Как грамотно спланировать свадебный бюджет

Как уменьшить расходы на свадьбу не в ущерб празднику? Что лучше не сокращать в смете? 5 секретами экономии с «Клео» поделилась свадебный эксперт Дарья Мигель.

Для удобства планирования создайте файл на компьютере или заведите ежедневник, куда вы сможете записывать все расходы. Поделите их на категории:

Свадебное платье и костюм

Ресторан (аренда, стоимость меню)

Фото/видео

Декор и флористика

Ведущий

Шоу-программа

Прочее (эта статья тоже очень важна, чтобы заложить средства для непредвиденных расходов)

После того как эта таблица создана, наступает следующий этап — составление списка гостей. От общего количества гостей будет зависеть итоговая сумма некоторых позиций. Например, стоимость ресторана, флористики и декора, комплиментов для гостей и т.д.

Секрет № 1. Уменьшение количества гостей

Это совсем не означает, что нужно отказаться от приглашения родных и близких. Сокращать гостей нужно очень внимательно и осознанно! Приглашайте именно тех, кто вам по-настоящему близок и дорог. А за гостей, которых вы видели несколько раз в своей жизни, не волнуйтесь. Обычно они не обижаются.

Секрет № 2. Выбор даты

Каждый год есть особые очень популярные даты и месяцы. К ним относятся субботы летних месяцев, особые сочетания дат (например, 08.08.2008) и астрологические или религиозные праздники.

Скорее всего, с мая по октябрь стоимость многих услуг будет гораздо выше, чем с ноября по апрель.

Поэтому вы можете выбрать для проведения своего торжества более выгодный промежуток времени. А для летних свадебных дат обратите внимание на воскресенья и будние дни (особенно пятницу). Договориться о выгодных условиях в эти дни с рестораном или свадебными специалистами будет гораздо проще!

Секрет № 3. Место свадебного ужина

Чтобы оптимизировать бюджет, выбирайте место, которое подходит вам по стилистике и общей концепции. Например, для загородной свадьбы выберите загородный дом или беседку, которая находится на территории ресторана, для свадьбы в стиле urban прекрасно подойдет лофт или крыша небоскреба.

Если вы мечтали о свадьбе в шатре, то при бронировании обязательно уточняйте, задрапирована ли уже крыша шатра. Если нет, то эта статья расходов может значительно увеличить ваш общий бюджет, т.к. драпировка шатра считается отдельной услугой!

Секрет № 4. Время торжества

Знаете ли вы, что в Америке и Европе на свадьбах нет такого продолжительного банкета (8-10 часов), как у нас? А сокращение времени торжества, например, до 4-5 часов семейного ужина позволит сократить расходы сразу по нескольким статьям: оплата работы фотографа, видеографа, ведущего, также уменьшится общая сумма за ресторан (меньшее время аренды и меньшее количество блюд).

Секрет № 5. На чем не стоит экономить

В первую очередь это свадебное платье и костюм! Ваши образы должны вам нравиться, и вы должны в них чувствовать себя легко и комфортно.

Следующим пунктом станут свадебные кольца. Это то, что вы будете носить долгое время, они тоже должны вам нравиться и радовать вас.

В-третьих, это еда. Пусть гости проведут на свадебном ужине меньшее количество времени, но все блюда будут и вкусными, и красивыми.

В-четвертых, фотограф и видеограф. Фото и видео — это то, что вы будете пересматривать всю вашу счастливую семейную жизнь, показывать детям и внукам. Это ваша память об одном из самых важных дней в жизни! Не экономьте на качестве, но вы можете сэкономить на уменьшении количества часов съемки.

Следуя этим простым секретам, вы создадите красивый и запоминающийся праздник для вас и ваших гостей!