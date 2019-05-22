Хрустящие маринованные огурцы на зиму на 1 литровую банку
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2 часа
Ингредиенты
- огурцы
- лук
- морковь
- чеснок
- уксус
- пряности
- специи
Горячий сезон заготовок приближается, каждая хозяйка мечтает закрыть маринованный вкусные и ароматные огурцы на зиму по самым оригинальным и надежным рецептам. Закрывать хрустящие огурчики удобней в 1 литровую банку, поэтому рассмотрим именно такие рецепты.
Сладкие хрустящие огурцы с хреном
Приготовить такие аппетитные огурчики совсем не сложно, если не пренебрегать советами и «мелочами».
Чтобы сладкие маринованные огурцы были хрустящими необходимо в состав пряных трав и специй включать ингредиенты с высоким содержанием дубильных веществ, например, хрена.
Ингредиенты:
- огурцы небольшие с тонкой кожицей;
- морковь;
- лук;
- чеснок.
Пряности:
- листья хрена;
- листья черной смородины;
- лавровые листья;
- укроп сушеный;
- перец красный горький.
Маринад на 1 литр:
- соль – 1 ст. л;
- сахар – 200 г;
- уксус – 200 мл.
Приготовление:
- Чтобы приготовить хрустящие и очень вкусные маринованные огурцы на предстоящую зиму, промываем их и заливаем холодной водой на 5-6 часов. Если огурцы только что с грядки, то в воде их можно держать не более 3 часов.
- Подготавливаем остальные овощи и пряности. Морковь и лук промываем и нарезаем произвольно.
- Чеснок можно класть, как целыми зубчиками, так и нарезав их крупно.
- Промываем листья хрена и смородины, листья хрена режем крупными кусочками.
- На дно тщательно промытых литровых банок укладываем все указанные специи и пряные листья.
- Плотно раскладываем по банкам промытые после замачивания огурцы. Свободные места в нижнем слое огурцов заполняем ломтиками моркови, кусочками лука и перца, зубчиками чеснока.
- Разливаем по наполненным банкам крутой кипяток, наливая его, не касаясь стенок банки, закрываем крышками. Банки укутываем чем-либо удерживающим тепло и оставляем на 15 минут.
- Сливаем воду в приготовленную емкость, банки закрываем крышками и укутываем. Воду доводим до кипения и вновь заполняем ей банки, выдерживаем в укутанном виде еще 15 минут.
- Во второй раз слив воду и укутав банки, замеряем количество и добавляем ингредиенты для маринада.
- Доводим все до кипения, разливаем по банкам, закрываем крышками и укупориваем.
- Переворачиваем банки с маринованными очень вкусными и хрустящими огурцами, укупоренными на зиму, вверх дном.
- Укутываем сладкие и пряные огурцы в банках на 1 литр, до полного остывания. После чего убираем банки на хранение.
Рецепт хрустящих огурцов на зиму в литровых банках
Секрет приготовления хрустящих огурцов состоит в целом комплексе пошаговых действий, направленных на получение желаемого результата.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- чеснок – 2 – 3 зубчика;
- листья хрена, смородины, вишни, лавра;
- укроп сушеный;
- горчица острая – 1 банка маленькая;
- гвоздика – 3 шт.;
- уксусная эссенция – 1 ч. л;
- перец красный острый.
Для маринада:
- сахар – 100 г;
- соль – 1 ст. л.
Приготовление:
- Основным залогом успеха в приготовлении хрустящих и очень вкусных маринованных огурчиков (с добавлением уксуса) на предстоящую зиму, является правильный выбор самих огурцов. Они должны быть тонкокорыми, небольшого размера и недавно сорванными.
- Огурцы основательно промываем и замачиваем в просторной емкости на 3-5 часов. После чего их еще раз тщательно промываем, отрезаем кончики с обоих сторон.
- Промытые пряные листья, укроп и небольшие отрезки хрена раскладываем на дно банок.
- Очень плотно (что также сказывается на получение хрустящих свойств) заполняем банки подготовленными огурцами. Свободные места между огурцами заполняем целыми зубчиками чеснока, кусочками красного перца.
- Все банки заливаем кипятком, закрываем крышками и выдерживаем 15 минут. Воду с ароматом пряностей сливаем в приготовленную емкость, ставим на огонь, доводим до кипения, добавив небольшое количество воды.
- Вновь заливаем кипящей водой все банки, также выдерживаем 15 минут.
- Раскладываем по банкам гвоздику, острую горчицу и уксусную эссенцию.
- После того, как второй раз слили воду, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и заливаем рассолом подготовленные банки.
- Закатываем крышками, переворачиваем и укрываем на, часа два, не больше.
- При желании для приготовления рассола можно использовать первый слив воды, а второй раз также заливать просто кипятком из чайника. Однако часть полезных веществ из специй при этом пропадет.
Как замариновать огурцы с семенами горчицы
Предлагаем очень простой рецепт на зиму приготовления хрустящих маринованных огурцов на 1 литровую банку.
Ингредиенты:
- огурцы;
- пряные листья;
- хрен и укроп;
- чеснок;
- семена горчицы;
- соль;
- сахар;
- уксус 9 %.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить маринованные и очень вкусные огурцы с хорошими хрустящими свойствами на предстоящую зиму, промываем их и замачиваем на 4-6 часов.
- В чистые пастеризованные литровые банки раскладываем приготовленные пряности и чеснок.
- Укладываем огурцы, предварительно обрезанные с двух концов, в банки и два раза заливаем кипятком, с последующим сливом в емкость и доведением ее до кипения повторно.
- После второго слива горячей воды из огурцов, раскладываем по приготовленным банкам по неполной чайной ложке семян горчицы, по 2 чайные ложки с горкой соли и сахара.
- Наливаем в каждую банку по 50 мл уксуса и заливаем закипевшей пряной водой.
- Банки закрываем теми же крышками, с которыми они прогревались, закатываем обычной бытовой закаточной машинкой.
- Переворачиваем банки и укутываем на три-четыре часа. Дольше держать банки укрытыми нет смысла, к тому же огурцы могут сильно потерять хрустящие свойства.
Вкусные и хрустящие огурцы с маринадом
Если правильно приготовить маринад, то зимой его еще можно использовать для различных кулинарных и косметических целей. Дополнительный вкус маринаду и огурцам придает лимон и водка.
Ингредиенты на одну литровую банку:
- огурцы – 1 кг;
- лимон – 4 кружка;
- соль – 2 ч. л полные;
- сахар – 2 ч. л;
- водка – 2 ст. л;
- семена горчицы – 1 / 2 ч. л;
- гвоздика – 3 шт.;
- имбирь свежий – 3 – 4 см;
- перец горький – 1 / 2 шт.;
- соцветия укропа – 3 – 4 шт.;
- хрен – несколько отрезков;
- листья вишни – 3 шт.
Приготовление:
- Для приготовления хрустящих маринованных очень вкусных огурцов на зиму, наполняем чистые простерилизованные банки приготовленными специями.
- Укладываем все специи на дно каждой банки, равномерно их распределяя из расчета специй и рассола на 1 литровую банку.
- Плотно укладываем подготовленные как обычно огурцы в банки, предварительно срезав кончики.
- Лимон тщательно моем, нарезаем кружками, будем заполнять ими свободные места в банке, распределяя красиво.
- Имбирь нарезаем произвольно и также распределяем по банкам.
- Подготовленные банки заливаем крутым кипятком до самого верха, наливаем осторожно, чтобы не лопнула банка.
- Закрываем банки крышками, выдерживаем 20 минут. После чего воду сливаем, крышки оставляем на банках, банки укрываем.
- Ставим слитую воду на огонь, прогреваем до кипения, положив в маринад нужное количество сахара и соль.
- Как только вода закипит, быстро разливаем по банкам водку и наливаем кипящий рассол.
- Укупориваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.
Хрустящие маринованные огурцы на зиму со стерилизацией
Самым надежным способом заготовки хрустящих маринованных огурцов на зиму является способ со стерилизацией.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг;
- листья смородины, малины – по 3 листика;
- лавровый лист – 1 шт.;
- стебли хрена – 2 -3 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец красный горький – 1 шт.;
- укроп сушеный (зонтики) – 3 шт.;
- душистый перец – 3 шт.;
- черный горький перец горошком – 2 – 3 шт.;
- соль – 2 ч. л с горкой;
- сахар – 3 ч. л с горкой;
- уксус 9 % - 50 мл.
Приготовление:
- Процесс приготовления маринованных очень вкусных и хрустящих огурцов на предстоящую зиму начинаем с подготовки банок и самих огурцов. Банки и огурцы тщательно промываем.
- Выдержанные в воде не менее 3 часов огурчики, обрезаем с двух концов, если они достаточно крупные. Мелкие огурцы можно не обрезать.
- Раскладываем по банкам приправы, принимая во внимание приведенный количественный состав ингредиентов на литровую банку.
- Плотно уложив огурцы по банкам, заполняя верхнюю часть нарезанными огурцами (при наличии свободного места и отсутствии огурцов подходящего размера), раскладываем консервирующие ингредиенты.
- Соль, сахар и уксус кладем по указанным нормам.
- Подготовленные банки с огурцами заливаем кипятком до плечиков, закрываем предварительно простерилизованными крышками.
- Устанавливаем банки в кастрюлю с большим объемом, на дно которой укладываем тканевое полотенце или деревянную подставку.
- Наливаем кипяток так, чтобы вода доставала до плечиков банок. Включаем огонь и выдерживаем банки при слабом кипении 15 минут.
- Каждую банку с маринованными небольшого размера огурцами с отменными хрустящими свойствами, приготавливаемыми на предстоящую зиму, извлекаем и закатываем специальной машинкой.
- Укутывать банки после стерилизации не требуется.
Рецепт маринованных огурцов без стерилизации на литровую банку
Для тех, кто по каким-либо причинам не может употреблять огурчики с уксусом, то вполне можно обойтись и без него, воспользовавшись данным рецептом. К тому же мы будем заготавливать маринованные огурчики и без стерилизации на 1 литровую банку.
Ингредиенты:
- огурцы.
Специи:
- соцветия укропа;
- листья смородины и вишни;
- лавровый лист;
- лук;
- чеснок;
- перец красный горький;
- перцы горошком.
Консерванты на 1 литровую банку:
- соль – 2 ч. л;
- сахар – 3 ч. л;
- лимонная кислота – 1 ч. л неполная.
Приготовление:
- Для приготовления маринованных пряных огурцов с хрустящими свойствами на зиму, подготавливаем их к консервированию. Промываем, замачиваем минимум на 3 часа.
- В подготовленные промытые банки равномерно и понемногу распределяем все специи.
- Плотно раскладываем по банкам огурцы.
- Заливаем кипятком, настаиваем 15 минут, сливаем воду дважды, каждый раз доводя ее до кипения.
- Для третьей заливки готовим из слитой воды рассол, добавив соль и сахар, вновь доводим до кипения.
- В банки добавляем лимонную кислоту в указанном в ингредиентах количестве. Заливаем кипящим рассолом и укупориваем.
- Банки переворачиваем, укутываем на три часа.
Заготовить на зиму хрустящие маринованные огурцы на 1 литровую банку можно различными способами, каждый из которых имеет свои определенные преимущества. Какой именно выбрать - решать только вам.