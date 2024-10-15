Время выпечки: 3 небанальных варианта пирога из тыквы

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С этими рецептами ваш дом наполнится ароматом осени, а вы поймете, что тыква — это не просто овощ для Хэллоуина, а целый мир вкусных возможностей!

Тыква – осенняя королева на кухне, которую часто недооценивают. Полезная, низкокалорийная и богатая витаминами, она как будто создана для холодных дней, когда хочется уютного пирога с чаем. Но вот беда – многие не едят тыкву, потому что не знают, что с ней делать, кроме как варить кашу или запекать в духовке. А ведь из тыквы можно приготовить невероятные пироги, которые согреют не только желудок, но и душу! Вот три рецепта – от простого до посложнее – которые точно изменят ваше мнение о тыкве.

Пирог с тыквой и корицей: просто, быстро и ароматно

Фото: скриншот YouTube /@RayVika

Для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, но не готов тратить полдня на кухне, этот пирог – идеальный вариант. Все, что вам нужно – минимальный набор ингредиентов и 30 минут свободного времени.

Что нужно:

  • 300 г тыквы (очищенной и нарезанной кубиками)
  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 50 мл растительного масла
  • Щепотка соли

Как готовить:

  1. Сначала измельчите тыкву в блендере до состояния пюре.
  2. В миске смешайте яйца, сахар, масло. Добавьте тыквенное пюре.
  3. Всыпьте муку, разрыхлитель, корицу и соль. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  4. Вылейте тесто в форму для выпечки и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут.

Этот пирог – как уютный плед для души. Мягкий, нежный и ароматный, он отлично подойдет для позднего воскресного завтрака или легкого десерта к чаю.

Пирог с тыквой, орехами и карамелью: немного усилий, но результат того стоит

Фото: скриншот YouTube /@YuliyaSmall

Этот рецепт уже потребует немного больше времени, но результат – это настоящая симфония вкусов. Хрустящие орехи, сладкая карамель и нежная тыквенная начинка – идеальное сочетание.

Что нужно:

  • 400 г тыквы
  • 150 г муки
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 50 мл сливок
  • 50 мл растительного масла
  • 100 г сахара для карамели
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Как готовить:

  1. Сначала подготовьте тыквенное пюре так же, как в первом рецепте.
  2. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливки, масло и тыквенное пюре.
  3. Всыпьте муку, разрыхлитель, орехи и соль. Тщательно перемешайте.
  4. Для карамели растопите сахар на медленном огне, пока он не превратится в золотистую жидкость. Вылейте карамель в форму для выпечки и залейте тестом.
  5. Выпекайте пирог при 180°C в течение 40-45 минут.

Этот пирог – настоящий уют в кусочке. Теплый, насыщенный вкус тыквы и карамели делает его отличным вариантом для осенних вечеров с друзьями или книгой.

Тыквенный чизкейк с миндальной крошкой: для тех, кто хочет заморочиться

Фото: freepik.com

Если вы готовы посвятить выпечке чуть больше времени и хотите впечатлить гостей, этот чизкейк – ваш выбор. Он выглядит как из ресторана, а на вкус... словами не передать, нужно пробовать!

Что нужно:

  • 500 г тыквенного пюре
  • 300 г сливочного сыра
  • 150 г сахара
  • 200 г миндальной муки
  • 150 г печенья для основы
  • 3 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Как готовить:

  1. Разотрите печенье в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите основу в форму для выпечки и отправьте в холодильник на 15 минут.
  2. Смешайте сливочный сыр с тыквенным пюре, добавьте сахар, яйца, ваниль и корицу. Тщательно взбейте.
  3. Вылейте смесь на охлажденную основу из печенья.
  4. Всыпьте миндальную муку сверху, чтобы создать хрустящую корочку.
  5. Выпекайте при 170°C в течение 60 минут.

Чизкейк с тыквой – это настоящий осенний хит. Его можно подавать с чашкой латте и наслаждаться каждым кусочком, пока за окном идет дождь.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился пятью рецептами блюд, которые спасут от осенней хандры. 

Редакция "Клео"

Редактор

 

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