Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи"Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьбаНовый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба Показавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокреслоПоказавшую жениха Бузову заподозрили в беременности: уже установила детское автокресло Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"

Лента новостей

Пятница 23 августа

01:00Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару 22:07Разрешите себе чувствовать: почему мужчинам тоже важно плакать 20:25Сантиметры, решающие судьбу: простой тест на риск развития рака от Елены Малышевой 19:21Какой будет курс евро в октябре 2024 года 18:19Седокова сообщила о "сложном пути" после разрыва отношений с Тиммой 16:30Роль сна в поддержании здоровья: как улучшить качество сна? 16:28Выбираем кушон для лица: на что обратить внимание 13:30Половое воспитание: как говорить с ребенком о сексе и нужно ли? 10:30Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году 09:58Фисташковый маникюр 2024: стильные дизайны в самом модном цвете сезона 03:00Психосоматика: как эмоции влияют на здоровье 22:10Эффективный план тренировок для занятых мужчин: 10 минут в день, чтобы избавиться от живота 16:51В Кремле пройдет семейный «День знаний» 16:30Аксессуары, которые дополнят образ: что выбрать в 2024 году 14:53Покраска волос по лунному календарю в октябре 2024 года 13:30Курорты для бархатного сезона: отпуск в сентябре 10:30Организация пространства: как избежать беспорядка в гардеробной и шкафах 09:47Модные брови 2024: форма, укладка, цвет 03:00Не слюнями едиными: почему лубриканты – залог безопасного секса 23:57Благоприятные дни для стрижки на октябрь 2024 года 22:56Удивительное влияние путешествий на психику: временная растяжка и другие чудеса 21:35Как выбрать мужской парфюм для разных случаев: работа, свидание, вечеринка 17:03На ВДНХ пройдет масштабный фестиваль SandlerFest 16:30Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе 14:54Модная вязаная одежда 2024 года: обзор актуальных тенденций, фасонов и расцветок 13:30Создаем зеленый оазис: 6 неприхотливых растений, которые приживутся в квартире 13:09Сезон арбузов: чем полезен арбуз для кожи? 10:30Рекомендации по выбору универсального платья, которое подходит как для офиса, так и для вечернего выхода 07:15Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт 03:005 книг о лидерстве и успехе, которые должен прочитать каждый мужчина 23:31Лунный календарь посевной на октябрь 2024 года 22:20Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта 20:3610 необычных идей для обновления интерьера гостиной 17:30Куда уехать на уикенд на машине: идеи для путешествия одного дня 15:14Как правильно мыть голову: пять советов для здоровья волос 13:30Сексуальные фантазии: как обсудить с партнером свои желания? 12:31Модные купальники 2024: интересные принты и модели 11:15Правильное питание на работе: как не заедать стресс? 09:29Мода Y2K: что это такое и почему к нам вернулся стиль нулевых 04:005 черт характера, которые определяют победителя по жизни: проверь себя 01:00Скоро объявятся новые наследники: вот кому достанутся все миллионы скончавшегося Алена Делона 23:11Лунный денежный календарь на октябрь 2024 года 22:48Мужская мода: пять необычных акцентов для уверенности в себе 20:44Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты 18:00Семенович сообщила о скорой свадьбе и детях от женатого любовника: "Куда он денется?" 16:57Синтетические ткани: синергия практичности, стиля и удобства 16:30Супруга Омарова рассказала, как начинались отношения с женатым Курбаном : "Разговоры до ночи" 14:30Как бороться с раздражением кожи после бритья мужчинам: несколько рабочих способов 13:30Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба 11:30Какие мужские стрижки помогают выглядеть моложе: в тренде этой осенью
1370
800
true

Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару

Искусство сочетания вина и еды: как найти идеальную пару

Правильно подобранное вино способно не только подчеркнуть вкус блюда, но и превратить ваш обед или ужин в настоящее гастрономическое приключение.

Часто ли вы задумывались, что подать к любимому бокалу вина? Многие наслаждаются вином, не придавая значения тому, как выбранное блюдо может усилить или, наоборот, испортить вкус напитка. Однако искусство сочетания вина и еды – это ключ к раскрытию их истинного потенциала. Правильная пара способна превратить обычный ужин в гастрономическое событие, оставившее яркие впечатления. Давайте разберемся, как выбрать идеальные комбинации, чтобы ваши кулинарные эксперименты всегда были на высоте.

Основные правила сочетания вина и еды

Существует несколько общих правил, которые помогут вам сделать правильный выбор:

  1. Сочетание по интенсивности вкуса. Легкие вина, такие как Совиньон Блан или Пино Гри, лучше всего подойдут к легким блюдам – салатам, рыбе или морепродуктам. Напротив, более насыщенные вина, такие как Каберне Совиньон или Шираз, требуют более сложных и жирных блюд – стейков, дичи или блюд с насыщенными соусами.

  2. Баланс сладости и кислотности. Вино и блюдо должны дополнять друг друга по кислотности. Например, к блюдам с кислыми соусами идеально подойдут вина с высокой кислотностью, такие как Рислинг или Пино Гриджио. Сладкие вина, такие как Сотерн или Мускат, отлично сочетаются с десертами или блюдами с элементами сладости, например, уткой с апельсиновым соусом.

  3. Контраст или гармония. Здесь важно понять, какой эффект вы хотите достичь. Можно создать контраст, подавая к жирному блюду вино с высокой кислотностью, которое «освежит» вкус. Или, наоборот, можно пойти по пути гармонии, усиливая определенные вкусовые ноты вина и блюда.

С чем пить красное вино?

Фото: freepik.com

Красное вино – это король винного мира, но и к нему нужно подходить с умом. Легкие красные вина, такие как Пино Нуар, отлично сочетаются с курицей, индейкой, мягкими сырами и блюдами с грибами. Более тяжелые красные вина, например, Мерло или Каберне Совиньон, идеально подходят к красному мясу, барбекю и жирным сырам.

Если вы подаете блюдо с насыщенным вкусом и ароматом – к примеру, стейк на гриле или тушеную баранину, – выбирайте вино с крепкими танинами и богатым букетом, такое как Шираз или Зинфандель.

Белое вино: легкость и свежесть

Фото: freepik.com

Белые вина – это воплощение легкости и свежести. Они отлично сочетаются с блюдами из рыбы, морепродуктов, курицы, салатами и мягкими сырами. Например, Совиньон Блан прекрасно дополняет блюда из рыбы, морепродуктов и свежих овощей, а Шардоне с его более богатым вкусом будет великолепно сочетаться с блюдами из курицы, кремовыми соусами и копченой рыбой.

Особое место среди белых вин занимает Рислинг – универсал, который можно сочетать как с легкими закусками, так и с пряными блюдами азиатской кухни благодаря его характерной кислотности и ноткам сладости.

Розовое вино: универсальный выбор

Фото: freepik.com

Розовое вино идеально подходит для легких летних блюд, салатов, пасты и блюд из курицы. Оно прекрасно сочетается с блюдами средиземноморской кухни, а также с пиццей и блюдами с томатным соусом. Розовое вино – это тот случай, когда вы можете позволить себе немного расслабиться и просто наслаждаться моментом.

Игристые вина и шампанское: на любой случай

Фото: freepik.com

Игристые вина и шампанское – это не только праздничный напиток, но и универсальный компаньон к еде. Они хорошо сочетаются с легкими закусками, морепродуктами, салатами и даже с жареной курицей. Для истинных гурманов отличным сочетанием станет шампанское с трюфелями или сырами с плесенью.

Десертные вина: сладкое наслаждение

Фото: freepik.com

Десертные вина – это нечто особенное. Они великолепно дополняют десерты, но также могут стать изысканным завершением ужина. Например, портвейн отлично сочетается с шоколадом и сырами, а Мускат – с фруктовыми десертами и пирогами.

Ранее мы рассказывали, как устроить идеальный пикник, а также делились советами и рецептами блюд для пикника. 

24 августа 2024, 01:00
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе

Как устроить идеальный пикник: советы и рецепты для незабываемого отдыха на природе
Собирайте корзинку, зовите друзей и наслаждайтесь последними деньками лета.

Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт

Как приготовить огурцы по-корейски: простой и вкусный рецепт
Узнайте, как приготовить ароматные огурцы по-корейски в домашних условиях. Простой рецепт и полезные советы.

Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Один ингредиент, который кардинально изменит привычные блюда - 3 рецепта

Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты

Вкусные фокусы: 3 десерта-иллюзии для вашего меню - необычные рецепты
Как превратить обычные блюда в произведения искусства? Предлагаем вам необычные рецепты десертов.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт аппетитной закуски с описанием ингредиентов и пошаговых действий

Рулет из лаваша с крабовыми палочками: рецепт аппетитной закуски с описанием ингредиентов и пошаговых действий
Как легко приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками. Пошаговый рецепт и советы по выбору ингредиентов.

Как приготовить варенье из кабачков: простой и вкусный рецепт

Как приготовить варенье из кабачков: простой и вкусный рецепт
Узнайте, как приготовить ароматное варенье из кабачков по простому рецепту.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева