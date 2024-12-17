Не только оливье: 4 новогодних салата со стильной подачей, которые удивят ваших гостей

Оливье и селедка под шубой – это, конечно, проверенные хиты новогоднего стола, но иногда хочется чего-то новенького. Чтобы было и вкусно, и выглядело так, будто вы готовились к приходу гостей с Pinterest, а не просто кинули ингредиенты в салатник. Делимся рецептами праздничных салатов, которые зададут настроение и заставят всех фотографировать ваш стол.

Салат с креветками и авокадо в бокале для мартини

Этот салат – простой способ сделать новогодний стол роскошным без лишних усилий.



Ингредиенты:

Креветки (крупные, очищенные) – 300 г

Авокадо – 1 шт.

Томаты черри – 200 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Икра для украшения (по желанию)

Зелень (кинза, базилик или петрушка) для украшения

Процесс приготовления:

Если креветки неочищенные, очистите их, оставив хвостики для красоты. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла по 2 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Добавьте щепотку соли и немного лимонного сока. Дайте креветкам немного остыть. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы авокадо не потемнело. Томаты черри разрежьте пополам или на четвертинки, если они крупные. Смешайте 2 ст. л. оливкового масла с 1 ч. л. меда и добавьте немного лимонного сока. Посолите и поперчите по вкусу.

Подача: Сервируйте салат порционно в бокалах для мартини. Выложите слой авокадо, сверху томаты, добавьте креветки и украсьте веточкой зелени. Такой салат будет смотреться эффектно и даже немного коктейльно – прямо как Новый год на курорте.

Свекольный тартар с козьим сыром и орехами

Не спешите морщиться, услышав про свеклу. В этом салате она раскрывается с новой стороны: сладковатая, нежная и отлично сочетается с солоноватым козьим сыром и хрустящими орехами.



Ингредиенты:

Свекла (вареная или запеченная) – 2 шт. среднего размера

Козий сыр – 100 г

Грецкие орехи (жареные) – 50 г

Бальзамический уксус – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Листья базилика или мяты – для украшения

Процесс приготовления:

Если свекла еще не готова, запеките ее в фольге при 180 градусах примерно 40–50 минут или отварите до мягкости. Очистите и нарежьте очень мелкими кубиками, как на тартар. Смешайте 1 ст. л. оливкового масла с бальзамическим уксусом, добавьте соль и перец по вкусу. Полейте этой смесью нарезанную свеклу и перемешайте. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде 2–3 минуты, чтобы они стали ароматнее. Затем крупно порубите их ножом.

Подача: Используйте круглую форму для сервировки (или просто стакан, чтобы сформировать цилиндр). Выложите свеклу плотным слоем, добавьте сыр и орехи. Украсьте листиком мяты или базилика – выглядит как блюдо из дорогого ресторана, но готовится за 10 минут.

Салат с уткой и гранатом на слое микс-салата

Для тех, кто хочет удивить гостей чем-то нестандартным, салат с утиной грудкой – идеальный выбор.



Ингредиенты:

Утиная грудка – 1 шт. (около 250 г)

Микс-салатов (руккола, шпинат, фризе) – 150 г

Гранатовые зерна – 100 г

Апельсин – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Апельсиновый сок – 2 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Горчица (дижонская) – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Процесс приготовления:

Сделайте небольшие надрезы на коже утиной грудки и обжарьте ее на сухой сковороде кожей вниз 5–6 минут, чтобы вытопился жир и кожа стала золотистой. Переверните грудку и жарьте еще 3–4 минуты. Затем отправьте ее в духовку на 10 минут при 180 градусах. После приготовления оставьте на 5 минут отдохнуть и нарежьте тонкими слайсами. Выложите микс-салатов в большую миску. Добавьте гранатовые зерна. Смешайте 2 ст. л. апельсинового сока с 1 ч. л. меда, горчицей и оливковым маслом. Посолите и поперчите.

Подача: Вместо тарелки используйте деревянную доску или плоский камень. Выложите зелень как основу, сверху тонкие ломтики утки, гранат и апельсин и полейте все соусом. Такое блюдо выглядит как арт-объект и обязательно станет темой обсуждения за столом.

Салат "Зимний Цезарь" с хурмой и пармезаном





Цезарь – вечная классика, но на Новый год можно немного пошалить с ингредиентами.

Ингредиенты:

Салат романо – 1 кочан

Хурма (спелая) – 1 шт.

Пармезан – 50 г

Карамелизированные орехи (грецкие или пекан) – 50 г

Йогурт (греческий, для заправки) – 3 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль, перец – по вкусу

Процесс приготовления:

Смешайте греческий йогурт, оливковое масло, лимонный сок, горчицу и измельченный зубчик чеснока. Посолите и поперчите по вкусу. Листья романо тщательно промойте и обсушите, затем порвите на крупные куски. Нарежьте хурму тонкими дольками. Пармезан нарежьте слайсами при помощи овощечистки. Если орехи не карамелизированы, обжарьте их на сковороде с 1 ч. л. меда до легкой карамели.

Подача: Сервируйте на плоской белой тарелке, чтобы яркие цвета хурмы и зелени смотрелись особенно эффектно. Парочку листьев можно аккуратно "подкинуть" на край тарелки для легкой небрежности – будто салат только что подали в лучшем гастро-кафе города.

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