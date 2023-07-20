Простое и вкусное меню на Новый год-2023

При правильной расстановке акцентов вполне реально накрыть хороший стол и при этом уложиться в бюджет. Предлагаем рассмотреть простое меню на Новый год-2023 и пошаговые рецепты приготовления блюд с фото.

Закуски и салаты

Именно с них и начинается застолье. Под первый тост, провожающий уходящий год, в ход идут закуски. А уже после них, по нарастающей, все остальное.

Канапе с селедкой и яйцами

Эта закуска очень быстро съедается гостями. Ее легко приготовить, да и перечень продуктов проще некуда.

Ингредиенты:

картофель — 2-3 шт.;

сельдь соленая — 1 шт.;

яйца перепелиные — 10 шт.;

соленый огурец — 3-4 шт.

Приготовление:

До готовности отвариваем картофель (лучше в мундирах), остужаем, очищаем. Буквально 2-3 минуты с момента закипания отвариваем перепелиные яйца — этого времени вполне достаточно, чтобы они получились вкрутую. Охлаждаем в холодной воде, очищаем. Селедку тщательно очищаем от косточек. Поперечными кольцами нарезаем картофель, аналогичным образом соленый огурец. Каждое яйцо режем на две половинки. Кусочками режем филе селедки, прокалываем с одной стороны зубочисткой, затем нанизываем огурец и прокалываем нижнюю часть селедки. Нанизываем яичную половинку, насаживаем картофелину.

Интересная закуска-канапе готова к подаче на праздничный стол.

Грибные корзиночки из лаваша

Подбирая простое меню на Новый год 2023, непременно возьмите на заметку этот рецепт с фото. Красиво оформленные корзиночки вне всякого сомнения придутся по вкусу гостям. Оригинальная и необычная подача горячей закуски с грибами идеально подходит на праздничный стол.

Ингредиенты:

лаваш овальной формы — 3 шт.;

яйцо куриное — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

сыр твердый — 200 г;

свежие шампиньоны — 0,7 кг;

репчатый лук — 1 головка;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 20 г;

сливки — 200 мл;

соль, молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Мелко нарезаем предварительно промытые и просушенные грибы. Аналогичным образом режем луковицу.

Чеснок пропускаем через пресс, рубим зелень.

На растительном масле обжариваем до прозрачности сначала лук, добавляем грибы, готовим все до выпаривания влаги.

Солим и перчим, добавляем чеснок и зелень буквально за несколько минут до выключения нагрева плиты.

Все перемешиваем и вливаем сливки.Тушим пару минут, выкладываем содержимое сковороды на блюдо и ждем полного остывания.

Раскладываем лаваш, вырезаем круги с помощью металлических формочек.

Обе заготовки выкладываем на тарелку, соединяем вместе, делаем 4 надреза, не доходя до конца.

Нижнюю лепешку с одной стороны смазываем растительным маслом, с другой — взбитым яйцом.

Выкладываем в формочку, формируем подобие корзиночки, со всеми заготовками проделываем те же действия.

Заполняем корзиночки луково-грибной начинкой густой консистенции, посыпаем сырной стружкой сверху.

Ставим на противень и запекаем 10-15 минут в разогретой до 180 °С духовке.

По прошествии заданного времени аккуратно извлекаем угощение, перекладываем на красивое блюдо, посыпаем свежей зеленью и подаем на стол.

В качестве дополнения для начинки подойдет мелко нарезанная отварная курица, она идеально сочетается с любыми грибами.

Салат «Персиковый сад»

Те, кто считает, что из простых продуктов нельзя приготовить ничего стоящего, ошибаются. Этот невероятно красивый, а главное, вкусный салат — лучшее тому подтверждение.

Ингредиенты:

плавленые сырки — 2 шт.;

куриные яйца — 3 шт.;

куриное мясо — 250 г;

морковь и свекла — по 4-5 шт.;

майонез — для заправки;

петрушка, укроп, зеленый лук, листья шпината и базилика — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Отвариваем в слегка подсоленной воде до готовности курицу. Даем остыть, после чего нарезаем некрупными кубиками.

Измельчаем на терке яйца, сваренные вкрутую, и сырки (их предварительно надо подержать в морозилке). Все, включая курицу, соединяем вместе.

Туда же отправляем мелконарезанную зелень, по вкусу солим, перчим, заправляем майонезом, перемешиваем.

Формируем шарики размером с фрикадельку из салатной массы и убираем на полчаса в холодильник или на 15 минут в морозильную камеру.

В отдельных емкостях отвариваем овощи (свеклу и морковь). После полного остывания и то, и другое трем на терке, отжимаем лишний сок.

Выкладываем на пленку по 1 столовой ложке, разравниваем, в центр выкладываем салатную заготовку, заворачиваем в пленку, формируем персик.

Аналогичным образом поступаем с остальными заготовками.

Для большей схожести с натуральным фруктом делаем углубление в центре.

На полчаса убираем салатные шарики в холодильник, затем снимаем пленку, выкладываем «персики» на праздничную тарелку и вставляем в углубления листья шпината или базилика.

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Невероятно эффектный на вид салат готов, но и на вкус он ничуть не уступает дорогим блюдам — можно пробовать.

Салат «Арбузная долька»

Внешне закуска реально похожа на сочную бахчевую ягоду. На новогоднем столе это смотрится очень интересно и необычно.

Ингредиенты:

куриное филе (индейка тоже подойдет) — 400 г;

яйца куриные — 3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

огурцы свежие — 1-2 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

маслины (без косточек) — 8 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль — щепотка.

Приготовление:

Заранее отваренное мясо курицы разбираем на волокна или режем кубиками.

Нарезаем яйца, заранее сваренные и почищенные.

Сыр измельчаем на терке со средними ячейками, кружочками нарезаем маслины (не все, пару штук оставляем целыми).

Все соединяем в миске, заправляем майонезом, солим, перчим, перемешиваем.

Кубиками нарезаем томаты, через терку пропускаем огурцы.

Выкладываем салат, придаем форму арбузной дольки, в центральную часть выкладываем томаты, сыр распределяем по краешку.

Тертый огурец имитирует корку, а маслины — арбузные семечки.

С учетом того, что помидорам и огурцам свойственно выделение сока, украшаем салат непосредственно перед подачей на стол.

Основные горячие блюда

На новогоднем столе непременно должно присутствовать основное горячее блюдо. В качестве такового предлагаем рассмотреть курицу. Да, мясо этой птицы часто готовят на каждый день, но мы сделаем это по-особому, как и подобает по случаю праздника.

Целиком запеченная курица с картофелем в духовке

Ни одно блюдо не пользуется такой популярностью, как курица, что впрочем, неудивительно. На приготовление уходит немного времени, да и перечень продуктов самый простой.

Ингредиенты:

курица цельная — 1 кг;

картофель — 6-7 шт.;

лимон — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, черный перец — по вкусу;

масло растительное — 3-4 ст. л.;

приправа к курице и травы — по вкусу;

бульон, вино или вода — 1/2-3/4 стакана.

Приготовление:

На бумажном полотенце просушиваем предварительно промытую куриную тушку, перчим, солим и сразу перекладываем в форму. Сбрызгиваем свежевыжатым лимонным соком, цитрус закладываем внутрь тушки, оставляем мариноваться. Крупными кусками нарезаем картофель, очищенный и промытый. При желании слегка можно припустить его в подсоленной воде, доведя до кипения. Но, поскольку цельная курица готовится не быстро, этот шаг можно и пропустить. В форму выкладываем картофель, окружая им курицу, которая к этому времени успела промариноваться и издает приятный аромат специй. Сверху сбрызгиваем блюдо подсолнечным маслом, вливаем любую жидкость, предложенную в рецепте: вино, воду или бульон. Посыпаем травами и отправляем в разогретую до 200 °С духовку. Готовим 40 минут, периодически посматривая: если птица сильно зажаривается, накрываем фольгой и уменьшаем нагрев.

Легко отстающее от костей мясо и мягкость картофеля — прямое свидетельство готовности основного праздничного блюда.

Утка, фаршированная гречкой

Рукав значительно ускоряет процесс приготовления. Все, что нужно — следовать рецепту, тогда точно все получится. Блюдо смело можно отнести к универсальным, оно подходит в качестве ужина в будни и на праздничный стол.

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Ингредиенты:

утка — 1 кг;

грибы (подойдут шампиньоны) — 300 г;

гречневая крупа — 100 г;

лук — 1 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль, перец и любимые специи по вкусу.

Приготовление:

Промываем утку, внутренностям уделяя особое внимание. Как следует натираем специями и оставляем пропитаться.

Гречку отвариваем до готовности.

Кубиками нарезаем промытые грибы и луковицу, последний компонент обжариваем на растительном масле в первую очередь.

Затем добавляем грибы, соль, перец, перемешиваем, продолжаем обжарку. Выключаем нагрев плиты сразу, как только испарится жидкость от грибов.

Луково-грибной смесью и гречкой начиняем утку.

Аккуратно закладываем ее в рукав, выкладываем на противень и запекаем в разогретой до 200 °С духовке 2,5 часа.

Края птицы фиксируем нитками, потом срезаем их. Это предотвратит выпадение начинки. А гречку и вовсе можно положить сырую: за время готовки утки она успеет хорошо развариться.

Невероятно ароматное и вкусное блюдо подаем на стол с пылу-с жару, пока оно не остыло.

Десерт

Без сладкого не обходится ни один праздник, тем более Новый год. Предлагаем собственноручно испечь тематическое угощение.

Новогодние имбирные пряники

Изготовление пряников — довольно увлекательный процесс. Дети с огромным удовольствием примут участие, оказывая помощь в подборе «одежды» из глазури вкусным фигуркам.

Ингредиенты:

масло сливочное — 115 г;

сахар — 65 г;

яйцо — 1 шт.;

мед — 150 г;

корица и имбирь — по 1 ч. л.;

гвоздика — 0,5 ч.л.;

сода — ½ ч. л.;

мука — 400 г.

Приготовление:

Масло с сахаром взбиваем миксером, затем вводим яйцо, пряности и мед. Смесь из этих компонентов вымешиваем на минимальных оборотах. Просеянную муку одновременно с содой всыпаем небольшими порциями. Когда тесто станет послушным, выкладываем массу на стол для дальнейших действий. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку, убираем в холодильник минимум на час. В идеале — чем больше времени пряничная заготовка проведет на холоде, тем более податливой будет масса. По истечении заданного времени раскатываем тесто толщиной примерно в 5 мм на пергаменте и вырезаем фигурки (звездочки, снежинки, Деда Мороза). Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 10 минут. Тем, кто не любит хрустящую выпечку, стоит вынуть ее на пять минут раньше.

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Помимо закусок, салата, основного блюда и пряников, на столе должны быть мандарины. Именно эти цитрусовые своим ароматом создают настроение, наполняя атмосферу праздничным духом.

Канапе с киви, бананом, мандаринами и виноградом

Нарядная, а главное, аппетитная и вкусная закуска придется очень кстати на новогоднем столе.

Ингредиенты:

мандарины — 3 шт.;

киви — 1-2 шт.;

банан — 1 шт.;

черный виноград.

Приготовление:

Все фрукты очищаем, банан нарезаем кружочками, киви — полукольцами, цитрус разбираем на дольки. Нанизываем сначала мандариновые дольки, потом киви, следом банан и в самую последнюю очередь виноград. Сладкая закуска готова.

Виноград и мандарины должны быть без косточек.

Из подборки предложенных рецептов с фото вполне можно составить простое меню на Новый 2023 год. Варианты блюд позволяют выбрать то, что более всего соответствует вкусовым предпочтениям.