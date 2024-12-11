Рецепт того самого новогоднего печенья с трещинками, которое все ищут

Когда за окном снег или вечная московская слякоть, а в комнате мигают гирлянды, хочется создать себе чуть больше праздника. Идеальный способ — испечь то самое ароматное новогоднее печенье.
Нежное, с хрустящей корочкой, усыпанной сахарной пудрой, и характерными трещинками – это печенье стало настоящим хитом праздничной выпечки. Оно уже завоевало сердца сладкоежек по всему миру. Если вы тоже ищете рецепт, который создаст идеальное новогоднее настроение, поздравляем – вы его нашли!
Традиция печь печенье на Новый год и Рождество пришла к нам из Европы. В Германии и Скандинавии этим занимались еще в Средние века, причем рецепты передавались из поколения в поколение. Тогда готовили пряники и печенье с медом и специями, которые символизировали тепло, богатство и счастье. Со временем идея прижилась и в других странах, включая наши широты. Сейчас новогоднее печенье – это не просто десерт, но и отличный способ собраться всей семьей, зарядиться праздничным настроением или сделать милый подарок близким.
Итак, вот рецепт, который станет вашим фаворитом. Простой, вкусный и с душой.
Новогоднее пряное печенье
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мед – 2 ст. л.
- какао порошок – 10 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Имбирь (молотый) – ½ ч. л.
- Гвоздика (молотая) – щепотка
- Соль – щепотка
Как готовить:
- Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и мед, еще раз хорошо перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, какао, соль и специи. Постепенно добавляйте сухую смесь к масляной, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть пластичным, но не липким.
- Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Она станет более эластичным и податливым.
- Разогрейте духовку до 180°C. Из теста сформируйте некрупные шарики и слегка сплюсните их.
- Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 15-20 минут.
Когда печенье остынет, можете его посыпать сахарной пудрой.
Пока печенье выпекается, дом наполняется ароматами Рождества, и даже самая обычная квартира начинает казаться сказочным домиком. Так что вперед – создавайте свою маленькую новогоднюю традицию.
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