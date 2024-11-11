Вино и рацион: как грамотно сочетать диету и бокал любимого напитка

Задумывались ли вы, как вписать вино в свой режим, когда следите за фигурой? Совсем отказываться от любимого бокала ради стройности не хочется, но и добавлять лишние калории тоже не входит в планы. Хорошая новость: вино и осознанный подход к питанию вполне могут дружить, если подойти к этому с умом.

Как часто можно позволить себе бокал?

Первое правило для тех, кто следит за весом, – умеренность. Строгих правил, конечно, нет, но диетологи сходятся в одном: не более одного бокала 2-3 раза в неделю вполне разумный компромисс. Этого вполне достаточно, чтобы насладиться любимым вкусом, не превращая это удовольствие в привычку.

Какое вино выбрать?





Секрет в том, что разные сорта вина по-разному влияют на наш рацион. Например, сухие вина считаются более "диетическими" – в них меньше сахара, а значит, и калорий. В среднем, бокал сухого белого или красного содержит около 120-130 ккал, что почти вдвое меньше, чем в десертных винах или сладких ликерах. Сухие вина к тому же легче сочетаются с низкокалорийными блюдами, не перебивая их вкус.

Белое или красное?

У каждого из вин есть свои плюсы. Белое часто легче и освежающее, его хорошо пить в теплое время года или с морепродуктами и салатами. Красное вино, в свою очередь, идеально подходит для осени и зимы, да еще и богато антиоксидантами. Главное – выбирать вино по настроению и предпочтениям, не забывая о мере.

Влияние вина на обмен веществ

Интересный факт: некоторые исследования показывают, что умеренное потребление красного вина может положительно влиять на обмен веществ. Ресвератрол, содержащийся в кожуре винограда, обладает антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки организма и могут немного ускорить метаболизм. Но это работает только в том случае, если вы не превышаете свою норму. Перебор приводит к обратному эффекту, откладываясь на талии.

Советы по сочетанию вина с диетой





Сухое белое вино – для легких обедов. Идеально к рыбе, морепродуктам, салатам и закускам. Красное сухое вино – хорошая пара к постному мясу и овощам-гриль. Выбирайте что-то вроде Пино Нуара или Каберне Совиньон. Игристые в стиле Просекко или Шардоне – немного калорийнее, но тоже подходят для особых случаев и не добавят много калорий, если наслаждаться ими разумно.

Как минимизировать вред от алкоголя на диете

Обязательно запивайте бокал водой. Это не только предотвратит обезвоживание, но и избавит от соблазна выпить больше. Не пейте на пустой желудок. Лучше сначала поесть, чтобы вино не "ударило" в голову и не вызвало резкий скачок сахара в крови. Следите за размерами бокала. Большой фужер с длинной ножкой смотрится шикарно, но мы же понимаем, что в него может поместиться две порции вместо одной.

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