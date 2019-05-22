Хрустящие маринованные огурцы на зиму на 1 литровую банку

Горячий сезон заготовок приближается, каждая хозяйка мечтает закрыть маринованный вкусные и ароматные огурцы на зиму по самым оригинальным и надежным рецептам. Закрывать хрустящие огурчики удобней в 1 литровую банку, поэтому рассмотрим именно такие рецепты.

Сладкие хрустящие огурцы с хреном

Приготовить такие аппетитные огурчики совсем не сложно, если не пренебрегать советами и «мелочами».

Чтобы сладкие маринованные огурцы были хрустящими необходимо в состав пряных трав и специй включать ингредиенты с высоким содержанием дубильных веществ, например, хрена.

Ингредиенты:

огурцы небольшие с тонкой кожицей;

морковь;

лук;

чеснок.

Пряности:

листья хрена;

листья черной смородины;

лавровые листья;

укроп сушеный;

перец красный горький.

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Маринад на 1 литр:

соль – 1 ст. л;

сахар – 200 г;

уксус – 200 мл.

Приготовление:

Чтобы приготовить хрустящие и очень вкусные маринованные огурцы на предстоящую зиму, промываем их и заливаем холодной водой на 5-6 часов. Если огурцы только что с грядки, то в воде их можно держать не более 3 часов.

Подготавливаем остальные овощи и пряности. Морковь и лук промываем и нарезаем произвольно.

Чеснок можно класть, как целыми зубчиками, так и нарезав их крупно.

Промываем листья хрена и смородины, листья хрена режем крупными кусочками.

На дно тщательно промытых литровых банок укладываем все указанные специи и пряные листья.

Плотно раскладываем по банкам промытые после замачивания огурцы. Свободные места в нижнем слое огурцов заполняем ломтиками моркови, кусочками лука и перца, зубчиками чеснока.

Разливаем по наполненным банкам крутой кипяток, наливая его, не касаясь стенок банки, закрываем крышками. Банки укутываем чем-либо удерживающим тепло и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в приготовленную емкость, банки закрываем крышками и укутываем. Воду доводим до кипения и вновь заполняем ей банки, выдерживаем в укутанном виде еще 15 минут.

Во второй раз слив воду и укутав банки, замеряем количество и добавляем ингредиенты для маринада.

Доводим все до кипения, разливаем по банкам, закрываем крышками и укупориваем.

Переворачиваем банки с маринованными очень вкусными и хрустящими огурцами, укупоренными на зиму, вверх дном.

Укутываем сладкие и пряные огурцы в банках на 1 литр, до полного остывания. После чего убираем банки на хранение.

Рецепт хрустящих огурцов на зиму в литровых банках

Секрет приготовления хрустящих огурцов состоит в целом комплексе пошаговых действий, направленных на получение желаемого результата.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

чеснок – 2 – 3 зубчика;

листья хрена, смородины, вишни, лавра;

укроп сушеный;

горчица острая – 1 банка маленькая;

гвоздика – 3 шт.;

уксусная эссенция – 1 ч. л;

перец красный острый.

Для маринада:

сахар – 100 г;

соль – 1 ст. л.

Приготовление:

Основным залогом успеха в приготовлении хрустящих и очень вкусных маринованных огурчиков (с добавлением уксуса) на предстоящую зиму, является правильный выбор самих огурцов. Они должны быть тонкокорыми, небольшого размера и недавно сорванными.

Огурцы основательно промываем и замачиваем в просторной емкости на 3-5 часов. После чего их еще раз тщательно промываем, отрезаем кончики с обоих сторон.

Промытые пряные листья, укроп и небольшие отрезки хрена раскладываем на дно банок.

Очень плотно (что также сказывается на получение хрустящих свойств) заполняем банки подготовленными огурцами. Свободные места между огурцами заполняем целыми зубчиками чеснока, кусочками красного перца.

Все банки заливаем кипятком, закрываем крышками и выдерживаем 15 минут. Воду с ароматом пряностей сливаем в приготовленную емкость, ставим на огонь, доводим до кипения, добавив небольшое количество воды.

Вновь заливаем кипящей водой все банки, также выдерживаем 15 минут.

Раскладываем по банкам гвоздику, острую горчицу и уксусную эссенцию.

После того, как второй раз слили воду, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и заливаем рассолом подготовленные банки.

Закатываем крышками, переворачиваем и укрываем на, часа два, не больше.

При желании для приготовления рассола можно использовать первый слив воды, а второй раз также заливать просто кипятком из чайника. Однако часть полезных веществ из специй при этом пропадет.

Как замариновать огурцы с семенами горчицы

Предлагаем очень простой рецепт на зиму приготовления хрустящих маринованных огурцов на 1 литровую банку.

Ингредиенты:

огурцы;

пряные листья;

хрен и укроп;

чеснок;

семена горчицы;

соль;

сахар;

уксус 9 %.

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Пошаговый рецепт приготовления:

Чтобы приготовить маринованные и очень вкусные огурцы с хорошими хрустящими свойствами на предстоящую зиму, промываем их и замачиваем на 4-6 часов.

В чистые пастеризованные литровые банки раскладываем приготовленные пряности и чеснок.

Укладываем огурцы, предварительно обрезанные с двух концов, в банки и два раза заливаем кипятком, с последующим сливом в емкость и доведением ее до кипения повторно.

После второго слива горячей воды из огурцов, раскладываем по приготовленным банкам по неполной чайной ложке семян горчицы, по 2 чайные ложки с горкой соли и сахара.

Наливаем в каждую банку по 50 мл уксуса и заливаем закипевшей пряной водой.

Банки закрываем теми же крышками, с которыми они прогревались, закатываем обычной бытовой закаточной машинкой.

Переворачиваем банки и укутываем на три-четыре часа. Дольше держать банки укрытыми нет смысла, к тому же огурцы могут сильно потерять хрустящие свойства.

Вкусные и хрустящие огурцы с маринадом

Если правильно приготовить маринад, то зимой его еще можно использовать для различных кулинарных и косметических целей. Дополнительный вкус маринаду и огурцам придает лимон и водка.

Ингредиенты на одну литровую банку:

огурцы – 1 кг;

лимон – 4 кружка;

соль – 2 ч. л полные;

сахар – 2 ч. л;

водка – 2 ст. л;

семена горчицы – 1 / 2 ч. л;

гвоздика – 3 шт.;

имбирь свежий – 3 – 4 см;

перец горький – 1 / 2 шт.;

соцветия укропа – 3 – 4 шт.;

хрен – несколько отрезков;

листья вишни – 3 шт.

Приготовление:

Для приготовления хрустящих маринованных очень вкусных огурцов на зиму, наполняем чистые простерилизованные банки приготовленными специями. Укладываем все специи на дно каждой банки, равномерно их распределяя из расчета специй и рассола на 1 литровую банку. Плотно укладываем подготовленные как обычно огурцы в банки, предварительно срезав кончики. Лимон тщательно моем, нарезаем кружками, будем заполнять ими свободные места в банке, распределяя красиво. Имбирь нарезаем произвольно и также распределяем по банкам. Подготовленные банки заливаем крутым кипятком до самого верха, наливаем осторожно, чтобы не лопнула банка. Закрываем банки крышками, выдерживаем 20 минут. После чего воду сливаем, крышки оставляем на банках, банки укрываем. Ставим слитую воду на огонь, прогреваем до кипения, положив в маринад нужное количество сахара и соль. Как только вода закипит, быстро разливаем по банкам водку и наливаем кипящий рассол. Укупориваем банки, переворачиваем и укутываем до остывания.

Хрустящие маринованные огурцы на зиму со стерилизацией

Самым надежным способом заготовки хрустящих маринованных огурцов на зиму является способ со стерилизацией.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг;

листья смородины, малины – по 3 листика;

лавровый лист – 1 шт.;

стебли хрена – 2 -3 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

перец красный горький – 1 шт.;

укроп сушеный (зонтики) – 3 шт.;

душистый перец – 3 шт.;

черный горький перец горошком – 2 – 3 шт.;

соль – 2 ч. л с горкой;

сахар – 3 ч. л с горкой;

уксус 9 % - 50 мл.

Приготовление:

Процесс приготовления маринованных очень вкусных и хрустящих огурцов на предстоящую зиму начинаем с подготовки банок и самих огурцов. Банки и огурцы тщательно промываем.

Выдержанные в воде не менее 3 часов огурчики, обрезаем с двух концов, если они достаточно крупные. Мелкие огурцы можно не обрезать.

Раскладываем по банкам приправы, принимая во внимание приведенный количественный состав ингредиентов на литровую банку.

Плотно уложив огурцы по банкам, заполняя верхнюю часть нарезанными огурцами (при наличии свободного места и отсутствии огурцов подходящего размера), раскладываем консервирующие ингредиенты.

Соль, сахар и уксус кладем по указанным нормам.

Подготовленные банки с огурцами заливаем кипятком до плечиков, закрываем предварительно простерилизованными крышками.

Устанавливаем банки в кастрюлю с большим объемом, на дно которой укладываем тканевое полотенце или деревянную подставку.

Наливаем кипяток так, чтобы вода доставала до плечиков банок. Включаем огонь и выдерживаем банки при слабом кипении 15 минут.

Каждую банку с маринованными небольшого размера огурцами с отменными хрустящими свойствами, приготавливаемыми на предстоящую зиму, извлекаем и закатываем специальной машинкой.

Укутывать банки после стерилизации не требуется.

Рецепт маринованных огурцов без стерилизации на литровую банку

Для тех, кто по каким-либо причинам не может употреблять огурчики с уксусом, то вполне можно обойтись и без него, воспользовавшись данным рецептом. К тому же мы будем заготавливать маринованные огурчики и без стерилизации на 1 литровую банку.

Ингредиенты:

огурцы.

Специи:

соцветия укропа;

листья смородины и вишни;

лавровый лист;

лук;

чеснок;

перец красный горький;

перцы горошком.

Консерванты на 1 литровую банку:

соль – 2 ч. л;

сахар – 3 ч. л;

лимонная кислота – 1 ч. л неполная.

Приготовление:

Для приготовления маринованных пряных огурцов с хрустящими свойствами на зиму, подготавливаем их к консервированию. Промываем, замачиваем минимум на 3 часа. В подготовленные промытые банки равномерно и понемногу распределяем все специи. Плотно раскладываем по банкам огурцы. Заливаем кипятком, настаиваем 15 минут, сливаем воду дважды, каждый раз доводя ее до кипения. Для третьей заливки готовим из слитой воды рассол, добавив соль и сахар, вновь доводим до кипения. В банки добавляем лимонную кислоту в указанном в ингредиентах количестве. Заливаем кипящим рассолом и укупориваем. Банки переворачиваем, укутываем на три часа.

Заготовить на зиму хрустящие маринованные огурцы на 1 литровую банку можно различными способами, каждый из которых имеет свои определенные преимущества. Какой именно выбрать - решать только вам.