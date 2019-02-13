Вкус детства: пышные сырники из творога как в садике
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Категория:
десерт
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Время приготовления:
30 мин
Ингредиенты
- творог
- яйца
- мука
- соль
- сахар
- ванильный сахар
- растительное масло
Вкус сырников напрямую зависит от качества самого творога. Этот факт непременно следует учитывать при выборе данного полезного продукта. Причем чем выше жирность творога, тем более вкусными и нежными получатся из него сырники. Дети, как правило, всегда просят приготовить сырники пышные как в садике. Именно такие, вкусные и ароматные, мы и будем готовить, пользуясь пошаговым описанием рецептов с фото.
Сырники классические
Пользуясь минимальным набором ингредиентов, готовить самый простой, базовый вариант этого любимого блюда.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- яйцо;
- мука – 3 ст. л., без горки;
- соль и сахар – по вкусу;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- масло растительное для обжаривания.
Приготовление:
- Выкладываем мягкий творог в емкость, в которой будем готовить массу для сырников.
- Если творог недостаточно мягкий, имеет зернистую структуру, то его следует подготовить к дальнейшему использованию.
- Прокручиваем творог один или два раза через мясорубку.
- В емкость с творогом добавляем все перечисленные ингредиенты.
- Разминаем и перемешиваем всю массу вручную. Только таким способом можно добиться получения действительно однородной структуры.
- Из полученной массы формируем плотные шарики, затем придаем им традиционную форму.
- Обваливаем сырники, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, в муке. Обжариваем с двух сторон до получения румяной корочки. Подаем пышные, как в садике, сырники с манкой к столу со сметаной.
Сырники с манкой
Этот рецепт также можно отнести к классическим, так как он столь же популярен, как и предыдущий.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- яйца – 2 шт.;
- манная крупа – 2 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- сахар – 2 ст. л.;
- ванилин – 1 / 2 ч. л.;
- масло растительное для жарки.
Для подачи:
- сметана;
- фруктовый сироп или варенье.
Приготовление:
- Творог выкладываем в чашу. Добавляем все остальные ингредиенты.
- Всю массу тщательно вымешиваем руками до однородности.
- Набрав творожную массу ложкой, лепим плотные шарики.
- Сырные шарики выкладываем на рабочую поверхность, посыпанную мукой.
- Обваляв шарики в муке, придаем им характерную форму сырников.
- Обжариваем сырники с двух сторон, как обычно.
- Подаем сырники из творога к столу со сметаной и сиропом.
Сырники с насыщенным творожным вкусом
В сырниках, приготовленных по данному рецепту, практически не ощущается присутствие манки или муки (если их делать с мукой), а также яиц.
Ингредиенты:
- творог – 900 г;
- яйцо;
- сахар – 2 – 3 ст. л., в зависимости от степени «кислости» творога;
- соль;
- ванилин – щепотка;
- масло растительное.
Приготовление:
- Для данного рецепта очень важным является отсутствие сыворотки в твороге.
- Поэтому любой творог откидываем на марлю, сложенную в четыре слоя
- Стягиваем края марли и отжимаем влагу. Лучшим вариантом будет оставить творог в марле на ночь в холодильнике.
- Сухой мягкий творог высокой жирности перекладываем в емкость, добавляем все ингредиенты.
- Хорошо вымешиваем всю массу. Делим всю однородную творожную массу пополам.
- Каждую половину творожной массы скатываем плотной колбаской 3 – 4 см в диаметре.
- Нарезаем сырную колбаску кусочками.
- Рабочую поверхность лишь слегка посыпаем мукой. При помощи широкого ножа придаем сырникам форму удлиненного бочонка.
- Кладем сырники в морозильную камеру на 15 – 20 минут. Охлажденные и слегка подмороженные по краям, сырники, не потеряют красивую форму при обжаривании.
- Обжариваем творожные бочонки с двух сторон до готовности.
- Подаем сырники, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, к столу, слегка посыпав сахарной пудрой.
- Для украшения блюда можно использовать любые фрукты или ягоды, а также сироп.
Сырники с изюмом
Добавить в тесто для сырников можно не только изюм, но и любые другие сухофрукты. С такой добавкой сырники получаются намного вкусней и пышней.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- яйцо;
- мука – 4 ст. л.;
- изюм – 150 г (или по желанию);
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Изюм промываем, но не замачиваем, обсушиваем бумажным полотенцем.
- Выкладываем творог в емкость, добавляем яйцо и другие ингредиенты.
- Творожную массу с изюмом тщательно вымешиваем, оставляем на 10 минут.
- Еще раз вымешиваем творожную массу и лепим из нее сырники привычной формы, набирая массу столовой ложкой.
- Обжариваем сырники с двух сторон и подаем к столу со сметаной и вареньем.
Сырники, запеченные в духовке
В духовке сырники получатся особенно пышными и нежными, как в садике. Кроме того, готовить их таким образом намного проще.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- сметана – 150 г;
- сахар – 3 ст. л.;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- масло сливочное – 1 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- соль;
- ванилин – 1 / 3 ч.л.
Приготовление:
- В одной емкости смешиваем все сухие продукты.
- Творог выкладываем в просторную емкость, разминаем толкушей для приготовления пюре или руками.
- Сливочное масло растапливаем в микроволновке, слегка остужаем. Остывшее сливочное масло выливаем в емкость с подготовленным творогом.
- Добавляем к творогу и маслу сметану и яйца. Всю смесь тщательно перемешиваем до однородности.
- В подготовленную творожную массу насыпаем смесь сухих ингредиентов. Вновь все тщательно вымешиваем.
- Раскладываем сырную массу по подготовленным силиконовым формочкам.
- Запекаем сырники в духовке, прогретой до 180 °С, в течение 25 минут.
- Подаем сырники слегка охлажденными с любым сиропом и сметаной.
Сырники диетические с шоколадом и ягодами
Готовим сырники из творога без добавления масла. Сырники готовим с мукой любого вида, они всегда получаются вкусными и пышными, как в садике.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- кукурузная мука (овсяная, цельнозерновая или пшеничная) – 3 ст. л;
- яйцо;
- сахар – 1 ст. л.
Для подачи:
- шоколад горький;
- ягоды свежие или замороженные.
Приготовление:
- Творог измельчаем любым способом, можно воспользоваться погружным блендером.
- В однородную творожную массу добавляем яйцо, муку и сахар, все тщательно вымешиваем.
- На противень укладываем пергамент, маслом не смазываем.
- Из приготовленной творожной массы формируем сырники и раскладываем их на пергаменте.
- Выпекаем в духовке при 180 °С, в течение 25 минут. При желании, сырники через 15 минут можно извлечь из духовки и перевернуть. Затем вновь отправить в духовку еще на 10 минут.
- Готовые сырники раскладываем красиво на блюде для подачи. Поливаем сырники растопленным шоколадом и раскладываем ягоды.
Сырники с шоколадным центром
По данному рецепту мы приготовим очень вкусные сырники с шоколадом. Такой вариант любимого блюда непременно приведет ваших домочадцев в восторг.
Ингредиенты:
- творог мягкий – 400 г;
- творог зернистый – 200 г;
- шоколад горький – 1 плитка;
- крахмал – 2 ч. л.;
- манка – 120 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль;
- сахар – 1 ст. л.
Приготовление:
- Смесь мягкого творога и зернистого будет способствовать пышности сырников и получению насыщенного творожного вкуса. Кроме того, сырники с таким смешанным творогом отлично держат форму.
- Итак, смешиваем два вида творога в одной емкости, добавляем все остальные ингредиенты.
- Творожную массу тщательно вымешиваем и приступаем к формированию сырников.
- Плитку шоколада ломаем на кусочки.
- Набираем тесто для сырников столовой ложкой, перекладываем в ладонь. Придаем тесту форму лепешки, в центр которой кладем по кусочку шоколада.
- Закрываем форму, соединяя края. Все сырники обваливаем в муке и укладываем в форму для запекания.
- Ставим форму с сырниками из творога в духовку, запекаем 20 минут при 180 °С.
- Подаем шоколадные сырники пышные, как в садике к столу с любым сиропом.
Сырники с орехами и сухофруктами
Усилить вкус и пользу любимого творожного блюда можно внесением в тесто различных добавок. Орехи и сухофрукты — это, как раз то, что нужно.
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- яйцо;
- сахар – 1 ст. л.;
- мука – 1 ст. л.;
- банан – 1 / 2;
- курага – 5 шт.;
- масло растительное для жарки;
- орехи – горсть.
Приготовление:
- Для приготовления сырников по данному рецепту, приобретаем мягкий творог жирностью не менее 5 %.
- Банан и курагу нарезаем мелкими кусочками. Орехи также измельчаем. Степень измельчения орехов зависит от ваших предпочтений.
- Собираем в одной емкости творог, яйцо, сахар, орехи и сухофрукты, все тщательно вымешиваем до однородности.
- После получения однородной творожной массы, добавляем муку и еще раз перемешиваем.
- Из полученного творожного теста с наполнителем формируем сырники и обжариваем в растительном масле с двух сторон.
- Сырники из творога, приготовленные на сковороде, слегка остывшие и пышные, как в садике, подаем к столу с вареньем.
Сырники без манки и муки
По данному рецепту готовим сырники из творога без манки. Причем приготовление будет на сухой сковороде, согласно пошаговому рецепту с фото. Получим очень вкусные и пышные сырники, как в детском садике. Детям понравятся обязательно.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- кокосовая или рисовая мука – 2 ст. л.;
- яйцо;
- сахар или его заменитель Стевия – 1 ст. л.;
- курага – 6 шт.;
- клюква вяленая или изюм;
- соль;
- ванильный сахар – 1 ч. л.
Приготовление:
- Творог разминаем до однородности без присутствия комочков.
- Курагу и клюкву промываем, обсушиваем. Курагу нарезаем небольшими кусочками.
- Выкладываем сухофрукты в емкость с творогом, добавляем все остальные ингредиенты.
- Тесто для сырников тщательно вымешиваем. Набираем тесто порционно и формируем сырники.
- На сковородку масло не наливаем, а лишь смазываем ее 2 – 3 каплями масла.
- Укладываем на разогретую сковородку сырники, слегка прижимаем их ко дну.
- Обжариваем с двух сторон и подаем к столу.
Сырники воздушные
Добавив небольшое количество соды, вы получите совершенно воздушные сырники. Лакомиться такими сырниками можно вместо домашней выпечки, подавая их к чаю или кофе.
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- сахар – 4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- соль;
- мука – 7 ст. л.;
- сода – 1 / 2 ч. л.;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Подготавливаем творог, добиваясь получения однородной массы без комочков.
- Если творог влажный, то обязательно откидываем его на марлю и отжимаем.
- Выкладываем творог в просторную емкость, добавляем остальные ингредиенты.
- Из полученного теста формируем колбаску небольшого диаметра.
- Нарезаем колбаску на кусочки, формируем сырники.
- Обваливаем сырники в муке и обжариваем с двух сторон.
- Подаем сырники из творога с содой к столу. Отведать сырники можно с медом или сметаной.
Сырники без яиц
Если вы приобрели качественный мягкий творог, то вы вполне сможете приготовить сырники из творога без яиц. Сырники, приготовленные по данному рецепту с фото и пошаговым описанием, прекрасно держат форму. Детям непременно понравятся пышные сырники, как в детском саду.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- мука – 2 ст. л;
- соль;
- сахар – 1 ст. л;
- масло растительное для жарки.
Приготовление:
- Правильное приготовление из качественного мягкого и пластичного творога обеспечат успех приготовления сырников без яиц.
- Сахара много добавлять не следует, так как он также размягчает структуру сырников.
- Творог тщательно разминаем, добавляем все ингредиенты.
- Замешиваем мягкое творожное тесто, раскатываем из него колбаску.
- Нарезаем тесто кружочками, формируем сырники.
- Обжариваем сырники с обеих сторон и подаем к столу.
Сырники в мультиварке
Если на вашей кухне есть этот реальный помощник каждой хозяйки - мультиварка, то в ней можно приготовить отличные сырники из творога. Причем их можно приготовить, как в жареном варианте, так и на пару.
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- яйцо;
- соль;
- ванилин – 1 / 3 ч. л.
Приготовление:
- Выкладываем творог в просторную емкость, удобную для перемешивания, добавляем все перечисленные ингредиенты.
- Для придания творожной массе однородности, можно воспользоваться погружным блендером.
- Подготавливаем поддон для пароварки, который прилагается к мультиварке. Рядом ставим емкость с водой, в которой будем смачивать руки, чтобы творожная масса к ним не прилипала.
- Из приготовленного теста формируем сырники и укладываем их в поддон с отверстиями.
- В мультиварку наливаем воды меньше половины всего объема. Устанавливаем чашу и закрываем крышку.
- Включаем функцию «варка на пару» и устанавливаем таймер на 20 минут.
- После сигнала открываем крышку мультиварки и извлекаем поддон.
- Сырники сразу не вынимаем, даем им слегка остынуть, чтобы они лучше держали форму.
- Перекладываем вкусные полезные сырники, приготовленные по всем правилам здорового питания, на красивое блюдо.
- Поливаем сиропом, вареньем или сметаной, подаем диетическое блюдо к столу.
Как видно из данного материала, рецептов приготовления пышных и вкусных сырников достаточно много. Любой рецепт можно рассматривать, как базовый, внося изменения согласно своим предпочтениям.
Сырники, это не только вкусная и полезная пища, но еще и пища быстрого приготовления, что немаловажно. Кроме того, сырники можно замораживать как в уже обжаренном готовом виде, так и в виде полуфабриката. На вкус любимого блюда это не влияет. К нужному моменту у вас всегда будет под рукой сытное лакомое блюдо.
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А какой рецепт сырников выбираете вы? 2
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Рита / 13.02.19 17:40Дети обожают сырники, это блюдо меня всегда выручает, все сыты и довольны. Решила поискать что – нибудь новенькое, чтобы разнообразить меню. А почему – то «застряла» на данной статье, все же сырники меня не хотят отпускать. Но не зря провела время, оказывается сырники можно готовить в большом количестве разнообразных вариантов. Спасибо большое за подборку интересных рецептов.
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Светлана / 13.02.19 17:38Решила заняться домашней кулинарией, все же питаться дома намного полезней и экономней. Останавливало только наличие двух обстоятельств, неумение готовить и нехватка времени. Сырники, как раз то блюдо, которое примиряет меня с реальностью. Готовить их – проще некуда, и времени это практически не занимает. Спасибо за обзор, все рецепты привлекательны с кулинарной точки зрения. Так по списку и пойду, пробуя каждый рецепт.