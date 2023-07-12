Сергей Светлаков — биография, личная жизнь, новости

Кто такой Сергей Светлаков, биография и личная жизнь. Есть ли у шоумена семья, жена, дети? Как сложилась профессиональная карьера? Съемки в кино и работа в жюри на известных телевизионных конкурсах
Популярный КВНщик, шоумен, артист, телеведущий и юморист Сергей Светлаков — классический пример талантливого артиста из народа. Став в годы студенчества участником университетской команды КВН «Уральские пельмени», которая была лидером в популярном советском и российском телевизионном шоу, он смог сделать успешную карьеру в отечественном шоу-бизнесе, создавая яркие и запоминающиеся образы в разных телевизионных проектах.
Биография Сергея Светлакова
Сергей Светлаков, фильмы и телешоу которого пользуются невероятной популярностью в России, появился на свет 12 декабря 1977 года в Свердловске в дружной советской семье, в которой уже подрастал сын Дима. Мама Галина Григорьевна и папа Юрий Венедиктович хотели, чтобы у них родилась еще дочь, но жизнь распорядилась по-своему, и на свет появился будущий российский шоумен, получивший известность как герой «Нашей Раши».
Мальчик рос активным, с жизнерадостным характером, с детства проявляя задатки лидера. Он учился в обычной свердловской школе, был стабильным «хорошистом», активно участвовал в школьной жизни и увлекался спортом. Часто именно Сергей становился заводилой в классе, когда школьники подшучивали над учителями.
Дмитрий, старший брат Сергея: «В классе он всегда был заводилой, порою хулиганил, но даже хулиганские выходки у Сереги были всегда добродушные и смешные. Он сам придумывал всегда смешные шутки, над которыми смеялись не только ученики, но и учителя. Учиться ему было легко, поэтому он сильно не загружал себя домашними заданиями, из-за чего у него хватало сил на розыгрыши, прогулы и другие подростковые выходки. На выпускном он сделал своеобразный подарок учителям, выступив с небольшим пародийным концертом. Серега смог весьма убедительно изобразить каждого педагога, а после этого от лица всего класса подарил педагогическому коллективу скатерть с пожеланиями и автографами выпускников».
Сергей не стал перечить родителям и после школы поступил в Екатеринбургский университет на факультет менеджмента, выбрав специальность «Коммерция». Сначала он хотел воплотить свою детскую мечту и стать профессиональным спортсменом, а потом увлекся КВНом, в котором стал участвовать уже на первом курсе. Команда его института не смогла выйти в финал, зато сам Сергей Светлаков стал известным в Свердловске, его фото стали появляться в местных СМИ. Вскоре молодого человека пригласили в другую известную команду Екатеринбурга — «Уральские пельмени», предложили писать юмористические тексты и сценарии для выступлений.
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С 2000 года, после окончания университета, он работал в железнодорожной таможне Екатеринбурга, а через несколько лет его пригласили в «Уральские пельмени» как полноценного члена коллектива. Молодой человек принял приглашение и таким образом определил свою дальнейшую карьеру. После его появления команда с 2000 года завоевывала самые высокие титулы КВН:
- попала в высшую лигу Клуба;
- получила приз «Большой КиВиН в золотом»;
- выиграла «Летний кубок».
В 2001 молодой человек переехал в Москву, где жил на съемной квартире и писал шутки для команд КВН и «Камеди Клаба».
В 2004 году в карьере и биографии Сергея произошли важные изменения — его пригласили работать на Первый канал в качестве сценариста. Вскоре на ТВ появился его творческий тандем с другим российским шоуменом — Иваном Ургантом.
В 2009 он впервые дебютировал как актер, снявшись за несколько лет в нескольких успешных картинах. Исполнителю, не имеющему специального актерского
С 2005 Сергей начал сниматься для телевидения. Большой успех ему принес проект «Наша Раша», в котором он с Михаилом Галустяном перевоплощался в разных персонажей. Карьера на телевидении развивалась стремительно после участия в проекте «Прожекторперисхилтон», который Светлаков вел вместе с Иваном Ургантом.
Сначала шоумен работал на канале ТНТ, но потом ушел. Его приглашали в развлекательные проекты на Первом канале как ведущего или члена жюри. В 2020 Сергей подписал контракт с развлекательным каналом СТС.
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Карьера Сергея Светлакова
Профессиональная карьера Светлакова началась в 2004 году, когда руководство Первого канала предложило ему официальную должность сценариста. В 2005 его пригласили на канал ТНТ для участия в шоу «Наша Russia», в котором снималось только два участника: сам Светлаков и Михаил Галустян, воплотившие разных персонажей, которые стали культовыми в народе.
Выдержав несколько сезонов, проект получил всенародную известность, а сам Светлаков был признан талантливым актером, который умеет отлично перевоплощаться в различных комедийных персонажей, в том числе и женские роли. Особую популярность получил созданный им образ 40-летнего мужчины Сергея Белякова, который любит разговаривать с телевизором.
В 2008 году знаковым этапом в работе артиста стал проект «Прожекторперисхилтон», который выходил до 2012.
После того как Светлаков и Мартиросян ушли из проекта (условия контракта с ТНТ не позволяли им работать на других каналах), программа быстро потеряла популярность без их участия.
Большой работой актера стало участие в съемках франшизы Тимура Бекмамбетова «Елки», которую снимали с 2009 по 2019. Кроме этого, Светлаков снялся в нескольких комедийных картинах и даже в одном триллере, где сыграл маньяка.
С 2013 он стал официальным лицом бренда «Билайн», снимаясь в юмористических рекламных роликах для него. Неоднозначную оценку у кинокритиков получила картина «Горько!», в которой снялся Светлаков, однако зритель «на ура» принял эту комедию, оригинально и правдиво отражающую специфику современной российской свадьбы. Все картины с участием Светлакова получают высокое зрительское признание, хотя кинокритики не относят их к шедеврам. Во многом это связано с тем, что по-настоящему народный артист Сергей Светлаков может создать узнаваемый типаж современника, подать его в юмористическом и даже сатирическом ключе.
Одновременно с этим с 2017 года Светлакова начали приглашать в жюри на известные телевизионные конкурсы:
- «Камеди баттл»;
- «Танцы на ТНТ»;
- «Слава богу, ты пришел!».
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В 2019 артист ушел с канала ТНТ. В своем интервью Ксении Собчак он признался, что перестал быть ключевой фигурой для руководства канала, поэтому решил уйти, тем более что никто не предложил ему продлить контракт.
В 2020 шоумен перешел работать на развлекательный канал СТС, где ему предложили роль ведущего в новой программе «Полный блэкаут», который стал русскоязычной версией известной американской программы.
Личная жизнь Сергея Светлакова
У Светлакова счастливая личная жизнь, несмотря на то что он дважды был женат. Его первой женой стала однокурсница Юля. Они познакомились в 1997 году и поженились в 2000. В 2008 у пары родилась дочка Анастасия. Супруги производили впечатление счастливой семьи, их семейные фото часто печатали в светских журналах, но в 2012 году брачный союз распался.
Со своей второй супругой Антониной Чеботаревой Сергей Светлаков познакомился на гастролях в Краснодаре. Она была заместителем директора городского кинопроката, где должна была состояться премьера фильма «Камень», в котором Светлаков сыграл маньяка и преступника. В это время артист был в процессе развода и не спешил делать предложение Антонине. Они тайно сыграли свадьбу в 2013 году, когда стало известно, что женщина ждет ребенка. 18 июля 2013 у Сергея Светлакова и его второй жены родился сын Иван. Через 4 года, чуть ли не в тот же день, на свет появился второй сын — Максим.
Сергей Светлаков — новости
О Сергее Светлакове информационные ресурсы в последнее время не сообщали никаких особо значимых новостей, поэтому многие стали приписывать ему отъезд из России вслед за Иваном Ургантом. В конце апреля сам артист поспешил их опровергнуть, разместив в сети ролик, в котором он рассказывает, что он не за границей, а в Нальчике у родни.
Позднее стало известно, что Светлаков продал свою элитную недвижимость в Юрмале. Артист также сообщил поклонникам на своей странице в «Инстаграме», что он находится в России. Из-за отъезда Урганта весной были отменены запланированные гастроли шоу «Прожекторперисхилтон» в России. Артист уверен, что они состоятся осенью этого года. Других новостей и фото Светлакова пока в СМИ не появлялось.
Итоги
Сергей Светлаков — известный юморист, артист, сценарист, телеведущий и шоумен — смог за короткое время сделать успешную карьеру в российском шоу-бизнесе и на телевидении. Он активно снимался в кино и в телевизионных проектах до недавнего времени.
Светлаков был два раза женат. В двух браках у него трое детей: старшая дочь Настя от первой жены и двое сыновей — Иван и Максим — от второй супруги. Последнее место работы артиста — канал СТС, где его пригласили в 2020 на роль ведущего в программе «Полный блэкаут».