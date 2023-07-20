Салаты без майонеза на Новый год 2023 — вкусные рецепты

Салаты без майонеза на Новый год 2023 — рецепты с фото простые и вкусные. «Куранты», «Мимоза», «Крабовое мясо + авокадо», «Селедка под шубой» со сметаной, «Капрезе», «Праздничный», с мандаринами, с консервированным тунцом
На Новый год 2023 рекомендуется подавать разнообразные низкокалорийные салаты без майонеза. Предлагаемые рецепты с фото позволяют готовить простые и вкусные блюда, учитывая предпочтения символа наступающего года — Черного Водяного Кролика. Он негативно относится к калорийному жирному майонезу, не приветствует включение в состав закусок говядины.
«Куранты» — пикантный слоеный салат
Необычное сочетание продуктов и красивая слоеная структура сделают сочный вкусный салат с оригинальным оформлением украшением новогоднего стола.
Ингредиенты:
- малосольное или копченое филе красной рыбы — 150 г;
- отваренный рис — 100 г;
- савойская капуста — 100 г;
- консервированные ананасы — 6 пластинок;
- вареные яйца — 3 шт.;
- шампиньоны, консервированные в масле — 200 г;
- оливки с удаленными косточками — 150 г;
- соль, икру добавляют по вкусу.
Заправка:
- свежий апельсиновый сок;
- оливковое масло;
- перец.
Пошаговый рецепт с фото:
- Для соуса-заправки апельсиновый сок с оливковым маслом взбивают вилкой, добавляя перец. Пропорции подбирают самостоятельно, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.
- Если принято решение готовить салат порционно, используют креманки. Первым слоем выкладывают отваренный рис, который пропитывают заправкой, используя половину приготовленной порции.
- Раскладывают нарезанную пластинками рыбу, на которую помещают ананасы.
- Капусту шинкуют мелкой стружкой, солят и слегка мнут руками для размягчения. Это будет следующим слоем. Его заливают остатками заправки.
- Распределяют нарезанные ломтиками шампиньоны.
- Яйца разрезают, отделяют желтки. Их измельчают на мелкой терке, формируя следующий слой.
- Белок также мелко протирают и равномерно посыпают салат.
- Для украшения раскладывают кольца оливок, в центр которых помещают немного икры. Можно выложить оливки по кругу, имитируя циферблат курантов.
«Мимоза» — легкий салат с творогом
Нежность и оригинальность вкусового букета этого новогоднего угощения обеспечивает интересный состав продуктов. Отсутствие жирного майонеза позволит украсить вкусной низкокалорийной закуской праздничный стол перед приходом года Кролика.
Интересно! Салаты - закуски на Новый год 2023 — простые и вкусные рецепты
Ингредиенты:
- консервированные или отварные сардины — 350 г;
- морковь — 250 г;
- яйца — 5 шт.;
- пастообразный творог жирностью 5% — 200 г;
- горчица в зернах — 20 г;
- свежая зелень для украшения.
Пошаговый рецепт:
- Промытую морковь помещают в сотейник с кипящей водой. Варят 30 минут.
- Яйца кладут в кастрюлю с прохладной водой. После закипания варят 10 минут. Затем сливают кипяток и быстро охлаждают их под холодной струей.
- Творог тщательно перемешивают с добавлением горчицы.
- С рыбы сливают излишки масла и растирают вилкой.
- Белки, отделенные от желтков, измельчают на крупной терке.
- Устанавливают специальное разъемное кольцо или форму на тарелку.
- Первым выкладывают ровный слой белков. На них распределяют половину рыбы. Покрывают ее творожной заправкой, используя половину приготовленной массы.
- Теперь идет слой мелко натертой вареной моркови. Повторяют рыбную и творожную закладку.
- На поверхности ровно распределяют мелко натертые желтки. Выкладывают зелень. Убирают форму.
«Крабовое мясо + авокадо» — чудесное новогоднее угощение
В поисках салатов без майонеза на Новый год 2023 можно подобрать рецепты с фото не только простые, но и вкусные. Среди них выделяются превосходными вкусовыми качествами закуски с морепродуктами. Хороший пример — экзотический, очень аппетитный салат.
Ингредиенты:
- крабовое консервированное мясо — 300 г;
- авокадо — 1 плод;
- креветки — 250 г;
- грейпфрут розовый — 1 плод;
- половина луковицы;
- рукола — 50 г;
- молотый белый перец, соль, оливковое масло — по вкусу.
Приготовление:
- Мякоть грейпфрута без косточек, кожуры и белой горькой пленки нарезают средними кусочками.
- Извлекают из очищенного авокадо косточку, мякоть режут кубиками.
- Промытую прохладной водой зелень руколы обсушивают бумажным полотенцем.
- Луковицу, освобожденную от шелухи, нарезают полукольцами, заливают кипятком. Выдерживают 2 минуты, после чего сливают жидкость.
- Крабовое мясо из банки откидывают на сито для избавления от излишков влаги.
- Очищенные креветки перекладывают в подсоленную кипящую воду. Варят 3 минуты.
- Все подготовленные ингредиенты перемешивают, заправляют оливковым маслом и дополняют перцем. При необходимости добавляют соль.
«Селедка под шубой» — оригинальный салат со сметаной
Для наступающего года Кролика готовят простые и вкусные блюда. Целесообразно при выборе праздничного традиционного салата выбирать легкие соусы. Заменой майонезу, например, в знаменитой «Селедке под шубой» может стать домашняя сметана.
Ингредиенты:
- соленая сельдь — 1 шт.;
- луковица;
- морковь — 3 шт.;
- свёкла — 2 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметану (можно заменить натуральным йогуртом), соль, горчицу берут по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Морковь, свёклу, картофель отваривают, не снимая кожуры, до готовности. Сливают воду и оставляют овощи до остывания.
- Варят яйца минимум 10 минут после закипания воды. Быстро остужают их под холодной струей.
- Сельдь очищают от внутренностей и костей. Филе нарезают кубиками.
- С овощей снимают кожуру, чистят яйца.
- Измельчают свёклу, морковь, картофель, яйца в отдельные емкости, применяя крупную терку.
- Луковицу после снятия шелухи режут кубиками.
- Для заправки смешивают до однородности сметану с горчицей.
- На тарелку устанавливают сервировочное кольцо. Формируют салат, вкладывая равномерные слои, которые поливают заправкой.
- Сначала картофель, на него — кусочки сельди, затем следует лук.
- На него выкладывают последовательно морковь и свёклу. Посыпают яйцами.
«Капрезе» — салат с итальянским колоритом
Чтобы приготовить оригинальные праздничные салаты без майонеза на Новый год 2023, используют рецепты с фото. Выбирая простые и вкусные разновидности закусок, стоит включить в новогоднее меню утонченный аппетитный салат «Капрезе».
Интересно! Салаты с курицей на Новый год 2023 — пошаговые рецепты с фото
Ингредиенты:
- сыр «Моцарелла» — 2 крупных шарика;
- томаты средних размеров — 4 шт.;
- небольшой пучок свежего базилика;
- оливковое нерафинированное масло — по вкусу.
Приготовление:
- Достают шарики моцареллы из вакуумной упаковки. Слегка обсушивают сыр бумажным полотенцем.
- Режут сыр кружочками.
- Помидоры промывают, протирают тканевой салфеткой. Нарезают кружками примерно такой же толщины, что и сыр. Раскладывают поочередно моцареллу и томаты на тарелку.
- Базилик ополаскивают прохладной водой, обсушивают, разложив на полотенце. Эффектные листья помещают на сырные кружки. Перед подачей поливают закуску оливковым маслом.
Салат «Праздничный»
Из доступных продуктов несложно приготовить салат с ароматной пикантной заправкой. Это блюдо послужит украшением новогоднего меню.
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- свежие огурцы средних размеров — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- чесночные зубчики — 2 шт.;
- растительное масло — 40 мл;
- соевый соус — 40 мл;
- небольшой пучок петрушки;
- столовый (9%) уксус — 20 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль, специи, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отваривают филе курицы в воде с добавлением соли и специй, оставляют в бульоне до остывания. Затем выкладывают мясо на сито. После стекания жидкости обсушивают филе плотной бумажной салфеткой.
- Мясо нарезают соломкой средней толщины, перекладывают в блюдо.
- Для заправки растительное масло объединяют с уксусом, дополняют смесь соевым соусом, очищенным и растертым чесноком (можно использовать пресс). Всыпают при перемешивании перец и сахар.
- Огурцы моют, обтирают мягким полотенцем, нарезают полукольцами, выкладывают в посуду с мясом.
- Мелко шинкуют предварительно промытую и обсушенную петрушку. Добавляют к общей смеси.
- В салат вливают заправку, перемешивают. Отправляют посуду в холодильник.
- Яйца вбивают в отдельную чашку. Подсаливают и перемешивают до однородной консистенции, используя венчик.
- В разогретую небольшую сковороду вливают немного растительного масла. Жарят яичные блинчики.
- Остывшие блинчики сворачивают в трубочки, режут их кружками, которые выкладывают по окружности красивой тарелки.
- Помещают в центр праздничной композиции охладившийся салат.
Салат с мандаринами
Несложные низкокалорийные салаты без майонеза, рекомендуемые для приготовления на Новый год 2023, удивляют разнообразием вкуса. Не оставит равнодушными гостей очень нежная закуска, в составе которой присутствуют сочные, сладкие мандарины.
Ингредиенты:
- консервированные ананасы — 3 кольца;
- куриное мясо — 180 г;
- мандарины без косточек — 2 плода;
- консервированная кукуруза — 100 г;
- гранат — 60 г;
- сметана — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- зелень укропа — ½ пучка.
Алгоритм:
- Снимают с мандаринов кожуру, разделяют их на дольки, удаляют белую пленку. Разрезают подготовленные дольки на половинки и выкладывают в салатник.
- Мясо курицы варят заранее в подсоленной воде 20 минут. Охлаждают, разрезают на небольшие кусочки. Перекладывают в посуду с мандаринами.
- Кольца ананаса режут небольшими кубиками, добавляют их к мясу.
- Всыпают туда же гранатовые зерна.
- Кукурузу откидывают на сито. После стекания лишней жидкости перекладывают продукт в салатник.
- Промытую укропную зелень обсушивают на полотенце, режут и добавляют к остальным ингредиентам.
- При необходимости подсаливают салат. Для заправки используют сметану.
С консервированным тунцом
Изюминка такого рыбного салата — оригинальная заправка. Она дает новогодней закуске неповторимый вкус.
Ингредиенты:
- консервированный тунец — 240 г;
- сыр «Фета» — 40 г;
- листья салата — 200 г;
- оливки без косточек — 140 г;
- головка фиолетового лука;
- перепелиные яйца — 7 шт.;
- небольшие помидоры «Черри» — 10 шт.;
- оливковое масло — 50 мл;
- свежий сок лимона — 30 мл;
- веточка свежего базилика;
- сахар — 1 ст. л.;
- орегано — 2,5 г;
- смесь молотых перцев, соль — по вкусу.
Алгоритм:
- Яйца отваривают вкрутую и быстро охлаждают.
- Ополаскивают и обсушивают базилик, рубят очень мелко. Перекладывают в глубокую тарелку, посыпают сахаром. Вливают лимонный сок и оливковое масло, добавляют орегано, перец. Перетирают смесь для заправки до однородной консистенции.
- Промывают и обсушивают на плотной полотняной салфетке листья салата. Руками разрывают их на мелкие части, которые равномерно распределяют по дну салатника.
- Снимают шелуху с луковицы, шинкуют ее тонкими полукольцами. Формируют из них второй слой.
- Затем следуют половинки томатов «Черри».
- Следующий слой — перепелиные яйца, которые после снятия скорлупы режут пополам.
- Тунца извлекают вилкой из банки. Кусочки не разминают, выкладывая сразу в салатник.
- Для украшения выкладывают оливки и порезанный кубиками сыр «Фета».
- Поливают салат приготовленной пикантной заправкой.
Итоги
Чтобы привлечь в дом богатство и удачу, рекомендуется для новогоднего меню в преддверии года Кролика подбирать рецепты салатов без майонеза с фото и подробным описанием. Существует множество вариантов пикантных заправок, которые придают готовой закуске необычный утонченный вкус.