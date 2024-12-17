Не только оливье: 4 новогодних салата со стильной подачей, которые удивят ваших гостей

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Каждый из этих салатов — это шанс отойти от привычного и удивить не только гостей, но и себя.

Оливье и селедка под шубой – это, конечно, проверенные хиты новогоднего стола, но иногда хочется чего-то новенького. Чтобы было и вкусно, и выглядело так, будто вы готовились к приходу гостей с Pinterest, а не просто кинули ингредиенты в салатник. Делимся рецептами праздничных салатов, которые зададут настроение и заставят всех фотографировать ваш стол.

Салат с креветками и авокадо в бокале для мартини

Фото: скриншот YouTube /@recipe30Этот салат – простой способ сделать новогодний стол роскошным без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • Креветки (крупные, очищенные) – 300 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Томаты черри – 200 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Икра для украшения (по желанию)
  • Зелень (кинза, базилик или петрушка) для украшения

Процесс приготовления:

  1. Если креветки неочищенные, очистите их, оставив хвостики для красоты. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Добавьте щепотку соли и немного лимонного сока. Дайте креветкам немного остыть.
  2. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело.
  3. Томаты черри разрежьте пополам или на четвертинки, если они крупные.
  4. Смешайте 2 ст. л. оливкового масла с 1 ч. л. меда и добавьте немного лимонного сока. Посолите и поперчите по вкусу.

Подача: Сервируйте салат порционно в бокалах для мартини. Выложите слой авокадо, сверху томаты, добавьте креветки и украсьте веточкой зелени. Такой салат будет смотреться эффектно и даже немного коктейльно – прямо как Новый год на курорте.

Свекольный тартар с козьим сыром и орехами

Фото: скриншот YouTube /@ShimacookНе спешите морщиться, услышав про свеклу. В этом салате она раскрывается с новой стороны: сладковатая, нежная и отлично сочетается с солоноватым козьим сыром и хрустящими орехами.

Ингредиенты:

  • Свекла (вареная или запеченная) – 2 шт. среднего размера
  • Козий сыр – 100 г
  • Грецкие орехи (жареные) – 50 г
  • Бальзамический уксус – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Листья базилика или мяты – для украшения

Процесс приготовления:

  1. Если свекла еще не готова, запеките ее в фольге при 180 градусах примерно 40–50 минут или отварите до мягкости. Очистите и нарежьте очень мелкими кубиками, как на тартар.
  2. Смешайте 1 ст. л. оливкового масла с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте этой смесью нарезанную свеклу и перемешайте.
  3. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде 2–3 минуты, чтобы они стали ароматнее. Затем крупно порубите их ножом.

Подача: Используйте круглую форму для сервировки (или просто стакан, чтобы сформировать цилиндр). Выложите свеклу плотным слоем, добавьте сыр и орехи. Украсьте листиком мяты или базилика – выглядит как блюдо из дорогого ресторана, но готовится за 10 минут.

Салат с уткой и гранатом на слое микс-салата

Фото: скриншот YouTube /@IvanKasДля тех, кто хочет удивить гостей чем-то нестандартным, салат с утиной грудкой – идеальный выбор.

Ингредиенты:

  • Утиная грудка – 1 шт. (около 250 г)
  • Микс-салатов (руккола, шпинат, фризе) – 150 г
  • Гранатовые зерна – 100 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Апельсиновый сок – 2 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Горчица (дижонская) – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сделайте небольшие надрезы на коже утиной грудки и обжарьте ее на сухой сковороде кожей вниз 5–6 минут, чтобы вытопился жир и кожа стала золотистой. Переверните грудку и жарьте еще 3–4 минуты. Затем отправьте ее в духовку на 10 минут при 180 градусах. После приготовления оставьте на 5 минут отдохнуть и нарежьте тонкими слайсами.
  2. Выложите микс-салатов в большую миску. Добавьте гранатовые зерна.
  3. Смешайте 2 ст. л. апельсинового сока с 1 ч. л. меда, горчицей и оливковым маслом. Посолите и поперчите.

Подача: Вместо тарелки используйте деревянную доску или плоский камень. Выложите зелень как основу, сверху тонкие ломтики утки, гранат и апельсин и полейте все соусом. Такое блюдо выглядит как арт-объект и обязательно станет темой обсуждения за столом.

Салат "Зимний Цезарь" с хурмой и пармезаном

Фото: freepik.com

Цезарь – вечная классика, но на Новый год можно немного пошалить с ингредиентами.

Ингредиенты:

  • Салат романо – 1 кочан
  • Хурма (спелая) – 1 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Карамелизированные орехи (грецкие или пекан) – 50 г
  • Йогурт (греческий, для заправки) – 3 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Соль, перец – по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Смешайте греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, горчицу и измельченный зубчик чеснока. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Листья романо тщательно промойте и обсушите, затем порвите на крупные куски.
  3. Нарежьте хурму тонкими дольками. Пармезан нарежьте слайсами при помощи овощечистки.
  4. Если орехи не карамелизированы, обжарьте их на сковороде с 1 ч. л. меда до легкой карамели.

Подача: Сервируйте на плоской белой тарелке, чтобы яркие цвета хурмы и зелени смотрелись особенно эффектно. Парочку листьев можно аккуратно "подкинуть" на край тарелки для легкой небрежности – будто салат только что подали в лучшем гастро-кафе города.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился рецептом того самого новогоднего печенья с трещинками, которое все ищут.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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