10 способов эффективного управления мужчиной

Мужчины не желают признавать свою неправоту, не хотят идти на уступки, на первом месте у них всегда свое «Я». Их сложно подрядить на уборку в доме или помощь в воспитании детей.

Мужчина, привыкший видеть в своем жилище чистоту, порядок и вкусную еду, в упор не замечает, как много сил на это тратит жена или мама. Зато, застав однажды неприбранные комнаты или пустой холодильник, устраивает скандал. Но даже эти качества мудрая женщина использует себе во благо.

Как заставить его выполнить вашу просьбу?

1. Сила слабого пола

Женщина физиологически, эмоционально и психологически выдерживает то, что мужчине даже не снилось. Дамы успевают зарабатывать деньги, тянуть на себе дом, заниматься воспитанием детей, работать на даче, организовывать семейный досуг. Именно женщины выдерживают повышенные физические нагрузки во время беременности, рождения и выкармливания детей.

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На барышню оказывается большее психологическое давление: в офисе — постоянная необходимость доказывать профессионализм, дома — способность быть хорошей женой, хозяйкой и матерью. Мужчина, как правило, ограничивается добыванием денег, а все свои слабости и пороки объясняет физиологическими потребностями.

К «слабому полу» дамы никак не относятся. «Термин» этот придумали мужчины, но мудрые барышни с успехом им пользуются.

Мужчину совсем не сложно заставить делать то, что нужно. Достаточно показать ему, что вы сами справиться не в силах: «Милый, я не могу донести сумку. Она такая тяжелая», «В кладовке сгорела лампочка — ума не приложу, что делать», «У меня целый день уйдет на уборку, даже не знаю, кто приготовит обед и погуляет с детьми».

Показав мужчине свою слабость в рядовых вопросах, вы одновременно подтолкнете его к действию и повысите его чувство собственной значимости. Только обязательно поблагодарите его после оказанной помощи. Скажите, какой он молодец, что спас ситуацию, и как сильно вы цените его помощь. В другой раз он сам предложит помочь — не потому, что захочет работать, а чтобы испытать чувство собственной значимости.

2. Нежность и ласка

Мужчина как кот: на агрессию отвечает агрессией, на ласку — лаской. Хотите манипулировать им — забудьте о приказном тоне, скандалах, истериках, нецензурной брани, нотациях, обвинениях и вечной головной боли.

Нежность, ласка, доброжелательный, уважительный тон — ваше главное оружие в любой ситуации, будь то просьба о помощи, необходимость визита к вашим родственникам или выбор курорта.

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3. Красота — страшная сила

Как это ни банально звучит, но мужчина любит глазами. Муж должен видеть жену красивой всегда: каждый день, днем и ночью, дома и в общественных местах. Для этого вовсе не обязательно спать в макияже или носить шпильки дома, но обязательно следить за собой и никогда не ходить перед мужем «неприбранной».

Кстати, одна из причин продолжительной страсти восточных мужчин к своим женам — в том, что жены традиционно носят макияж, прически и самые красивые наряды дома перед мужем, возбуждая в нем желание. А известный профессор Кан-Калик для сохранения крепких и страстных отношений советовал всем дамам вставать на 15 минут раньше мужей и приводить себя в порядок.

Женская красота затуманивает мужское сознание, провоцирует выработку гормонов, в результате чего мужчина начинает думать «другим местом» и легко соглашается выполнить любую просьбу.

4. Сперва накорми, напои да в баньке попарь

Голодный мужчина — злой, уставший — раздраженный. Если вам необходимо попросить супруга о чем-то глобальном или обсудить серьезную проблему, никогда не выливайте на него информацию, едва он переступит порог. Мужчина, который только пришел с работы, испытывает желание отдохнуть и поесть.

123RF/Валерий Качаев

В такой момент просьба или информация о проблемах в лучшем случае останется где-то за пределами его понимания, в худшем — спровоцирует негативную реакцию.

Хотите поговорить — сначала накормите его вкусным, сытным ужином, приготовьте ванну, сделайте легкий массаж. Когда он будет сыт и расслаблен, можно аккуратно приступать к разговору. В этот момент просьбу о покупке новой шубы он не воспримет как очередное вымогательство, а известие о грядущем приезде тещи не вызовет у него панику или волну протеста, даже если она «грымза».

5. Комплиментов много не бывает

Мужчины не меньше дам любят слышать комплименты. Говорите своему избраннику, какой он молодец, какая у него классная машина. Завуалируйте в комплименте просьбу — и он не сможет отказать.

Например: «Ты у меня такой мужественный и сильный, не мог бы ты помочь передвинуть шкаф?», «Ты — настоящий гений, не мог бы ты починить компьютер?». Поверьте, мужчина захочет доказать, что он «самый, самый» и сделает все, о чем вы его попросите.

6. Факты, только факты

Мужчина отличается простотой и логичностью мышления. Чтобы добиться своего, вам необходимо предельно четко формулировать свою позицию и привести логичные, неоспоримые доказательства вашей правоты. Разумеется, делать это нужно спокойным, ровным голосом, вежливо и без эмоций.

Например, вы собрались покупать новую машину. Муж хочет спортивный седан, но у вас — маленький ребенок, дача и собака. В таком случае спокойно скажите ему, что спортивная машина — это прекрасно и он непременно достоин именно такого автомобиля. Однако если он ее купит сейчас, то вам понадобится вторая машина, поскольку ребенок в детском кресле, овчарка и ящики с рассадой никак не поместятся в низкий, узкий седан.

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7. Смотри, птичка полетела

Иногда добиться своего можно, просто сбив собеседника с хода мысли простой уловкой.

Например, вам необходимо посетить ваших родителей, но муж очень не любит наносить им визиты. Начните издалека — что у ваших родителей юбилей совместной жизни, повышение по службе, день рождения или просто семейный ужин. Скажите, что они вас приглашали, потом вдруг прервитесь (поводом может быть что угодно: зазвонивший телефон или вы вдруг вспоминаете, что не закрыли воду), а когда вернетесь к разговору, скажите, что это так мило с его стороны — принять приглашение ваших родственников.

Мужчина будет в растерянности, но едва ли станет спорить. Главное — не повторять этот прием часто.

8. Скандал как шоковая терапия

Скандалы — это некрасиво, некультурно и неэффективно. Но бывают случаи, когда только гром и молнии со стороны жены способны произвести впечатление на нерадивого супруга.

Действует это, когда жена годами проявляет исключительную выдержку и спокойствие. Эмоциональный взрыв такой дамы ставит в ступор ее супруга. Обычно мужчина чувствует себя растерянным и виноватым, соглашаясь на любые требования, лишь бы прекратилось представление.

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9. Ты мне — я тебе

Принцип взаимной помощи, выручки и поддержки прекрасно работает в браке. Оказав мужчине услугу, женщина вправе рассчитывать на ответный жест. За редчайшим исключением мужчина чувствует себя обязанным, если жена делает для него что-то сверх обычного, и помогает ей при необходимости.

Например, он каждые выходные помогает своей маме делать покупки. Сделайте это вместо него. Дайте ему отдохнуть с друзьями или просто отоспаться дома. Когда вы будете допоздна работать над новым проектом, он приготовит вам ужин.

10. Женская интуиция

Женщины обладают превосходной интуицией. Порой абсолютно нелогичные действия, совершенные под влиянием интуиции, оказываются более эффективными, чем четко продуманный план. Известно множество фактов, когда эта способность спасала жизни или помогала заключать выгодные контракты, поэтому многие мужчины склонны поддаваться женской интуиции «вопреки здравому смыслу».

Даже если вы все просчитали, вычислили выгоды и преимущества вашей позиции, вы можете изложить свое предложение, сказав, что вы так чувствуете. Скорее всего, мужчина с вами согласится.

Помните, что методы управления должны быть скрытыми. Пусть он думает, что это решение его, а не ваше.