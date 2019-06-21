Квас в домашних условиях из черного хлеба

Экстракт закваски для напитка легкодоступен, равно как и черный хлеб. Это – главные ингредиенты, которые нам потребуются для приготовления кваса из черного хлеба в домашних условиях.

Тонкости приготовления кваса

Квас является древнейшим и известнейшим напитком. Рецепт самого первого кваса был достаточно сложен и включал в себя множество этапов, среди которых: помол зерна, приготовление сусла и длительный процесс брожения. Однако современные технологии существенно упрощают и, что немаловажно, ускоряют готовку.



Прежде всего, стоит упомянуть несколько основных правил и хитростей, которые позволят приготовить по-настоящему вкусный напиток, при этом, не потеряв ни ресурсов, ни времени.

Для брожения кваса необходимы свежие дрожжи. Иначе процесс приготовления может затянуться, а напиток получится пресным. Только ржаной хлеб сможет придать характерный цвет, вкус и аромат хлебному квасу. Данный напиток имеет очень ограниченный срок годности, всего 2-3 дня (если стоит в холодильнике). Бактерии, инициирующие брожение могут окислять стенки посуды. Поэтому для приготовления сусла лучше выбрать стеклянную или эмалированную емкость.

Стоит отметить, что рецептов существует множество. Среди них ягодные напитки, мятные, содержащие овес или специи. Некоторые из технологий изготовления предполагают длительные периоды сбраживания, другие, напротив, рассчитаны всего на сутки.

Итак, рассмотрим самые известные способы, позволяющие получить вкусный хлебный квас в домашних условиях.

Дрожжи и черный хлеб

Ингредиенты:

вода – 4-5 л;

хлеб ржаной, высушенный – треть булки (в измельченном виде – 1 стакан);

сахар – 1 стакан;

сухие дрожжи – 2 ч. л;

мука – 1 ст. л.

Приготовление:

Из хлеба получаем небольшие сухарики. Их удобнее измельчать блендером. Режем мякиш не слишком длинной соломкой или просто дольками и подсушиваем до зарумянивания. Главное не допускать подгорелой корочки.

Далее сухарики можно размельчить блендером. Однако стоит учесть, что процеживать такую смесь немного сложнее. Помещаем хлеб в кастрюлю, заливаем водой и ставим на плиту. После закипания выключаем нагрев, остужаем. Обычно на это требуется около 4-5 часов.

Пока вода остывает, стоит заняться опарой. Готовится она привычным образом: в небольшой емкости смешивается вода, сахар (не больше 1 чайной ложки), дрожжи и мука. Для того чтобы опара начала подниматься, оставляем ее в темном и теплом месте примерно на полчаса.

Остывший отвар и опару смешиваем, добавляем сахар. Смесь накрываем тканью, чтобы напиток «дышал» и убираем туда, где тепло.

Для того чтобы смесь сквасилась, следует подождать минимум 24 часа. За это время дрожжи должны осесть, а хлебные сухарики наоборот подняться вверх. Основная же часть жидкости станет прозрачной. Если квас планируется сбраживать дольше 12 часов, его нужно убрать в холодильник, иначе он прокиснет.

Бездрожжевой квас

Чтобы приготовить квас в домашних условиях, не всегда нужны дрожжи. Но они, так или иначе, попадут в готовый напиток из черного хлеба, однако в меньшем количестве. Это стоит иметь в виду.

Ингредиенты:

вода – 3 л;

сахар – 1 ст. л;

хлеб ржаной – 400 г.

Приготовление:

Для данного рецепта не нужны предварительно высушенные или обжаренные сухарики. Свежий кирпичик черного хлеба ломаем на небольшие кусочки и заполняем ими дно трехлитровой банки. Далее необходимо налить воду. Следует помнить, что хлеб набухнет и увеличится в объеме, так что наливать жидкость под горлышко не стоит. Банку закрываем тканью или крышкой, с проделанными в ней отверстиями. Оставляем напиток бродить в течение 2-3 дней (чем выше температура в помещении, тем меньше времени нужно). Полученный напиток не обладает выдающимися вкусовыми качествами, но его можно использовать как заправку для окрошки или основу для маринада. Кроме того, следует помнить, что отфильтрованный осадок не стоит выбрасывать. Для того чтобы его «освежить» потребуется вдвое меньше ингредиентов (сахара и хлеба), которые нужно смешать с основной закваской.

Квас за полчаса

Зачастую в домашних условиях несложно найти черный хлеб или дрожжи. Однако приготовить полноценный квас из этих компонентов не всегда хватает времени. Здесь на помощь может прийти рецепт напитка, позволяющий добиться желаемого результата всего за полчаса.

Ингредиенты:

вода – 2,5 л;

сахар – 200 г;

хлеб ржаной (сушеный и молотый) – 100 г;

лимонная кислота – 1/2 ч. л;

сухие дрожжи – 2 ч. л.

Приготовление:

Нагреваем воду до состояния парного молока, смешиваем в ней лимонную кислоту и дрожжи. Ждем, пока компоненты растворятся. Добавляем молотые сухари.

Готовим пережженный сахар. Для этого насыпаем его в неглубокую кастрюлю и оставляем на слабом огне. Ждем пока смесь начнет карамелизоваться.

Переливаем пережженный сахар в емкость с основным напитком. Тщательно перемешиваем.

Оставляем квас сбраживаться, предварительно накрыв плотной тканью. По истечении получаса осадок отфильтровываем. Готовый напиток следует охладить.

Квас для окрошки

Главное отличие кваса для приготовления окрошки заключается в присутствии пряных трав. В данном случае используется мята.

Ингредиенты:

вода – 2 л;

хлеб черный (лучше «Бородинский») – 350 г;

изюм – 50 г;

мята – 1 пучок.

Приготовление:

Готовим настой из мяты. Для этого растение обдается кипятком и замачивается в теплой воде.

На дно банки помещаем мелко накрошенный хлеб и мытый изюм. Все это необходимо залить мятным настоем и, если его не хватит, долить в банку теплой воды.

Емкость закрываем и оставляем на сутки для того, чтобы компоненты перебродили. После этого удаляем осадок с помощью пористой ткани или мелкого сита.

Для аромата к травяному настою можно добавить свежие побеги черемухи или смородины.

Ягодный квас

Ягоды или сухофрукты не только сделают напиток более ярким, но и полезным.

Ингредиенты:

вода – 3 л;

хлеб черный (лучше «Бородинский») – 4 ломтика;

изюм – 4 ст. л;

сухие дрожжи – 4 г;

сахар – 4 ст.л.

Приготовление:

Из черного хлеба готовим сухарики. При этом они должны высохнуть в домашних условиях естественным образом. Тогда квас быстрее приобретет характерный запах и цвет. Готовые сухарики подрумяниваем на сухой сковороде. На дно емкости, в которой будет сбраживаться квас, помещаем все сыпучие компоненты, добавляем изюм. Все это заливаем теплой водой и плотно закрываем марлей. Жидкость тщательно процеживаем. В нее можно добавить изюм или свежие ягоды. Для более яркого и терпкого вкуса процеженный квас можно оставить на холоде еще на пару суток. Рецепт простой, но затратный в плане времени.

Квас из хлеба и пшена

Ингредиенты:

вода – 3 л;

хлеб черный (корочки) – 3 ломтика;

пшено – 2 стакана;

сахар – 3 ст.л.

Приготовление:

Хлеб измельчаем и подрумяниваем в духовке.

В трехлитровую банку выкладываем готовые сухарики, крупу и сахар. Перемешиваем. Для более яркого аромата можно добавить специи (кориандр, тмин или кардамон).

Заливаем смесь кипяченой водой и даем настояться в течение 48 часов. Квас будет готов, как только начнет бродить (по всему объему появятся пузырьки). После этого его необходимо процедить.

Квас с хреном

В качестве финального аккорда стоит привести крайне необычный рецепт. Основа кваса также готовится из черного хлеба и дрожжей, но дополняется хреном. Его можно без труда купить в виде сухого порошка или вырастить на подоконнике в домашних условиях.

Ингредиенты:

вода (кипяченая) – 4 л;

сухие дрожжи – 30 г;

хлеб черный – 800 г;

мед – 100 г;

хрен – 100 г;

сахар – 80 г.

Приготовление:

Хлеб нарезаем, выкладываем на противень и обжариваем.Получившиеся сухарики заливаем кипятком, даем настояться в течение 4 часов. Процеживаем получившееся сусло, добавляем к нему дрожжи и сахар. Полученную смесь убираем в темное и теплое место на 6-7 часов. По истечении этого срока жидкость следует перелить в бутылку. Закрыть емкость можно только после образования пузырьков на поверхности. Убираем напиток в холодильник. Пока он охлаждается, натираем хрен, смешиваем его с медом и добавляем к будущему квасу. Даем смеси настояться в течение 4 часов, процеживаем.

Полезные свойства кваса

В заключение стоит отметить, что квас, особенно приготовленный в домашних условиях из натурального черного хлеба, обладает целым рядом полезных свойств. Среди них можно отметить общее тонизирующее и бодрящее действие.

Кроме того, данный напиток – продукт брожения, а значит, содержит множество полезных микроэлементов в легкодоступной для организма форме. Среди них калий и магний, восстанавливающие водно-солевой баланс организма, а также угольная кислота, помогающая процессу пищеварения.

Обладает квас и общим оздоравливающим действием. Благодаря присутствующим в составе витаминам он тонизирует сердце и сосуды, укрепляет ногти и волосы, препятствует образованию угревой сыпи.