Готовим шикарный торт на 14 февраля для любимого

На романтический ужин Дня всех влюбленных - торт просто необходим. Наверняка каждый мужчина ожидает, что его половинка испечет торт на 14 февраля своими руками для него любимого. Испечь торт по выбранному рецепту с фото лучше заранее. Так десерт лучше пропитается и будет просто потрясающим на вкус в праздничный день. Прежде чем приступать к поиску рецепта, желательно узнать, какой именно вкус десерта предпочитает ваш любимый.

Торт «Сердце влюбленного» на 14 февраля

Такой нежный десерт сделает ваше праздничное чаепитие особенно приятным. А внешний эффектный вид домашней выпечки украсит ваш романтический ужин.

Ингредиенты

Для бисквита:

яйца – 5 шт.;

мука – 150 г;

сахар – 100 г;

разрыхлитель – 5 г;

сироп от вишневого варенья для пропитки;

пищевой краситель вишневый – 2 ст. л.;

крахмал – 10 г.

Для крема:

сливки жирные – 400 мл;

вишня – 200 г;

сахарная пудра – 100 г;

желатин – 10 г;

творог – 200 г;

шоколад темный – 1 плитка;

шоколад белый.

Приготовление:

Яйца взбиваем в пышную пену. Порционно добавляем сахар, продолжая взбивать до получения пышной плотной массы.

Во взбитую массу добавляем краситель и еще раз перемешиваем.

В отдельной емкости смешиваем все сухие ингредиенты для бисквита и понемногу подмешиваем во взбитую цветную массу.

Половину готового теста для бисквита выливаем в специальную форму в виде сердца. Если такой формы нет, то выпекаем в круглой, затем вырезаем нужную форму.

Выпекаем бисквит в духовке при 180 *С, в течение 30 минут.

Пока коржи остывают, готовим сироп для пропитки. Приготовить его можно, как из сахара и воды с последующим добавлением красителя, так и из сиропа от варенья, разбавленного водой.

С первого остывшего коржа снимаем верхнюю часть толщиной 1, 5 см. Также вырезаем мякоть, оставляя края толщиной 1, 5 см и дно.

Мякоть натираем на крупной острой терке.

В чашке разводим желатин, добавив немного воды. После набухания желатин прогреваем до полного растворения, но до кипения не разводим.

Из вишни сливаем всю жидкость, нарезаем.

Выкладываем в емкость творог, нарезанную вишню и шоколадную стружку, натертую предварительно. Всю массу хорошо перемешиваем и оставляем в готовности.

Сливки взбиваем с сахаром в плотную массу. Половину сливочного крема смешиваем с творожным кремом и добавляем желатин.

Подготовленные бисквиты и верхушки от них пропитываем сиропом. Ставим первый бисквит на тарелку или специальную подложку, слегка смазав ее сливочным кремом.

Во внутрь бисквита выливаем жидкий крем, закрываем перевернутой верхушкой. Смазываем верх сливочным белым кремом.

Повторяем процесс со вторым коржом, поставив его на первый.

В центре делаем надпись кремом с красителем для любимого, которую вы выберете сами.

Смазываем всю поверхность торта сливочным белым кремом. Бока и края верха посыпаем натертым бисквитом.

Ставим торт, приготовленный своими руками по данному рецепту, в холодильник для пропитки. Подаем на 14 февраля к праздничному столу.

Торт «Изысканный» своими руками

Этот десерт очень быстро готовится, получается вкусным, нежным и очень эффектным.

Ингредиенты:

масло сливочное – 150 г;

какао-порошок – 2 ст. л;

сахар – 50 г;

молоко – 150 г;

сухари ванильные – 300 г.

Для крема:

сметана – 600 г;

сахар – 2 ст. л;

ванильный сахар – 1 пакетик;

халва – 100 г;

шоколад – 150г;

грецкие орехи – 150 г.

Приготовление:

Начиная процесс приготовления торта пошагово, смешиваем размягченное сливочное масло с какао-порошком, согласно рецепту с фото. Добавляем в сухую смесь молоко и сахар.

Всю массу прогреваем до кипения и снимаем с огня.

Ванильные сухарики измельчаем в крошку любым способом.

К крошке из сухариков добавляем шоколадную глазурь, тщательно вымешиваем всю массу.

Подготавливаем форму для торта, круглую или в виде сердца. Изнутри смазываем края сливочным маслом и приклеиваем полоску плотного файла для бумаг.

Выкладываем в форму приготовленное тесто, тщательно уплотняем всю массу внутри формы. Ставим форму в холодильник.

Для приготовления крема разводим желатин, как указано на пакетике.

Смешиваем сметану с сахаром и ванильным сахаром.

Подготавливаем наполнитель, для чего нарезаем халву, орехи и шоколад мелкими кусочками.

Добавляем остывший, но еще теплый, желатин в сметану. Туда же отправляем и подготовленные ингредиенты наполнителя, все тщательно перемешиваем.

Извлекаем форму из холодильника выкладываем сверху сметанный крем с наполнителем.

Разравниваем поверхность торта и ставим в холодильник на три – четыре часа, лучше на ночь.

После того, как торт застынет украшаем его какао-порошком и натертым шоколадом.

Кладем сверху заранее приготовленный трафарет, можно сделать его из картона.

Посыпаем торт какао-порошком, снимаем трафарет. Светлую поверхность верха торта украшаем натертым или нарезанным мелкими кусочками, шоколадом.

Подаем вкусный и нежный торт, приготовленный своими руками, к праздничному столу.

Торт шоколадный на 14 февраля для любимого

Данный десерт получается просто изумительно вкусным, пышным и нежным с насыщенным шоколадным вкусом.

Ингредиенты:

мука – 250 г;

какао-порошок – 2 ст.л;

сахар – 300 г;

яйца – 2 шт.;

масло сливочное – 3 ст. л;

масло оливковое – 60 г;

молоко – 300 мл;

уксус 3 – 6 %;

соль;

ванильный экстракт – 2 ч. л;

сода – 1, 5.

Для помадки:

молоко – 200 мл;

какао-порошок – 150 г;

сахар – 50 г;

масло сливочное – 1 ст. л.

Приготовление пошагово:

В чашу миксера собираем все сухие ингредиенты рецепта, просеянные сквозь сито. Добавляем яйца, оба вида масла, ванильный экстракт и молоко. Взбиваем все на небольшой скорости в течении 4 минут. Добавляем уксус и взбиваем еще минуту. Чашу мультиварки смазываем маслом и наливаем в нее приготовленное тесто. Включаем функцию «выпечка» и время – 1 час. Выпекать можно и в духовке при температуре 170 *С, также в течение часа. Через полчаса огонь следует убавить до 160 *С. Для приготовления помадки смешиваем все ингредиенты для нее и варим до загустения. Смазываем шоколадный торт, приготовленный любимому мужу на 14 февраля, помадкой. Украшаем десерт малиной и подаем к столу.

Шоколадный «Наполеон»

Ваш мужчина непременно оценит тот подвиг, который вы совершили ради него, приготовив такой шикарный вкусный торт на День всех влюбленных.

Ингредиенты:

масло замороженное – 400 г;

уксус 7% - 1 ст. л;

соль;

мука – 400 г;

какао-порошок – 150 г.

Для крема:

молоко – 700 мл;

яйца – 4 шт.;

сахар – 100 г;

кукурузный крахмал – 60 г;

масло сливочное – 150 г;

ванильный сахар – 1 пакетик.

Для пралине:

сахар – 150 г;

орехи любые – 80 г.

Приготовление:

Для пралине, согласно рецепту, растапливаем сахар на сковороде до светло-коричневого цвета. Добавляем к сахару орехи, обжаренные предварительно.

В 200 мл ледяной воды вбиваем яйцо и развешиваем венчиком.

Добавляем в смесь уксус и соль, размешиваем.

В просторную емкость просеиваем муку, смешенную с какао-порошком. Натираем в сухую смесь замороженное масло на крупной терке.

Слегка перетираем сухие ингредиенты с маслом, добавляем ледяную смесь. Замешиваем тесто, причем делать это следует быстро.

Полученное тесто заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник, как минимум, на два – три часа. Лучшим вариантом будет выдержка теста в холодильнике в течение ночи.

Для пралине растапливаем сахар на сковороде до светло-коричневого цвета. Добавляем к сахару орехи, обжаренные предварительно.

Выкладываем смесь на пергаментный лист, смазанный маслом, тонким равномерным слоем.

Приступая к приготовлению заварного крема, ставим емкость с молоком на огонь. Взбиваем желтки от 4 яиц с сахаром и ванильным сахаром.

К взбитым желткам добавляем крахмал (можно использовать и картофельный), все вымешиваем до однородного состояния.

В яичную массу наливаем небольшое количество подогретого молока при непрерывном перемешивании.

В закипевшее молоко вливаем приготовленную яичную смесь с молоком, варим до загустения, не прекращая перемешивание.

Выкладываем крем в другую емкость и укрываем пищевой пленкой, оставляем остывать. Остывший крем ставим в холодильник.

Извлекаем тесто из холодильника, разделяем на несколько кусочков и выпекаем из них тонкие коржи при температуре 180*С.

Пока коржи выпекаются, завершаем приготовление крема. Взбиваем сливочное масло и выкладываем в него небольшими порциями заварной крем, продолжая взбивать.

В готовый крем добавляем измельченное в крошку пралине. Смазываем кремом коржи, оставив один для посыпки.

Разламываем один корж в крошку, смешиваем его с пудрой.

Посыпаем торт, приготовленный по данному рецепту своему любимому, крошкой.

Даем десерту, который приготовили своими руками на 14 февраля, пропитаться несколько часов и подаем к столу.

Торт «Красный бархат» для любимого

Приготовить такой эффектный десерт, как торт "Красный бархат", вы вполне можете у себя на кухне, чтобы порадовать любимого парня или мужа.

Ингредиенты:

мука – 350 г;

какао-порошок – 100 г;

пищевой краситель красный;

масло сливочное – 250 г;

ванильный экстракт – 1 ст. л;

сахар – 150 г;

кефир – 200 г;

яйца – 2 шт.;

сода – 1, 5 ч. л;

соль.

Приготовление:

Заранее по известному рецепту готовим из красной и белой мастики украшения для торта в виде сердечек и цветов. Оставляем их высыхать около суток. Для приготовления коржей взбиваем в миксере сливочное масло с сахаром. Во взбитое масло по – одному добавляем яйца, продолжая взбивать. Наливаем ванильный экстракт, еще раз перемешиваем. Просеянную муку смешиваем с солью и какао. В кефире растворяем пищевой краситель. Обе эти смеси, сухую и жидкую порционно подмешиваем к взбитому маслу. Перемешивание продолжаем при помощи миксера. Добавив соду, погашенную уксусом, размешиваем и выпекаем коржи при температуре 180*С. Вырезаем из коржей круги одинакового размера при помощи кулинарного кольца. Обрезки измельчаем в крошку. Смазываем коржи любым вашим любимым кремом белого цвета. Собираем торт, украшаем сердечками из мастики и крошкой от коржей.

Подаем торт к праздничному столу, делая подарок любимому мужу.

Торт фруктовый на сковороде

Выпечки к чаю более быстрого приготовления просто не существует. А получается торт с фруктами нежным, ароматным и очень вкусным.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

масло растительное – 4 ст. л;

молоко – 4 ст. л;

манная крупа – 1 ст. л;

мука – 120 г;

соль;

разрыхлитель – 2 ч. л;

яблоки – 2 шт.;

киви – 2 шт.;

груша – 1 шт.;

сахар – 100 г;

масло сливочное – 1 ст. л;

цедра лимонная.

Приготовление:

Все фрукты промываем, очищаем и нарезаем крупно. Выкладываем на сковородку, разогретую со сливочным маслом, добавляем половину сахара. В емкости взбиваем яйца и добавляем к ним все перечисленные ингредиенты. Тщательно размешиваем массу, добиваясь получения теста консистенцией, как на оладьи. При необходимости корректируем консистенцию теста добавлением муки или молока. Выливаем тесто на фрукты, убавляем огонь и закрываем крышкой. Выпекаем 40 минут, после чего торт сразу перекладываем на тарелку для подачи.

В данной подборке мы привели рецепты самых популярных тортов на 14 февраля, который приготовить своими руками может и начинающая хозяюшка. Каждый из них украсит не только романтический ужин на День всех влюбленных, но и другие ваши праздники. При желании, к украшению любого из данных тортов можно подойти творчески и выбрать свой неповторимый вариант.