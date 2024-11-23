Секреты идеальных пирогов: готовим кальцоне и стейк-пай

Погрузитесь в атмосферу Италии и Великобритании, наслаждаясь домашними кальцоне и стейк-паем. Эти блюда не только разнообразят ваше меню, но и подарят новые вкусовые впечатления.
Хочется побаловать семью чем-то особенным и вкусным? Приготовьте два популярных блюда из разных уголков мира прямо у себя на кухне! Итальянский кальцоне и британский стейк-пай удивят ваших близких и станут настоящим праздником вкуса.
Кальцоне: итальянский пирог с начинкой сюрпризом
Кальцоне – это своего рода закрытая пицца. В переводе с итальянского кальцоне означает "штаны", что забавно отражает форму этого блюда. Начинка спрятана внутри теста, что делает его удобным для перекуса на ходу или пикника.
Ингредиенты:
- Для теста:
- Мука – 500 г
- Дрожжи сухие – 7 г
- Теплая вода – 300 мл
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Для начинки:
- Моцарелла – 200 г
- Рикотта – 150 г
- Ветчина или салями – 100 г
- Шпинат свежий – горсть
- Томаты черри – 8-10 шт.
- Базилик свежий
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Для приготовления теста необходимо смешать в миске муку, дрожжи и соль. Затем постепенно добавить тёплую воду и оливковое масло, после чего тщательно вымесить тесто до получения мягкой и эластичной консистенции. Накрыть миску с тестом и оставить в тёплом месте на 60 минут.
- Для приготовления начинки необходимо нарезать кубиками ветчину, помидоры черри и моцареллу. Смешать эти ингредиенты с рикоттой, добавить шпинат и базилик, посолить и поперчить по вкусу.
- Разделить тесто на четыре равные части и раскатать каждую из них в тонкий круг. На одну половину круга выложить начинку, оставив края свободными. Накрыть второй половиной теста и аккуратно защипнуть края.
- Выложить кальцоне на противень, смазать сверху оливковым маслом и сделать небольшие надрезы для выхода пара. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов, в течение 15–20 минут до появления золотистой корочки.
Стейк-пай: сытное британское удовольствие
Стейк-пай – традиционный британский мясной пирог. Сочетание нежной говядины в густом соусе и хрустящего слоеного теста делает это блюдо настоящим фаворитом семейных ужинов.
Ингредиенты:
- Говяжья вырезка – 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Грибы (шампиньоны) – 200 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Мука – 2 ст. л.
- Говяжий бульон – 500 мл
- Слоеное тесто – 500 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Тимьян свежий – несколько веточек
- Соль, перец по вкусу
- Яйцо – для смазки
Приготовление:
1. Подготовка начинки: говядину нарежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Затем переложите в кастрюлю.
2. Подготовка овощей: на той же сковороде обжарьте лук, морковь, грибы и чеснок до мягкости. Добавьте к говядине.
3. Приготовление соуса: посыпьте мукой мясо и овощи, перемешайте и влейте говяжий бульон. Добавьте тимьян. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около часа, пока мясо не станет мягким.
4. Формирование пирога: переложите начинку в форму для пирога. Раскатайте слоеное тесто и накройте им форму, защипнув края. Сделайте надрезы для выхода пара и смажьте взбитым яйцом.
5. Выпекание: поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.
Полезные советы:
- Альтернатива мясу. Для вегетарианской версии стейк-пая замените говядину на смесь бобовых или овощей.
- Экспериментируйте с сырами. В начинку кальцоне можно добавить пармезан или горгонзолу для более насыщенного вкуса.
- Тесто. Если нет времени готовить тесто для кальцоне, используйте готовое дрожжевое тесто из магазина.