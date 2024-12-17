Не только оливье: 4 новогодних салата со стильной подачей, которые удивят ваших гостей

Каждый из этих салатов — это шанс отойти от привычного и удивить не только гостей, но и себя.
Оливье и селедка под шубой – это, конечно, проверенные хиты новогоднего стола, но иногда хочется чего-то новенького. Чтобы было и вкусно, и выглядело так, будто вы готовились к приходу гостей с Pinterest, а не просто кинули ингредиенты в салатник. Делимся рецептами праздничных салатов, которые зададут настроение и заставят всех фотографировать ваш стол.
Салат с креветками и авокадо в бокале для мартини
Этот салат – простой способ сделать новогодний стол роскошным без лишних усилий.
Ингредиенты:
- Креветки (крупные, очищенные) – 300 г
- Авокадо – 1 шт.
- Томаты черри – 200 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Икра для украшения (по желанию)
- Зелень (кинза, базилик или петрушка) для украшения
Процесс приготовления:
- Если креветки неочищенные, очистите их, оставив хвостики для красоты. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Добавьте щепотку соли и немного лимонного сока. Дайте креветкам немного остыть.
- Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.
- Томаты черри разрежьте пополам или на четвертинки, если они крупные.
- Смешайте 2 ст. л. оливкового масла с 1 ч. л. меда и добавьте немного лимонного сока. Посолите и поперчите по вкусу.
Подача: Сервируйте салат порционно в бокалах для мартини. Выложите слой авокадо, сверху томаты, добавьте креветки и украсьте веточкой зелени. Такой салат будет смотреться эффектно и даже немного коктейльно – прямо как Новый год на курорте.
Свекольный тартар с козьим сыром и орехами
Не спешите морщиться, услышав про свеклу. В этом салате она раскрывается с новой стороны: сладковатая, нежная и отлично сочетается с солоноватым козьим сыром и хрустящими орехами.
Ингредиенты:
- Свекла (вареная или запеченная) – 2 шт. среднего размера
- Козий сыр – 100 г
- Грецкие орехи (жареные) – 50 г
- Бальзамический уксус – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Листья базилика или мяты – для украшения
Процесс приготовления:
- Если свекла еще не готова, запеките ее в фольге при 180 градусах примерно 40–50 минут или отварите до мягкости. Очистите и нарежьте очень мелкими кубиками, как на тартар.
- Смешайте 1 ст. л. оливкового масла с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте этой смесью нарезанную свеклу и перемешайте.
- Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде 2–3 минуты, чтобы они стали ароматнее. Затем крупно порубите их ножом.
Подача: Используйте круглую форму для сервировки (или просто стакан, чтобы сформировать цилиндр). Выложите свеклу плотным слоем, добавьте сыр и орехи. Украсьте листиком мяты или базилика – выглядит как блюдо из дорогого ресторана, но готовится за 10 минут.
Салат с уткой и гранатом на слое микс-салата
Для тех, кто хочет удивить гостей чем-то нестандартным, салат с утиной грудкой – идеальный выбор.
Ингредиенты:
- Утиная грудка – 1 шт. (около 250 г)
- Микс-салатов (руккола, шпинат, фризе) – 150 г
- Гранатовые зерна – 100 г
- Апельсин – 1 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Апельсиновый сок – 2 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Горчица (дижонская) – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Процесс приготовления:
- Сделайте небольшие надрезы на коже утиной грудки и обжарьте ее на сухой сковороде кожей вниз 5–6 минут, чтобы вытопился жир и кожа стала золотистой. Переверните грудку и жарьте еще 3–4 минуты. Затем отправьте ее в духовку на 10 минут при 180 градусах. После приготовления оставьте на 5 минут отдохнуть и нарежьте тонкими слайсами.
- Выложите микс-салатов в большую миску. Добавьте гранатовые зерна.
- Смешайте 2 ст. л. апельсинового сока с 1 ч. л. меда, горчицей и оливковым маслом. Посолите и поперчите.
Подача: Вместо тарелки используйте деревянную доску или плоский камень. Выложите зелень как основу, сверху тонкие ломтики утки, гранат и апельсин и полейте все соусом. Такое блюдо выглядит как арт-объект и обязательно станет темой обсуждения за столом.
Салат "Зимний Цезарь" с хурмой и пармезаном
Цезарь – вечная классика, но на Новый год можно немного пошалить с ингредиентами.
Ингредиенты:
- Салат романо – 1 кочан
- Хурма (спелая) – 1 шт.
- Пармезан – 50 г
- Карамелизированные орехи (грецкие или пекан) – 50 г
- Йогурт (греческий, для заправки) – 3 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль, перец – по вкусу
Процесс приготовления:
- Смешайте греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, горчицу и измельченный зубчик чеснока. Посолите и поперчите по вкусу.
- Листья романо тщательно промойте и обсушите, затем порвите на крупные куски.
- Нарежьте хурму тонкими дольками. Пармезан нарежьте слайсами при помощи овощечистки.
- Если орехи не карамелизированы, обжарьте их на сковороде с 1 ч. л. меда до легкой карамели.
Подача: Сервируйте на плоской белой тарелке, чтобы яркие цвета хурмы и зелени смотрелись особенно эффектно. Парочку листьев можно аккуратно "подкинуть" на край тарелки для легкой небрежности – будто салат только что подали в лучшем гастро-кафе города.
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