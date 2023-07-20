Простое и вкусное меню на Новый год-2023

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Простое меню на Новый год 2023 — салаты и закуски, основные блюда, десерт. Простые и вкусные рецепты бюджетных угощений с описанием каждого действия с фото

При правильной расстановке акцентов вполне реально накрыть хороший стол и при этом уложиться в бюджет. Предлагаем рассмотреть простое меню на Новый год-2023 и пошаговые рецепты приготовления блюд с фото.

Закуски и салаты

Именно с них и начинается застолье. Под первый тост, провожающий уходящий год, в ход идут закуски. А уже после них, по нарастающей, все остальное.

Канапе с селедкой и яйцами

Эта закуска очень быстро съедается гостями. Ее легко приготовить, да и перечень продуктов проще некуда.

Ингредиенты:

  • картофель — 2-3 шт.;
  • сельдь соленая — 1 шт.;
  • яйца перепелиные — 10 шт.;
  • соленый огурец — 3-4 шт.

Приготовление:

  1. До готовности отвариваем картофель (лучше в мундирах), остужаем, очищаем.
  2. Буквально 2-3 минуты с момента закипания отвариваем перепелиные яйца — этого времени вполне достаточно, чтобы они получились вкрутую. Охлаждаем в холодной воде, очищаем.
  3. Селедку тщательно очищаем от косточек.
  4. Поперечными кольцами нарезаем картофель, аналогичным образом соленый огурец.
  5. Каждое яйцо режем на две половинки.
  6. Кусочками режем филе селедки, прокалываем с одной стороны зубочисткой, затем нанизываем огурец и прокалываем нижнюю часть селедки.
  7. Нанизываем яичную половинку, насаживаем картофелину.

Интересная закуска-канапе готова к подаче на праздничный стол.

Грибные корзиночки из лаваша

Подбирая простое меню на Новый год 2023, непременно возьмите на заметку этот рецепт с фото. Красиво оформленные корзиночки вне всякого сомнения придутся по вкусу гостям. Оригинальная и необычная подача горячей закуски с грибами идеально подходит на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • лаваш овальной формы — 3 шт.;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • масло растительное — для жарки;
  • сыр твердый — 200 г;
  • свежие шампиньоны — 0,7 кг;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп — 20 г;
  • сливки — 200 мл;
  • соль, молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Мелко нарезаем предварительно промытые и просушенные грибы. Аналогичным образом режем луковицу.
  • Чеснок пропускаем через пресс, рубим зелень.

  • На растительном масле обжариваем до прозрачности сначала лук, добавляем грибы, готовим все до выпаривания влаги.
  • Солим и перчим, добавляем чеснок и зелень буквально за несколько минут до выключения нагрева плиты.

  • Все перемешиваем и вливаем сливки.Тушим пару минут, выкладываем содержимое сковороды на блюдо и ждем полного остывания.
  • Раскладываем лаваш, вырезаем круги с помощью металлических формочек.
  • Обе заготовки выкладываем на тарелку, соединяем вместе, делаем 4 надреза, не доходя до конца.

  • Нижнюю лепешку с одной стороны смазываем растительным маслом, с другой — взбитым яйцом.
  • Выкладываем в формочку, формируем подобие корзиночки, со всеми заготовками проделываем те же действия.

  • Заполняем корзиночки луково-грибной начинкой густой консистенции, посыпаем сырной стружкой сверху.
  • Ставим на противень и запекаем 10-15 минут в разогретой до 180 °С духовке.

По прошествии заданного времени аккуратно извлекаем угощение, перекладываем на красивое блюдо, посыпаем свежей зеленью и подаем на стол.

В качестве дополнения для начинки подойдет мелко нарезанная отварная курица, она идеально сочетается с любыми грибами.

Салат «Персиковый сад»

Те, кто считает, что из простых продуктов нельзя приготовить ничего стоящего, ошибаются. Этот невероятно красивый, а главное, вкусный салат — лучшее тому подтверждение.

Ингредиенты:

  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • куриное мясо — 250 г;
  • морковь и свекла — по 4-5 шт.;
  • майонез — для заправки;
  • петрушка, укроп, зеленый лук, листья шпината и базилика — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  • Отвариваем в слегка подсоленной воде до готовности курицу. Даем остыть, после чего нарезаем некрупными кубиками.

  • Измельчаем на терке яйца, сваренные вкрутую, и сырки (их предварительно надо подержать в морозилке). Все, включая курицу, соединяем вместе.
  • Туда же отправляем мелконарезанную зелень, по вкусу солим, перчим, заправляем майонезом, перемешиваем.

  • Формируем шарики размером с фрикадельку из салатной массы и убираем на полчаса в холодильник или на 15 минут в морозильную камеру.

  • В отдельных емкостях отвариваем овощи (свеклу и морковь). После полного остывания и то, и другое трем на терке, отжимаем лишний сок.
  • Выкладываем на пленку по 1 столовой ложке, разравниваем, в центр выкладываем салатную заготовку, заворачиваем в пленку, формируем персик.

  • Аналогичным образом поступаем с остальными заготовками.
  • Для большей схожести с натуральным фруктом делаем углубление в центре.
  • На полчаса убираем салатные шарики в холодильник, затем снимаем пленку, выкладываем «персики» на праздничную тарелку и вставляем в углубления листья шпината или базилика.

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Невероятно эффектный на вид салат готов, но и на вкус он ничуть не уступает дорогим блюдам — можно пробовать.

Салат «Арбузная долька»

Внешне закуска реально похожа на сочную бахчевую ягоду. На новогоднем столе это смотрится очень интересно и необычно.

Ингредиенты:

  • куриное филе (индейка тоже подойдет) — 400 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • огурцы свежие — 1-2 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • маслины (без косточек) — 8 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Приготовление:

  • Заранее отваренное мясо курицы разбираем на волокна или режем кубиками.
  • Нарезаем яйца, заранее сваренные и почищенные.
  • Сыр измельчаем на терке со средними ячейками, кружочками нарезаем маслины (не все, пару штук оставляем целыми).
  • Все соединяем в миске, заправляем майонезом, солим, перчим, перемешиваем.

  • Кубиками нарезаем томаты, через терку пропускаем огурцы.

  • Выкладываем салат, придаем форму арбузной дольки, в центральную часть выкладываем томаты, сыр распределяем по краешку.

  • Тертый огурец имитирует корку, а маслины — арбузные семечки.
С учетом того, что помидорам и огурцам свойственно выделение сока, украшаем салат непосредственно перед подачей на стол.

Основные горячие блюда

На новогоднем столе непременно должно присутствовать основное горячее блюдо. В качестве такового предлагаем рассмотреть курицу. Да, мясо этой птицы часто готовят на каждый день, но мы сделаем это по-особому, как и подобает по случаю праздника.

Целиком запеченная курица с картофелем в духовке

Ни одно блюдо не пользуется такой популярностью, как курица, что впрочем, неудивительно. На приготовление уходит немного времени, да и перечень продуктов самый простой.

Ингредиенты:

  • курица цельная — 1 кг;
  • картофель — 6-7 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • масло растительное — 3-4 ст. л.;
  • приправа к курице и травы — по вкусу;
  • бульон, вино или вода — 1/2-3/4 стакана.

Приготовление:

  1. На бумажном полотенце просушиваем предварительно промытую куриную тушку, перчим, солим и сразу перекладываем в форму.
  2. Сбрызгиваем свежевыжатым лимонным соком, цитрус закладываем внутрь тушки, оставляем мариноваться.
  3. Крупными кусками нарезаем картофель, очищенный и промытый. При желании слегка можно припустить его в подсоленной воде, доведя до кипения. Но, поскольку цельная курица готовится не быстро, этот шаг можно и пропустить.
  4. В форму выкладываем картофель, окружая им курицу, которая к этому времени успела промариноваться и издает приятный аромат специй.
  5. Сверху сбрызгиваем блюдо подсолнечным маслом, вливаем любую жидкость, предложенную в рецепте: вино, воду или бульон.
  6. Посыпаем травами и отправляем в разогретую до 200 °С духовку.
  7. Готовим 40 минут, периодически посматривая: если птица сильно зажаривается, накрываем фольгой и уменьшаем нагрев.

Легко отстающее от костей мясо и мягкость картофеля — прямое свидетельство готовности основного праздничного блюда.

Утка, фаршированная гречкой

Рукав значительно ускоряет процесс приготовления. Все, что нужно — следовать рецепту, тогда точно все получится. Блюдо смело можно отнести к универсальным, оно подходит в качестве ужина в будни и на праздничный стол.

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Ингредиенты:

  • утка — 1 кг;
  • грибы (подойдут шампиньоны) — 300 г;
  • гречневая крупа — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  • соль, перец и любимые специи по вкусу.

Приготовление:

  • Промываем утку, внутренностям уделяя особое внимание. Как следует натираем специями и оставляем пропитаться.
  • Гречку отвариваем до готовности.
  • Кубиками нарезаем промытые грибы и луковицу, последний компонент обжариваем на растительном масле в первую очередь.
  • Затем добавляем грибы, соль, перец, перемешиваем, продолжаем обжарку. Выключаем нагрев плиты сразу, как только испарится жидкость от грибов.

  • Луково-грибной смесью и гречкой начиняем утку.
  • Аккуратно закладываем ее в рукав, выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 200 °С духовке 2,5 часа.
Края птицы фиксируем нитками, потом срезаем их. Это предотвратит выпадение начинки. А гречку и вовсе можно положить сырую: за время готовки утки она успеет хорошо развариться.

Невероятно ароматное и вкусное блюдо подаем на стол с пылу-с жару, пока оно не остыло.

Десерт

Без сладкого не обходится ни один праздник, тем более Новый год. Предлагаем собственноручно испечь тематическое угощение.

Новогодние имбирные пряники

Изготовление пряников — довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут участие, оказывая помощь в подборе «одежды» из глазури вкусным фигуркам.

Ингредиенты:

  • масло сливочное — 115 г;
  • сахар — 65 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мед — 150 г;
  • корица и имбирь — по 1 ч. л.;
  • гвоздика — 0,5 ч.л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • мука — 400 г.

Приготовление:

  1. Масло с сахаром взбиваем миксером, затем вводим яйцо, пряности и мед. Смесь из этих компонентов вымешиваем на минимальных оборотах.
  2. Просеянную муку одновременно с содой всыпаем небольшими порциями.
  3. Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий.
  4. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале — чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем более податливой будет масса.
  5. По истечении заданного времени раскатываем тесто толщиной примерно в 5 мм на пергаменте и вырезаем фигурки (звездочки, снежинки, Деда Мороза).
  6. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 10 минут.
  7. Тем, кто не любит хрустящую выпечку, стоит вынуть ее на пять минут раньше.

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Помимо закусок, салата, основного блюда и пряников, на столе должны быть мандарины. Именно эти цитрусовые своим ароматом создают настроение, наполняя атмосферу праздничным духом.

Канапе с киви, бананом, мандаринами и виноградом

Нарядная, а главное, аппетитная и вкусная закуска придется очень кстати на новогоднем столе.

Ингредиенты:

  • мандарины — 3 шт.;
  • киви — 1-2 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • черный виноград.

Приготовление:

  1. Все фрукты очищаем, банан нарезаем кружочками, киви — полукольцами, цитрус разбираем на дольки.
  2. Нанизываем сначала мандариновые дольки, потом киви, следом банан и в самую последнюю очередь виноград. Сладкая закуска готова.
 Виноград и мандарины должны быть без косточек.

Из подборки предложенных рецептов с фото вполне можно составить простое меню на Новый 2023 год. Варианты блюд позволяют выбрать то, что более всего соответствует вкусовым предпочтениям.

Настя Ромашова

 

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