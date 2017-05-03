Маменькин сынок — бросаем или перевоспитываем?

Пишу эту статью после консультации с мужчиной 29 лет, с которым мы работаем в коучинге по его карьерным вопросам. Разумеется, с его согласия.

Напоминаю клиенту выключить звук телефона перед сессией — выключает, кладет телефон на стол, настроен на работу. Работаем динамично, все идет легко, и вдруг телефонный звонок, раздающийся из его кармана.

Извиняясь, снимает трубку со второго звонка: «Да, мамочка. Я немного занят.... ну хорошо, слушаю тебя....» Примерно 3-4 минуты разговора. Прощается с мамой, кладет трубку, улыбается мне, готов продолжать.

Я спрашиваю, почему на этом-то аппарате не выключил звук.

«Это телефон для связи с мамой!»

«А если бы вы занимались сексом, а мама позвонила?» Смущается, но вполне серьёзно отвечает: «Женщин много, мама одна». Мама здорова, кстати, слава богу, поэтому необходимость быть на связи в любую секунду — просто психологическая потребность (устойчивая привычка). Просто так у них заведено. Вот и захотелось мне написать кое-что.

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Как жить с маменькиным сыночком?

Начнем с того, что его очень трудно не только женить, а вообще выманить из дому. Обычно такой мужчина живет с родителями, хотя ему далеко уже не двадцать — так ему удобно.

Ну а мамочка, естественно, считает, что вряд ли родилась девушка, достойная ее кровинушки, и сын охотно верит в свою исключительность. «Неоплатный» долг и чувство вины перед матерью, которая, возможно, пожертвовала личной жизнью ради своего мальчика, не позволяют ему оторваться от нее и завязать серьезные отношения.

Любые отношения маму напрягают, она может позвонить в любую минуту и вызвать его домой по любому поводу, ну а если повода нет, его она придумает, не сомневайтесь, без боя она «своего мальчика» не отдаст. А «комплекс хорошего мальчика» не дает мужчине делать то, что может расстроить его мать.

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С таким мужчиной вы можете встречаться 10 лет и регулярно слышать о том, что он еще не готов к серьезным отношениям. Но если вы все же смогли женить его на себе, будьте готовы к тому, что мама мужа всегда будет с вами, даже если она находится далеко — он звонит маме по любому поводу и без повода. Ну кто, как не мама, поймет любимое чадо? Ведь мама с детства решала все его вопросы, защищала от хулиганов или строгого отца, окружала его заботой, холила и лелеяла, освободив его от всех бытовых проблем.

К сожалению, мальчик, не приученный принимать самостоятельные решения, будет таким же и в тридцать, и в сорок лет. Женщине самой решать, нужен ли ей этот «подарок» или, может, стоит задуматься и найти себе настоящего мужчину, который уже не держится за мамину юбку.

Ну а если вы все же решили, что сможете перевоспитать взрослого мужчину, то начинать надо с разговора. Попытайтесь дать ему понять, что доверяете ему, на нем ответственность за вас, ваших детей. Очень мягко надо убедить его в том, что он не мальчик, а взрослый самостоятельный мужчина.

Стоит ли бороться с его комплексами и привычками?

К сожалению, очень трудно это сделать без специалиста. Отдельно о маме — разговор с ней не менее важен, чем разговор с ее любимым сыном. И если вам дорог мужчина, в этом случае советую обязательно подружиться со свекровью.

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Ваш муж должен понять, что его мама одобряет ваши отношения, его доверие к вам будет расти. Кстати, именно таких мужчин надо постоянно хвалить, в том числе и перед свекровью, обязательно подчеркивая, что в этом и ее заслуга тоже.

Мало кто мечтает о таком избраннике, но дело в том, что черты маменькиного сыночка теперь не так ярко выражены в мужчинах и иногда их трудно заметить. Есть тип мужчин без ярко выраженных признаков маменькиного сынка: он не разговаривает целыми днями по телефону, живет в двух тысячах км от мамы, но присутствие мамы ощущается круглосуточно — он все время мысленно спрашивает: «А что сказала бы мама?» Спешит сообщить ей свои новости, звонит ей каждый день, справляется о ее здоровье. Нет ничего страшного в том, что сын заботится о матери, интересуется ее здоровьем, спешит поделиться с ней своей радостью.

Обычно такие мужчины из хороших дружных семей, в которых отцу, по ряду причин, некогда было заниматься детьми и воспитанием сына занималась мать. И неудивительно, что она является для него непререкаемым авторитетом.

Вероятно, такая мама уже давно все решила за него, а сыну остается только следовать ее программе. А если в этой программе было хорошее образование, карьера, счастливая семья, то что же в этом плохого?

Сильной самодостаточной женщине сложно будет ужиться с таким человеком. Но если и мама, и жена нашли общий язык, то они уже вместе «ведут сыночка» по жизни, причем мужчина может многого в жизни достичь, поддерживаемый двумя любящими женщинами. Выбор в любом случае за вами. Но помните, что при большом желании и с маменькиным сынком можно создать вполне нормальную семью, а поможет в этом, конечно, любовь.