»?

Когда мы создаем семью и становимся родителями, масштабы последствий от не сказанного вовремя слова и не совершенного в подходящий момент действия растут в геометрической прогрессии. Именно поэтому важно понимать, какую роль в семейных отношениях и воспитании детей имеет своевременное реагирование на поведение членов семьи.

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Правило нужного момента

Просьба не вызывает недовольства, когда она озвучивается в нужный момент. Только тогда ее выполнение не потребует значительных усилий, временных затрат и не изменит планы.

Представьте: ваш ребенок пришел из школы, переоделся и готов приступить к обеду. Вы вспоминаете, что еще с утра хотели вынести пакет с мусором. Уместно ли сейчас тревожить ребенка? Гораздо разумнее было попросить его, пока он не успел раздеться, придя с улицы. Так, мы приходим к основной мысли: наша коммуникация с детьми будет более эффективна и рациональна, если использовать волшебное правило нужного момента.

«Выключи свет!», «Не забудь телефон!», «Напиши, когда доберешься до школы!» — кричим мы им вслед изо дня в день, но они забывают снова и снова. Эффективность возмущенных напоминаний стремится к нулю. Как же тогда поступить? Тут на помощь приходит слово «бифуркация».

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Точка бифуркации — кратковременный момент, в который ход системы может измениться в одну или в другую сторону без возможности вернуться к прошлому. Проецируем на психологию и получаем: «момент, когда можно совершить одно действие или другое, либо не совершать его».

Другими словами, если человек находится в данной точке, то, чтобы добиться нужного результата, стоит лишь направить его в правильную сторону. Упустили мгновение — миновали точку невозврата. Теперь ломать копья и ругаться бесполезно.

Мама быстрого реагирования

Когда же напоминать ребенку выключать свет перед выходом или брать с собой телефон? Ловите точку бифуркации до того, как он уже вернулся домой и не в силах изменить то, что произошло утром.

Лучше проводите его, когда он только уходит, и, не прибегая к упрекам, напомните взять с собой мобильный телефон и выключить свет перед выходом. Он точно не откажет вам; напротив, выполнит вашу просьбу с удовольствием. Повторяйте такой алгоритм ежедневно — вы сами не заметите, как это войдет у него в привычку. Можете расклеивать дома стикеры с напоминаниями там, где вы окажетесь, когда нужно будет вспомнить о каком-то действии.

Дело не столько в забывчивости сына/дочери, сколько в нашем неумении организовать себя и свое время. Достаточно не забывать о собственных намерениях, чтобы дети обращали внимание на наши просьбы. Не забывать — непростая работа. Не скидывайте ее на плечи ребенка, сами действуйте вовремя, пока вы оба не упустили нужный момент.

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Важный совет: объясняйте, что нужно сделать, спокойным тоном, чтобы ребенок не столкнулся с негативной реакцией с вашей стороны. Всегда давайте подробные инструкции, если просите сделать что-либо.

Точка бифуркации vs. точка кипения

Типичная ситуация: супруг добровольно-принудительно отправился в магазин за покупками к ужину, а принес прошлогодний картофель, мятые помидоры и вялые огурцы. Ваши действия? Выскажете все свое возмущение, поштучно продемонстрировав каждый дефект на овощах? Или спокойно посоветуете больше не ходить за продуктами в тот магазин?

В обоих случаях муж за свои старания получает негативный отклик. Вряд ли к очередному походу за покупками он вспомнит о вашем недовольстве, и ситуация повторится, вызвав еще больше отрицательных эмоций.

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Как быть? Будьте мудры и выразите благодарность супругу за проделанную работу. Посудите сами: разве он специально выбирал продукты похуже и забыл о просьбе сменить магазин? «Тебе надо, ты и покупай!» — вот, что можно однажды услышать, если систематически путать точку бифуркации с точкой кипения ангельского терпения мужа. Возьмите ответственность на себя и не забудьте в следующий раз вовремя дать совет, куда пойти, как выбирать и на что обратить внимание.

Вам не дают покоя дела по дому, которые под силу только мужчине? Избавьтесь от привычки ежедневно упрекать уставшего после работы мужа в том, что он не может выделить вам время в своем плотном графике. Это обидит, унизит и оскорбит человека, заботящегося о благополучии и благосостоянии своей семьи. Дождитесь нужного момента. Отменилось важное дело или появился свободный выходной — действуйте. Тогда вам покорится и незабитый гвоздь, и перегоревшая лампочка, и капающий кран. Муж чувствует себя победителем, а вы без ссор и назойливых напоминаний добились желаемого.