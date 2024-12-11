Рецепт того самого новогоднего печенья с трещинками, которое все ищут

Нежное, с хрустящей корочкой, усыпанной сахарной пудрой, и характерными трещинками – это печенье стало настоящим хитом праздничной выпечки. Оно уже завоевало сердца сладкоежек по всему миру. Если вы тоже ищете рецепт, который создаст идеальное новогоднее настроение, поздравляем – вы его нашли!

Традиция печь печенье на Новый год и Рождество пришла к нам из Европы. В Германии и Скандинавии этим занимались еще в Средние века, причем рецепты передавались из поколения в поколение. Тогда готовили пряники и печенье с медом и специями, которые символизировали тепло, богатство и счастье. Со временем идея прижилась и в других странах, включая наши широты. Сейчас новогоднее печенье – это не просто десерт, но и отличный способ собраться всей семьей, зарядиться праздничным настроением или сделать милый подарок близким.



Итак, вот рецепт, который станет вашим фаворитом. Простой, вкусный и с душой.

Новогоднее пряное печенье





Ингредиенты:

Мука – 300 г

Сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

какао порошок – 10 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Имбирь (молотый) – ½ ч. л.

Гвоздика (молотая) – щепотка

Соль – щепотка

Как готовить:

Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и мед, еще раз хорошо перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, какао, соль и специи. Постепенно добавляйте сухую смесь к масляной, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть пластичным, но не липким. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Она станет более эластичным и податливым. Разогрейте духовку до 180°C. Из теста сформируйте некрупные шарики и слегка сплюсните их. Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 15-20 минут.

Когда печенье остынет, можете его посыпать сахарной пудрой.

Пока печенье выпекается, дом наполняется ароматами Рождества, и даже самая обычная квартира начинает казаться сказочным домиком. Так что вперед – создавайте свою маленькую новогоднюю традицию.

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