Рецепт того самого новогоднего печенья с трещинками, которое все ищут

 192

Когда за окном снег или вечная московская слякоть, а в комнате мигают гирлянды, хочется создать себе чуть больше праздника. Идеальный способ — испечь то самое ароматное новогоднее печенье.

Нежное, с хрустящей корочкой, усыпанной сахарной пудрой, и характерными трещинками – это печенье стало настоящим хитом праздничной выпечки. Оно уже завоевало сердца сладкоежек по всему миру. Если вы тоже ищете рецепт, который создаст идеальное новогоднее настроение, поздравляем – вы его нашли!

Традиция печь печенье на Новый год и Рождество пришла к нам из Европы. В Германии и Скандинавии этим занимались еще в Средние века, причем рецепты передавались из поколения в поколение. Тогда готовили пряники и печенье с медом и специями, которые символизировали тепло, богатство и счастье. Со временем идея прижилась и в других странах, включая наши широты. Сейчас новогоднее печенье – это не просто десерт, но и отличный способ собраться всей семьей, зарядиться праздничным настроением или сделать милый подарок близким.

Итак, вот рецепт, который станет вашим фаворитом. Простой, вкусный и с душой.

Новогоднее пряное печенье

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 150 г (комнатной температуры)
  • Сахар – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мед – 2 ст. л.
  • какао порошок – 10 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Имбирь (молотый) – ½ ч. л.
  • Гвоздика (молотая) – щепотка
  • Соль – щепотка

Как готовить:

  1. Взбейте масло с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и мед, еще раз хорошо перемешайте.
  2. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, какао, соль и специи. Постепенно добавляйте сухую смесь к масляной, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть пластичным, но не липким.
  3. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Она станет более эластичным и податливым.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Из теста сформируйте некрупные шарики и слегка сплюсните их.
  5. Переложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 15-20 минут.

Когда печенье остынет, можете его посыпать сахарной пудрой.

Пока печенье выпекается, дом наполняется ароматами Рождества, и даже самая обычная квартира начинает казаться сказочным домиком. Так что вперед – создавайте свою маленькую новогоднюю традицию.

Ранее мы делились рецептами блюд с вином в составе.

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.