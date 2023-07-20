Простое и вкусное меню на Новый год-2023

Простое меню на Новый год 2023 — салаты и закуски, основные блюда, десерт. Простые и вкусные рецепты бюджетных угощений с описанием каждого действия с фото
При правильной расстановке акцентов вполне реально накрыть хороший стол и при этом уложиться в бюджет. Предлагаем рассмотреть простое меню на Новый год-2023 и пошаговые рецепты приготовления блюд с фото.
Закуски и салаты
Именно с них и начинается застолье. Под первый тост, провожающий уходящий год, в ход идут закуски. А уже после них, по нарастающей, все остальное.
Канапе с селедкой и яйцами
Эта закуска очень быстро съедается гостями. Ее легко приготовить, да и перечень продуктов проще некуда.
Ингредиенты:
- картофель — 2-3 шт.;
- сельдь соленая — 1 шт.;
- яйца перепелиные — 10 шт.;
- соленый огурец — 3-4 шт.
Приготовление:
- До готовности отвариваем картофель (лучше в мундирах), остужаем, очищаем.
- Буквально 2-3 минуты с момента закипания отвариваем перепелиные яйца — этого времени вполне достаточно, чтобы они получились вкрутую. Охлаждаем в холодной воде, очищаем.
- Селедку тщательно очищаем от косточек.
- Поперечными кольцами нарезаем картофель, аналогичным образом соленый огурец.
- Каждое яйцо режем на две половинки.
- Кусочками режем филе селедки, прокалываем с одной стороны зубочисткой, затем нанизываем огурец и прокалываем нижнюю часть селедки.
- Нанизываем яичную половинку, насаживаем картофелину.
Грибные корзиночки из лаваша
Подбирая простое меню на Новый год 2023, непременно возьмите на заметку этот рецепт с фото. Красиво оформленные корзиночки вне всякого сомнения придутся по вкусу гостям. Оригинальная и необычная подача горячей закуски с грибами идеально подходит на праздничный стол.
Ингредиенты:
- лаваш овальной формы — 3 шт.;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- масло растительное — для жарки;
- сыр твердый — 200 г;
- свежие шампиньоны — 0,7 кг;
- репчатый лук — 1 головка;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 20 г;
- сливки — 200 мл;
- соль, молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нарезаем предварительно промытые и просушенные грибы. Аналогичным образом режем луковицу.
- Чеснок пропускаем через пресс, рубим зелень.
- На растительном масле обжариваем до прозрачности сначала лук, добавляем грибы, готовим все до выпаривания влаги.
- Солим и перчим, добавляем чеснок и зелень буквально за несколько минут до выключения нагрева плиты.
- Все перемешиваем и вливаем сливки.Тушим пару минут, выкладываем содержимое сковороды на блюдо и ждем полного остывания.
- Раскладываем лаваш, вырезаем круги с помощью металлических формочек.
- Обе заготовки выкладываем на тарелку, соединяем вместе, делаем 4 надреза, не доходя до конца.
- Нижнюю лепешку с одной стороны смазываем растительным маслом, с другой — взбитым яйцом.
- Выкладываем в формочку, формируем подобие корзиночки, со всеми заготовками проделываем те же действия.
- Заполняем корзиночки луково-грибной начинкой густой консистенции, посыпаем сырной стружкой сверху.
- Ставим на противень и запекаем 10-15 минут в разогретой до 180 °С духовке.
Салат «Персиковый сад»
Те, кто считает, что из простых продуктов нельзя приготовить ничего стоящего, ошибаются. Этот невероятно красивый, а главное, вкусный салат — лучшее тому подтверждение.
Ингредиенты:
- плавленые сырки — 2 шт.;
- куриные яйца — 3 шт.;
- куриное мясо — 250 г;
- морковь и свекла — по 4-5 шт.;
- майонез — для заправки;
- петрушка, укроп, зеленый лук, листья шпината и базилика — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отвариваем в слегка подсоленной воде до готовности курицу. Даем остыть, после чего нарезаем некрупными кубиками.
- Измельчаем на терке яйца, сваренные вкрутую, и сырки (их предварительно надо подержать в морозилке). Все, включая курицу, соединяем вместе.
- Туда же отправляем мелконарезанную зелень, по вкусу солим, перчим, заправляем майонезом, перемешиваем.
- Формируем шарики размером с фрикадельку из салатной массы и убираем на полчаса в холодильник или на 15 минут в морозильную камеру.
- В отдельных емкостях отвариваем овощи (свеклу и морковь). После полного остывания и то, и другое трем на терке, отжимаем лишний сок.
- Выкладываем на пленку по 1 столовой ложке, разравниваем, в центр выкладываем салатную заготовку, заворачиваем в пленку, формируем персик.
- Аналогичным образом поступаем с остальными заготовками.
- Для большей схожести с натуральным фруктом делаем углубление в центре.
- На полчаса убираем салатные шарики в холодильник, затем снимаем пленку, выкладываем «персики» на праздничную тарелку и вставляем в углубления листья шпината или базилика.
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Салат «Арбузная долька»
Внешне закуска реально похожа на сочную бахчевую ягоду. На новогоднем столе это смотрится очень интересно и необычно.
Ингредиенты:
- куриное филе (индейка тоже подойдет) — 400 г;
- яйца куриные — 3 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- огурцы свежие — 1-2 шт.;
- помидоры — 2-3 шт.;
- маслины (без косточек) — 8 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление:
- Заранее отваренное мясо курицы разбираем на волокна или режем кубиками.
- Нарезаем яйца, заранее сваренные и почищенные.
- Сыр измельчаем на терке со средними ячейками, кружочками нарезаем маслины (не все, пару штук оставляем целыми).
- Все соединяем в миске, заправляем майонезом, солим, перчим, перемешиваем.
- Кубиками нарезаем томаты, через терку пропускаем огурцы.
- Выкладываем салат, придаем форму арбузной дольки, в центральную часть выкладываем томаты, сыр распределяем по краешку.
- Тертый огурец имитирует корку, а маслины — арбузные семечки.
Основные горячие блюда
На новогоднем столе непременно должно присутствовать основное горячее блюдо. В качестве такового предлагаем рассмотреть курицу. Да, мясо этой птицы часто готовят на каждый день, но мы сделаем это по-особому, как и подобает по случаю праздника.
Целиком запеченная курица с картофелем в духовке
Ни одно блюдо не пользуется такой популярностью, как курица, что впрочем, неудивительно. На приготовление уходит немного времени, да и перечень продуктов самый простой.
Ингредиенты:
- курица цельная — 1 кг;
- картофель — 6-7 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль, черный перец — по вкусу;
- масло растительное — 3-4 ст. л.;
- приправа к курице и травы — по вкусу;
- бульон, вино или вода — 1/2-3/4 стакана.
Приготовление:
- На бумажном полотенце просушиваем предварительно промытую куриную тушку, перчим, солим и сразу перекладываем в форму.
- Сбрызгиваем свежевыжатым лимонным соком, цитрус закладываем внутрь тушки, оставляем мариноваться.
- Крупными кусками нарезаем картофель, очищенный и промытый. При желании слегка можно припустить его в подсоленной воде, доведя до кипения. Но, поскольку цельная курица готовится не быстро, этот шаг можно и пропустить.
- В форму выкладываем картофель, окружая им курицу, которая к этому времени успела промариноваться и издает приятный аромат специй.
- Сверху сбрызгиваем блюдо подсолнечным маслом, вливаем любую жидкость, предложенную в рецепте: вино, воду или бульон.
- Посыпаем травами и отправляем в разогретую до 200 °С духовку.
- Готовим 40 минут, периодически посматривая: если птица сильно зажаривается, накрываем фольгой и уменьшаем нагрев.
Утка, фаршированная гречкой
Рукав значительно ускоряет процесс приготовления. Все, что нужно — следовать рецепту, тогда точно все получится. Блюдо смело можно отнести к универсальным, оно подходит в качестве ужина в будни и на праздничный стол.
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Ингредиенты:
- утка — 1 кг;
- грибы (подойдут шампиньоны) — 300 г;
- гречневая крупа — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- соль, перец и любимые специи по вкусу.
Приготовление:
- Промываем утку, внутренностям уделяя особое внимание. Как следует натираем специями и оставляем пропитаться.
- Гречку отвариваем до готовности.
- Кубиками нарезаем промытые грибы и луковицу, последний компонент обжариваем на растительном масле в первую очередь.
- Затем добавляем грибы, соль, перец, перемешиваем, продолжаем обжарку. Выключаем нагрев плиты сразу, как только испарится жидкость от грибов.
- Луково-грибной смесью и гречкой начиняем утку.
- Аккуратно закладываем ее в рукав, выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 200 °С духовке 2,5 часа.
Невероятно ароматное и вкусное блюдо подаем на стол с пылу-с жару, пока оно не остыло.
Десерт
Без сладкого не обходится ни один праздник, тем более Новый год. Предлагаем собственноручно испечь тематическое угощение.
Новогодние имбирные пряники
Изготовление пряников — довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут участие, оказывая помощь в подборе «одежды» из глазури вкусным фигуркам.
Ингредиенты:
- масло сливочное — 115 г;
- сахар — 65 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мед — 150 г;
- корица и имбирь — по 1 ч. л.;
- гвоздика — 0,5 ч.л.;
- сода — ½ ч. л.;
- мука — 400 г.
Приготовление:
- Масло с сахаром взбиваем миксером, затем вводим яйцо, пряности и мед. Смесь из этих компонентов вымешиваем на минимальных оборотах.
- Просеянную муку одновременно с содой всыпаем небольшими порциями.
- Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий.
- Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале — чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем более податливой будет масса.
- По истечении заданного времени раскатываем тесто толщиной примерно в 5 мм на пергаменте и вырезаем фигурки (звездочки, снежинки, Деда Мороза).
- Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 10 минут.
- Тем, кто не любит хрустящую выпечку, стоит вынуть ее на пять минут раньше.
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Канапе с киви, бананом, мандаринами и виноградом
Нарядная, а главное, аппетитная и вкусная закуска придется очень кстати на новогоднем столе.
Ингредиенты:
- мандарины — 3 шт.;
- киви — 1-2 шт.;
- банан — 1 шт.;
- черный виноград.
Приготовление:
- Все фрукты очищаем, банан нарезаем кружочками, киви — полукольцами, цитрус разбираем на дольки.
- Нанизываем сначала мандариновые дольки, потом киви, следом банан и в самую последнюю очередь виноград. Сладкая закуска готова.
Из подборки предложенных рецептов с фото вполне можно составить простое меню на Новый 2023 год. Варианты блюд позволяют выбрать то, что более всего соответствует вкусовым предпочтениям.