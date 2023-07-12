Сергей Светлаков — биография, личная жизнь, новости

Популярный КВНщик, шоумен, артист, телеведущий и юморист Сергей Светлаков — классический пример талантливого артиста из народа. Став в годы студенчества участником университетской команды КВН «Уральские пельмени», которая была лидером в популярном советском и российском телевизионном шоу, он смог сделать успешную карьеру в отечественном шоу-бизнесе, создавая яркие и запоминающиеся образы в разных телевизионных проектах.

Биография Сергея Светлакова

Сергей Светлаков, фильмы и телешоу которого пользуются невероятной популярностью в России, появился на свет 12 декабря 1977 года в Свердловске в дружной советской семье, в которой уже подрастал сын Дима. Мама Галина Григорьевна и папа Юрий Венедиктович хотели, чтобы у них родилась еще дочь, но жизнь распорядилась по-своему, и на свет появился будущий российский шоумен, получивший известность как герой «Нашей Раши».

Мальчик рос активным, с жизнерадостным характером, с детства проявляя задатки лидера. Он учился в обычной свердловской школе, был стабильным «хорошистом», активно участвовал в школьной жизни и увлекался спортом. Часто именно Сергей становился заводилой в классе, когда школьники подшучивали над учителями.

Дмитрий, старший брат Сергея: «В классе он всегда был заводилой, порою хулиганил, но даже хулиганские выходки у Сереги были всегда добродушные и смешные. Он сам придумывал всегда смешные шутки, над которыми смеялись не только ученики, но и учителя. Учиться ему было легко, поэтому он сильно не загружал себя домашними заданиями, из-за чего у него хватало сил на розыгрыши, прогулы и другие подростковые выходки. На выпускном он сделал своеобразный подарок учителям, выступив с небольшим пародийным концертом. Серега смог весьма убедительно изобразить каждого педагога, а после этого от лица всего класса подарил педагогическому коллективу скатерть с пожеланиями и автографами выпускников».

В детстве мальчик хотел профессионально заниматься спортом, был членом юношеской сборной области по гандболу. С ним даже заключили контракт, но родители настояли, чтобы он получил высшее образование в институте железнодорожного транспорта.

Сергей не стал перечить родителям и после школы поступил в Екатеринбургский университет на факультет менеджмента, выбрав специальность «Коммерция». Сначала он хотел воплотить свою детскую мечту и стать профессиональным спортсменом, а потом увлекся КВНом, в котором стал участвовать уже на первом курсе. Команда его института не смогла выйти в финал, зато сам Сергей Светлаков стал известным в Свердловске, его фото стали появляться в местных СМИ. Вскоре молодого человека пригласили в другую известную команду Екатеринбурга — «Уральские пельмени», предложили писать юмористические тексты и сценарии для выступлений.

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С 2000 года, после окончания университета, он работал в железнодорожной таможне Екатеринбурга, а через несколько лет его пригласили в «Уральские пельмени» как полноценного члена коллектива. Молодой человек принял приглашение и таким образом определил свою дальнейшую карьеру. После его появления команда с 2000 года завоевывала самые высокие титулы КВН:

попала в высшую лигу Клуба;

получила приз «Большой КиВиН в золотом»;

выиграла «Летний кубок».

В 2001 молодой человек переехал в Москву, где жил на съемной квартире и писал шутки для команд КВН и «Камеди Клаба».

В 2004 году в карьере и биографии Сергея произошли важные изменения — его пригласили работать на Первый канал в качестве сценариста. Вскоре на ТВ появился его творческий тандем с другим российским шоуменом — Иваном Ургантом.

В 2009 он впервые дебютировал как актер, снявшись за несколько лет в нескольких успешных картинах. Исполнителю, не имеющему специального актерского

Большой успех Светлакову принесли фильмы Тимура Бекмамбетова «Елки». Кроме этого, он снял свои фильмы, которые получили статус народных благодаря узнаваемым образам персонажей, созданных Светлаковым.

С 2005 Сергей начал сниматься для телевидения. Большой успех ему принес проект «Наша Раша», в котором он с Михаилом Галустяном перевоплощался в разных персонажей. Карьера на телевидении развивалась стремительно после участия в проекте «Прожекторперисхилтон», который Светлаков вел вместе с Иваном Ургантом.

Сначала шоумен работал на канале ТНТ, но потом ушел. Его приглашали в развлекательные проекты на Первом канале как ведущего или члена жюри. В 2020 Сергей подписал контракт с развлекательным каналом СТС.

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Карьера Сергея Светлакова

Профессиональная карьера Светлакова началась в 2004 году, когда руководство Первого канала предложило ему официальную должность сценариста. В 2005 его пригласили на канал ТНТ для участия в шоу «Наша Russia», в котором снималось только два участника: сам Светлаков и Михаил Галустян, воплотившие разных персонажей, которые стали культовыми в народе.

Выдержав несколько сезонов, проект получил всенародную известность, а сам Светлаков был признан талантливым актером, который умеет отлично перевоплощаться в различных комедийных персонажей, в том числе и женские роли. Особую популярность получил созданный им образ 40-летнего мужчины Сергея Белякова, который любит разговаривать с телевизором.

В 2008 году знаковым этапом в работе артиста стал проект «Прожекторперисхилтон», который выходил до 2012.

После того как Светлаков и Мартиросян ушли из проекта (условия контракта с ТНТ не позволяли им работать на других каналах), программа быстро потеряла популярность без их участия.

В это время Сергей Светлаков начинает сниматься в кино, в его творческой биографии появляются всероссийские крупные кинопроекты.

Большой работой актера стало участие в съемках франшизы Тимура Бекмамбетова «Елки», которую снимали с 2009 по 2019. Кроме этого, Светлаков снялся в нескольких комедийных картинах и даже в одном триллере, где сыграл маньяка.

С 2013 он стал официальным лицом бренда «Билайн», снимаясь в юмористических рекламных роликах для него. Неоднозначную оценку у кинокритиков получила картина «Горько!», в которой снялся Светлаков, однако зритель «на ура» принял эту комедию, оригинально и правдиво отражающую специфику современной российской свадьбы. Все картины с участием Светлакова получают высокое зрительское признание, хотя кинокритики не относят их к шедеврам. Во многом это связано с тем, что по-настоящему народный артист Сергей Светлаков может создать узнаваемый типаж современника, подать его в юмористическом и даже сатирическом ключе.

Одновременно с этим с 2017 года Светлакова начали приглашать в жюри на известные телевизионные конкурсы:

«Камеди баттл»;

«Танцы на ТНТ»;

«Слава богу, ты пришел!».

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В 2019 артист ушел с канала ТНТ. В своем интервью Ксении Собчак он признался, что перестал быть ключевой фигурой для руководства канала, поэтому решил уйти, тем более что никто не предложил ему продлить контракт.

В 2020 шоумен перешел работать на развлекательный канал СТС, где ему предложили роль ведущего в новой программе «Полный блэкаут», который стал русскоязычной версией известной американской программы.

Личная жизнь Сергея Светлакова

У Светлакова счастливая личная жизнь, несмотря на то что он дважды был женат. Его первой женой стала однокурсница Юля. Они познакомились в 1997 году и поженились в 2000. В 2008 у пары родилась дочка Анастасия. Супруги производили впечатление счастливой семьи, их семейные фото часто печатали в светских журналах, но в 2012 году брачный союз распался.

Несмотря на развод, Сергей и Юля сохранили дружеские отношения ради дочери, в воспитании которой Светлаков принимал активное участие. По слухам, причиной развода стали частые измены Сергея. Пресса приписывала ему мимолетные романы с разными женщинами, в том числе и с Верой Брежневой, с которой шоумен работал в первых «Елках» и в фильме «Джунгли».

Со своей второй супругой Антониной Чеботаревой Сергей Светлаков познакомился на гастролях в Краснодаре. Она была заместителем директора городского кинопроката, где должна была состояться премьера фильма «Камень», в котором Светлаков сыграл маньяка и преступника. В это время артист был в процессе развода и не спешил делать предложение Антонине. Они тайно сыграли свадьбу в 2013 году, когда стало известно, что женщина ждет ребенка. 18 июля 2013 у Сергея Светлакова и его второй жены родился сын Иван. Через 4 года, чуть ли не в тот же день, на свет появился второй сын — Максим.

Сергей Светлаков — новости

О Сергее Светлакове информационные ресурсы в последнее время не сообщали никаких особо значимых новостей, поэтому многие стали приписывать ему отъезд из России вслед за Иваном Ургантом. В конце апреля сам артист поспешил их опровергнуть, разместив в сети ролик, в котором он рассказывает, что он не за границей, а в Нальчике у родни.

Позднее стало известно, что Светлаков продал свою элитную недвижимость в Юрмале. Артист также сообщил поклонникам на своей странице в «Инстаграме», что он находится в России. Из-за отъезда Урганта весной были отменены запланированные гастроли шоу «Прожекторперисхилтон» в России. Артист уверен, что они состоятся осенью этого года. Других новостей и фото Светлакова пока в СМИ не появлялось.

Итоги

Сергей Светлаков — известный юморист, артист, сценарист, телеведущий и шоумен — смог за короткое время сделать успешную карьеру в российском шоу-бизнесе и на телевидении. Он активно снимался в кино и в телевизионных проектах до недавнего времени.

Светлаков был два раза женат. В двух браках у него трое детей: старшая дочь Настя от первой жены и двое сыновей — Иван и Максим — от второй супруги. Последнее место работы артиста — канал СТС, где его пригласили в 2020 на роль ведущего в программе «Полный блэкаут».