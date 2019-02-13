Вкус детства: пышные сырники из творога как в садике

Вкус сырников напрямую зависит от качества самого творога. Этот факт непременно следует учитывать при выборе данного полезного продукта. Причем чем выше жирность творога, тем более вкусными и нежными получатся из него сырники. Дети, как правило, всегда просят приготовить сырники пышные как в садике. Именно такие, вкусные и ароматные, мы и будем готовить, пользуясь пошаговым описанием рецептов с фото.

Сырники классические

Пользуясь минимальным набором ингредиентов, готовить самый простой, базовый вариант этого любимого блюда.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

яйцо;

мука – 3 ст. л., без горки;

соль и сахар – по вкусу;

ванильный сахар – 1 пакетик;

масло растительное для обжаривания.

Приготовление:

Выкладываем мягкий творог в емкость, в которой будем готовить массу для сырников. Если творог недостаточно мягкий, имеет зернистую структуру, то его следует подготовить к дальнейшему использованию. Прокручиваем творог один или два раза через мясорубку. В емкость с творогом добавляем все перечисленные ингредиенты. Разминаем и перемешиваем всю массу вручную. Только таким способом можно добиться получения действительно однородной структуры. Из полученной массы формируем плотные шарики, затем придаем им традиционную форму. Обваливаем сырники, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, в муке. Обжариваем с двух сторон до получения румяной корочки. Подаем пышные, как в садике, сырники с манкой к столу со сметаной.

Сырники с манкой

Этот рецепт также можно отнести к классическим, так как он столь же популярен, как и предыдущий.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйца – 2 шт.;

манная крупа – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

соль – щепотка;

сахар – 2 ст. л.;

ванилин – 1 / 2 ч. л.;

масло растительное для жарки.

Для подачи:

сметана;

фруктовый сироп или варенье.

Приготовление:

Творог выкладываем в чашу. Добавляем все остальные ингредиенты.

Всю массу тщательно вымешиваем руками до однородности.

Набрав творожную массу ложкой, лепим плотные шарики.

Сырные шарики выкладываем на рабочую поверхность, посыпанную мукой.

Обваляв шарики в муке, придаем им характерную форму сырников.

Обжариваем сырники с двух сторон, как обычно.

Подаем сырники из творога к столу со сметаной и сиропом.

Сырники с насыщенным творожным вкусом

В сырниках, приготовленных по данному рецепту, практически не ощущается присутствие манки или муки (если их делать с мукой), а также яиц.

Ингредиенты:

творог – 900 г;

яйцо;

сахар – 2 – 3 ст. л., в зависимости от степени «кислости» творога;

соль;

ванилин – щепотка;

масло растительное.

Приготовление:

Для данного рецепта очень важным является отсутствие сыворотки в твороге.

Поэтому любой творог откидываем на марлю, сложенную в четыре слоя

Стягиваем края марли и отжимаем влагу. Лучшим вариантом будет оставить творог в марле на ночь в холодильнике.

Сухой мягкий творог высокой жирности перекладываем в емкость, добавляем все ингредиенты.

Хорошо вымешиваем всю массу. Делим всю однородную творожную массу пополам.

Каждую половину творожной массы скатываем плотной колбаской 3 – 4 см в диаметре.

Нарезаем сырную колбаску кусочками.

Рабочую поверхность лишь слегка посыпаем мукой. При помощи широкого ножа придаем сырникам форму удлиненного бочонка.

Кладем сырники в морозильную камеру на 15 – 20 минут. Охлажденные и слегка подмороженные по краям, сырники, не потеряют красивую форму при обжаривании.

Обжариваем творожные бочонки с двух сторон до готовности.

Подаем сырники, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, к столу, слегка посыпав сахарной пудрой.

Для украшения блюда можно использовать любые фрукты или ягоды, а также сироп.

Сырники с изюмом

Добавить в тесто для сырников можно не только изюм, но и любые другие сухофрукты. С такой добавкой сырники получаются намного вкусней и пышней.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

яйцо;

мука – 4 ст. л.;

изюм – 150 г (или по желанию);

сахар – 2 ст. л.;

соль – щепотка;

ванильный сахар – 1 пакетик;

масло для жарки.

Приготовление:

Изюм промываем, но не замачиваем, обсушиваем бумажным полотенцем.

Выкладываем творог в емкость, добавляем яйцо и другие ингредиенты.

Творожную массу с изюмом тщательно вымешиваем, оставляем на 10 минут.

Еще раз вымешиваем творожную массу и лепим из нее сырники привычной формы, набирая массу столовой ложкой.

Обжариваем сырники с двух сторон и подаем к столу со сметаной и вареньем.

Сырники, запеченные в духовке

В духовке сырники получатся особенно пышными и нежными, как в садике. Кроме того, готовить их таким образом намного проще.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

сметана – 150 г;

сахар – 3 ст. л.;

манная крупа – 3 ст. л.;

масло сливочное – 1 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль;

ванилин – 1 / 3 ч.л.

Приготовление:

В одной емкости смешиваем все сухие продукты. Творог выкладываем в просторную емкость, разминаем толкушей для приготовления пюре или руками. Сливочное масло растапливаем в микроволновке, слегка остужаем. Остывшее сливочное масло выливаем в емкость с подготовленным творогом. Добавляем к творогу и маслу сметану и яйца. Всю смесь тщательно перемешиваем до однородности. В подготовленную творожную массу насыпаем смесь сухих ингредиентов. Вновь все тщательно вымешиваем. Раскладываем сырную массу по подготовленным силиконовым формочкам. Запекаем сырники в духовке, прогретой до 180 ° С, в течение 25 минут. Подаем сырники слегка охлажденными с любым сиропом и сметаной.

Сырники диетические с шоколадом и ягодами

Готовим сырники из творога без добавления масла. Сырники готовим с мукой любого вида, они всегда получаются вкусными и пышными, как в садике.

Ингредиенты:

творог – 400 г;

кукурузная мука (овсяная, цельнозерновая или пшеничная) – 3 ст. л;

яйцо;

сахар – 1 ст. л.

Для подачи:

шоколад горький;

ягоды свежие или замороженные.

Приготовление:

Творог измельчаем любым способом, можно воспользоваться погружным блендером.

В однородную творожную массу добавляем яйцо, муку и сахар, все тщательно вымешиваем.

На противень укладываем пергамент, маслом не смазываем.

Из приготовленной творожной массы формируем сырники и раскладываем их на пергаменте.

Выпекаем в духовке при 180 ° С, в течение 25 минут. При желании, сырники через 15 минут можно извлечь из духовки и перевернуть. Затем вновь отправить в духовку еще на 10 минут.

Готовые сырники раскладываем красиво на блюде для подачи. Поливаем сырники растопленным шоколадом и раскладываем ягоды.

Сырники с шоколадным центром

По данному рецепту мы приготовим очень вкусные сырники с шоколадом. Такой вариант любимого блюда непременно приведет ваших домочадцев в восторг.

Ингредиенты:

творог мягкий – 400 г;

творог зернистый – 200 г;

шоколад горький – 1 плитка;

крахмал – 2 ч. л.;

манка – 120 г;

яйца – 2 шт.;

соль;

сахар – 1 ст. л.

Приготовление:

Смесь мягкого творога и зернистого будет способствовать пышности сырников и получению насыщенного творожного вкуса. Кроме того, сырники с таким смешанным творогом отлично держат форму.

Итак, смешиваем два вида творога в одной емкости, добавляем все остальные ингредиенты.

Творожную массу тщательно вымешиваем и приступаем к формированию сырников.

Плитку шоколада ломаем на кусочки.

Набираем тесто для сырников столовой ложкой, перекладываем в ладонь. Придаем тесту форму лепешки, в центр которой кладем по кусочку шоколада.

Закрываем форму, соединяя края. Все сырники обваливаем в муке и укладываем в форму для запекания.

Ставим форму с сырниками из творога в духовку, запекаем 20 минут при 180 ° С.

Подаем шоколадные сырники пышные, как в садике к столу с любым сиропом.

Сырники с орехами и сухофруктами

Усилить вкус и пользу любимого творожного блюда можно внесением в тесто различных добавок. Орехи и сухофрукты — это, как раз то, что нужно.

Ингредиенты:

- творог – 200 г;

- яйцо;

- сахар – 1 ст. л.;

- мука – 1 ст. л.;

- банан – 1 / 2;

- курага – 5 шт.;

- масло растительное для жарки;

- орехи – горсть.

Приготовление:

Для приготовления сырников по данному рецепту, приобретаем мягкий творог жирностью не менее 5 %. Банан и курагу нарезаем мелкими кусочками. Орехи также измельчаем. Степень измельчения орехов зависит от ваших предпочтений. Собираем в одной емкости творог, яйцо, сахар, орехи и сухофрукты, все тщательно вымешиваем до однородности. После получения однородной творожной массы, добавляем муку и еще раз перемешиваем. Из полученного творожного теста с наполнителем формируем сырники и обжариваем в растительном масле с двух сторон. Сырники из творога, приготовленные на сковороде, слегка остывшие и пышные, как в садике, подаем к столу с вареньем.

Сырники без манки и муки

По данному рецепту готовим сырники из творога без манки. Причем приготовление будет на сухой сковороде, согласно пошаговому рецепту с фото. Получим очень вкусные и пышные сырники, как в детском садике. Детям понравятся обязательно.

Ингредиенты:

- творог – 400 г;

- кокосовая или рисовая мука – 2 ст. л.;

- яйцо;

- сахар или его заменитель Стевия – 1 ст. л.;

- курага – 6 шт.;

- клюква вяленая или изюм;

- соль;

- ванильный сахар – 1 ч. л.

Приготовление:

Творог разминаем до однородности без присутствия комочков.

Курагу и клюкву промываем, обсушиваем. Курагу нарезаем небольшими кусочками.

Выкладываем сухофрукты в емкость с творогом, добавляем все остальные ингредиенты.

Тесто для сырников тщательно вымешиваем. Набираем тесто порционно и формируем сырники.

На сковородку масло не наливаем, а лишь смазываем ее 2 – 3 каплями масла.

Укладываем на разогретую сковородку сырники, слегка прижимаем их ко дну.

Обжариваем с двух сторон и подаем к столу.

Сырники воздушные

Добавив небольшое количество соды, вы получите совершенно воздушные сырники. Лакомиться такими сырниками можно вместо домашней выпечки, подавая их к чаю или кофе.

Ингредиенты:

- творог – 200 г;

- сахар – 4 ст. л.;

- яйца – 2 шт.;

- соль;

- мука – 7 ст. л.;

- сода – 1 / 2 ч. л.;

- масло для жарки.

Приготовление:

Подготавливаем творог, добиваясь получения однородной массы без комочков. Если творог влажный, то обязательно откидываем его на марлю и отжимаем. Выкладываем творог в просторную емкость, добавляем остальные ингредиенты. Из полученного теста формируем колбаску небольшого диаметра. Нарезаем колбаску на кусочки, формируем сырники. Обваливаем сырники в муке и обжариваем с двух сторон. Подаем сырники из творога с содой к столу. Отведать сырники можно с медом или сметаной.

Сырники без яиц

Если вы приобрели качественный мягкий творог, то вы вполне сможете приготовить сырники из творога без яиц. Сырники, приготовленные по данному рецепту с фото и пошаговым описанием, прекрасно держат форму. Детям непременно понравятся пышные сырники, как в детском саду.

Ингредиенты:

- творог – 400 г;

- мука – 2 ст. л;

- соль;

- сахар – 1 ст. л;

- масло растительное для жарки.

Приготовление:

Правильное приготовление из качественного мягкого и пластичного творога обеспечат успех приготовления сырников без яиц. Сахара много добавлять не следует, так как он также размягчает структуру сырников. Творог тщательно разминаем, добавляем все ингредиенты. Замешиваем мягкое творожное тесто, раскатываем из него колбаску. Нарезаем тесто кружочками, формируем сырники. Обжариваем сырники с обеих сторон и подаем к столу.

Сырники в мультиварке

Если на вашей кухне есть этот реальный помощник каждой хозяйки - мультиварка, то в ней можно приготовить отличные сырники из творога. Причем их можно приготовить, как в жареном варианте, так и на пару.

Ингредиенты:

- творог – 400 г;

- сахар – 2 ст. л.;

- яйцо;

- соль;

- ванилин – 1 / 3 ч. л.

Приготовление:

Выкладываем творог в просторную емкость, удобную для перемешивания, добавляем все перечисленные ингредиенты. Для придания творожной массе однородности, можно воспользоваться погружным блендером. Подготавливаем поддон для пароварки, который прилагается к мультиварке. Рядом ставим емкость с водой, в которой будем смачивать руки, чтобы творожная масса к ним не прилипала. Из приготовленного теста формируем сырники и укладываем их в поддон с отверстиями. В мультиварку наливаем воды меньше половины всего объема. Устанавливаем чашу и закрываем крышку. Включаем функцию «варка на пару» и устанавливаем таймер на 20 минут. После сигнала открываем крышку мультиварки и извлекаем поддон. Сырники сразу не вынимаем, даем им слегка остынуть, чтобы они лучше держали форму. Перекладываем вкусные полезные сырники, приготовленные по всем правилам здорового питания, на красивое блюдо. Поливаем сиропом, вареньем или сметаной, подаем диетическое блюдо к столу.

Как видно из данного материала, рецептов приготовления пышных и вкусных сырников достаточно много. Любой рецепт можно рассматривать, как базовый, внося изменения согласно своим предпочтениям.

Сырники, это не только вкусная и полезная пища, но еще и пища быстрого приготовления, что немаловажно. Кроме того, сырники можно замораживать как в уже обжаренном готовом виде, так и в виде полуфабриката. На вкус любимого блюда это не влияет. К нужному моменту у вас всегда будет под рукой сытное лакомое блюдо.