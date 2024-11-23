Секреты идеальных пирогов: готовим кальцоне и стейк-пай

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Погрузитесь в атмосферу Италии и Великобритании, наслаждаясь домашними кальцоне и стейк-паем. Эти блюда не только разнообразят ваше меню, но и подарят новые вкусовые впечатления.

Хочется побаловать семью чем-то особенным и вкусным? Приготовьте два популярных блюда из разных уголков мира прямо у себя на кухне! Итальянский кальцоне и британский стейк-пай удивят ваших близких и станут настоящим праздником вкуса.

Кальцоне: итальянский пирог с начинкой сюрпризом

Кальцоне – это своего рода закрытая пицца. В переводе с итальянского кальцоне означает "штаны", что забавно отражает форму этого блюда. Начинка спрятана внутри теста, что делает его удобным для перекуса на ходу или пикника.

Фото: Freepik.com / @boyarkinamarina

Ингредиенты:

  • Для теста:
    • Мука – 500 г
    • Дрожжи сухие – 7 г
    • Теплая вода – 300 мл
    • Оливковое масло – 2 ст. л.
    • Соль – 1 ч. л.
  • Для начинки:
    • Моцарелла – 200 г
    • Рикотта – 150 г
    • Ветчина или салями – 100 г
    • Шпинат свежий – горсть
    • Томаты черри – 8-10 шт.
    • Базилик свежий
    • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Для приготовления теста необходимо смешать в миске муку, дрожжи и соль. Затем постепенно добавить тёплую воду и оливковое масло, после чего тщательно вымесить тесто до получения мягкой и эластичной консистенции. Накрыть миску с тестом и оставить в тёплом месте на 60 минут.
  2. Для приготовления начинки необходимо нарезать кубиками ветчину, помидоры черри и моцареллу. Смешать эти ингредиенты с рикоттой, добавить шпинат и базилик, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Разделить тесто на четыре равные части и раскатать каждую из них в тонкий круг. На одну половину круга выложить начинку, оставив края свободными. Накрыть второй половиной теста и аккуратно защипнуть края.
  4. Выложить кальцоне на противень, смазать сверху оливковым маслом и сделать небольшие надрезы для выхода пара. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов, в течение 15–20 минут до появления золотистой корочки.

Стейк-пай: сытное британское удовольствие

Стейк-пай – традиционный британский мясной пирог. Сочетание нежной говядины в густом соусе и хрустящего слоеного теста делает это блюдо настоящим фаворитом семейных ужинов.

Фото: соцсети / @rogerz23

Ингредиенты:

    • Говяжья вырезка – 500 г
    • Лук репчатый – 1 шт.
    • Морковь – 1 шт.
    • Грибы (шампиньоны) – 200 г
    • Чеснок – 2 зубчика
    • Мука – 2 ст. л.
    • Говяжий бульон – 500 мл
    • Слоеное тесто – 500 г
    • Растительное масло – 2 ст. л.
    • Тимьян свежий – несколько веточек
    • Соль, перец по вкусу
    • Яйцо – для смазки

Приготовление:

1. Подготовка начинки: говядину нарежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Затем переложите в кастрюлю.

2. Подготовка овощей: на той же сковороде обжарьте лук, морковь, грибы и чеснок до мягкости. Добавьте к говядине.

3. Приготовление соуса: посыпьте мукой мясо и овощи, перемешайте и влейте говяжий бульон. Добавьте тимьян. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около часа, пока мясо не станет мягким.

4. Формирование пирога: переложите начинку в форму для пирога. Раскатайте слоеное тесто и накройте им форму, защипнув края. Сделайте надрезы для выхода пара и смажьте взбитым яйцом.

5. Выпекание: поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.

Фото: Freepik.com / @stockking

Полезные советы:

  • Альтернатива мясу. Для вегетарианской версии стейк-пая замените говядину на смесь бобовых или овощей.
  • Экспериментируйте с сырами. В начинку кальцоне можно добавить пармезан или горгонзолу для более насыщенного вкуса.
  • Тесто. Если нет времени готовить тесто для кальцоне, используйте готовое дрожжевое тесто из магазина.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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