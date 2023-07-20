Салаты без майонеза на Новый год 2023 — вкусные рецепты

На Новый год 2023 рекомендуется подавать разнообразные низкокалорийные салаты без майонеза. Предлагаемые рецепты с фото позволяют готовить простые и вкусные блюда, учитывая предпочтения символа наступающего года — Черного Водяного Кролика. Он негативно относится к калорийному жирному майонезу, не приветствует включение в состав закусок говядины.

«Куранты» — пикантный слоеный салат

Необычное сочетание продуктов и красивая слоеная структура сделают сочный вкусный салат с оригинальным оформлением украшением новогоднего стола.

Ингредиенты:

малосольное или копченое филе красной рыбы — 150 г;

отваренный рис — 100 г;

савойская капуста — 100 г;

консервированные ананасы — 6 пластинок;

вареные яйца — 3 шт.;

шампиньоны, консервированные в масле — 200 г;

оливки с удаленными косточками — 150 г;

соль, икру добавляют по вкусу.

Заправка:

свежий апельсиновый сок;

оливковое масло;

перец.

Пошаговый рецепт с фото:

Для соуса-заправки апельсиновый сок с оливковым маслом взбивают вилкой, добавляя перец. Пропорции подбирают самостоятельно, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Если принято решение готовить салат порционно, используют креманки. Первым слоем выкладывают отваренный рис, который пропитывают заправкой, используя половину приготовленной порции.

Раскладывают нарезанную пластинками рыбу, на которую помещают ананасы.

Капусту шинкуют мелкой стружкой, солят и слегка мнут руками для размягчения. Это будет следующим слоем. Его заливают остатками заправки.

Распределяют нарезанные ломтиками шампиньоны.

Яйца разрезают, отделяют желтки. Их измельчают на мелкой терке, формируя следующий слой.

Белок также мелко протирают и равномерно посыпают салат.

Для украшения раскладывают кольца оливок, в центр которых помещают немного икры. Можно выложить оливки по кругу, имитируя циферблат курантов.

Такой салат эффектно смотрится и в общей прозрачной салатнице. Оливки можно заменить маслинами.

«Мимоза» — легкий салат с творогом

Нежность и оригинальность вкусового букета этого новогоднего угощения обеспечивает интересный состав продуктов. Отсутствие жирного майонеза позволит украсить вкусной низкокалорийной закуской праздничный стол перед приходом года Кролика.

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Ингредиенты:

консервированные или отварные сардины — 350 г;

морковь — 250 г;

яйца — 5 шт.;

пастообразный творог жирностью 5% — 200 г;

горчица в зернах — 20 г;

свежая зелень для украшения.

Пошаговый рецепт:

Промытую морковь помещают в сотейник с кипящей водой. Варят 30 минут.

Яйца кладут в кастрюлю с прохладной водой. После закипания варят 10 минут. Затем сливают кипяток и быстро охлаждают их под холодной струей.

Творог тщательно перемешивают с добавлением горчицы.

С рыбы сливают излишки масла и растирают вилкой.

Белки, отделенные от желтков, измельчают на крупной терке.

Устанавливают специальное разъемное кольцо или форму на тарелку.

Первым выкладывают ровный слой белков. На них распределяют половину рыбы. Покрывают ее творожной заправкой, используя половину приготовленной массы.

Теперь идет слой мелко натертой вареной моркови. Повторяют рыбную и творожную закладку.

На поверхности ровно распределяют мелко натертые желтки. Выкладывают зелень. Убирают форму.

Если не удалось приобрести мягкий пастообразный творог, используют обычный. Перед приготовлением взбивают его до пышной однородной консистенции погружным блендером.

«Крабовое мясо + авокадо» — чудесное новогоднее угощение

В поисках салатов без майонеза на Новый год 2023 можно подобрать рецепты с фото не только простые, но и вкусные. Среди них выделяются превосходными вкусовыми качествами закуски с морепродуктами. Хороший пример — экзотический, очень аппетитный салат.

Ингредиенты:

крабовое консервированное мясо — 300 г;

авокадо — 1 плод;

креветки — 250 г;

грейпфрут розовый — 1 плод;

половина луковицы;

рукола — 50 г;

молотый белый перец, соль, оливковое масло — по вкусу.

Приготовление:

Мякоть грейпфрута без косточек, кожуры и белой горькой пленки нарезают средними кусочками.

Извлекают из очищенного авокадо косточку, мякоть режут кубиками.

Промытую прохладной водой зелень руколы обсушивают бумажным полотенцем.

Луковицу, освобожденную от шелухи, нарезают полукольцами, заливают кипятком. Выдерживают 2 минуты, после чего сливают жидкость.

Крабовое мясо из банки откидывают на сито для избавления от излишков влаги.

Очищенные креветки перекладывают в подсоленную кипящую воду. Варят 3 минуты.

Все подготовленные ингредиенты перемешивают, заправляют оливковым маслом и дополняют перцем. При необходимости добавляют соль.

Вкусным также получается салат с крабовыми палочками. Это неплохая альтернатива мясу краба.

«Селедка под шубой» — оригинальный салат со сметаной

Для наступающего года Кролика готовят простые и вкусные блюда. Целесообразно при выборе праздничного традиционного салата выбирать легкие соусы. Заменой майонезу, например, в знаменитой «Селедке под шубой» может стать домашняя сметана.

Ингредиенты:

соленая сельдь — 1 шт.;

луковица;

морковь — 3 шт.;

свёкла — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметану (можно заменить натуральным йогуртом), соль, горчицу берут по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Морковь, свёклу, картофель отваривают, не снимая кожуры, до готовности. Сливают воду и оставляют овощи до остывания.

Варят яйца минимум 10 минут после закипания воды. Быстро остужают их под холодной струей.

Сельдь очищают от внутренностей и костей. Филе нарезают кубиками.

С овощей снимают кожуру, чистят яйца.

Измельчают свёклу, морковь, картофель, яйца в отдельные емкости, применяя крупную терку.

Луковицу после снятия шелухи режут кубиками.

Для заправки смешивают до однородности сметану с горчицей.

На тарелку устанавливают сервировочное кольцо. Формируют салат, вкладывая равномерные слои, которые поливают заправкой.

Сначала картофель, на него — кусочки сельди, затем следует лук.

На него выкладывают последовательно морковь и свёклу. Посыпают яйцами.

Для пропитки салат следует подержать не менее часа в холодильнике.

«Капрезе» — салат с итальянским колоритом

Чтобы приготовить оригинальные праздничные салаты без майонеза на Новый год 2023, используют рецепты с фото. Выбирая простые и вкусные разновидности закусок, стоит включить в новогоднее меню утонченный аппетитный салат «Капрезе».

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Ингредиенты:

сыр «Моцарелла» — 2 крупных шарика;

томаты средних размеров — 4 шт.;

небольшой пучок свежего базилика;

оливковое нерафинированное масло — по вкусу.

Приготовление:

Достают шарики моцареллы из вакуумной упаковки. Слегка обсушивают сыр бумажным полотенцем. Режут сыр кружочками. Помидоры промывают, протирают тканевой салфеткой. Нарезают кружками примерно такой же толщины, что и сыр. Раскладывают поочередно моцареллу и томаты на тарелку. Базилик ополаскивают прохладной водой, обсушивают, разложив на полотенце. Эффектные листья помещают на сырные кружки. Перед подачей поливают закуску оливковым маслом.

Салат «Праздничный»

Из доступных продуктов несложно приготовить салат с ароматной пикантной заправкой. Это блюдо послужит украшением новогоднего меню.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г;

свежие огурцы средних размеров — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

чесночные зубчики — 2 шт.;

растительное масло — 40 мл;

соевый соус — 40 мл;

небольшой пучок петрушки;

столовый (9%) уксус — 20 мл;

сахар — 1 ч. л.;

соль, специи, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Отваривают филе курицы в воде с добавлением соли и специй, оставляют в бульоне до остывания. Затем выкладывают мясо на сито. После стекания жидкости обсушивают филе плотной бумажной салфеткой.

Мясо нарезают соломкой средней толщины, перекладывают в блюдо.

Для заправки растительное масло объединяют с уксусом, дополняют смесь соевым соусом, очищенным и растертым чесноком (можно использовать пресс). Всыпают при перемешивании перец и сахар.

Огурцы моют, обтирают мягким полотенцем, нарезают полукольцами, выкладывают в посуду с мясом.

Мелко шинкуют предварительно промытую и обсушенную петрушку. Добавляют к общей смеси.

В салат вливают заправку, перемешивают. Отправляют посуду в холодильник.

Яйца вбивают в отдельную чашку. Подсаливают и перемешивают до однородной консистенции, используя венчик.

В разогретую небольшую сковороду вливают немного растительного масла. Жарят яичные блинчики.

Остывшие блинчики сворачивают в трубочки, режут их кружками, которые выкладывают по окружности красивой тарелки.

Помещают в центр праздничной композиции охладившийся салат.

Перед подачей можно посыпать закуску кунжутом.

Салат с мандаринами

Несложные низкокалорийные салаты без майонеза, рекомендуемые для приготовления на Новый год 2023, удивляют разнообразием вкуса. Не оставит равнодушными гостей очень нежная закуска, в составе которой присутствуют сочные, сладкие мандарины.

Ингредиенты:

консервированные ананасы — 3 кольца;

куриное мясо — 180 г;

мандарины без косточек — 2 плода;

консервированная кукуруза — 100 г;

гранат — 60 г;

сметана — 50 мл;

соль — по вкусу;

зелень укропа — ½ пучка.

Алгоритм:

Снимают с мандаринов кожуру, разделяют их на дольки, удаляют белую пленку. Разрезают подготовленные дольки на половинки и выкладывают в салатник.

Мясо курицы варят заранее в подсоленной воде 20 минут. Охлаждают, разрезают на небольшие кусочки. Перекладывают в посуду с мандаринами.

Кольца ананаса режут небольшими кубиками, добавляют их к мясу.

Всыпают туда же гранатовые зерна.

Кукурузу откидывают на сито. После стекания лишней жидкости перекладывают продукт в салатник.

Промытую укропную зелень обсушивают на полотенце, режут и добавляют к остальным ингредиентам.

При необходимости подсаливают салат. Для заправки используют сметану.

После аккуратного перемешивания готовый аппетитный салат с утонченными свежими вкусовыми нотками становится ярким акцентом праздничного стола.

С консервированным тунцом

Изюминка такого рыбного салата — оригинальная заправка. Она дает новогодней закуске неповторимый вкус.

Ингредиенты:

консервированный тунец — 240 г;

сыр «Фета» — 40 г;

листья салата — 200 г;

оливки без косточек — 140 г;

головка фиолетового лука;

перепелиные яйца — 7 шт.;

небольшие помидоры «Черри» — 10 шт.;

оливковое масло — 50 мл;

свежий сок лимона — 30 мл;

веточка свежего базилика;

сахар — 1 ст. л.;

орегано — 2,5 г;

смесь молотых перцев, соль — по вкусу.

Алгоритм:

Яйца отваривают вкрутую и быстро охлаждают.

Ополаскивают и обсушивают базилик, рубят очень мелко. Перекладывают в глубокую тарелку, посыпают сахаром. Вливают лимонный сок и оливковое масло, добавляют орегано, перец. Перетирают смесь для заправки до однородной консистенции.

Промывают и обсушивают на плотной полотняной салфетке листья салата. Руками разрывают их на мелкие части, которые равномерно распределяют по дну салатника.

Снимают шелуху с луковицы, шинкуют ее тонкими полукольцами. Формируют из них второй слой.

Затем следуют половинки томатов «Черри».

Следующий слой — перепелиные яйца, которые после снятия скорлупы режут пополам.

Тунца извлекают вилкой из банки. Кусочки не разминают, выкладывая сразу в салатник.

Для украшения выкладывают оливки и порезанный кубиками сыр «Фета».

Поливают салат приготовленной пикантной заправкой.

При необходимости в салат можно добавить куриные яйца. Их режут на несколько долек.

Итоги

Чтобы привлечь в дом богатство и удачу, рекомендуется для новогоднего меню в преддверии года Кролика подбирать рецепты салатов без майонеза с фото и подробным описанием. Существует множество вариантов пикантных заправок, которые придают готовой закуске необычный утонченный вкус.