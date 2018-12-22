Самые благоприятные дни для свадьбы в 2019 году

Несмотря на то, что наступающий год Желтой Свиньи, несомненно, подходит для заключения браков, к данному событию необходимо готовиться заранее, учитывая множество моментов. У каждого специалиста своей деятельности, будь то нумеролога, астролога, психолога или же деятеля народных предсказаний существует свое мнение по поводу заключения браков.

Многие пары, которые планируют создать семью, интересуются, какие благоприятные дни для свадьбы будут в 2019 году по церковному календарю.

Благоприятные дни для свадьбы по церковному календарю

Согласно церковным правилам, официальное вступление в брак, а также обряд венчания не стоит проводить в дни поминания усопших родных. Также не рекомендуется жениться или выходить замуж в период действия следующих постов:

Кроме этого, церковь отрицательно относится к бракосочетанию в такие праздники, как Вербное Воскресенье, Светлая Пасха и Троица.

К благоприятным дням для свадьбы в 2019 году по православному календарю относится Красная горка, а также день Казанской иконы Богоматери.

Благоприятные дни по лунному календарю

По рекомендациям астрологов существуют подходящие дни для проведения бракосочетания в 2019 году:

Самые неудачные дни в 2019 для свадьбы

Когда молодожены выбирают дату для заключения брака, рекомендуется обходить стороной дни, когда Венера наступает к негативным аспектам в сопровождении других медленных планет. На основании этого в 2019 году неблагоприятными днями для бракосочетания будут считаться следующие даты:

15.02.19-28.02.19 гг.;

18.03.19-21.03.19 гг.;

4.05.19-9.05.19 гг. и 13.05.19-18.05.19 гг.;

17.06.19-26.06.19 гг.;

14.07.19-21.07.19 гг.;

1.08.19-4.08.19 гг.;

1.09.19-6.09.19 гг., 21.09.19-28.09.19 гг., 30.09.19 г.;

12.10.19-14.10.19 гг.;

12.11.19-14.11.19 гг.;

10.12.19-14.12.19 гг, 20.12.19-23.12.19 гг.

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Помимо этого, заключение браков не рекомендуется проводить в периоды, близкие к затмению. К таким датам относятся:

5.01.19-9.01.19 гг, 19.01.19-23.01.19 гг.;

1.07.19-3.07.19 гг, 14.07.19-21.07.19 гг.;

24.12.19-30.12.19 гг.

Свадьба или венчание в данные периоды может повлечь за собой неприятности, а также привести к скоропостижному разводу.

Церковный календарь венчаний 2019 года: таблица

Многие верующие люди пользуются таким способом определения подходящих дат для брака, а также подбирают удачные дни для свадьбы в 2019 году по церковному календарю.

Для тех, кто придерживается церковных правил и планирует венчаться по религиозным устоям, рекомендуется просмотреть расписание дат, в котором указаны благоприятные дни для свадьбы в 2019 году по церковному календарю.

Советы для тех, кто хочет обвенчаться

Церемония венчания еще с давних времен и по сей день считается величайшим событием в жизни людей. Многие молодожены перед официальным заключением брака в ЗАГСе отправляются на церковный обряд. Для тех пар, которые собираются навеки закрепить свою любовь, необходимо знать хорошие и плохие дни для свадьбы в 2019 году по церковному календарю.

В число запрещённых дат входят следующие события и дни недели:

предшествующие постным дням вторник и четверг. Однако, существуют определенные обстоятельства, при которых священнослужитель может повенчать молодых людей, но только в случае, если церковь разрешит, а также с учетом других моментов сложившейся ситуации;

суббота является запрещенным днем для заключения брака в священных стенах, ведь он предшествует воскресенью, другое название которого малая Пасха;

в день празднования Светлой Пасхи запрещены церемонии венчания. Поэтому 28 апреля 2019 года следует отменить намеченный духовный союз;

почитающие в каждой церкви двунадесятые торжества. Это такие праздники, как Вознесения, Возрождение Креста Господня, Сретение Господне, Крещение, Преображение, Вознесение Господне, Рождество, Введение в храм Пресвятой Богородицы, Вход Господен в Иерусалим и Троица. Пост;

также ни в коем случае нельзя венчаться в период действия Великова поста, Петрова поста, Успенского, а также Рождественского;

помимо этого, таинство соединения душ не проводят в Сырную седмицу (Масленицу). Данный период является празднеством всего народа, в связи, с чем венчание нужно перенести на другую дату;

11 сентября 2019 года – строгий однодневный пост под названием Усекновение Предтечи. В этот день категорически запрещено проводить церемонию венчания;

и, конечно же, в Святки и Светлую седмицу. В этот промежуток времени люди преклоняются перед Богом, пытаются принять себя такими, какими являются, прислушиваются к своей душе и избавляются от грешных помыслов.

Что нам подсказывает нумерология

Дата проведения таинства венчания или просто заключения брака в ЗАГСе может выбираться также на основании рекомендаций специалистов нумерологии. Они советуют сложить между собой цифру дня, месяца и года планируемой даты события соединения двух сердец. К примеру, если молодожены собираются жениться 19.09.2019, то при сложении получится следующее: 1+9+0+9+2+0+1+9=31, а затем 3+1=4.

Получившееся число может что-либо означать, и в нумерологии относительно церемонии заключения брака, цифры символизируют следующее:

единица представляет собой амбициозность и лидерские качества. Данный союз людей характеризуется постоянным противоборством за то, кто сможет занять в совместной жизни главенствующую позицию. Молодая пара может разойтись, если люди не придут к компромиссу. В данном случае женщине рекомендуется проявить слабость и передать бразды правления мужчине;

двойка означает положительную цифру для проведения таинства венчания. Образованный брак будет крепко скреплен и наполнен внутренними резервами. Несмотря на это, измена может случиться, поэтому важно не поддаваться своему бесовскому наваждению. В противном случае люди могут в скором времени разойтись.

тройка символизирует слаженный, продолжительный и наполненный счастьем союз влюбленных людей. Молодожены не только влюблены физически, но и создали крепкую духовную связь;

четверка предполагает, что молодожены, которые повенчаются, будут жить в богатстве и обеспеченности. В данном случае важно следить за тем, чтобы финансовое преимущество не отразилось на чувствах любви, взаимопонимании и иных значимых качествах глубокого союза молодожен;

пятерка символизирует сплочение женского и мужского начала. Молодые люди должны будут испытать множество преград, которые только укрепят их чувства, а также позволят создать совершенные отношения;

шестерка – неблагополучная цифра для заключения брака и проведения церемонии венчания. Данный союз в любом случае распадется, но люди впоследствии смогут найти своего человека и обрести настоящую любовь;

семерка в заключении брака или венчании означает образование крепкого союза. Но брак в любой момент может пошатнуться, смотря, как оба партнера будут себя вести и смогут ли сохранить свои отношения. Дети, рожденные от данного союза, очень умны и талантливы.

восьмерка символизирует союз, в котором мужчина обладает финансовым благополучием, а женщина, в свою очередь, следит за домашним очагом и уютом в семейном жилище.

девятка предсказывает отношения, наполненные безграничной страстью и экспрессивностью. Не обойтись и без конфликтов, но любая ссора будет очень быстро сглаживаться. Данный союз обещает находиться в постоянном напряжении, но это не значит, что он может распасться. Только эмоциональность сможет укрепить отношения и разжечь огонь любви.

Выбирая время для заключения брака, молодожены основываются личностными пожеланиями, а также народными приметами. Безусловно, важной составляющей успешного союза считается любовь, понимание, уважение и способность сгладить любой конфликт.

Молодые люди, которые стремятся к формированию серьезных, крепких и продолжительных отношений, не должны обращать внимание на приметы, а также суеверия и предсказания различных специалистов. Но в любом случае не помешает хотя бы немного прислушаться к прогнозам, если это в какой-то мере поможет увеличить шанс создания крепких и искренних отношений.