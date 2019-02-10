Готовим шикарный торт на 14 февраля для любимого
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
1,5-2 часа
Ингредиенты
- яйца
- мука
- сахар
- разрыхлитель
- сироп
- пищевой краситель
- крахмал
На романтический ужин Дня всех влюбленных - торт просто необходим. Наверняка каждый мужчина ожидает, что его половинка испечет торт на 14 февраля своими руками для него любимого. Испечь торт по выбранному рецепту с фото лучше заранее. Так десерт лучше пропитается и будет просто потрясающим на вкус в праздничный день. Прежде чем приступать к поиску рецепта, желательно узнать, какой именно вкус десерта предпочитает ваш любимый.
Торт «Сердце влюбленного» на 14 февраля
Такой нежный десерт сделает ваше праздничное чаепитие особенно приятным. А внешний эффектный вид домашней выпечки украсит ваш романтический ужин.
Ингредиенты
Для бисквита:
- яйца – 5 шт.;
- мука – 150 г;
- сахар – 100 г;
- разрыхлитель – 5 г;
- сироп от вишневого варенья для пропитки;
- пищевой краситель вишневый – 2 ст. л.;
- крахмал – 10 г.
Для крема:
- сливки жирные – 400 мл;
- вишня – 200 г;
- сахарная пудра – 100 г;
- желатин – 10 г;
- творог – 200 г;
- шоколад темный – 1 плитка;
- шоколад белый.
Приготовление:
- Яйца взбиваем в пышную пену. Порционно добавляем сахар, продолжая взбивать до получения пышной плотной массы.
- Во взбитую массу добавляем краситель и еще раз перемешиваем.
- В отдельной емкости смешиваем все сухие ингредиенты для бисквита и понемногу подмешиваем во взбитую цветную массу.
- Половину готового теста для бисквита выливаем в специальную форму в виде сердца. Если такой формы нет, то выпекаем в круглой, затем вырезаем нужную форму.
- Выпекаем бисквит в духовке при 180 *С, в течение 30 минут.
- Пока коржи остывают, готовим сироп для пропитки. Приготовить его можно, как из сахара и воды с последующим добавлением красителя, так и из сиропа от варенья, разбавленного водой.
- С первого остывшего коржа снимаем верхнюю часть толщиной 1, 5 см. Также вырезаем мякоть, оставляя края толщиной 1, 5 см и дно.
- Мякоть натираем на крупной острой терке.
- В чашке разводим желатин, добавив немного воды. После набухания желатин прогреваем до полного растворения, но до кипения не разводим.
- Из вишни сливаем всю жидкость, нарезаем.
- Выкладываем в емкость творог, нарезанную вишню и шоколадную стружку, натертую предварительно. Всю массу хорошо перемешиваем и оставляем в готовности.
- Сливки взбиваем с сахаром в плотную массу. Половину сливочного крема смешиваем с творожным кремом и добавляем желатин.
- Подготовленные бисквиты и верхушки от них пропитываем сиропом. Ставим первый бисквит на тарелку или специальную подложку, слегка смазав ее сливочным кремом.
- Во внутрь бисквита выливаем жидкий крем, закрываем перевернутой верхушкой. Смазываем верх сливочным белым кремом.
- Повторяем процесс со вторым коржом, поставив его на первый.
- В центре делаем надпись кремом с красителем для любимого, которую вы выберете сами.
- Смазываем всю поверхность торта сливочным белым кремом. Бока и края верха посыпаем натертым бисквитом.
Ставим торт, приготовленный своими руками по данному рецепту, в холодильник для пропитки. Подаем на 14 февраля к праздничному столу.
Торт «Изысканный» своими руками
Этот десерт очень быстро готовится, получается вкусным, нежным и очень эффектным.
Ингредиенты:
- масло сливочное – 150 г;
- какао-порошок – 2 ст. л;
- сахар – 50 г;
- молоко – 150 г;
- сухари ванильные – 300 г.
Для крема:
- сметана – 600 г;
- сахар – 2 ст. л;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- халва – 100 г;
- шоколад – 150г;
- грецкие орехи – 150 г.
Приготовление:
- Начиная процесс приготовления торта пошагово, смешиваем размягченное сливочное масло с какао-порошком, согласно рецепту с фото. Добавляем в сухую смесь молоко и сахар.
- Всю массу прогреваем до кипения и снимаем с огня.
- Ванильные сухарики измельчаем в крошку любым способом.
- К крошке из сухариков добавляем шоколадную глазурь, тщательно вымешиваем всю массу.
- Подготавливаем форму для торта, круглую или в виде сердца. Изнутри смазываем края сливочным маслом и приклеиваем полоску плотного файла для бумаг.
- Выкладываем в форму приготовленное тесто, тщательно уплотняем всю массу внутри формы. Ставим форму в холодильник.
- Для приготовления крема разводим желатин, как указано на пакетике.
- Смешиваем сметану с сахаром и ванильным сахаром.
- Подготавливаем наполнитель, для чего нарезаем халву, орехи и шоколад мелкими кусочками.
- Добавляем остывший, но еще теплый, желатин в сметану. Туда же отправляем и подготовленные ингредиенты наполнителя, все тщательно перемешиваем.
- Извлекаем форму из холодильника выкладываем сверху сметанный крем с наполнителем.
- Разравниваем поверхность торта и ставим в холодильник на три – четыре часа, лучше на ночь.
- После того, как торт застынет украшаем его какао-порошком и натертым шоколадом.
- Кладем сверху заранее приготовленный трафарет, можно сделать его из картона.
- Посыпаем торт какао-порошком, снимаем трафарет. Светлую поверхность верха торта украшаем натертым или нарезанным мелкими кусочками, шоколадом.
Подаем вкусный и нежный торт, приготовленный своими руками, к праздничному столу.
Торт шоколадный на 14 февраля для любимого
Данный десерт получается просто изумительно вкусным, пышным и нежным с насыщенным шоколадным вкусом.
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- какао-порошок – 2 ст.л;
- сахар – 300 г;
- яйца – 2 шт.;
- масло сливочное – 3 ст. л;
- масло оливковое – 60 г;
- молоко – 300 мл;
- уксус 3 – 6 %;
- соль;
- ванильный экстракт – 2 ч. л;
- сода – 1, 5.
Для помадки:
- молоко – 200 мл;
- какао-порошок – 150 г;
- сахар – 50 г;
- масло сливочное – 1 ст. л.
Приготовление пошагово:
- В чашу миксера собираем все сухие ингредиенты рецепта, просеянные сквозь сито. Добавляем яйца, оба вида масла, ванильный экстракт и молоко.
- Взбиваем все на небольшой скорости в течении 4 минут. Добавляем уксус и взбиваем еще минуту.
- Чашу мультиварки смазываем маслом и наливаем в нее приготовленное тесто.
- Включаем функцию «выпечка» и время – 1 час.
- Выпекать можно и в духовке при температуре 170 *С, также в течение часа. Через полчаса огонь следует убавить до 160 *С.
- Для приготовления помадки смешиваем все ингредиенты для нее и варим до загустения.
- Смазываем шоколадный торт, приготовленный любимому мужу на 14 февраля, помадкой. Украшаем десерт малиной и подаем к столу.
Шоколадный «Наполеон»
Ваш мужчина непременно оценит тот подвиг, который вы совершили ради него, приготовив такой шикарный вкусный торт на День всех влюбленных.
Ингредиенты:
- масло замороженное – 400 г;
- уксус 7% - 1 ст. л;
- соль;
- мука – 400 г;
- какао-порошок – 150 г.
Для крема:
- молоко – 700 мл;
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 100 г;
- кукурузный крахмал – 60 г;
- масло сливочное – 150 г;
- ванильный сахар – 1 пакетик.
Для пралине:
- сахар – 150 г;
- орехи любые – 80 г.
Приготовление:
- Для пралине, согласно рецепту, растапливаем сахар на сковороде до светло-коричневого цвета. Добавляем к сахару орехи, обжаренные предварительно.
- В 200 мл ледяной воды вбиваем яйцо и развешиваем венчиком.
- Добавляем в смесь уксус и соль, размешиваем.
- В просторную емкость просеиваем муку, смешенную с какао-порошком. Натираем в сухую смесь замороженное масло на крупной терке.
- Слегка перетираем сухие ингредиенты с маслом, добавляем ледяную смесь. Замешиваем тесто, причем делать это следует быстро.
- Полученное тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник, как минимум, на два – три часа. Лучшим вариантом будет выдержка теста в холодильнике в течение ночи.
- Для пралине растапливаем сахар на сковороде до светло-коричневого цвета. Добавляем к сахару орехи, обжаренные предварительно.
- Выкладываем смесь на пергаментный лист, смазанный маслом, тонким равномерным слоем.
- Приступая к приготовлению заварного крема, ставим емкость с молоком на огонь. Взбиваем желтки от 4 яиц с сахаром и ванильным сахаром.
- К взбитым желткам добавляем крахмал (можно использовать и картофельный), все вымешиваем до однородного состояния.
- В яичную массу наливаем небольшое количество подогретого молока при непрерывном перемешивании.
- В закипевшее молоко вливаем приготовленную яичную смесь с молоком, варим до загустения, не прекращая перемешивание.
- Выкладываем крем в другую емкость и укрываем пищевой пленкой, оставляем остывать. Остывший крем ставим в холодильник.
- Извлекаем тесто из холодильника, разделяем на несколько кусочков и выпекаем из них тонкие коржи при температуре 180*С.
- Пока коржи выпекаются, завершаем приготовление крема. Взбиваем сливочное масло и выкладываем в него небольшими порциями заварной крем, продолжая взбивать.
- В готовый крем добавляем измельченное в крошку пралине. Смазываем кремом коржи, оставив один для посыпки.
- Разламываем один корж в крошку, смешиваем его с пудрой.
- Посыпаем торт, приготовленный по данному рецепту своему любимому, крошкой.
Даем десерту, который приготовили своими руками на 14 февраля, пропитаться несколько часов и подаем к столу.
Торт «Красный бархат» для любимого
Приготовить такой эффектный десерт, как торт "Красный бархат", вы вполне можете у себя на кухне, чтобы порадовать любимого парня или мужа.
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- какао-порошок – 100 г;
- пищевой краситель красный;
- масло сливочное – 250 г;
- ванильный экстракт – 1 ст. л;
- сахар – 150 г;
- кефир – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- сода – 1, 5 ч. л;
- соль.
Приготовление:
- Заранее по известному рецепту готовим из красной и белой мастики украшения для торта в виде сердечек и цветов. Оставляем их высыхать около суток.
- Для приготовления коржей взбиваем в миксере сливочное масло с сахаром. Во взбитое масло по – одному добавляем яйца, продолжая взбивать. Наливаем ванильный экстракт, еще раз перемешиваем.
- Просеянную муку смешиваем с солью и какао.
- В кефире растворяем пищевой краситель.
- Обе эти смеси, сухую и жидкую порционно подмешиваем к взбитому маслу. Перемешивание продолжаем при помощи миксера.
- Добавив соду, погашенную уксусом, размешиваем и выпекаем коржи при температуре 180*С.
- Вырезаем из коржей круги одинакового размера при помощи кулинарного кольца.
- Обрезки измельчаем в крошку.
- Смазываем коржи любым вашим любимым кремом белого цвета. Собираем торт, украшаем сердечками из мастики и крошкой от коржей.
Подаем торт к праздничному столу, делая подарок любимому мужу.
Торт фруктовый на сковороде
Выпечки к чаю более быстрого приготовления просто не существует. А получается торт с фруктами нежным, ароматным и очень вкусным.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- масло растительное – 4 ст. л;
- молоко – 4 ст. л;
- манная крупа – 1 ст. л;
- мука – 120 г;
- соль;
- разрыхлитель – 2 ч. л;
- яблоки – 2 шт.;
- киви – 2 шт.;
- груша – 1 шт.;
- сахар – 100 г;
- масло сливочное – 1 ст. л;
- цедра лимонная.
Приготовление:
- Все фрукты промываем, очищаем и нарезаем крупно. Выкладываем на сковородку, разогретую со сливочным маслом, добавляем половину сахара.
- В емкости взбиваем яйца и добавляем к ним все перечисленные ингредиенты.
- Тщательно размешиваем массу, добиваясь получения теста консистенцией, как на оладьи. При необходимости корректируем консистенцию теста добавлением муки или молока.
- Выливаем тесто на фрукты, убавляем огонь и закрываем крышкой.
- Выпекаем 40 минут, после чего торт сразу перекладываем на тарелку для подачи.
В данной подборке мы привели рецепты самых популярных тортов на 14 февраля, который приготовить своими руками может и начинающая хозяюшка. Каждый из них украсит не только романтический ужин на День всех влюбленных, но и другие ваши праздники. При желании, к украшению любого из данных тортов можно подойти творчески и выбрать свой неповторимый вариант.
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А какой торт любите вы? 2
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Вероника / 10.02.19 01:55Понравились два рецепта, а вообще вся подборка очень интересная, спасибо. Приготовить тортики хочется по каждому описанному рецепту. Сделаю праздник и нам и детям, еще раз спасибо за рецепты и вдохновение.
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Юлия / 10.02.19 01:55Готовить не умею, научиться хочу, но некогда. Вот подумала, может сделать невозможное и испечь торт для своего молодого человека. Правда не знаю, зачем мне его удивлять? Просто хочу удивить саму себя. Ваше описание процесса очень простое и подробное, все абсолютно понятно, спасибо. Пожалуй, начну.