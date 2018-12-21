 
 
 

Клео.ру
 
 

Такие вкусные новогодние салаты в 2019 году оценят все гости

  • Категория:
    салаты

Ингредиенты

  • листовой салат
  • грецкие орехи
  • груши
  • голубой сыр с плесенью
  • свежая мята
  • лимонный сок
  • жидкий мед
0 0

Новый год ярок не только подарками, приглашенными гостями, но и яствами которые предстоит попробовать. И если первых, вторых блюд большой выбор, то с салатами довольно тяжело. Обычно на праздник готовят салат под шубой, оливье, мимозу и некоторые разновидности этих же салатов. Попробуем же внести приятное разнообразие в эту кулинарную рутину и представить вам новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.

Салат «Парижанка»

Этот салат смогут особенно оценить те, кто не любит блюда с майонезом. Изысканный салат «Парижанка» идеально подойдет для новогоднего стола. Любители новогодних салатов 2019 без майонеза, не останутся равнодушными от такой новинки рецепта.

Ингредиенты:

  • листовой салат - 2 пучка;
  • грецкие орехи - 10 шт.;
  • груша - 3 шт.;
  • голубой сыр с плесенью - 150г.;
  • мята (свежая или сушеная) - по вкусу;
  • лимонный сок - 2 ст.л.;
  • жидкий мёд - 1 ст.л.;

Для заправки:

•  оливковое масло - 4 ст. л.;

•   лимонный сок - 2 ст. л.;

•   соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

  • Грецкие орехи разбираем на части. Перемешиваем с медом и высыпаем на сухую раскаленную сковороду.

  • Продолжаем обжаривать не более 2-х минут, чтобы орехи карамелизировались.

  • Груши необходимо очистить от сердцевины и тоже нарезать мелкими ломтиками. Далее, разложить на тарелку, чтобы они не потемнели сбрызнуть соком с ½ части лимона и хорошо перемешать.

  • На блюдо рвем листья салата, выкладываем, заранее приготовленные ломтики груши.

  • Украшаем листиками мяты и раскладываем кусочки сыра и орехи.

  • Для заправки салата в оливковое масло добавляем соль, перец, оставшийся лимонный сок со второй половины лимона. Тщательно перемешиваем.

  • Поливаем салат заправкой.

В салате «Парижанка гармонично сочетаются груша, голубой сыр, зелень и заправка. А особенный шарм придают карамелизированные орехи.

  • А какие салаты на Новый год предпочитаете готовить вы?
 ​

Салат «Генерал»

Громкое название «Генерал» этот салат приобрел не зря, ведь он очень красивый, вкусный и сытный. Блюдо вполне может заменить на праздничном столе привычную селедку под шубой или оливье. Для более понятного способа приготовления ниже представлены рецепты, фото с подробным описанием.

Ингредиенты:

  • морковь крупная – 3 шт.;
  • свекла – 3 шт.;
  • куриные яйца – 5 шт.;
  • копченая куриная грудка – 0,5 кг.;
  • твердый сыр – 200 гр.;
  • очищенные грецкие орехи – 200 гр.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • майонез – 200 гр.

Приготовление:

  • Очистить чеснок от шелухи, измельчить при помощи пресса и смешать с майонезом.

  • Куриное филе режем небольшими кубиками.

  • Остальные ингредиенты, кроме сыра, протираем через крупную терку. Сыр трем на мелкой терке.

  • Собираем салат. Для его подачи лучше использовать специальное кулинарное кольцо.

  • Ставим кольцо на блюдо и первым слоем выкладываем кусочки куриного филе. Немного скрепляем майонезом и выкладываем яйца, их необходимо хорошо сдобрить майонезом.

  • Далее идет морковь, которую так же смазываем соусом. Сверху посыпаем тертым сыром.

  • Последним слоем будем свекла. Смазанную майонезом свеклу посыпаем измельченными грецкими орехами.

  • И последний штрих – это украшение салата.

  • По диаметру выкладываем зелень укропа или петрушки, в середину можно положить вырезанную из отварной моркови звездочку.

  • Салат должен настояться в течение 5-6 часов в холодном месте.

Салат получается потрясающе вкусным и очень сытным, то, что нужно для веселого празднования Нового года.

Салат «Королевский»

Еще один прекрасный вариант замены знаменитым и всем привычного салата. Он не менее вкусный и красивый. А готовится достаточно просто. Вкусную новинку рецепта новогоднего салата 2019, представляем для вас.

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • телятина – 500 гр.;
  • свекла – 2 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • маринованные огурцы – 4 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • майонез – 200 гр.;
  • соль по вкусу.

Для маринада лука:

  • сахар - 1 ст.л;
  • соль - 0,5 ч.л;
  • уксус 9% - 3 ст.л;
  • вода (холодная) – ½ ст.

Приготовление:

  • Лук режем полукольцами, складываем в миску, высыпаем соль и сахар, вливаем уксус и воду, оставляем мариноваться 20 минут.

  • Картошку отвариваем «в мундире» и натираем на крупной терке.

  • Яйца разделяем на желтки и белки и трем на мелкой терке.

  • Отваренную свеклу измельчаем на крупной терке.

  • Предварительно отваренную телятину руками делим на волокна.

  • Маринованные огурцы режем мелкими кубиками.

  • Ставим разъемную форму для выпечки на плоское блюдо.

  • Выкладываем ингредиенты в такой последовательности: картофель (немного подсоленный), маринованный лук, мясо, огурцы, свекла, желтки, белки. На каждый слой наносим сеточку из майонеза.

  • Готовое блюдо помещаем в холодильник на 2 часа.

  • Снимаем форму и украшаем зеленью и зернами граната.

Готовый салат получается очень вкусным и сочным. Прекрасное сочетание ингредиентов украсит любой праздничный стол.

Салат "Морской бриз"

Бесподобно вкусный салат «Морской бриз» сможет покорить ваших гостей. На первый взгляд простые ингредиенты, в сочетании дают потрясающий вкус. Салат отлично подойдет как для новогоднего стола, так и для других праздников.

Ингредиенты:

  • рис – 200 гр.;
  • огурцы свежие – 3 шт.;
  • вареные яйца – 4 шт.;
  • майонез и йогурт – по 2 ст. л;
  • горчица – 1 ч.л.;
  • соль, перец по вкусу.
  • малосоленая красная рыба – 200 гр.

Маринад для лука:

  • красный лук – 1 шт.;
  • вода – 2ст. л.;
  • уксус – 9%;
  • соль, сахар по вкусу.

Приготовление:

  • Сначала замаринуем красный лук. Одну небольшую красную луковицу режем тонкими колечками. Из воды, 9% уксуса, соли и сахара готовим маринад. Им заливаем луковые колечки, и убираем их на полчаса, периодически помешивая лук для того, чтобы он лучше пропитался.

  • Отвариваем рис до готовности, сливаем с него всю воду. Мелкими кубиками шинкуем свежие огурцы и вареные яйца. Для приготовления заправки смешиваем майонез, натуральный йогурт и ложку горчицы.

  • Рис, яйца, огурец заправляем заправкой, хорошо перемешиваем.

  • Форму для выпечки кексов, с выступающей центральной частью, промазываем растительным маслом, покрываем пищевой пленкой.

  • На дно выкладываем рыбу по всему периметру, затем рис с майонезом.

  • Убираем салат в холодильник на 30 минут, затем достаем, переворачиваем на тарелку, аккуратно снимаем пищевую пленку.

  • В центре помещаем отжатые от маринада кольца красного лука.

Лучшие новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием представлены специально для вас.

Салат «Поросенок»

Сытный салат «Поросенок» многим придется по вкусу. Как раз в тему Нового года 2019, ведь править им будет Желтая Земляная Свинья. Поэтому для него должно обязательно найтись место на праздничном столе. Салат укладывается в виде свиньи, то есть ее веселой мордочки.

Ингредиенты:

  • колбаса сервелат – 250 гр.;
  • твердый сыр – 200 гр.;
  • томаты – 3 шт.;
  • отварной картофель – 3 шт.;
  • маринованные грибы – 1 баночка;
  • отварные яйца – 4 штуки;
  • майонез – 200 гр.;
  • оливки для украшения;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Картофель и яйца натираем на крупной терке, а сыр измельчаем на мелкой стороне.

  • Сервелат и томаты режем мелкими кубиками.

  • Складываем салат:
  • Первый слой – картофель, поверх делаем сеточку из майонеза.

  • Второй слой – сервелат и сразу сверху их выкладываем маринованные грибы. Сеточка из майонеза.

  • Третий слой – томаты и сеточка снова.

  • Четвертый слой – яйца + майонезная сеточка.

  • Пятый и заключительный слой – сыр. Укладывая его, стараемся перекрыть весь салат.

  • Из двух ломтиков колбасы делаем ушки. Оливки разрезаем пополам и вдоль небольшими кусочками. Из помидоров делаем щечки и бородку. Теперь собираем свиную мордочку.

Салат получается не просто вкусным и необычно украшенным, но и по-праздничному веселым. Еще новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием смотрите ниже. Такому угощению рады будут не только гости, но и сама хозяйка приходящего года.

Салат « Золотая рыбка»

Салат "Золотая рыбка" - легкий, вкусный и очень неприхотливый, который с легкостью украсит праздничный стол и порадует ваших гостей своим вкусом! Готовится быстро, а съедается вмиг! Несмотря на его известность, его можно смело отнести в топ 10 новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.

Ингредиенты:

  • отваренные куриные яйца – 6 шт.;
  • шпроты – 1 банка;
  • яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • масло сливочное – 50 гр.;
  • сыр твердый – 150 гр.;
  • майонез – 200 гр.;
  • для украшения - 2 сваренных вкрутую яйца, зеленый укроп.

Приготовление:

  • Лук режем ¼ кольцами и заливаем кипятком на 15-20 минут, с целью удаления горечи.

  • Масло выливаем из шпрот и помещаем их в миску, разминаем вилкой.

  • Яйца разделяем на желтки и белки.

  • Остальные ингредиенты, кроме сыра, трем на крупной терке.

  • Складываем салат в последовательности: половина белков, половина шпрот, половина лука, половина яблочной массы, половина сыра и половина тертого на терке сливочного масла. Наносим майонез и повторяем все слои в той же последовательности.

  • Сверху наносим майонез и тертые желтки. По бокам украшаем выдавленным майонезом.

  • Оставшимися желтками снизу делаем полоску.

  • Из оставшихся яиц вырезаем цветочки и украшаем салат.

Эффектный и легкий салат можно подавать к столу. Пикантный вкус и приятный запах шпрот в союзе с остальными ингредиентами позволяет получить уникальное блюдо. Следуя рецептам с фото и подробному описанию, вам легко будет понять способ приготовления.

Салат "Подсолнух"

Далеко не новый салат «Подсолнух» всегда хорошо смотрится на праздничных столах. Отличное сочетание продуктов делают блюдо вкусным, сочным и очень красивым. Мы расписали данный рецепт с фото пошагово специально для вас.

Ингредиенты:

  • лук – 1 головка;
  • грибы – 400 гр.;
  • яйца – 4 шт.;
  • сыр – 150 гр.;
  • ветчина – 200 гр;
  • оливки и чипсы для украшения.

Маринад для лука:

  • уксус 9% - 1 ст.л.;
  • вода – 1 ст.л.;
  • сахар – ½ ч.л.;
  • соль на кончике ножа.

Приготовление:

  • Одну небольшую луковицу мелко шинкуем, перекладываем в чашку, заливаем холодной водой и 9% уксусом, затем солим, добавляем немного сахара и маринуем около 15 минут. По истечении этого времени маринад сливаем.
  • Одна большая луковица режется полукольцами, обжаривается на сковородке с добавлением растительного масла. Когда лук станет мягким, добавляем в него нарезанные небольшой соломкой грибы. Все жарим до готовности грибов, в конце посолив их и поперчив.
  • Теперь время приготовления омлетов, для них одно яйцо солим, перчим, взбалтываем до однородности венчиком. На сковороду наливаем чуть растительного масла и выливаем тонким слоем омлет. Жарим его как блин с двух сторон, и так еще 3 яйца. Всего должно получится 4 тонких омлета. Скручиваем их в виде рулетов, которые режем на нетолстую лапшу.
  • В разные чашки натираем сыр на крупной терке и режем мелкой соломкой ветчину.
  • На дно салатницы выкладываем ветчину, покрываем ее майонезом, сверху выкладываем маринованный лук. Поверх него идут грибы с луком, опять майонез, слой сыра, вновь майонез и сверху кладем лапшу из омлета. Её мы украшаем 5-6 маслинами.

  • Можно поступить намного проще как это сделали мы. Как будет готов салат, обложить по диаметру блюда чипсами. Верх салата поспать желтками и разложить порезанные оливки, имитируя семечки.

Подборку новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием мы приготовили специально для вас. Надеемся, что она поможет вам в составлении праздничного меню.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
21.12.2018
Теги: новогодние салаты 2019 новинки рецепты

Читайте также

 

А вы уже знаете какие салаты вы будете готовить на Новый год 2019? 3  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору