Секреты идеальных пирогов: готовим кальцоне и стейк-пай

Хочется побаловать семью чем-то особенным и вкусным? Приготовьте два популярных блюда из разных уголков мира прямо у себя на кухне! Итальянский кальцоне и британский стейк-пай удивят ваших близких и станут настоящим праздником вкуса.

Кальцоне: итальянский пирог с начинкой сюрпризом

Кальцоне – это своего рода закрытая пицца. В переводе с итальянского кальцоне означает "штаны", что забавно отражает форму этого блюда. Начинка спрятана внутри теста, что делает его удобным для перекуса на ходу или пикника.





Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 г



Дрожжи сухие – 7 г



Теплая вода – 300 мл



Оливковое масло – 2 ст. л.



Соль – 1 ч. л.

Для начинки:

Моцарелла – 200 г



Рикотта – 150 г



Ветчина или салями – 100 г



Шпинат свежий – горсть



Томаты черри – 8-10 шт.



Базилик свежий



Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Для приготовления теста необходимо смешать в миске муку, дрожжи и соль. Затем постепенно добавить тёплую воду и оливковое масло, после чего тщательно вымесить тесто до получения мягкой и эластичной консистенции. Накрыть миску с тестом и оставить в тёплом месте на 60 минут. Для приготовления начинки необходимо нарезать кубиками ветчину, помидоры черри и моцареллу. Смешать эти ингредиенты с рикоттой, добавить шпинат и базилик, посолить и поперчить по вкусу. Разделить тесто на четыре равные части и раскатать каждую из них в тонкий круг. На одну половину круга выложить начинку, оставив края свободными. Накрыть второй половиной теста и аккуратно защипнуть края. Выложить кальцоне на противень, смазать сверху оливковым маслом и сделать небольшие надрезы для выхода пара. Выпекать в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов, в течение 15–20 минут до появления золотистой корочки.

Стейк-пай: сытное британское удовольствие

Стейк-пай – традиционный британский мясной пирог. Сочетание нежной говядины в густом соусе и хрустящего слоеного теста делает это блюдо настоящим фаворитом семейных ужинов.





Ингредиенты:

Говяжья вырезка – 500 г



Лук репчатый – 1 шт.



Морковь – 1 шт.



Грибы (шампиньоны) – 200 г



Чеснок – 2 зубчика



Мука – 2 ст. л.



Говяжий бульон – 500 мл



Слоеное тесто – 500 г



Растительное масло – 2 ст. л.



Тимьян свежий – несколько веточек



Соль, перец по вкусу



Яйцо – для смазки

Приготовление:

1. Подготовка начинки: говядину нарежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Затем переложите в кастрюлю.

2. Подготовка овощей: на той же сковороде обжарьте лук, морковь, грибы и чеснок до мягкости. Добавьте к говядине.

3. Приготовление соуса: посыпьте мукой мясо и овощи, перемешайте и влейте говяжий бульон. Добавьте тимьян. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой около часа, пока мясо не станет мягким.

4. Формирование пирога: переложите начинку в форму для пирога. Раскатайте слоеное тесто и накройте им форму, защипнув края. Сделайте надрезы для выхода пара и смажьте взбитым яйцом.

5. Выпекание: поставьте пирог в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.





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