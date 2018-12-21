Такие вкусные новогодние салаты в 2019 году оценят все гости

Новый год ярок не только подарками, приглашенными гостями, но и яствами которые предстоит попробовать. И если первых, вторых блюд большой выбор, то с салатами довольно тяжело. Обычно на праздник готовят салат под шубой, оливье, мимозу и некоторые разновидности этих же салатов. Попробуем же внести приятное разнообразие в эту кулинарную рутину и представить вам новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.

Салат «Парижанка»

Этот салат смогут особенно оценить те, кто не любит блюда с майонезом. Изысканный салат «Парижанка» идеально подойдет для новогоднего стола. Любители новогодних салатов 2019 без майонеза, не останутся равнодушными от такой новинки рецепта.

Ингредиенты:

листовой салат - 2 пучка;

грецкие орехи - 10 шт.;

груша - 3 шт.;

голубой сыр с плесенью - 150г.;

мята (свежая или сушеная) - по вкусу;

лимонный сок - 2 ст.л.;

жидкий мёд - 1 ст.л.;

Для заправки:

• оливковое масло - 4 ст. л.;

• лимонный сок - 2 ст. л.;

• соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Грецкие орехи разбираем на части. Перемешиваем с медом и высыпаем на сухую раскаленную сковороду.

Продолжаем обжаривать не более 2-х минут, чтобы орехи карамелизировались.

Нарезаем тонкими слайсами сыр с плесенью.

Груши необходимо очистить от сердцевины и тоже нарезать мелкими ломтиками. Далее, разложить на тарелку, чтобы они не потемнели сбрызнуть соком с ½ части лимона и хорошо перемешать.

На блюдо рвем листья салата, выкладываем, заранее приготовленные ломтики груши.

Украшаем листиками мяты и раскладываем кусочки сыра и орехи.

Для заправки салата в оливковое масло добавляем соль, перец, оставшийся лимонный сок со второй половины лимона. Тщательно перемешиваем.

Поливаем салат заправкой.

В салате «Парижанка гармонично сочетаются груша, голубой сыр, зелень и заправка. А особенный шарм придают карамелизированные орехи.

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Салат «Генерал»

Громкое название «Генерал» этот салат приобрел не зря, ведь он очень красивый, вкусный и сытный. Блюдо вполне может заменить на праздничном столе привычную селедку под шубой или оливье. Для более понятного способа приготовления ниже представлены рецепты, фото с подробным описанием.

Ингредиенты:

морковь крупная – 3 шт.;

свекла – 3 шт.;

куриные яйца – 5 шт.;

копченая куриная грудка – 0,5 кг.;

твердый сыр – 200 гр.;

очищенные грецкие орехи – 200 гр.;

чеснок – 2-3 зубчика;

майонез – 200 гр.

Приготовление:

Очистить чеснок от шелухи, измельчить при помощи пресса и смешать с майонезом.

Куриное филе режем небольшими кубиками.

Остальные ингредиенты, кроме сыра, протираем через крупную терку. Сыр трем на мелкой терке.

Собираем салат. Для его подачи лучше использовать специальное кулинарное кольцо.

Ставим кольцо на блюдо и первым слоем выкладываем кусочки куриного филе. Немного скрепляем майонезом и выкладываем яйца, их необходимо хорошо сдобрить майонезом.

Далее идет морковь, которую так же смазываем соусом. Сверху посыпаем тертым сыром.

Последним слоем будем свекла. Смазанную майонезом свеклу посыпаем измельченными грецкими орехами.

И последний штрих – это украшение салата.

По диаметру выкладываем зелень укропа или петрушки, в середину можно положить вырезанную из отварной моркови звездочку.

Салат должен настояться в течение 5-6 часов в холодном месте.

Салат получается потрясающе вкусным и очень сытным, то, что нужно для веселого празднования Нового года.

Салат «Королевский»

Еще один прекрасный вариант замены знаменитым и всем привычного салата. Он не менее вкусный и красивый. А готовится достаточно просто. Вкусную новинку рецепта новогоднего салата 2019, представляем для вас.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

телятина – 500 гр.;

свекла – 2 шт.;

яйца – 4 шт.;

маринованные огурцы – 4 шт.;

лук – 1 шт.;

майонез – 200 гр.;

соль по вкусу.

Для маринада лука:

сахар - 1 ст.л;

соль - 0,5 ч.л;

уксус 9% - 3 ст.л;

вода (холодная) – ½ ст.

Приготовление:

Лук режем полукольцами, складываем в миску, высыпаем соль и сахар, вливаем уксус и воду, оставляем мариноваться 20 минут.

Картошку отвариваем «в мундире» и натираем на крупной терке.

Яйца разделяем на желтки и белки и трем на мелкой терке.

Отваренную свеклу измельчаем на крупной терке.

Предварительно отваренную телятину руками делим на волокна.

Маринованные огурцы режем мелкими кубиками.

Ставим разъемную форму для выпечки на плоское блюдо.

Выкладываем ингредиенты в такой последовательности: картофель (немного подсоленный), маринованный лук, мясо, огурцы, свекла, желтки, белки. На каждый слой наносим сеточку из майонеза.

Готовое блюдо помещаем в холодильник на 2 часа.

Снимаем форму и украшаем зеленью и зернами граната.

Готовый салат получается очень вкусным и сочным. Прекрасное сочетание ингредиентов украсит любой праздничный стол.

Салат "Морской бриз"

Бесподобно вкусный салат «Морской бриз» сможет покорить ваших гостей. На первый взгляд простые ингредиенты, в сочетании дают потрясающий вкус. Салат отлично подойдет как для новогоднего стола, так и для других праздников.

Ингредиенты:

рис – 200 гр.;

огурцы свежие – 3 шт.;

вареные яйца – 4 шт.;

майонез и йогурт – по 2 ст. л;

горчица – 1 ч.л.;

соль, перец по вкусу.

малосоленая красная рыба – 200 гр.

Маринад для лука:

красный лук – 1 шт.;

вода – 2ст. л.;

уксус – 9%;

соль, сахар по вкусу.

Приготовление:

Сначала замаринуем красный лук. Одну небольшую красную луковицу режем тонкими колечками. Из воды, 9% уксуса, соли и сахара готовим маринад. Им заливаем луковые колечки, и убираем их на полчаса, периодически помешивая лук для того, чтобы он лучше пропитался.

Отвариваем рис до готовности, сливаем с него всю воду. Мелкими кубиками шинкуем свежие огурцы и вареные яйца. Для приготовления заправки смешиваем майонез, натуральный йогурт и ложку горчицы.

Рис, яйца, огурец заправляем заправкой, хорошо перемешиваем.

Красную рыбу режем тонкими слайсами.

Форму для выпечки кексов, с выступающей центральной частью, промазываем растительным маслом, покрываем пищевой пленкой.

На дно выкладываем рыбу по всему периметру, затем рис с майонезом.

Убираем салат в холодильник на 30 минут, затем достаем, переворачиваем на тарелку, аккуратно снимаем пищевую пленку.

В центре помещаем отжатые от маринада кольца красного лука.

Лучшие новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием представлены специально для вас.

Салат «Поросенок»

Сытный салат «Поросенок» многим придется по вкусу. Как раз в тему Нового года 2019, ведь править им будет Желтая Земляная Свинья. Поэтому для него должно обязательно найтись место на праздничном столе. Салат укладывается в виде свиньи, то есть ее веселой мордочки.

Ингредиенты:

колбаса сервелат – 250 гр.;

твердый сыр – 200 гр.;

томаты – 3 шт.;

отварной картофель – 3 шт.;

маринованные грибы – 1 баночка;

отварные яйца – 4 штуки;

майонез – 200 гр.;

оливки для украшения;

соль по вкусу.

Приготовление:

Картофель и яйца натираем на крупной терке, а сыр измельчаем на мелкой стороне.

Сервелат и томаты режем мелкими кубиками.

Складываем салат:

Первый слой – картофель, поверх делаем сеточку из майонеза.

Второй слой – сервелат и сразу сверху их выкладываем маринованные грибы. Сеточка из майонеза.

Третий слой – томаты и сеточка снова.

Четвертый слой – яйца + майонезная сеточка.

Пятый и заключительный слой – сыр. Укладывая его, стараемся перекрыть весь салат.

Из двух ломтиков колбасы делаем ушки. Оливки разрезаем пополам и вдоль небольшими кусочками. Из помидоров делаем щечки и бородку. Теперь собираем свиную мордочку.

Салат получается не просто вкусным и необычно украшенным, но и по-праздничному веселым. Еще новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием смотрите ниже. Такому угощению рады будут не только гости, но и сама хозяйка приходящего года.

Салат « Золотая рыбка»

Салат "Золотая рыбка" - легкий, вкусный и очень неприхотливый, который с легкостью украсит праздничный стол и порадует ваших гостей своим вкусом! Готовится быстро, а съедается вмиг! Несмотря на его известность, его можно смело отнести в топ 10 новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием.

Ингредиенты:

отваренные куриные яйца – 6 шт.;

шпроты – 1 банка;

яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

масло сливочное – 50 гр.;

сыр твердый – 150 гр.;

майонез – 200 гр.;

для украшения - 2 сваренных вкрутую яйца, зеленый укроп.

Приготовление:

Лук режем ¼ кольцами и заливаем кипятком на 15-20 минут, с целью удаления горечи.

Масло выливаем из шпрот и помещаем их в миску, разминаем вилкой.

Яйца разделяем на желтки и белки.

Остальные ингредиенты, кроме сыра, трем на крупной терке.

Складываем салат в последовательности: половина белков, половина шпрот, половина лука, половина яблочной массы, половина сыра и половина тертого на терке сливочного масла. Наносим майонез и повторяем все слои в той же последовательности.

Сверху наносим майонез и тертые желтки. По бокам украшаем выдавленным майонезом.

Оставшимися желтками снизу делаем полоску.

Из оставшихся яиц вырезаем цветочки и украшаем салат.

Эффектный и легкий салат можно подавать к столу. Пикантный вкус и приятный запах шпрот в союзе с остальными ингредиентами позволяет получить уникальное блюдо. Следуя рецептам с фото и подробному описанию, вам легко будет понять способ приготовления.

Салат "Подсолнух"

Далеко не новый салат «Подсолнух» всегда хорошо смотрится на праздничных столах. Отличное сочетание продуктов делают блюдо вкусным, сочным и очень красивым. Мы расписали данный рецепт с фото пошагово специально для вас.

Ингредиенты:

лук – 1 головка;

грибы – 400 гр.;

яйца – 4 шт.;

сыр – 150 гр.;

ветчина – 200 гр;

оливки и чипсы для украшения.

Маринад для лука:

уксус 9% - 1 ст.л.;

вода – 1 ст.л.;

сахар – ½ ч.л.;

соль на кончике ножа.

Приготовление:

Одну небольшую луковицу мелко шинкуем, перекладываем в чашку, заливаем холодной водой и 9% уксусом, затем солим, добавляем немного сахара и маринуем около 15 минут. По истечении этого времени маринад сливаем.

Одна большая луковица режется полукольцами, обжаривается на сковородке с добавлением растительного масла. Когда лук станет мягким, добавляем в него нарезанные небольшой соломкой грибы. Все жарим до готовности грибов, в конце посолив их и поперчив.

Теперь время приготовления омлетов, для них одно яйцо солим, перчим, взбалтываем до однородности венчиком. На сковороду наливаем чуть растительного масла и выливаем тонким слоем омлет. Жарим его как блин с двух сторон, и так еще 3 яйца. Всего должно получится 4 тонких омлета. Скручиваем их в виде рулетов, которые режем на нетолстую лапшу.

В разные чашки натираем сыр на крупной терке и режем мелкой соломкой ветчину.

На дно салатницы выкладываем ветчину, покрываем ее майонезом, сверху выкладываем маринованный лук. Поверх него идут грибы с луком, опять майонез, слой сыра, вновь майонез и сверху кладем лапшу из омлета. Её мы украшаем 5-6 маслинами.

Можно поступить намного проще как это сделали мы. Как будет готов салат, обложить по диаметру блюда чипсами. Верх салата поспать желтками и разложить порезанные оливки, имитируя семечки.

Подборку новогодние салаты 2019 новинки рецептов с фото и подробным описанием мы приготовили специально для вас. Надеемся, что она поможет вам в составлении праздничного меню.