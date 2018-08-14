Рецепты консервации огурцов на зиму в литровых банках

Чтобы сделать очень вкусные огурцы на зиму, необходимо рассмотреть рецепты консервирования в литровых банках. Варианты заготовок довольно разнообразные, особой популярностью пользуются маринованные огурцы. Они идут как дополнение к ужину, входят в состав первых и вторых блюд.

Простой рецепт консервирования

Если у хозяйки нет много свободного времени, можно сделать закатки по простому рецепту. Хрустящие огурцы станут прекрасным угощением на праздничном столе. Каждый приглашенный гость захочет узнать рецепт приготовления. Для закатки не потребуется большой набор приправ, все необходимое удастся найти в доме.

Маринад имеет отличия от классического рассола, в нем присутствуют нежные нотки и оригинальное послевкусие.

Ингредиенты:

чеснок – 2 зубчика;

лавровый лист – 1 шт.;

душистый перец – 2 шт.;

сахар – 20 г;

укроп – 1 зонтик;

соль – 10 г;

огурцы – 500 г;

болгарский перец – 1 шт.;

черный перец – 3 горошины;

уксус – 5 г.

Приготовление:

Огурцы промываем, выбираем целые. Овощи не должны иметь повреждения. Если имеются желтые экземпляры, их закатывать нельзя.

Замачиваем овощи в прохладной воде. Для этого требуется отвести не более 2 часов.

Займемся подготовкой банок. Их промываем, стерилизуем над паром. Крышки обдаем кипятком.

В отдельную емкость выкладываем укроп, лавровый лист. Заливаем все кипятком, даем постоять несколько минут. Это позволит ароматам полностью раскрыться и передать пряные нотки овощам.

Перец промываем, разрезаем на кубики, убираем семена. Полученные кусочки забрасываем в банки.

К перцу отправляем укроп, чеснок, перец.

Займемся подготовкой огурцов. Обрезаем с 2 сторон хвостики, аккуратно заполняем банки плодами. Лучше всего располагать огурцы вертикально.

Заливаем в банки кипяток, прикрываем крышками, даем настояться примерно 20 минут.

По окончании отведенного времени выливаем жидкость в кастрюлю, размещаем посуду на огне. Ждем, когда вода закипит.

Разливаем кипяток по банкам.

Займемся готовкой маринада. Кастрюлю заполняем водой, засыпаем соль, сахар. Компоненты должны раствориться.

С банок удаляем жидкость, заливаем в емкости рассол. В завершение вводим уксус.

Закатываем банки крышками, переворачиваем их, прикрываем теплым материалом.

Как только консервации остынут, помещаем их в подвал для дальнейшего хранения.

Хрустящие огурцы

Один из простых способов консервирования огурцов в литровых банках на зиму. Позволяет получить очень вкусные и аппетитные корнишоны. Для этого требуется подготовить небольшой список ингредиентов, и аппетитная закуска будет готова. С такой задачей справится даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты:

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

листья хрена – 1 шт.;

черный перец – 6 шт.;

соль – 40 г;

листья смородины – 3 шт.;

душистый перец – 2 горошины;

сахар – 40 г;

укроп – 1 зонтик;

огурцы – 2 кг;

уксус – 20 г.

Приготовление:

Огурцы очищаем, убираем ветки, хвостики срезаем. Забрасываем овощи в емкость, заливаем прохладной водой. Они должны постоять в воде примерно 4 часа. Займемся подготовкой банок и приготовлением маринада. Зелень хорошо промываем, очищаем от пыли, песка. Чеснок чистим. Банки промываем. Для удобства стоит взять губку и хозяйственное мыло. Засыпаем в банки листья хрена, смородины, укроп. Забрасываем чеснок, перец, лавровый лист. Корнишоны достаем из воды, стряхиваем, аккуратно укладываем по банкам. В завершение к консервации добавляем уксус. Крышки обдаем кипятком. Тем временем займемся приготовлением маринада. Кастрюлю заполняем водой, засыпаем сахар и соль. Доводим воду до кипения. Рассол разливаем по банкам, прикрываем их заранее стерилизованными крышками. Ставим кастрюлю с водой на огонь, помещаем в нее банки с плодами, кипятим не более 7 минут. Этого времени хватит, чтобы плоды поменяли цвет, а маринад начал кипеть. Такая стерилизация позволит консервации сохраниться как можно дольше. Банки закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном, помещаем в темное место, прикрываем одеялом.

Как только консервации остынут, убираем их в укромный уголок. Через месяц удастся попробовать лакомство на вкус.

Пикантные огурцы

Консервирование огурцов на зиму в литровые банки – это оптимальный вариант. Небольшой объем позволяет быстро употреблять очень вкусные овощи. К тому же такая емкость занимает немного места в холодильнике.

Добавляя в маринад такие специи, как гвоздику и кориандр, можно получить пикантные огурцы. Они придутся по вкусу любителям острых блюд, помогут разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты:

чеснок – 2 зубчика;

кориандр – 1 шт.;

перец душистый – 4 шт.;

уксус – 80 г;

сахар – 40 г.;

огурцы – 500 г;

лавровый лист – 1 шт.;

укроп – 1 зонтик;

гвоздика – 1 шт.;

соль – 20 г;

перец горошком – 5 шт.;

вода – 500 мл.

Приготовление:

Забрасываем огурцы в прохладную воду. Особенно это касается плодов, которые собрали с участка за несколько дней до закатки.

Готовим банки. Для этого их требуется помыть, стерилизовать. Забрасываем в емкости заранее подготовленные пряности.

Банки заполняем овощами.

Сверху забрасываем укроп.

Займемся приготовлением рассола. Заполняем кастрюлю водой, добавляем сахар, соль, уксус. Доводим жидкость до кипения.

Кипяток разливаем по емкостям.

Стерилизуем банки с содержимым на водяной бане. С этой целью ставим их в кастрюлю, наливаем воду, доводим ее до кипения. Стерилизуем банки на минимальном огне, 5 минут будет достаточно. Этого времени будет достаточно, чтобы огурцы приобрели оливковый окрас.

Извлекаем банки из кастрюли, закручиваем крышками, переворачиваем.

Как только консервации остынут, банки переворачиваем, убираем в подвал для постоянного хранения.

Консервация с лимонной кислотой

Рецептов консервирования огурцов на зиму очень много. Многие хозяйки для закатки выбирают литровые банки в результате получаются вкусные, хрустящие плоды. Каждый рецепт индивидуален. Одни в маринад добавляют уксус, другие же предпочитают использовать лимонную кислоту.

Чтобы консервированные овощи приобрели пикантный вкус, в рецепт стоит добавить красный перец. Такой простой ингредиент придаст блюду некоторую остроту.

Ингредиенты:

листья хрена – 2 шт.;

сахар – 10 г;

экстрагон – пучок;

базилик – пучок;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – зонтик;

соль – 10 г;

огурцы – 500 г;

листья смородины – 3 шт.;

листья вишни – 3 шт.;

острый перец – 1 стручок;

лимонная кислота – 5 г.

Приготовление:

Займемся стерилизацией банок над паром.

Подготовленную зелень погружаем в кипяток, забрасываем в банки.

Чеснок очищаем, отправляем к зелени.

Стручок перца забрасываем в банку.

Начинаем утрамбовывать огурцы. Но прежде чем это делать, опускаем овощи в кипяток 3 раза, и выкладываем в емкости.

Сверху забрасываем листья смородины.

В подготовленные емкости добавляем соль, сахарный песок, лимонную кислоту.

Помещаем емкость с водой на плиту, доводим жидкость до кипения. Кипяток разливаем по банкам, закатываем крышками.

Переворачиваем банки, утепляем одеялом.

Как только консервации остынут, помещаем их в подвал для постоянного хранения.

Огурцы по-болгарски

Занимаясь консервированием огурцов на зиму в литровых банках, каждая хозяйка желает получить очень вкусные плоды. Рецепт по-болгарски станет настоящей находкой. Рассол получается ароматным, а огурцы хрустящими. Такой результат можно достигнуть благодаря удачно подобранным специями и приправам.

Рецепт использовали еще наши бабушки, и передали его своим детям. Поэтому он пользуется такой популярностью и часто применяется в домашних условиях.

Ингредиенты:

уксус – несколько капель;

листья смородины – 2 шт.;

перец стручковый острый – 1 шт.;

укроп – зонтик;

чеснок – 4 зубчика;

огурцы – 500 г;

листья хрена – 2 шт.;

душистый перец горошком – 6 шт.;

горчица в зернах – 5 г;

черный перец – 6 горошин;

лавровый лист – 4 шт.;

листья вишни – 2 шт.;

соль – 50 г;

сахар – 150 г;

лимонная кислота – 5 г.

Приготовление:

Овощи тщательно промываем, заливаем прохладной водой. Для этого требуется отвести не менее часа. Замачивание позволит плодам стать крепкими. Зелень промываем, обдаем кипятком. Стерилизуем банки, заполняем их огурцами, зеленью. Заливаем банки кипятком, прикрываем крышками. Выливаем жидкость из банок в кастрюлю, кипятим. Процедуру повторяем 2 раза. Займемся приготовлением рассола. Засыпаем в воду соль, сахар, лимонную кислоту. Ждем, когда вода закипит. Заливаем маринад в банки, закатываем их крышками. Банки переворачиваем, прикрываем одеялом. Через 24 часа помещаем их в подвал или погреб для дальнейшего хранения.

Консервированные огурцы являются одним из любимых блюд. Их можно употреблять как отдельно, так и сочетать с закусками, салатами. Ароматные плоды станут прекрасным угощением на торжественном столе, их захотят попробовать даже гурманы.