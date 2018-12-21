Такие вкусные новогодние салаты в 2019 году оценят все гости
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Категория:
салаты
Ингредиенты
- листовой салат
- грецкие орехи
- груши
- голубой сыр с плесенью
- свежая мята
- лимонный сок
- жидкий мед
Новый год ярок не только подарками, приглашенными гостями, но и яствами которые предстоит попробовать. И если первых, вторых блюд большой выбор, то с салатами довольно тяжело. Обычно на праздник готовят салат под шубой, оливье, мимозу и некоторые разновидности этих же салатов. Попробуем же внести приятное разнообразие в эту кулинарную рутину и представить вам новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.
Салат «Парижанка»
Этот салат смогут особенно оценить те, кто не любит блюда с майонезом. Изысканный салат «Парижанка» идеально подойдет для новогоднего стола. Любители новогодних салатов 2019 без майонеза, не останутся равнодушными от такой новинки рецепта.
Ингредиенты:
- листовой салат - 2 пучка;
- грецкие орехи - 10 шт.;
- груша - 3 шт.;
- голубой сыр с плесенью - 150г.;
- мята (свежая или сушеная) - по вкусу;
- лимонный сок - 2 ст.л.;
- жидкий мёд - 1 ст.л.;
Для заправки:
• оливковое масло - 4 ст. л.;
• лимонный сок - 2 ст. л.;
• соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
- Грецкие орехи разбираем на части. Перемешиваем с медом и высыпаем на сухую раскаленную сковороду.
- Продолжаем обжаривать не более 2-х минут, чтобы орехи карамелизировались.
- Нарезаем тонкими слайсами сыр с плесенью.
- Груши необходимо очистить от сердцевины и тоже нарезать мелкими ломтиками. Далее, разложить на тарелку, чтобы они не потемнели сбрызнуть соком с ½ части лимона и хорошо перемешать.
- На блюдо рвем листья салата, выкладываем, заранее приготовленные ломтики груши.
- Украшаем листиками мяты и раскладываем кусочки сыра и орехи.
- Для заправки салата в оливковое масло добавляем соль, перец, оставшийся лимонный сок со второй половины лимона. Тщательно перемешиваем.
- Поливаем салат заправкой.
В салате «Парижанка гармонично сочетаются груша, голубой сыр, зелень и заправка. А особенный шарм придают карамелизированные орехи.
Салат «Генерал»
Громкое название «Генерал» этот салат приобрел не зря, ведь он очень красивый, вкусный и сытный. Блюдо вполне может заменить на праздничном столе привычную селедку под шубой или оливье. Для более понятного способа приготовления ниже представлены рецепты, фото с подробным описанием.
Ингредиенты:
- морковь крупная – 3 шт.;
- свекла – 3 шт.;
- куриные яйца – 5 шт.;
- копченая куриная грудка – 0,5 кг.;
- твердый сыр – 200 гр.;
- очищенные грецкие орехи – 200 гр.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- майонез – 200 гр.
Приготовление:
- Очистить чеснок от шелухи, измельчить при помощи пресса и смешать с майонезом.
- Куриное филе режем небольшими кубиками.
- Остальные ингредиенты, кроме сыра, протираем через крупную терку. Сыр трем на мелкой терке.
- Собираем салат. Для его подачи лучше использовать специальное кулинарное кольцо.
- Ставим кольцо на блюдо и первым слоем выкладываем кусочки куриного филе. Немного скрепляем майонезом и выкладываем яйца, их необходимо хорошо сдобрить майонезом.
- Далее идет морковь, которую так же смазываем соусом. Сверху посыпаем тертым сыром.
- Последним слоем будем свекла. Смазанную майонезом свеклу посыпаем измельченными грецкими орехами.
- И последний штрих – это украшение салата.
- По диаметру выкладываем зелень укропа или петрушки, в середину можно положить вырезанную из отварной моркови звездочку.
- Салат должен настояться в течение 5-6 часов в холодном месте.
Салат получается потрясающе вкусным и очень сытным, то, что нужно для веселого празднования Нового года.
Салат «Королевский»
Еще один прекрасный вариант замены знаменитым и всем привычного салата. Он не менее вкусный и красивый. А готовится достаточно просто. Вкусную новинку рецепта новогоднего салата 2019, представляем для вас.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- телятина – 500 гр.;
- свекла – 2 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- маринованные огурцы – 4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- майонез – 200 гр.;
- соль по вкусу.
Для маринада лука:
- сахар - 1 ст.л;
- соль - 0,5 ч.л;
- уксус 9% - 3 ст.л;
- вода (холодная) – ½ ст.
Приготовление:
- Лук режем полукольцами, складываем в миску, высыпаем соль и сахар, вливаем уксус и воду, оставляем мариноваться 20 минут.
- Картошку отвариваем «в мундире» и натираем на крупной терке.
- Яйца разделяем на желтки и белки и трем на мелкой терке.
- Отваренную свеклу измельчаем на крупной терке.
- Предварительно отваренную телятину руками делим на волокна.
- Маринованные огурцы режем мелкими кубиками.
- Ставим разъемную форму для выпечки на плоское блюдо.
- Выкладываем ингредиенты в такой последовательности: картофель (немного подсоленный), маринованный лук, мясо, огурцы, свекла, желтки, белки. На каждый слой наносим сеточку из майонеза.
- Готовое блюдо помещаем в холодильник на 2 часа.
- Снимаем форму и украшаем зеленью и зернами граната.
Готовый салат получается очень вкусным и сочным. Прекрасное сочетание ингредиентов украсит любой праздничный стол.
Салат "Морской бриз"
Бесподобно вкусный салат «Морской бриз» сможет покорить ваших гостей. На первый взгляд простые ингредиенты, в сочетании дают потрясающий вкус. Салат отлично подойдет как для новогоднего стола, так и для других праздников.
Ингредиенты:
- рис – 200 гр.;
- огурцы свежие – 3 шт.;
- вареные яйца – 4 шт.;
- майонез и йогурт – по 2 ст. л;
- горчица – 1 ч.л.;
- соль, перец по вкусу.
- малосоленая красная рыба – 200 гр.
Маринад для лука:
- красный лук – 1 шт.;
- вода – 2ст. л.;
- уксус – 9%;
- соль, сахар по вкусу.
Приготовление:
- Сначала замаринуем красный лук. Одну небольшую красную луковицу режем тонкими колечками. Из воды, 9% уксуса, соли и сахара готовим маринад. Им заливаем луковые колечки, и убираем их на полчаса, периодически помешивая лук для того, чтобы он лучше пропитался.
- Отвариваем рис до готовности, сливаем с него всю воду. Мелкими кубиками шинкуем свежие огурцы и вареные яйца. Для приготовления заправки смешиваем майонез, натуральный йогурт и ложку горчицы.
- Рис, яйца, огурец заправляем заправкой, хорошо перемешиваем.
- Красную рыбу режем тонкими слайсами.
- Форму для выпечки кексов, с выступающей центральной частью, промазываем растительным маслом, покрываем пищевой пленкой.
- На дно выкладываем рыбу по всему периметру, затем рис с майонезом.
- Убираем салат в холодильник на 30 минут, затем достаем, переворачиваем на тарелку, аккуратно снимаем пищевую пленку.
- В центре помещаем отжатые от маринада кольца красного лука.
Лучшие новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием представлены специально для вас.
Салат «Поросенок»
Сытный салат «Поросенок» многим придется по вкусу. Как раз в тему Нового года 2019, ведь править им будет Желтая Земляная Свинья. Поэтому для него должно обязательно найтись место на праздничном столе. Салат укладывается в виде свиньи, то есть ее веселой мордочки.
Ингредиенты:
- колбаса сервелат – 250 гр.;
- твердый сыр – 200 гр.;
- томаты – 3 шт.;
- отварной картофель – 3 шт.;
- маринованные грибы – 1 баночка;
- отварные яйца – 4 штуки;
- майонез – 200 гр.;
- оливки для украшения;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Картофель и яйца натираем на крупной терке, а сыр измельчаем на мелкой стороне.
- Сервелат и томаты режем мелкими кубиками.
- Складываем салат:
- Первый слой – картофель, поверх делаем сеточку из майонеза.
- Второй слой – сервелат и сразу сверху их выкладываем маринованные грибы. Сеточка из майонеза.
- Третий слой – томаты и сеточка снова.
- Четвертый слой – яйца + майонезная сеточка.
- Пятый и заключительный слой – сыр. Укладывая его, стараемся перекрыть весь салат.
- Из двух ломтиков колбасы делаем ушки. Оливки разрезаем пополам и вдоль небольшими кусочками. Из помидоров делаем щечки и бородку. Теперь собираем свиную мордочку.
Салат получается не просто вкусным и необычно украшенным, но и по-праздничному веселым. Еще новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием смотрите ниже. Такому угощению рады будут не только гости, но и сама хозяйка приходящего года.
Салат « Золотая рыбка»
Салат "Золотая рыбка" - легкий, вкусный и очень неприхотливый, который с легкостью украсит праздничный стол и порадует ваших гостей своим вкусом! Готовится быстро, а съедается вмиг! Несмотря на его известность, его можно смело отнести в топ 10 новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.
Ингредиенты:
- отваренные куриные яйца – 6 шт.;
- шпроты – 1 банка;
- яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- масло сливочное – 50 гр.;
- сыр твердый – 150 гр.;
- майонез – 200 гр.;
- для украшения - 2 сваренных вкрутую яйца, зеленый укроп.
Приготовление:
- Лук режем ¼ кольцами и заливаем кипятком на 15-20 минут, с целью удаления горечи.
- Масло выливаем из шпрот и помещаем их в миску, разминаем вилкой.
- Яйца разделяем на желтки и белки.
- Остальные ингредиенты, кроме сыра, трем на крупной терке.
- Складываем салат в последовательности: половина белков, половина шпрот, половина лука, половина яблочной массы, половина сыра и половина тертого на терке сливочного масла. Наносим майонез и повторяем все слои в той же последовательности.
- Сверху наносим майонез и тертые желтки. По бокам украшаем выдавленным майонезом.
- Оставшимися желтками снизу делаем полоску.
- Из оставшихся яиц вырезаем цветочки и украшаем салат.
Эффектный и легкий салат можно подавать к столу. Пикантный вкус и приятный запах шпрот в союзе с остальными ингредиентами позволяет получить уникальное блюдо. Следуя рецептам с фото и подробному описанию, вам легко будет понять способ приготовления.
Салат "Подсолнух"
Далеко не новый салат «Подсолнух» всегда хорошо смотрится на праздничных столах. Отличное сочетание продуктов делают блюдо вкусным, сочным и очень красивым. Мы расписали данный рецепт с фото пошагово специально для вас.
Ингредиенты:
- лук – 1 головка;
- грибы – 400 гр.;
- яйца – 4 шт.;
- сыр – 150 гр.;
- ветчина – 200 гр;
- оливки и чипсы для украшения.
Маринад для лука:
- уксус 9% - 1 ст.л.;
- вода – 1 ст.л.;
- сахар – ½ ч.л.;
- соль на кончике ножа.
Приготовление:
- Одну небольшую луковицу мелко шинкуем, перекладываем в чашку, заливаем холодной водой и 9% уксусом, затем солим, добавляем немного сахара и маринуем около 15 минут. По истечении этого времени маринад сливаем.
- Одна большая луковица режется полукольцами, обжаривается на сковородке с добавлением растительного масла. Когда лук станет мягким, добавляем в него нарезанные небольшой соломкой грибы. Все жарим до готовности грибов, в конце посолив их и поперчив.
- Теперь время приготовления омлетов, для них одно яйцо солим, перчим, взбалтываем до однородности венчиком. На сковороду наливаем чуть растительного масла и выливаем тонким слоем омлет. Жарим его как блин с двух сторон, и так еще 3 яйца. Всего должно получится 4 тонких омлета. Скручиваем их в виде рулетов, которые режем на нетолстую лапшу.
- В разные чашки натираем сыр на крупной терке и режем мелкой соломкой ветчину.
- На дно салатницы выкладываем ветчину, покрываем ее майонезом, сверху выкладываем маринованный лук. Поверх него идут грибы с луком, опять майонез, слой сыра, вновь майонез и сверху кладем лапшу из омлета. Её мы украшаем 5-6 маслинами.
- Можно поступить намного проще как это сделали мы. Как будет готов салат, обложить по диаметру блюда чипсами. Верх салата поспать желтками и разложить порезанные оливки, имитируя семечки.
Подборку новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием мы приготовили специально для вас. Надеемся, что она поможет вам в составлении праздничного меню.
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А вы уже знаете какие салаты вы будете готовить на Новый год 2019? 3
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Владимир / 21.12.18 21:10Мы в прошлом году готовили такой салатик, очень понравился. В этом году тоже наверное повторим.
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Мария / 21.12.18 21:09А мне больше понравился салат Парижанка, очень хочу попробовать приготовить.
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Виктория / 21.12.18 21:07Делала салат Золотая рыбка по этому рецепту, отлично получилось.