Прилипают и рвутся: 5 ошибок, из-за которых у вас не получатся идеальные блины (+ рецепт)

Блины – это вроде бы просто, но если хоть раз довелось соскребать их со сковороды или получать вместо кружевных тонких блинчиков плотные лепешки, то понятно: тут есть нюансы. Чтобы тесто было эластичным, не рвалось, а блины легко переворачивались, важно не допускать распространенных ошибок.

Слишком густое тесто

Если блины выходят толстыми, значит, тесто получилось плотным. Это не пирожки, тут важно добиться консистенции жидких сливок. Если тесто слишком густое – добавьте немного воды или молока. Но не сразу стакан, а по чуть-чуть, чтобы не переборщить.

Неправильная сковорода

Тонкие блинчики идеально получаются на чугунной или специальной блинной сковороде. На новом антипригарном покрытии тоже можно, но на старой сковородке с царапинами блины будут прилипать даже у кулинарного гения.

Жарка на сухой сковороде



Масло в тесте – это хорошо, но и сковороду тоже нужно смазывать. Особенно перед первым блином. Идеальный вариант – силиконовая кисточка или кусочек сала на вилке. Не стоит лить масло из бутылки: получится не жарка, а фритюр.



Перемешивание теста перед каждым блином

Блинное тесто любит, когда его оставляют в покое. Если перед каждым блином размешивать его венчиком, тесто будет пузыриться, и блинчики выйдут в дырочку, но не в хорошем смысле.

Переворачивание слишком рано

Если блин не хочет отлипать от сковороды, возможно, его просто рано трогают. Нужно дождаться, когда края начнут слегка отходить, а поверхность перестанет быть плотной. Тогда он легко перевернется и останется целым.

Рецепт идеальных блинов по методу "три стакана"



Этот рецепт не требует сложных расчетов, и в нем нет лишних ингредиентов. Блины получаются, тонкими, эластичными и с теми самыми "дырочками" Все просто:



1 стакан молока (200 мл)

1 стакан кипятка (200 мл)

1 стакан муки (160 г, если отмерять стандартным мерным стаканом 250 мл)

2 яйца

½ ч. л. соли

2 ст. л. сахара

3 ст. л. растительного масла

Смешать жидкие ингредиенты, добавить соль, сахар, яйца. Постепенно всыпать муку, хорошо размешивая. В конце добавить растительное масло. Оставить тесто на 15 минут и жарить на разогретой смазанной сковороде. Все получится!

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